Spacer 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
Spacer 组件已在 HeroUI v3 中移除。请改为直接使用 Tailwind CSS 的 margin 工具类。
v2： 来自
@heroui/react 的
<Spacer> 组件
v3： Tailwind CSS margin 工具类（
ml-*、
mr-*、
mt-*、
mb-*、
mx-*、
my-*）
v2 的 Spacer 组件提供以下 prop，可映射到 Tailwind 工具类：
|v2 prop
|v3 对应
|说明
x={n}
ml-{n} 或
mx-{n}
|水平外边距（左侧或两侧）
y={n}
mt-{n} 或
my-{n}
|垂直外边距（顶部或两侧）
isInline
inline-block 或
block
|显示类型
v2 中的间距数值与 Tailwind 的 spacing 刻度一致：
-
x={1} →
ml-1（0.25rem / 4px）
-
x={2} →
ml-2（0.5rem / 8px）
-
x={4} →
ml-4（1rem / 16px）
-
y={4} →
mt-4（1rem / 16px）
- 以此类推。
在 flex 与 grid 布局中，使用
gap 往往比 Spacer 更合适：
Tailwind CSS spacing 刻度（与 v2 Spacer 数值对应）：
|数值
|尺寸
|Tailwind class
0
|0px
m-0、
ml-0、
mt-0 等
px
|1px
m-px、
ml-px、
mt-px 等
0.5
|0.125rem（2px）
m-0.5、
ml-0.5、
mt-0.5 等
1
|0.25rem（4px）
m-1、
ml-1、
mt-1 等
2
|0.5rem（8px）
m-2、
ml-2、
mt-2 等
3
|0.75rem（12px）
m-3、
ml-3、
mt-3 等
4
|1rem（16px）
m-4、
ml-4、
mt-4 等
5
|1.25rem（20px）
m-5、
ml-5、
mt-5 等
6
|1.5rem（24px）
m-6、
ml-6、
mt-6 等
8
|2rem（32px）
m-8、
ml-8、
mt-8 等
10
|2.5rem（40px）
m-10、
ml-10、
mt-10 等
12
|3rem（48px）
m-12、
ml-12、
mt-12 等
16
|4rem（64px）
m-16、
ml-16、
mt-16 等
20
|5rem（80px）
m-20、
ml-20、
mt-20 等
用
gap 工具类替代 Spacer 组件：
将 margin 直接写在元素上，而不是使用 Spacer：
- 组件已移除：v3 中不再提供
Spacer 组件。
- 导入调整：移除
import { Spacer } from "@heroui/react"。
- 使用 Tailwind 工具类：改用 margin 工具类（
ml-*、
mt-*、
mx-*、
my-* 等）。
- 优先使用 gap：在 flex / grid 布局中优先使用
gap-*。
- 优先使用 space：在列表中优先使用
space-y-* 与
space-x-* 保持一致的间距。
- 移除导入：从
@heroui/react 的导入中删除
Spacer。
- 替换 Spacer：将
<Spacer x={n} /> 替换为
ml-{n} 或
mx-{n} 等 class。
- 替换 Spacer：将
<Spacer y={n} /> 替换为
mt-{n} 或
my-{n} 等 class。
- 使用 gap：在 flex / grid 布局中用
gap-{n} 替代 Spacer。
- 使用 space：在垂直 / 水平列表中用
space-y-{n} 或
space-x-{n}。