Form 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Form 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
v2 与 v3 之间，Form 组件的 prop 大体保持不变，仅新增了一个：
|属性
|v2
|v3
|说明
validationBehavior
|✅
|✅
|相同：
"native" |
"aria"
validationErrors
|✅
|✅
|相同：
Record<string, string | string[]>
onSubmit
|✅
|✅
|相同
onReset
|✅
|✅
|相同
action
|✅
|✅
|相同
method
|✅
|✅
|相同
encType
|✅
|✅
|相同
target
|✅
|✅
|相同
className
|✅
|✅
|相同
onInvalid
|❌
|✅
|新增：表单验证失败时调用的处理函数
在 v2 中，Form 组件的用法：
在 v3 中，Form 组件的用法保持一致：
onInvalid 处理函数会在表单验证失败时被调用。默认情况下，第一个无效字段会获得焦点；通过调用
e.preventDefault() 可以自定义这一行为。
- Form 组件：没有破坏性变更——prop 与行为保持一致
- 新增 prop：
onInvalid 可用于自定义校验失败时的处理逻辑
- 无需改动：Form 组件在 v3 中的工作方式与 v2 相同
- 可选：如果你需要自定义校验失败时的处理逻辑，可使用新增的
onInvalid prop
虽然 Form 组件本身没有变化，但其中使用的表单字段组件（例如
Input、
TextField 等）在 v3 中已有更新。具体的字段迁移说明请参阅各自的迁移指南。