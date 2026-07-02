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迁移

Form

Form 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Form 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

主要变化

1. Form 组件 prop

v2 与 v3 之间，Form 组件的 prop 大体保持不变，仅新增了一个：

属性v2v3说明
validationBehavior相同："native" | "aria"
validationErrors相同：Record<string, string | string[]>
onSubmit相同
onReset相同
action相同
method相同
encType相同
target相同
className相同
onInvalid新增：表单验证失败时调用的处理函数

结构变化

在 v2 中，Form 组件的用法：

import { Form, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    console.log("Form submitted");
  };

  return (
    <Form onSubmit={handleSubmit}>
      {/* Form content */}
      <Button type="submit">Submit</Button>
    </Form>
  );
}

在 v3 中，Form 组件的用法保持一致：

import { Form, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    console.log("Form submitted");
  };

  return (
    <Form onSubmit={handleSubmit}>
      {/* Form content */}
      <Button type="submit">Submit</Button>
    </Form>
  );
}

迁移示例

带 onInvalid 处理函数的表单（v3 新增）

{/* v2 没有 onInvalid prop */}
<Form onSubmit={onSubmit}>
  {/* Form content */}
  <Button type="submit">Submit</Button>
</Form>
<Form
  onInvalid={(e) => {
    e.preventDefault();
    // Custom handling when form validation fails
    console.log("Form validation failed");
  }}
  onSubmit={onSubmit}
>
  {/* Form content */}
  <Button type="submit">Submit</Button>
</Form>

onInvalid 处理函数会在表单验证失败时被调用。默认情况下，第一个无效字段会获得焦点；通过调用 e.preventDefault() 可以自定义这一行为。

总结

  1. Form 组件：没有破坏性变更——prop 与行为保持一致
  2. 新增 proponInvalid 可用于自定义校验失败时的处理逻辑

迁移步骤

  1. 无需改动：Form 组件在 v3 中的工作方式与 v2 相同
  2. 可选：如果你需要自定义校验失败时的处理逻辑，可使用新增的 onInvalid prop

关于表单字段

虽然 Form 组件本身没有变化，但其中使用的表单字段组件（例如 InputTextField 等）在 v3 中已有更新。具体的字段迁移说明请参阅各自的迁移指南。

Dropdown

Dropdown 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Image

Image 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

主要变化1. Form 组件 prop结构变化迁移示例带 onInvalid 处理函数的表单（v3 新增）总结迁移步骤关于表单字段