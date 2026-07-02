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HeroUI
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Spacer

Spacer 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Spacer 组件已在 HeroUI v3 中移除。请改为直接使用 Tailwind CSS 的 margin 工具类。

关键变化

1. 组件移除

v2： 来自 @heroui/react<Spacer> 组件
v3： Tailwind CSS margin 工具类（ml-*mr-*mt-*mb-*mx-*my-*

2. Prop 对应关系

v2 的 Spacer 组件提供以下 prop，可映射到 Tailwind 工具类：

v2 propv3 对应说明
x={n}ml-{n}mx-{n}水平外边距（左侧或两侧）
y={n}mt-{n}my-{n}垂直外边距（顶部或两侧）
isInlineinline-blockblock显示类型

3. 间距刻度

v2 中的间距数值与 Tailwind 的 spacing 刻度一致：

  • x={1}ml-1（0.25rem / 4px）
  • x={2}ml-2（0.5rem / 8px）
  • x={4}ml-4（1rem / 16px）
  • y={4}mt-4（1rem / 16px）
  • 以此类推。

迁移示例

基础间距

import { Spacer } from "@heroui/react";

{/* Vertical spacing */}
<div>
  <div>Item 1</div>
  <Spacer y={4} />
  <div>Item 2</div>
</div>

{/* Horizontal spacing */}
<div className="flex">
  <div>Item 1</div>
  <Spacer x={4} isInline />
  <div>Item 2</div>
</div>
{/* 垂直间距 */}
<div>
  <div>Item 1</div>
  <div className="mt-4">Item 2</div>
</div>

{/* 水平间距 */}
<div className="flex">
  <div>Item 1</div>
  <div className="ml-4">Item 2</div>
</div>

使用 gap（推荐）

在 flex 与 grid 布局中，使用 gap 往往比 Spacer 更合适：

import { Spacer } from "@heroui/react";

{/* Horizontal layout */}
<div className="flex">
  <div>Item 1</div>
  <Spacer x={4} isInline />
  <div>Item 2</div>
</div>

{/* Vertical layout */}
<div className="flex flex-col">
  <Button>Button 1</Button>
  <Spacer y={2} />
  <Button>Button 2</Button>
</div>
{/* 水平布局 */}
<div className="flex gap-4">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
</div>

{/* 垂直布局 */}
<div className="flex flex-col gap-2">
  <Button>Button 1</Button>
  <Button>Button 2</Button>
</div>

完整示例

import { Spacer, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Title</h1>
      <Spacer y={4} />
      <p>Description text</p>
      <Spacer y={8} />
      <div className="flex">
        <Button>Cancel</Button>
        <Spacer x={4} isInline />
        <Button>Submit</Button>
      </div>
    </div>
  );
}
import { Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Title</h1>
      <p className="mt-4">Description text</p>
      <div className="mt-8 flex gap-4">
        <Button>Cancel</Button>
        <Button>Submit</Button>
      </div>
    </div>
  );
}

间距刻度参考

Tailwind CSS spacing 刻度（与 v2 Spacer 数值对应）：

数值尺寸Tailwind class
00pxm-0ml-0mt-0
px1pxm-pxml-pxmt-px
0.50.125rem（2px）m-0.5ml-0.5mt-0.5
10.25rem（4px）m-1ml-1mt-1
20.5rem（8px）m-2ml-2mt-2
30.75rem（12px）m-3ml-3mt-3
41rem（16px）m-4ml-4mt-4
51.25rem（20px）m-5ml-5mt-5
61.5rem（24px）m-6ml-6mt-6
82rem（32px）m-8ml-8mt-8
102.5rem（40px）m-10ml-10mt-10
123rem（48px）m-12ml-12mt-12
164rem（64px）m-16ml-16mt-16
205rem（80px）m-20ml-20mt-20

最佳实践

1. 在 flex / grid 布局中使用 gap

gap 工具类替代 Spacer 组件：

// ✅ 推荐
<div className="flex gap-4">
  <Button>Button 1</Button>
  <Button>Button 2</Button>
</div>

// ❌ 不推荐
<div className="flex">
  <Button>Button 1</Button>
  <div className="ml-4"><Button>Button 2</Button></div>
</div>

2. 垂直列表使用 space 工具类

// ✅ 推荐
<div className="space-y-4">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
</div>

// 备选
<div>
  <div>Item 1</div>
  <div className="mt-4">Item 2</div>
  <div className="mt-4">Item 3</div>
</div>

3. 直接使用 margin 工具类

将 margin 直接写在元素上，而不是使用 Spacer：

// ✅ 推荐
<div className="mt-4">Content</div>

// ❌ 不推荐
<>
  <Spacer y={4} />
  <div>Content</div>
</>

总结

  1. 组件已移除：v3 中不再提供 Spacer 组件。
  2. 导入调整：移除 import { Spacer } from "@heroui/react"
  3. 使用 Tailwind 工具类：改用 margin 工具类（ml-*mt-*mx-*my-* 等）。
  4. 优先使用 gap：在 flex / grid 布局中优先使用 gap-*
  5. 优先使用 space：在列表中优先使用 space-y-*space-x-* 保持一致的间距。

迁移步骤

  1. 移除导入：从 @heroui/react 的导入中删除 Spacer
  2. 替换 Spacer：将 <Spacer x={n} /> 替换为 ml-{n}mx-{n} 等 class。
  3. 替换 Spacer：将 <Spacer y={n} /> 替换为 mt-{n}my-{n} 等 class。
  4. 使用 gap：在 flex / grid 布局中用 gap-{n} 替代 Spacer。
  5. 使用 space：在垂直 / 水平列表中用 space-y-{n}space-x-{n}

常见模式

垂直堆叠与间距

// 使用 space-y 工具类
<div className="space-y-4">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
</div>

水平行与间距

// 使用 gap 工具类
<div className="flex gap-4">
  <Button>Button 1</Button>
  <Button>Button 2</Button>
  <Button>Button 3</Button>
</div>

特定元素之间的自定义间距

<div>
  <div>Item 1</div>
  <div className="mt-8">Item 2 (with custom spacing)</div>
  <div className="mt-4">Item 3</div>
</div>

Snippet

Snippet 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Spinner

Spinner 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

关键变化1. 组件移除2. Prop 对应关系3. 间距刻度迁移示例基础间距使用 gap（推荐）完整示例间距刻度参考最佳实践1. 在 flex / grid 布局中使用 gap2. 垂直列表使用 space 工具类3. 直接使用 margin 工具类总结迁移步骤常见模式垂直堆叠与间距水平行与间距特定元素之间的自定义间距