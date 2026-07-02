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HeroUI
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从 HeroUI v2 到 v3 的样式变更与主题系统迁移完整指南

本指南涵盖了 HeroUI v2 与 v3 之间所有与样式相关的变更，包括工具类、组件样式、主题系统架构以及视觉差异。具体组件的 API 变更请参阅各个组件的迁移指南。

注： v3 已将 classNames 这一对象类型的 prop 替换为标准的 React className prop。所有组件现在都使用标准的 React className prop，而不再使用 v2 中的 classNames 对象属性。

概述

HeroUI v3 对样式系统进行了重大变更：

  • CSS 优先架构：以纯 CSS 文件取代 Tailwind 插件
  • 标准 Tailwind 工具类：以标准 Tailwind 类取代自定义工具类
  • CSS 变量：全新的 CSS 变量命名与结构
  • 组件样式：调整了默认尺寸、间距与视觉表现
  • 无需插件：移除了对 Tailwind 插件配置的依赖
  • 颜色系统重构：语义颜色被重新组织（primaryaccent，移除 secondary，移除数字色阶）
  • 移除 Content 颜色content1-4surfaceoverlay 体系替代

快速参考

工具类对照

v2 工具类v3 对应类说明
text-tinytext-xs字体大小：0.75rem → 0.75rem（相同）
text-smalltext-sm字体大小：0.875rem → 0.875rem（相同）
text-mediumtext-base字体大小：1rem → 1rem（相同）
text-largetext-lg字体大小：1.125rem → 1.125rem（相同）
rounded-smallrounded-sm圆角：8px → 4px（不同）
rounded-mediumrounded-md圆角：12px → 6px（不同）
rounded-largerounded-lg圆角：14px → 8px（不同）
border-smallborder边框宽度：1px → 1px（使用标准 Tailwind）
border-mediumborder-2边框宽度：2px → 2px（使用标准 Tailwind）
border-largeborder-[3px]边框宽度：3px → 3px（使用任意值）
bg-content1bg-surfacebg-overlayContent 颜色已移除，请改用 surface / overlay
bg-content2bg-surface-secondaryContent 颜色已移除，请改用 surface 层级
bg-primarybg-accentprimary 已重命名为 accent
bg-secondarybg-defaultsecondary 颜色已移除，请改用 default
bg-primary-50bg-accent-soft数字色阶已移除
bg-primary-100bg-accent-soft数字色阶已移除
text-primary-600text-accent数字色阶已移除
.transition-background标准 CSS 过渡已移除的工具类
.transition-colors-opacity标准 CSS 过渡已移除的工具类

工具类迁移

文本工具类

HeroUI v2 提供了一组自定义的文本尺寸工具类，并映射到 CSS 变量。v3 改用标准的 Tailwind 文本尺寸类。

v2 文本工具类：

// v2 - Custom utilities with CSS variables
<div className="text-tiny">Tiny text</div>
<div className="text-small">Small text</div>
<div className="text-medium">Medium text</div>
<div className="text-large">Large text</div>

v3 文本工具类：

// v3 - Standard Tailwind classes
<div className="text-xs">Tiny text</div>
<div className="text-sm">Small text</div>
<div className="text-base">Medium text</div>
<div className="text-lg">Large text</div>

对照详情：

v2 类字体大小行高v3 类字体大小行高
text-tiny0.75rem（12px）1rem（16px）text-xs0.75rem（12px）1rem（16px）
text-small0.875rem（14px）1.25rem（20px）text-sm0.875rem（14px）1.25rem（20px）
text-medium1rem（16px）1.5rem（24px）text-base1rem（16px）1.5rem（24px）
text-large1.125rem（18px）1.75rem（28px）text-lg1.125rem（18px）1.75rem（28px）

圆角工具类

v2 使用了自定义的圆角工具类（rounded-smallrounded-mediumrounded-large），并映射到 CSS 变量。v3 改用标准的 Tailwind 圆角类，但实际取值有所不同。

v2 圆角：

// v2 - Custom utilities
<div className="rounded-small">Small radius</div>
<div className="rounded-medium">Medium radius</div>
<div className="rounded-large">Large radius</div>

v3 圆角：

// v3 - Standard Tailwind classes
<div className="rounded-sm">Small radius</div>
<div className="rounded-md">Medium radius</div>
<div className="rounded-lg">Large radius</div>

取值对比：

v2 类v2 取值v3 类v3 取值差异
rounded-small8px（0.5rem）rounded-sm4px（0.25rem）更小
rounded-medium12px（0.75rem）rounded-md6px（0.375rem）更小
rounded-large14px（0.875rem）rounded-lg8px（0.5rem）更小

注意： v3 默认的圆角取值更小。如果你需要精确还原 v2 的取值，请使用任意值：

// Match v2 rounded-small (8px)
<div className="rounded-[8px]">Custom radius</div>

// Match v2 rounded-medium (12px)
<div className="rounded-[12px]">Custom radius</div>

// Match v2 rounded-large (14px)
<div className="rounded-[14px]">Custom radius</div>

边框宽度工具类

v2 提供了自定义的边框宽度工具类（border-smallborder-mediumborder-large）。v3 改用标准的 Tailwind 边框宽度类。

v2 边框宽度：

// v2 - Custom utilities
<div className="border-small border-default">1px border</div>
<div className="border-medium border-primary">2px border</div>
<div className="border-large border-danger">3px border</div>

v3 边框宽度：

// v3 - Standard Tailwind classes
<div className="border border-default">1px border</div>
<div className="border-2 border-accent">2px border</div>
<div className="border-[3px] border-danger">3px border</div>

对照：

v2 类宽度v3 类宽度
border-small1pxborder1px
border-medium2pxborder-22px
border-large3pxborder-[3px]3px（任意值）

过渡工具类

v2 为常见的动画模式提供了一组自定义的过渡工具类，默认持续时间为 250ms。v3 移除了这些工具类，转而推荐使用标准的 Tailwind transition-* 工具类，由你显式指定要应用过渡的属性。

v2 过渡工具类：

v2 提供了默认持续时间为 250ms、缓动函数为 ease 的自定义过渡工具类。下表展示了每个工具类对应的 CSS 过渡属性：

v2 工具类过渡属性
.transition-backgroundbackground
.transition-colors-opacitycolor, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke, opacity
.transition-widthwidth
.transition-heightheight
.transition-sizewidth, height
.transition-leftleft
.transition-transform-opacitytransform, scale, opacity rotate
.transition-transform-backgroundtransform, scale, background
.transition-transform-colorstransform, scale, color, background, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke
.transition-transform-colors-opacitytransform, scale, color, background, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke, opacity

注意： 这些工具类在 v3 中不再可用。请使用 Tailwind 标准的 transition-* 工具类，并显式指定要应用过渡的属性。

其他工具类

滚动条工具类：

v2 提供了 .scrollbar-hide.scrollbar-default 工具类。v3 现在通过 @heroui/styles 暴露基于标准属性的滚动条工具类：scrollbarscrollbar-thinscrollbar-defaultscrollbar-none。如需按子树控制，可在祖先元素上使用 data-scrollbar="thin"data-scrollbar="default"data-scrollbar="none"

动画工具类：

v2 提供了 spinner 相关的动画工具类（如 .spinner-bar-animation.spinner-dot-animation 等）。在 v3 中，这些动画由组件内部处理，不再作为公开的工具类暴露。

其他自定义工具类：

v2 中还包含一些自定义工具类，例如：

  • .leading-inherit → 改用 leading-[inherit]
  • .tap-highlight-transparent → 改用 [-webkit-tap-highlight-color:transparent]
  • .input-search-cancel-button-none → 如有需要，请使用自定义 CSS

主题系统架构

v2：基于插件的体系

v2 采用了 Tailwind CSS 插件方式：

  1. 生成工具类：通过 JavaScript 创建自定义工具类
  2. CSS 变量：通过插件注入 CSS 变量
  3. 主题配置：需要在 tailwind.config.js 中进行配置
  4. 构建时生成：工具类在构建时生成

v2 配置：

// tailwind.config.js
const {heroui} = require("@heroui/react");

module.exports = {
  plugins: [
    heroui({
      layout: {
        fontSize: {
          tiny: "0.75rem",
          small: "0.875rem",
          medium: "1rem",
          large: "1.125rem",
        },
        radius: {
          small: "8px",
          medium: "12px",
          large: "14px",
        },
      },
      themes: {
        light: {
          colors: {
            primary: {
              // color definitions
            },
          },
        },
      },
    }),
  ],
};

v3：CSS 优先体系

v3 采用纯 CSS 的方式：

  1. CSS 文件：样式直接定义在 CSS 文件中（位于 packages/styles/
  2. CSS 变量：变量在 CSS 中定义，而非由插件生成
  3. 无需插件：不再需要 Tailwind 插件
  4. 基于导入：通过 CSS @import 引入样式

v3 配置：

/* globals.css */
@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles";

无需 Tailwind 配置：

如果你只使用 HeroUI，可以完全删除 tailwind.config.js。如果你已有自定义的 Tailwind 配置，请保留它，但移除其中的 HeroUI 插件。

架构对比

对比项v2v3
样式方案Tailwind 插件（JavaScript）CSS 文件
工具类生成方式由插件在构建时生成预定义的 CSS
CSS 变量由插件生成在 CSS 中定义
配置方式tailwind.config.jsCSS 导入
定制方式插件配置覆盖 CSS 变量
构建依赖需要插件无需插件

CSS 变量与设计 token

变量命名变更

v2 采用 --heroui-{property}-{scale} 的命名模式，而 v3 改用 --{property}--color-{property}

v2 CSS 变量：

--heroui-font-size-tiny: 0.75rem;
--heroui-font-size-small: 0.875rem;
--heroui-radius-small: 8px;
--heroui-radius-medium: 12px;
--heroui-border-width-medium: 2px;
--heroui-disabled-opacity: 0.5;

v3 CSS 变量：

/* Typography - handled by Tailwind */
/* No custom font-size variables */

/* Radius */
--radius-xs: calc(var(--radius) * 0.25);
--radius-sm: calc(var(--radius) * 0.5);
--radius-md: calc(var(--radius) * 0.75);
--radius-lg: calc(var(--radius) * 1);
--radius-xl: calc(var(--radius) * 1.5);

/* Colors */
--color-background: var(--background);
--color-foreground: var(--foreground);
--color-accent: var(--accent);
--color-muted: var(--muted);

/* Opacity */
--disabled-opacity: 0.5;

颜色系统变更

v2 颜色结构：

--heroui-primary: 210 100% 50%;
--heroui-primary-50: 210 100% 95%;
--heroui-primary-100: 210 100% 90%;
/* ... more shades ... */

v3 颜色结构：

--accent: oklch(0.6204 0.195 253.83);
--accent-foreground: var(--snow);
--accent-hover: color-mix(in oklab, var(--accent) 90%, var(--accent-foreground) 10%);

主要差异：

  1. 颜色格式：v2 使用 HSL，v3 使用 OKLCH
  2. 命名：v2 使用数字色阶（50-900），v3 使用语义命名
  3. 计算颜色：v3 通过 color-mix() 计算悬停等状态色
  4. 前景色：v3 显式定义了前景色
  5. primary → accentprimary 颜色已重命名为 accent
  6. 移除 secondary 颜色：v2 中的 secondary 语义颜色（紫色）已被移除
  7. 移除数字色阶primary-50primary-100 等数字色阶不再存在

primary → accent 重命名

v2 使用 primary 作为主品牌色。v3 将其重命名为 accent，使语义更加清晰。

v2 中的 primary 颜色：

// v2 - Primary color with numbered scales
<Button color="primary">Primary Button</Button>
<div className="bg-primary">Primary background</div>
<div className="bg-primary-50">Light primary</div>
<div className="bg-primary-100">Lighter primary</div>
<div className="text-primary-600">Primary text</div>

v3 中的 accent 颜色：

// v3 - Accent color (no numbered scales)
<Button variant="primary">Primary Button</Button>
<div className="bg-accent">Accent background</div>
<div className="bg-accent-soft">Soft accent</div>
<div className="text-accent">Accent text</div>

迁移：

v2 类v3 对应类说明
bg-primarybg-accent基础 accent 色
text-primarytext-accentaccent 文本颜色
bg-primary-50bg-accent-soft浅色 accent 变体
bg-primary-100bg-accent-soft浅色 accent 变体
bg-primary-500bg-accent基础 accent 色
text-primary-600text-accentaccent 文本颜色
border-primaryborder-accentaccent 边框

注意： v3 不再提供数字色阶（-50-100-200 等）。请使用语义化的变体（如 -soft-hover），或自定义的 Tailwind 类。

secondary 颜色已移除

v2 提供了 secondary 语义颜色（紫色），该颜色已在 v3 中移除。名为「secondary」的组件变体现在改用其他颜色。

v2 中的 secondary 颜色：

// v2 - Secondary as a semantic color (purple)
<Button color="secondary">Secondary Button</Button>
<div className="bg-secondary">Secondary background</div>
<div className="bg-secondary-50">Light secondary</div>
<div className="text-secondary-600">Secondary text</div>

v3 中的 secondary 变体：

// v3 - Secondary is a variant, not a color
<Button variant="secondary">Secondary Button</Button>
<div className="bg-default">Default background (used by secondary variant)</div>
<div className="text-accent">Accent text</div>

迁移：

v2 类v3 对应类说明
bg-secondarybg-defaultsecondary 变体改用 default 颜色
text-secondarytext-accent使用 accent 进行强调
bg-secondary-50bg-default改用 default 颜色
border-secondaryborder-accent使用 accent 边框

注意： 在 v3 中，「secondary」指的是组件变体样式（例如 button--secondary），而不是颜色 token。secondary 变体通常使用 bg-defaulttext-accent

数字色阶已移除

v2 为所有语义颜色都提供了 50–900 的数字色阶。v3 移除了这些数字色阶，改用语义化的变体与计算得出的颜色。

v2 数字色阶：

// v2 - Numbered color scales
<div className="bg-primary-50">Lightest</div>
<div className="bg-primary-100">Lighter</div>
<div className="bg-primary-200">Light</div>
<div className="bg-primary-500">Base</div>
<div className="bg-primary-600">Dark</div>
<div className="bg-primary-900">Darkest</div>

v3 语义化变体：

// v3 - Semantic variants and calculated colors
<div className="bg-accent-soft">Soft variant</div>
<div className="bg-accent">Base color</div>
<div className="bg-accent-hover">Hover state</div>

迁移：

  • 浅色调-50-100-200）：改用 -soft 变体或自定义的 Tailwind 透明度类
  • 基础色-500）：直接使用基础色名（bg-accentbg-danger 等）
  • 深色调-600-700-800-900）：改用 hover 变体或自定义的 Tailwind 类

Content 颜色已移除

v2 提供了 content1content2content3content4 颜色，用于分层背景。这些颜色已在 v3 中移除，并由语义化的 surface 颜色替代。

v2 Content 颜色：

// v2 - Content colors for layered backgrounds
<div className="bg-content1">Base content</div>
<div className="bg-content2">Secondary content</div>
<div className="bg-content3">Tertiary content</div>
<div className="bg-content4">Quaternary content</div>

v3 Surface 颜色：

// v3 - Surface colors for non-overlay components
<div className="bg-surface">Base surface</div>
<div className="bg-surface-secondary">Secondary surface</div>
<div className="bg-surface-tertiary">Tertiary surface</div>
<div className="bg-surface-quaternary">Quaternary surface</div>

// v3 - Overlay colors for floating components
<div className="bg-overlay">Overlay (tooltips, popovers, modals)</div>

迁移对照：

v2 类v3 对应类用法
bg-content1bg-surface非浮层组件（Card、Accordion 等）
bg-content1bg-overlay浮层组件（Tooltip、Popover、Modal 等）
bg-content2bg-surface-secondary二级 surface 层级
bg-content3bg-surface-tertiary三级 surface 层级
bg-content4bg-surface-quaternary四级 surface 层级

主要变化：

  1. 语义命名content1-4 已替换为 surfaceoverlay，使语义更清晰
  2. 针对不同组件：页面级组件使用 bg-surface，浮层组件使用 bg-overlay
  3. 自动计算：surface 的各级（secondarytertiaryquaternary）通过 color-mix() 从基础 surface 颜色自动计算得出

间距与布局 token

v2 布局 token：

--heroui-divider-weight: 1px;
--heroui-disabled-opacity: 0.5;
--heroui-hover-opacity: 0.8;

v3 布局 token：

--border-width: 0px;
--field-border-width: var(--border-width);
--disabled-opacity: 0.5;
--cursor-interactive: pointer;
--cursor-disabled: not-allowed;
--radius: 0.5rem;
--field-radius: calc(var(--radius) * 1.5);

阴影 token

v2 阴影：

--heroui-box-shadow-small: 0px 0px 5px 0px rgb(0 0 0 / 0.02), ...;
--heroui-box-shadow-medium: 0px 0px 15px 0px rgb(0 0 0 / 0.03), ...;
--heroui-box-shadow-large: 0px 0px 30px 0px rgb(0 0 0 / 0.04), ...;

v3 阴影：

--surface-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04), ...;
--overlay-shadow: 0 4px 16px 0 rgba(24, 24, 27, 0.08), ...;
--field-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04), ...;

主要变化：

  1. 语义命名：v3 使用语义名称（surface-shadowoverlay-shadow），而非按尺寸命名
  2. 针对不同组件：阴影与组件类型（surface、overlay、field）相绑定
  3. 深色模式：在 v3 中，深色模式下的阴影为透明

视觉差异

对齐变化

Button 对齐：

  • v2：图标与文本通过 items-center justify-center 对齐
  • v3：对齐方式相同，但加入了响应式高度调整

Input 对齐：

  • v2：文本通过 text-left 对齐
  • v3：对齐方式相同，但内边距的调整可能影响视觉平衡

间距变化

组件内边距：

v3 中大多数组件的内边距都有所增加：

  • Card：12px → 16px
  • Button：内边距相近，但高度改为响应式
  • Input：新增垂直内边距（py-2

间隙（gap）：

v3 使用更一致的间隙：

  • Card：页眉、内容、页脚之间使用 gap-3
  • Button：图标与文字之间使用 gap-2
  • Chip：元素之间使用 gap-1.5

尺寸变化

Button 高度：

  • Small：32px → 36px（移动端）/ 32px（桌面端）
  • Medium：40px → 40px（移动端）/ 36px（桌面端）
  • Large：48px → 44px（移动端）/ 40px（桌面端）

Input 高度：

  • Medium：40px → 36px（默认值，且为唯一可用尺寸）

圆角变化

默认圆角：

  • v2：组件默认使用 rounded-medium（12px）
  • v3：组件使用更大的圆角值：
    • Button：rounded-3xl（24px）
    • Card：rounded-3xl（24px）
    • Chip：rounded-2xl（16px）
    • Input：rounded-field（通常为 12–16px）

颜色表现变化

颜色系统：

  • v2：HSL 颜色格式
  • v3：OKLCH 颜色格式（在感知上更均匀）

默认颜色：

  • v2：primarysecondarysuccesswarningdanger
  • v3：accent（替代 primary）、successwarningdanger

Muted 颜色：

  • v2：使用 foreground-400foreground-500 表示弱化文本
  • v3：使用 muted 颜色 token 表示弱化文本

迁移示例

工具类迁移

示例：文本工具类

<div>
  <h1 className="text-large font-bold">Title</h1>
  <p className="text-small text-foreground-400">Description</p>
  <span className="text-tiny text-foreground-500">Helper</span>
</div>
<div>
  <h1 className="text-lg font-bold">Title</h1>
  <p className="text-sm text-muted">Description</p>
  <span className="text-xs text-muted">Helper</span>
</div>

圆角迁移

示例：还原 v2 的圆角取值

<Card radius="md">
  <CardBody>Content</CardBody>
</Card>
{/* Option 1: Use standard Tailwind (smaller radius) */}
<Card className="rounded-md">
  <Card.Content>Content</Card.Content>
</Card>

{/* Option 2: Match exact v2 value (12px) */}
<Card className="rounded-[12px]">
  <Card.Content>Content</Card.Content>
</Card>

主题定制迁移

示例：自定义颜色

// tailwind.config.js
const {heroui} = require("@heroui/react");

module.exports = {
  plugins: [
    heroui({
      themes: {
        light: {
          colors: {
            primary: {
              DEFAULT: "#006FEE",
              50: "#E6F1FE",
              // ... more shades
            },
          },
        },
      },
    }),
  ],
};
/* globals.css */
@import "tailwindcss";
@import "@heroui/styles";

:root {
  --accent: oklch(0.6204 0.195 253.83);
  --accent-foreground: oklch(0.9911 0 0);
}

最佳实践

  1. 优先使用标准 Tailwind：相比自定义工具类，优先使用标准的 Tailwind 工具类
  2. 还原 v2 取值：如果需要精确还原 v2 的视觉效果，请使用任意值
  3. 响应式测试：v3 支持响应式尺寸——请在多种屏幕尺寸下进行测试
  4. 更新 CSS 变量：自定义时请通过覆盖 CSS 变量来实现，而非修改 Tailwind 配置
  5. 查阅组件文档：API 变更请参阅各个组件的迁移指南

相关指南

Hooks

HeroUI Hooks 从 v2 到 v3 的迁移指南

Accordion

Accordion 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

概述快速参考工具类对照工具类迁移文本工具类圆角工具类边框宽度工具类过渡工具类其他工具类主题系统架构v2：基于插件的体系v3：CSS 优先体系架构对比CSS 变量与设计 token变量命名变更颜色系统变更primary → accent 重命名secondary 颜色已移除数字色阶已移除Content 颜色已移除间距与布局 token阴影 token视觉差异对齐变化间距变化尺寸变化圆角变化颜色表现变化迁移示例工具类迁移圆角迁移主题定制迁移最佳实践相关指南