完全迁移
使用完整迁移方法将 HeroUI v2 迁移到 v3 的分步指南
概述
完全迁移是一种从 HeroUI v2 迁移到 v3 的结构化方法。此方法首先迁移所有组件代码，然后切换依赖关系，确保干净的过渡。
重要： 完全迁移意味着项目在迁移过程中将被破坏（v2 和 v3 不能共存）。在功能分支中工作以维护工作主分支。
AI 助理资源
AI 助手可以协助迁移。你可以使用 迁移 MCP 服务器 获取工具与提示词，使用 迁移 Agent Skills 获取基于技能的知识，或使用 用于迁移的 AGENTS.md 将迁移文档下载到项目中。
迁移工作流程
重要：由于 v2 和 v3 无法共存，因此迁移分两个主要阶段进行：
- 准备阶段：迁移所有组件代码，同时仍依赖 v2 依赖项（代码将被破坏）
- 切换阶段：将依赖项更新到 v3 并修复任何剩余问题
⚠️ 关键：不要构建来检查迁移过程中的错误
- 使用类型检查（例如，
tsc --noEmit) 如果可以检查 TypeScript 错误
- 使用lint（例如，
eslint,
biome check) 如果可以检查代码质量
- 不要运行构建命令（例如，
npm run build,
next build,
vite build)
- 请勿 在迁移期间尝试启动/运行项目
分步迁移指南
第 1 步：更新依赖项
更新反应
v3 需要 React 19+。更新你的 React 版本：
注意：这些依赖项更新可以在切换 HeroUI 之前完成（不会破坏项目）。但是，HeroUI 包切换只能在所有组件代码迁移之后进行。
更新 HeroUI 包
重要：在迁移所有组件代码后执行此操作。删除 v2 软件包并安装 v3：
删除Framer Motion
v3 不再需要 Framer Motion：
更新 Tailwind CSS
确保您使用的是 Tailwind CSS v4：
第 2 步：更新主题配置
删除 Tailwind 插件配置
v2 配置：
v3 配置：
删除
heroui()来自 Tailwind 配置的插件。如果您仅将 Tailwind 用于 HeroUI 并且没有其他自定义，则可以删除
tailwind.config.js完全。否则，保留该文件但删除 HeroUI 插件配置。
更新 CSS 导入
v2 CSS：
v3 CSS：
重要提示： 导入顺序很重要：先导入
tailwindcss，再导入
@heroui/styles。
删除主题插件文件
如果您创建了一个
hero.tsv2 文件，您可以将其删除：
第3步：删除HeroUIProvider
v3 不需要 Provider 组件。从应用程序根目录中删除它。
v2 代码：
v3 代码：
如果您使用 Provider 道具：
如果您使用 Provider 道具，例如
navigate,
useHref,
locale,
disableAnimation等等，您需要以不同的方式处理这些：
- 路由器集成：直接使用 React Router 或您的路由库
- 区域设置：使用 React Aria 的
I18nProvider如果需要直接
- 动画：请参阅下面的动画更改部分
动画变化
v3 删除了 Framer Motion 依赖性并以不同方式处理动画：
- 基于 CSS 的动画：v3 使用原生 CSS 动画和过渡，而不是基于 JavaScript 的动画
- 更好的性能：CSS 动画提供更好的性能和更流畅的动画
- 无全局禁用：与 v2 的 Provider 不同
disableAnimation道具，v3 中没有全局动画切换
- 每个组件控制：通过 CSS 或特定于组件的 props（如果可用）控制动画
- 自定义动画：使用标准 CSS
@keyframes和自定义动画的过渡属性
第 4 步：更换拆下的挂钩
HeroUI v2 提供了组件挂钩（例如
useSwitch,
useInput,
useCheckbox等）和实用程序挂钩，例如
useDisclosure。 HeroUI v3 删除了大多数组件挂钩，转而使用复合组件，并替换了
useDisclosure和
useOverlayState.
查看综合Hooks 迁移指南为了：
- 组件挂钩移除并迁移到复合组件
useDisclosure→
useOverlayState迁移
- 迁移策略和示例
第 5 步：更新组件导入
所有组件现在都从单个包导入：
v2 导入：
v3 导入：
TypeScript 注意事项
如果您使用 TypeScript，请注意 v3 中的类型更改：
常见类型变化：
- 组件 prop 接口可能有不同的名称或属性
- 复合零部件有自己的类型导出
- 更新了 Ref 类型以匹配 React 19 模式
第6步：组件迁移
使用组件迁移参考表查找每个组件的迁移指南。根据组件的特定指南迁移组件。
要点：
- 根据需要查看各个组件迁移指南
- 迁移组件 API、props 和结构
- 更新复合组件模式（复选框、单选、开关、卡片、模态等）
- 更新组组件（ButtonGroup、CheckboxGroup、RadioGroup）
- 处理已移除组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）——替换为原生 HTML 或自定义实现
- 处理进行中/计划中的组件 - 替换为 HTML 元素，直到 v3 组件可用
第 7 步：更新自定义主题覆盖
如果您在 v2 中有自定义主题覆盖，则需要针对 v3 的基于 CSS 的主题系统更新它们。
v2 主题定制：
v3 主题定制：
v3 使用 CSS 变量。在 CSS 中覆盖它们：
检查主题文档获取可用的 CSS 变量。
这是在继续样式迁移之前暂停并验证组件功能的好时机。
第8步：Hooks迁移
组件迁移完成后，确保所有钩子都已迁移：
- 替换组件钩子：将
useSwitch、
useInput、
useCheckbox等替换为复合组件用法
- 迁移 useDisclosure：将
useDisclosure替换为
useOverlayState以管理浮层状态
- 参考 Hooks 指南：参阅 Hooks 迁移指南 获取详细步骤与示例
第 9 步：样式迁移
挂钩迁移完成后，继续进行样式更改。这是一个单独的步骤，以确保在解决视觉更改之前验证组件功能。
样式迁移指南：
查看综合样式迁移指南为了：
- 实用程序类更改（
text-tiny→
text-xs,
rounded-small→
rounded-sm， ETC。）
- 颜色标记更新（
bg-primary→
bg-accent,
bg-content1→
bg-surface， ETC。）
- 组件样式差异（大小、间距、边框半径）
- CSS 变量更改
- 视觉差异和对齐变化
主要样式变化：
- 实用程序类：自定义实用程序替换为标准 Tailwind 类
- 颜色标记：
primary→
accent,
secondary删除,
content1-4→
surface/
overlay
- 编号比例：颜色比例如
primary-50,
primary-100已删除
- 边框半径：默认值已更改（v3 中更小）
- 组件样式：更新了默认大小、填充和间距
迁移清单：
- 审查样式迁移指南
- 更新实用程序类（
text-tiny→
text-xs， ETC。）
- 更新颜色标记（
bg-primary→
bg-accent， ETC。）
- 更新内容颜色（
bg-content1→
bg-surface或者
bg-overlay)
- 更新编号色阶（
bg-primary-50→
bg-accent-soft)
- 检查组件样式更改（大小、间距、边框半径）
- 测试视觉外观并根据需要进行调整
第10步：测试
迁移后，彻底测试您的应用程序：
- 视觉测试：检查所有组件正确渲染
- 功能：测试所有交互和行为
- 辅助功能：验证键盘导航和屏幕阅读器支持
- 响应式设计：在不同的屏幕尺寸上进行测试
- 性能：检查包大小和运行时性能
迁移清单
使用此清单来跟踪您的完整迁移进度：
依赖关系
- 将 React 更新至 v19+
- 将 HeroUI 包更新到 v3（组件迁移后）
- 删除Framer Motion
- 将 Tailwind CSS 更新至 v4
配置
- 消除
heroui()Tailwind 配置中的插件
- 更新 CSS 导入
- 消除
hero.ts文件（如果存在）
应用程序代码-组件迁移
- 消除
HeroUIProvider包装纸
- 处理提供者道具迁移（路由器、区域设置、动画）
- 将所有组件导入更新为
@heroui/react
- 迁移重命名组件（Divider → Separator、Autocomplete → Combobox、NumberInput → NumberField）
- 更新复合组件模式（复选框、单选、开关、卡片、模态等）
- 更新组组件（ButtonGroup、CheckboxGroup、RadioGroup）
- 更新 TypeScript 类型引用（如果使用组件类型）
- 处理已移除组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）——替换为原生 HTML 或自定义实现
- 处理进行中/计划中的组件 - 替换为 HTML 元素，直到 v3 组件可用
- 考虑使用
asChild灵活构图的属性
- 在进行钩子迁移之前验证组件功能
应用程序代码-Hooks迁移
- 审查Hooks 迁移指南
- 更换组件挂钩（
useSwitch,
useInput,
useCheckbox等）与复合组件
- 代替
useDisclosure和
useOverlayState用于覆盖状态管理
- 根据迁移指南更新所有钩子用法
- 在继续样式迁移之前验证钩子迁移
应用程序代码 - 样式迁移
- 审查样式迁移指南
- 更新实用程序类（
text-tiny→
text-xs,
rounded-small→
rounded-sm， ETC。）
- 更新颜色标记（
bg-primary→
bg-accent,
bg-secondary→
bg-default， ETC。）
- 更新内容颜色（
bg-content1→
bg-surface或者
bg-overlay)
- 更新编号色阶（
bg-primary-50→
bg-accent-soft， ETC。）
- 更新转换实用程序（
.transition-background→
transition-colors， ETC。）
- 检查组件样式更改（大小、间距、边框半径）
- 将自定义主题覆盖更新为 CSS 变量
- 测试视觉外观并根据需要进行调整
测试
- 视觉回归测试
- 功能测试
- 辅助功能测试
- 性能测试
下一步
完成完整迁移后：