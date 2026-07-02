完全迁移是一种从 HeroUI v2 迁移到 v3 的结构化方法。此方法首先迁移所有组件代码，然后切换依赖关系，确保干净的过渡。

重要： 完全迁移意味着项目在迁移过程中将被破坏（v2 和 v3 不能共存）。在功能分支中工作以维护工作主分支。

AI 助手可以协助迁移。你可以使用 迁移 MCP 服务器 获取工具与提示词，使用 迁移 Agent Skills 获取基于技能的知识，或使用 用于迁移的 AGENTS.md 将迁移文档下载到项目中。

重要：由于 v2 和 v3 无法共存，因此迁移分两个主要阶段进行：

准备阶段：迁移所有组件代码，同时仍依赖 v2 依赖项（代码将被破坏） 切换阶段：将依赖项更新到 v3 并修复任何剩余问题

⚠️ 关键：不要构建来检查迁移过程中的错误

使用 类型检查 （例如， tsc --noEmit ) 如果可以检查 TypeScript 错误

（例如， ) 如果可以检查 TypeScript 错误 使用 lint （例如， eslint , biome check ) 如果可以检查代码质量

（例如， , ) 如果可以检查代码质量 不要 运行构建命令（例如， npm run build , next build , vite build )

运行构建命令（例如， , , ) 请勿 在迁移期间尝试启动/运行项目

第3步：删除HeroUIProvider v3 不需要 Provider 组件。从应用程序根目录中删除它。 v2 代码： // app.tsx or App.tsx import {HeroUIProvider} from "@heroui/react" ; function App () { return ( < HeroUIProvider > < YourApplication /> </ HeroUIProvider > ); } v3 代码： // app.tsx or App.tsx function App () { return < YourApplication />; } 如果您使用 Provider 道具： 如果您使用 Provider 道具，例如 navigate , useHref , locale , disableAnimation 等等，您需要以不同的方式处理这些： 路由器集成 ：直接使用 React Router 或您的路由库

：直接使用 React Router 或您的路由库 区域设置 ：使用 React Aria 的 I18nProvider 如果需要直接

：使用 React Aria 的 如果需要直接 动画：请参阅下面的动画更改部分 动画变化 v3 删除了 Framer Motion 依赖性并以不同方式处理动画： 基于 CSS 的动画 ：v3 使用原生 CSS 动画和过渡，而不是基于 JavaScript 的动画

：v3 使用原生 CSS 动画和过渡，而不是基于 JavaScript 的动画 更好的性能 ：CSS 动画提供更好的性能和更流畅的动画

：CSS 动画提供更好的性能和更流畅的动画 无全局禁用 ：与 v2 的 Provider 不同 disableAnimation 道具，v3 中没有全局动画切换

：与 v2 的 Provider 不同 道具，v3 中没有全局动画切换 每个组件控制 ：通过 CSS 或特定于组件的 props（如果可用）控制动画

：通过 CSS 或特定于组件的 props（如果可用）控制动画 自定义动画：使用标准 CSS @keyframes 和自定义动画的过渡属性

第 4 步：更换拆下的挂钩 HeroUI v2 提供了组件挂钩（例如 useSwitch , useInput , useCheckbox 等）和实用程序挂钩，例如 useDisclosure 。 HeroUI v3 删除了大多数组件挂钩，转而使用复合组件，并替换了 useDisclosure 和 useOverlayState . 查看综合Hooks 迁移指南为了： 组件挂钩移除并迁移到复合组件

useDisclosure → useOverlayState 迁移

→ 迁移 迁移策略和示例

第6步：组件迁移 使用组件迁移参考表查找每个组件的迁移指南。根据组件的特定指南迁移组件。 要点： 根据需要查看各个组件迁移指南

迁移组件 API、props 和结构

更新复合组件模式（复选框、单选、开关、卡片、模态等）

更新组组件（ButtonGroup、CheckboxGroup、RadioGroup）

处理已移除组件（ Code 、 Image 、 Navbar 、 Ripple 、 Snippet 、 Spacer 、 User ）——替换为原生 HTML 或自定义实现

、 、 、 、 、 、 ）——替换为原生 HTML 或自定义实现 处理进行中/计划中的组件 - 替换为 HTML 元素，直到 v3 组件可用

第8步：Hooks迁移 组件迁移完成后，确保所有钩子都已迁移： 替换组件钩子：将 useSwitch 、 useInput 、 useCheckbox 等替换为复合组件用法 迁移 useDisclosure：将 useDisclosure 替换为 useOverlayState 以管理浮层状态 参考 Hooks 指南：参阅 Hooks 迁移指南 获取详细步骤与示例

第 9 步：样式迁移 挂钩迁移完成后，继续进行样式更改。这是一个单独的步骤，以确保在解决视觉更改之前验证组件功能。 样式迁移指南： 查看综合样式迁移指南为了： 实用程序类更改（ text-tiny → text-xs , rounded-small → rounded-sm ， ETC。）

→ , → ， ETC。） 颜色标记更新（ bg-primary → bg-accent , bg-content1 → bg-surface ， ETC。）

→ , → ， ETC。） 组件样式差异（大小、间距、边框半径）

CSS 变量更改

视觉差异和对齐变化 主要样式变化： 实用程序类 ：自定义实用程序替换为标准 Tailwind 类

：自定义实用程序替换为标准 Tailwind 类 颜色标记 ： primary → accent , secondary 删除, content1-4 → surface / overlay

： → , 删除, → / 编号比例 ：颜色比例如 primary-50 , primary-100 已删除

：颜色比例如 , 已删除 边框半径 ：默认值已更改（v3 中更小）

：默认值已更改（v3 中更小） 组件样式：更新了默认大小、填充和间距 迁移清单： 审查样式迁移指南

更新实用程序类（ text-tiny → text-xs ， ETC。）

→ ， ETC。） 更新颜色标记（ bg-primary → bg-accent ， ETC。）

→ ， ETC。） 更新内容颜色（ bg-content1 → bg-surface 或者 bg-overlay )

→ 或者 ) 更新编号色阶（ bg-primary-50 → bg-accent-soft )

→ ) 检查组件样式更改（大小、间距、边框半径）

测试视觉外观并根据需要进行调整

第10步：测试 迁移后，彻底测试您的应用程序： 视觉测试：检查所有组件正确渲染 功能：测试所有交互和行为 辅助功能：验证键盘导航和屏幕阅读器支持 响应式设计：在不同的屏幕尺寸上进行测试 性能：检查包大小和运行时性能

使用此清单来跟踪您的完整迁移进度：

将 React 更新至 v19+

将 HeroUI 包更新到 v3（组件迁移后）

删除Framer Motion

将 Tailwind CSS 更新至 v4

消除 heroui() Tailwind 配置中的插件

Tailwind 配置中的插件 更新 CSS 导入

消除 hero.ts 文件（如果存在）

消除 HeroUIProvider 包装纸

包装纸 处理提供者道具迁移（路由器、区域设置、动画）

将所有组件导入更新为 @heroui/react

迁移重命名组件（Divider → Separator、Autocomplete → Combobox、NumberInput → NumberField）

更新复合组件模式（复选框、单选、开关、卡片、模态等）

更新组组件（ButtonGroup、CheckboxGroup、RadioGroup）

更新 TypeScript 类型引用（如果使用组件类型）

处理已移除组件（ Code 、 Image 、 Navbar 、 Ripple 、 Snippet 、 Spacer 、 User ）——替换为原生 HTML 或自定义实现

、 、 、 、 、 、 ）——替换为原生 HTML 或自定义实现 处理进行中/计划中的组件 - 替换为 HTML 元素，直到 v3 组件可用

考虑使用 asChild 灵活构图的属性

灵活构图的属性 在进行钩子迁移之前验证组件功能

审查Hooks 迁移指南

更换组件挂钩（ useSwitch , useInput , useCheckbox 等）与复合组件

, , 等）与复合组件 代替 useDisclosure 和 useOverlayState 用于覆盖状态管理

和 用于覆盖状态管理 根据迁移指南更新所有钩子用法

在继续样式迁移之前验证钩子迁移

审查样式迁移指南

更新实用程序类（ text-tiny → text-xs , rounded-small → rounded-sm ， ETC。）

→ , → ， ETC。） 更新颜色标记（ bg-primary → bg-accent , bg-secondary → bg-default ， ETC。）

→ , → ， ETC。） 更新内容颜色（ bg-content1 → bg-surface 或者 bg-overlay )

→ 或者 ) 更新编号色阶（ bg-primary-50 → bg-accent-soft ， ETC。）

→ ， ETC。） 更新转换实用程序（ .transition-background → transition-colors ， ETC。）

→ ， ETC。） 检查组件样式更改（大小、间距、边框半径）

将自定义主题覆盖更新为 CSS 变量

测试视觉外观并根据需要进行调整

视觉回归测试

功能测试

辅助功能测试

性能测试

完成完整迁移后：