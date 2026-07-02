样式与主题
从 HeroUI v2 到 v3 的样式变更与主题系统迁移完整指南
本指南涵盖了 HeroUI v2 与 v3 之间所有与样式相关的变更，包括工具类、组件样式、主题系统架构以及视觉差异。具体组件的 API 变更请参阅各个组件的迁移指南。
注： v3 已将
classNames 这一对象类型的 prop 替换为标准的 React
className prop。所有组件现在都使用标准的 React
className prop，而不再使用 v2 中的
classNames 对象属性。
概述
HeroUI v3 对样式系统进行了重大变更：
- CSS 优先架构：以纯 CSS 文件取代 Tailwind 插件
- 标准 Tailwind 工具类：以标准 Tailwind 类取代自定义工具类
- CSS 变量：全新的 CSS 变量命名与结构
- 组件样式：调整了默认尺寸、间距与视觉表现
- 无需插件：移除了对 Tailwind 插件配置的依赖
- 颜色系统重构：语义颜色被重新组织（
primary→
accent，移除
secondary，移除数字色阶）
- 移除 Content 颜色：
content1-4由
surface与
overlay体系替代
快速参考
工具类对照
|v2 工具类
|v3 对应类
|说明
text-tiny
text-xs
|字体大小：0.75rem → 0.75rem（相同）
text-small
text-sm
|字体大小：0.875rem → 0.875rem（相同）
text-medium
text-base
|字体大小：1rem → 1rem（相同）
text-large
text-lg
|字体大小：1.125rem → 1.125rem（相同）
rounded-small
rounded-sm
|圆角：8px → 4px（不同）
rounded-medium
rounded-md
|圆角：12px → 6px（不同）
rounded-large
rounded-lg
|圆角：14px → 8px（不同）
border-small
border
|边框宽度：1px → 1px（使用标准 Tailwind）
border-medium
border-2
|边框宽度：2px → 2px（使用标准 Tailwind）
border-large
border-[3px]
|边框宽度：3px → 3px（使用任意值）
bg-content1
bg-surface 或
bg-overlay
|Content 颜色已移除，请改用 surface / overlay
bg-content2
bg-surface-secondary
|Content 颜色已移除，请改用 surface 层级
bg-primary
bg-accent
primary 已重命名为
accent
bg-secondary
bg-default
secondary 颜色已移除，请改用
default
bg-primary-50
bg-accent-soft
|数字色阶已移除
bg-primary-100
bg-accent-soft
|数字色阶已移除
text-primary-600
text-accent
|数字色阶已移除
.transition-background
|标准 CSS 过渡
|已移除的工具类
.transition-colors-opacity
|标准 CSS 过渡
|已移除的工具类
工具类迁移
文本工具类
HeroUI v2 提供了一组自定义的文本尺寸工具类，并映射到 CSS 变量。v3 改用标准的 Tailwind 文本尺寸类。
v2 文本工具类：
v3 文本工具类：
对照详情：
|v2 类
|字体大小
|行高
|v3 类
|字体大小
|行高
text-tiny
|0.75rem（12px）
|1rem（16px）
text-xs
|0.75rem（12px）
|1rem（16px）
text-small
|0.875rem（14px）
|1.25rem（20px）
text-sm
|0.875rem（14px）
|1.25rem（20px）
text-medium
|1rem（16px）
|1.5rem（24px）
text-base
|1rem（16px）
|1.5rem（24px）
text-large
|1.125rem（18px）
|1.75rem（28px）
text-lg
|1.125rem（18px）
|1.75rem（28px）
圆角工具类
v2 使用了自定义的圆角工具类（
rounded-small、
rounded-medium、
rounded-large），并映射到 CSS 变量。v3 改用标准的 Tailwind 圆角类，但实际取值有所不同。
v2 圆角：
v3 圆角：
取值对比：
|v2 类
|v2 取值
|v3 类
|v3 取值
|差异
rounded-small
|8px（0.5rem）
rounded-sm
|4px（0.25rem）
|更小
rounded-medium
|12px（0.75rem）
rounded-md
|6px（0.375rem）
|更小
rounded-large
|14px（0.875rem）
rounded-lg
|8px（0.5rem）
|更小
注意： v3 默认的圆角取值更小。如果你需要精确还原 v2 的取值，请使用任意值：
边框宽度工具类
v2 提供了自定义的边框宽度工具类（
border-small、
border-medium、
border-large）。v3 改用标准的 Tailwind 边框宽度类。
v2 边框宽度：
v3 边框宽度：
对照：
|v2 类
|宽度
|v3 类
|宽度
border-small
|1px
border
|1px
border-medium
|2px
border-2
|2px
border-large
|3px
border-[3px]
|3px（任意值）
过渡工具类
v2 为常见的动画模式提供了一组自定义的过渡工具类，默认持续时间为 250ms。v3 移除了这些工具类，转而推荐使用标准的 Tailwind
transition-* 工具类，由你显式指定要应用过渡的属性。
v2 过渡工具类：
v2 提供了默认持续时间为 250ms、缓动函数为
ease 的自定义过渡工具类。下表展示了每个工具类对应的 CSS 过渡属性：
|v2 工具类
|过渡属性
.transition-background
background
.transition-colors-opacity
color, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke, opacity
.transition-width
width
.transition-height
height
.transition-size
width, height
.transition-left
left
.transition-transform-opacity
transform, scale, opacity rotate
.transition-transform-background
transform, scale, background
.transition-transform-colors
transform, scale, color, background, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke
.transition-transform-colors-opacity
transform, scale, color, background, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke, opacity
注意： 这些工具类在 v3 中不再可用。请使用 Tailwind 标准的
transition-* 工具类，并显式指定要应用过渡的属性。
其他工具类
滚动条工具类：
v2 提供了
.scrollbar-hide 和
.scrollbar-default 工具类。v3 现在通过
@heroui/styles 暴露基于标准属性的滚动条工具类：
scrollbar、
scrollbar-thin、
scrollbar-default 和
scrollbar-none。如需按子树控制，可在祖先元素上使用
data-scrollbar="thin"、
data-scrollbar="default" 或
data-scrollbar="none"。
动画工具类：
v2 提供了 spinner 相关的动画工具类（如
.spinner-bar-animation、
.spinner-dot-animation 等）。在 v3 中，这些动画由组件内部处理，不再作为公开的工具类暴露。
其他自定义工具类：
v2 中还包含一些自定义工具类，例如：
.leading-inherit→ 改用
leading-[inherit]
.tap-highlight-transparent→ 改用
[-webkit-tap-highlight-color:transparent]
.input-search-cancel-button-none→ 如有需要，请使用自定义 CSS
主题系统架构
v2：基于插件的体系
v2 采用了 Tailwind CSS 插件方式：
- 生成工具类：通过 JavaScript 创建自定义工具类
- CSS 变量：通过插件注入 CSS 变量
- 主题配置：需要在
tailwind.config.js中进行配置
- 构建时生成：工具类在构建时生成
v2 配置：
v3：CSS 优先体系
v3 采用纯 CSS 的方式：
- CSS 文件：样式直接定义在 CSS 文件中（位于
packages/styles/）
- CSS 变量：变量在 CSS 中定义，而非由插件生成
- 无需插件：不再需要 Tailwind 插件
- 基于导入：通过 CSS
@import引入样式
v3 配置：
无需 Tailwind 配置：
如果你只使用 HeroUI，可以完全删除
tailwind.config.js。如果你已有自定义的 Tailwind 配置，请保留它，但移除其中的 HeroUI 插件。
架构对比
|对比项
|v2
|v3
|样式方案
|Tailwind 插件（JavaScript）
|CSS 文件
|工具类生成方式
|由插件在构建时生成
|预定义的 CSS
|CSS 变量
|由插件生成
|在 CSS 中定义
|配置方式
tailwind.config.js
|CSS 导入
|定制方式
|插件配置
|覆盖 CSS 变量
|构建依赖
|需要插件
|无需插件
CSS 变量与设计 token
变量命名变更
v2 采用
--heroui-{property}-{scale} 的命名模式，而 v3 改用
--{property} 或
--color-{property}。
v2 CSS 变量：
v3 CSS 变量：
颜色系统变更
v2 颜色结构：
v3 颜色结构：
主要差异：
- 颜色格式：v2 使用 HSL，v3 使用 OKLCH
- 命名：v2 使用数字色阶（50-900），v3 使用语义命名
- 计算颜色：v3 通过
color-mix()计算悬停等状态色
- 前景色：v3 显式定义了前景色
- primary → accent：
primary颜色已重命名为
accent
- 移除 secondary 颜色：v2 中的
secondary语义颜色（紫色）已被移除
- 移除数字色阶：
primary-50、
primary-100等数字色阶不再存在
primary → accent 重命名
v2 使用
primary 作为主品牌色。v3 将其重命名为
accent，使语义更加清晰。
v2 中的 primary 颜色：
v3 中的 accent 颜色：
迁移：
|v2 类
|v3 对应类
|说明
bg-primary
bg-accent
|基础 accent 色
text-primary
text-accent
|accent 文本颜色
bg-primary-50
bg-accent-soft
|浅色 accent 变体
bg-primary-100
bg-accent-soft
|浅色 accent 变体
bg-primary-500
bg-accent
|基础 accent 色
text-primary-600
text-accent
|accent 文本颜色
border-primary
border-accent
|accent 边框
注意： v3 不再提供数字色阶（
-50、
-100、
-200 等）。请使用语义化的变体（如
-soft、
-hover），或自定义的 Tailwind 类。
secondary 颜色已移除
v2 提供了
secondary 语义颜色（紫色），该颜色已在 v3 中移除。名为「secondary」的组件变体现在改用其他颜色。
v2 中的 secondary 颜色：
v3 中的 secondary 变体：
迁移：
|v2 类
|v3 对应类
|说明
bg-secondary
bg-default
|secondary 变体改用 default 颜色
text-secondary
text-accent
|使用 accent 进行强调
bg-secondary-50
bg-default
|改用 default 颜色
border-secondary
border-accent
|使用 accent 边框
注意： 在 v3 中，「secondary」指的是组件变体样式（例如
button--secondary），而不是颜色 token。secondary 变体通常使用
bg-default 和
text-accent。
数字色阶已移除
v2 为所有语义颜色都提供了 50–900 的数字色阶。v3 移除了这些数字色阶，改用语义化的变体与计算得出的颜色。
v2 数字色阶：
v3 语义化变体：
迁移：
- 浅色调（
-50、
-100、
-200）：改用
-soft变体或自定义的 Tailwind 透明度类
- 基础色（
-500）：直接使用基础色名（
bg-accent、
bg-danger等）
- 深色调（
-600、
-700、
-800、
-900）：改用 hover 变体或自定义的 Tailwind 类
Content 颜色已移除
v2 提供了
content1、
content2、
content3 和
content4 颜色，用于分层背景。这些颜色已在 v3 中移除，并由语义化的 surface 颜色替代。
v2 Content 颜色：
v3 Surface 颜色：
迁移对照：
|v2 类
|v3 对应类
|用法
bg-content1
bg-surface
|非浮层组件（Card、Accordion 等）
bg-content1
bg-overlay
|浮层组件（Tooltip、Popover、Modal 等）
bg-content2
bg-surface-secondary
|二级 surface 层级
bg-content3
bg-surface-tertiary
|三级 surface 层级
bg-content4
bg-surface-quaternary
|四级 surface 层级
主要变化：
- 语义命名：
content1-4已替换为
surface与
overlay，使语义更清晰
- 针对不同组件：页面级组件使用
bg-surface，浮层组件使用
bg-overlay
- 自动计算：surface 的各级（
secondary、
tertiary、
quaternary）通过
color-mix()从基础
surface颜色自动计算得出
间距与布局 token
v2 布局 token：
v3 布局 token：
阴影 token
v2 阴影：
v3 阴影：
主要变化：
- 语义命名：v3 使用语义名称（
surface-shadow、
overlay-shadow），而非按尺寸命名
- 针对不同组件：阴影与组件类型（surface、overlay、field）相绑定
- 深色模式：在 v3 中，深色模式下的阴影为透明
视觉差异
对齐变化
Button 对齐：
- v2：图标与文本通过
items-center justify-center对齐
- v3：对齐方式相同，但加入了响应式高度调整
Input 对齐：
- v2：文本通过
text-left对齐
- v3：对齐方式相同，但内边距的调整可能影响视觉平衡
间距变化
组件内边距：
v3 中大多数组件的内边距都有所增加：
- Card：12px → 16px
- Button：内边距相近，但高度改为响应式
- Input：新增垂直内边距（
py-2）
间隙（gap）：
v3 使用更一致的间隙：
- Card：页眉、内容、页脚之间使用
gap-3
- Button：图标与文字之间使用
gap-2
- Chip：元素之间使用
gap-1.5
尺寸变化
Button 高度：
- Small：32px → 36px（移动端）/ 32px（桌面端）
- Medium：40px → 40px（移动端）/ 36px（桌面端）
- Large：48px → 44px（移动端）/ 40px（桌面端）
Input 高度：
- Medium：40px → 36px（默认值，且为唯一可用尺寸）
圆角变化
默认圆角：
- v2：组件默认使用
rounded-medium（12px）
- v3：组件使用更大的圆角值：
- Button：
rounded-3xl（24px）
- Card：
rounded-3xl（24px）
- Chip：
rounded-2xl（16px）
- Input：
rounded-field（通常为 12–16px）
- Button：
颜色表现变化
颜色系统：
- v2：HSL 颜色格式
- v3：OKLCH 颜色格式（在感知上更均匀）
默认颜色：
- v2：
primary、
secondary、
success、
warning、
danger
- v3：
accent（替代
primary）、
success、
warning、
danger
Muted 颜色：
- v2：使用
foreground-400、
foreground-500表示弱化文本
- v3：使用
muted颜色 token 表示弱化文本
迁移示例
工具类迁移
示例：文本工具类
圆角迁移
示例：还原 v2 的圆角取值
主题定制迁移
示例：自定义颜色
最佳实践
- 优先使用标准 Tailwind：相比自定义工具类，优先使用标准的 Tailwind 工具类
- 还原 v2 取值：如果需要精确还原 v2 的视觉效果，请使用任意值
- 响应式测试：v3 支持响应式尺寸——请在多种屏幕尺寸下进行测试
- 更新 CSS 变量：自定义时请通过覆盖 CSS 变量来实现，而非修改 Tailwind 配置
- 查阅组件文档：API 变更请参阅各个组件的迁移指南