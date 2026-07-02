CircularProgress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressCircle）的迁移指南。
CircularProgress 在 v3 中已重命名为
ProgressCircle。
在 v2 中，
CircularProgress 是单个组件，通过 prop 进行配置：
在 v3 中，
ProgressCircle 改为复合组件模式：
v2： 单一
CircularProgress 组件，SVG 在内部渲染
v3： 复合组件：
ProgressCircle、
ProgressCircle.Track（SVG 元素）、
ProgressCircle.TrackCircle（背景圆环）、
ProgressCircle.FillCircle（进度弧）
v2：
default、
primary、
secondary、
success、
warning、
danger
v3：
default、
accent、
success、
warning、
danger
|v2 prop
|v3 对应项
|说明
value
value
|相同
minValue
minValue
|相同
maxValue
maxValue
|相同
isIndeterminate
isIndeterminate
|默认值变化：v2 为
true，v3 为
false
formatOptions
formatOptions
|相同
size
size
|相同（
sm、
md、
lg）
color
color
primary →
accent，
secondary 已移除
label
|-
|改用
Label 组件
valueLabel
|-
|改用 render prop 模式
showValueLabel
|-
|将值的内容直接放入
ProgressCircle 中
strokeWidth
|-
|直接设置在
ProgressCircle.TrackCircle 与
ProgressCircle.FillCircle 上
isDisabled
|-
|已移除
disableAnimation
|-
|已移除
classNames
|-
|改在各复合子组件上使用
className
- 重命名：
CircularProgress →
ProgressCircle
- 组件结构：单组件 → 复合组件（
ProgressCircle.Track、
ProgressCircle.TrackCircle、
ProgressCircle.FillCircle）
- 不确定状态默认值变化：
isIndeterminate 在 v3 中默认为
false（v2 中为
true）
- 标签：
label prop →
Label 组件
- SVG prop：原本在根上的
strokeWidth → 直接设置在
TrackCircle 与
FillCircle 上
- 颜色变化：
primary →
accent，
secondary 已移除
- 移除的 prop：
isDisabled、
disableAnimation → 请改用 Tailwind CSS
- 移除 classNames：改在各复合子组件上使用
className