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迁移

Agent Skills

让 AI 助手协助你将 HeroUI v2 迁移到 v3。

HeroUI Migration Skills 为你的 AI 助手提供关于 HeroUI v2 到 v3 迁移流程、组件指南与最佳实践的完整知识。

安装

curl -fsSL https://heroui.com/install | bash -s heroui-migration

或者通过 skills 包安装：

npx skills add heroui-inc/heroui

支持 Claude Code、Cursor、OpenCode 等。

使用方法

Skills 会被你的 AI 助手自动发现，你也可以直接通过 /heroui-migration 命令调用它。

只需让你的 AI 助手做这些事：

  • 将组件从 HeroUI v2 迁移到 v3
  • 获取完整迁移或渐进式迁移的流程
  • 获取面向特定组件的迁移指南
  • 查阅 Hooks 与样式相关的迁移文档

包含的内容

  • 迁移流程（完整与渐进式）
  • 面向特定组件的迁移指南（39 个组件）
  • Hooks 迁移指南（如 useDisclosureuseOverlayState 等）
  • 样式迁移指南（工具类、颜色 token、CSS 变量）
  • 关键 API 变更与复合组件模式

结构

skills/heroui-migration/
├── SKILL.md                    # Main skill documentation
├── LICENSE.txt                 # Apache License 2.0
└── scripts/                    # Utility scripts
    ├── list_migration_guides.mjs
    ├── get_migration_guide.mjs
    ├── get_component_migration_guides.mjs
    ├── get_styling_migration_guide.mjs
    └── get_hooks_migration_guide.mjs

链接

MCP服务器

在 AI 助手中访问 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南

AGENTS.md

下载 AI 编码代理的 HeroUI v2 到 v3 迁移文档

本页目录

安装使用方法包含的内容结构链接