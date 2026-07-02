Agent Skills

让 AI 助手协助你将 HeroUI v2 迁移到 v3。

HeroUI Migration Skills 为你的 AI 助手提供关于 HeroUI v2 到 v3 迁移流程、组件指南与最佳实践的完整知识。

curl -fsSL https://heroui.com/install | bash -s heroui-migration

或者通过 skills 包安装：

npx skills add heroui-inc/heroui

支持 Claude Code、Cursor、OpenCode 等。

Skills 会被你的 AI 助手自动发现，你也可以直接通过 /heroui-migration 命令调用它。

只需让你的 AI 助手做这些事：

将组件从 HeroUI v2 迁移到 v3

获取完整迁移或渐进式迁移的流程

获取面向特定组件的迁移指南

查阅 Hooks 与样式相关的迁移文档

迁移流程（完整与渐进式）

面向特定组件的迁移指南（39 个组件）

Hooks 迁移指南（如 useDisclosure → useOverlayState 等）

→ 等） 样式迁移指南（工具类、颜色 token、CSS 变量）

关键 API 变更与复合组件模式