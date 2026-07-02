Agent Skills
让 AI 助手协助你将 HeroUI v2 迁移到 v3。
HeroUI Migration Skills 为你的 AI 助手提供关于 HeroUI v2 到 v3 迁移流程、组件指南与最佳实践的完整知识。
安装
或者通过 skills 包安装：
支持 Claude Code、Cursor、OpenCode 等。
使用方法
Skills 会被你的 AI 助手自动发现，你也可以直接通过
/heroui-migration 命令调用它。
只需让你的 AI 助手做这些事：
- 将组件从 HeroUI v2 迁移到 v3
- 获取完整迁移或渐进式迁移的流程
- 获取面向特定组件的迁移指南
- 查阅 Hooks 与样式相关的迁移文档
包含的内容
- 迁移流程（完整与渐进式）
- 面向特定组件的迁移指南（39 个组件）
- Hooks 迁移指南（如
useDisclosure→
useOverlayState等）
- 样式迁移指南（工具类、颜色 token、CSS 变量）
- 关键 API 变更与复合组件模式
结构
链接
- GitHub 仓库
- Discord 社区
- Agent Skills —— 了解 Agent Skills 的格式