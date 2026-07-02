Form 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Form 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

v2 与 v3 之间，Form 组件的 prop 大体保持不变，仅新增了一个：

属性 v2 v3 说明 validationBehavior ✅ ✅ 相同： "native" | "aria" validationErrors ✅ ✅ 相同： Record<string, string | string[]> onSubmit ✅ ✅ 相同 onReset ✅ ✅ 相同 action ✅ ✅ 相同 method ✅ ✅ 相同 encType ✅ ✅ 相同 target ✅ ✅ 相同 className ✅ ✅ 相同 onInvalid ❌ ✅ 新增：表单验证失败时调用的处理函数

在 v2 中，Form 组件的用法：

import { Form, Button } from "@heroui/react" ; export default function App () { const handleSubmit = ( e : React . FormEvent ) => { e. preventDefault (); console. log ( "Form submitted" ); }; return ( < Form onSubmit = {handleSubmit}> { /* Form content */ } < Button type = "submit" >Submit</ Button > </ Form > ); }

在 v3 中，Form 组件的用法保持一致：

import { Form, Button } from "@heroui/react" ; export default function App () { const handleSubmit = ( e : React . FormEvent ) => { e. preventDefault (); console. log ( "Form submitted" ); }; return ( < Form onSubmit = {handleSubmit}> { /* Form content */ } < Button type = "submit" >Submit</ Button > </ Form > ); }

v2 v3 { /* v2 没有 onInvalid prop */ } < Form onSubmit = {onSubmit}> { /* Form content */ } < Button type = "submit" >Submit</ Button > </ Form > < Form onInvalid = {( e ) => { e. preventDefault (); // Custom handling when form validation fails console. log ( "Form validation failed" ); }} onSubmit = {onSubmit} > { /* Form content */ } < Button type = "submit" >Submit</ Button > </ Form >

onInvalid 处理函数会在表单验证失败时被调用。默认情况下，第一个无效字段会获得焦点；通过调用 e.preventDefault() 可以自定义这一行为。

Form 组件：没有破坏性变更——prop 与行为保持一致 新增 prop： onInvalid 可用于自定义校验失败时的处理逻辑

无需改动：Form 组件在 v3 中的工作方式与 v2 相同 可选：如果你需要自定义校验失败时的处理逻辑，可使用新增的 onInvalid prop