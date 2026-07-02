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HeroUI
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CircularProgress

CircularProgress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressCircle）的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 ProgressCircle 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

正在寻找 Progress（线性）的迁移说明？请参阅 Progress 迁移指南

组件重命名

CircularProgress 在 v3 中已重命名为 ProgressCircle

结构变化

在 v2 中，CircularProgress 是单个组件，通过 prop 进行配置：

import { CircularProgress } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <CircularProgress label="Loading..." value={60} />
  );
}

在 v3 中，ProgressCircle 改为复合组件模式：

import { ProgressCircle } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ProgressCircle aria-label="Loading" value={60}>
      <ProgressCircle.Track>
        <ProgressCircle.TrackCircle />
        <ProgressCircle.FillCircle />
      </ProgressCircle.Track>
    </ProgressCircle>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单一 CircularProgress 组件，SVG 在内部渲染
v3： 复合组件：ProgressCircleProgressCircle.Track（SVG 元素）、ProgressCircle.TrackCircle（背景圆环）、ProgressCircle.FillCircle（进度弧）

2. 颜色

v2： defaultprimarysecondarysuccesswarningdanger
v3： defaultaccentsuccesswarningdanger

3. Prop 变更

v2 propv3 对应项说明
valuevalue相同
minValueminValue相同
maxValuemaxValue相同
isIndeterminateisIndeterminate默认值变化：v2 为 true，v3 为 false
formatOptionsformatOptions相同
sizesize相同（smmdlg
colorcolorprimaryaccentsecondary 已移除
label-改用 Label 组件
valueLabel-改用 render prop 模式
showValueLabel-将值的内容直接放入 ProgressCircle
strokeWidth-直接设置在 ProgressCircle.TrackCircleProgressCircle.FillCircle
isDisabled-已移除
disableAnimation-已移除
classNames-改在各复合子组件上使用 className

迁移示例

基本环形进度

import { CircularProgress } from "@heroui/react";

<CircularProgress aria-label="Loading..." value={60} />
import { ProgressCircle } from "@heroui/react";

<ProgressCircle aria-label="Loading..." value={60}>
  <ProgressCircle.Track>
    <ProgressCircle.TrackCircle />
    <ProgressCircle.FillCircle />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>

不确定状态

<CircularProgress aria-label="Loading..." />
{/* isIndeterminate defaults to true in v2 */}
<ProgressCircle isIndeterminate aria-label="Loading...">
  <ProgressCircle.Track>
    <ProgressCircle.TrackCircle />
    <ProgressCircle.FillCircle />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>
{/* isIndeterminate defaults to false in v3, must be explicit */}

带标签

<CircularProgress
  label="Loading..."
  value={70}
  showValueLabel
  size="lg"
/>
import { ProgressCircle, Label } from "@heroui/react";

<div className="flex flex-col items-center gap-2">
  <ProgressCircle aria-label="Loading" value={70} size="lg">
    <ProgressCircle.Track>
      <ProgressCircle.TrackCircle />
      <ProgressCircle.FillCircle />
    </ProgressCircle.Track>
  </ProgressCircle>
  <Label>Loading...</Label>
</div>

自定义 SVG prop

<CircularProgress
  value={60}
  strokeWidth={6}
  aria-label="Loading"
/>
<ProgressCircle aria-label="Loading" value={60}>
  <ProgressCircle.Track>
    <ProgressCircle.TrackCircle strokeWidth={6} />
    <ProgressCircle.FillCircle strokeWidth={6} />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>

样式变更

v2：classNames prop

<CircularProgress
  classNames={{
    base: "custom-base",
    svg: "custom-svg",
    track: "custom-track",
    indicator: "custom-fill",
    label: "custom-label",
    value: "custom-value",
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<ProgressCircle className="custom-base" value={60}>
  <ProgressCircle.Track className="custom-svg">
    <ProgressCircle.TrackCircle className="custom-track" />
    <ProgressCircle.FillCircle className="custom-fill" />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>

组件结构

ProgressCircle (Root)
  └── ProgressCircle.Track (SVG element)
      ├── ProgressCircle.TrackCircle (background circle)
      └── ProgressCircle.FillCircle (progress arc)

总结

  1. 重命名CircularProgressProgressCircle
  2. 组件结构：单组件 → 复合组件（ProgressCircle.TrackProgressCircle.TrackCircleProgressCircle.FillCircle
  3. 不确定状态默认值变化isIndeterminate 在 v3 中默认为 false（v2 中为 true
  4. 标签label prop → Label 组件
  5. SVG prop：原本在根上的 strokeWidth → 直接设置在 TrackCircleFillCircle
  6. 颜色变化primaryaccentsecondary 已移除
  7. 移除的 propisDisableddisableAnimation → 请改用 Tailwind CSS
  8. 移除 classNames：改在各复合子组件上使用 className

Progress

Progress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressBar）的迁移指南。

Radio

Radio 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

组件重命名结构变化主要变化1. 组件结构2. 颜色3. Prop 变更迁移示例基本环形进度不确定状态带标签自定义 SVG prop样式变更v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件结构总结