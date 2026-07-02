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HeroUI
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RadioGroup

RadioGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 RadioGroup 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，RadioGroup 通过 label prop 设置标题：

import { RadioGroup, Radio } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <RadioGroup label="Select city">
      <Radio value="london">London</Radio>
      <Radio value="tokyo" description="Capital of Japan">Tokyo</Radio>
      <Radio value="paris">Paris</Radio>
    </RadioGroup>
  );
}

在 v3 中，RadioGroup 改用 Label 组件，并配合 Radio 的复合结构：

import { RadioGroup, Radio, Label, Description } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <RadioGroup name="city">
      <Label>Select city</Label>
      <Radio value="london">
        <Radio.Content>
          <Radio.Control>
            <Radio.Indicator />
          </Radio.Control>
          London
        </Radio.Content>
      </Radio>
      <Radio value="tokyo">
        <Radio.Content>
          <Radio.Control>
            <Radio.Indicator />
          </Radio.Control>
          Tokyo
        </Radio.Content>
        <Description>Capital of Japan</Description>
      </Radio>
      <Radio value="paris">
        <Radio.Content>
          <Radio.Control>
            <Radio.Indicator />
          </Radio.Control>
          Paris
        </Radio.Content>
      </Radio>
    </RadioGroup>
  );
}

主要变化

1. label prop → Label 组件

v2：RadioGroup 上使用 label prop
v3： 改用 Label 组件作为 RadioGroup 的子节点

2. Radio 结构

v2： 简单的 Radio 组件，子节点直接作为标签
v3： 复合 Radio 组件，由 Radio.ContentRadio.ControlRadio.Indicator 组成

3. 描述处理

v2： 在单个 Radio 组件上使用 description prop
v3：Description 组件作为 Radio.Content 的兄弟节点使用

4. 事件处理函数

v2： 使用 onValueChange prop
v3： 改用 onChange prop（来自 React Aria Components）

5. name prop

v3： 集成到表单时需要 name prop

6. 变体支持

v3： 新增 variant prop："primary"（默认）或 "secondary"，后者用于较弱的视觉强调，适合 Surface 组件场景

7. 只读支持

v3： 新增 isReadOnly prop，可阻止值变化但仍保持分组可聚焦

迁移示例

带描述的 RadioGroup

<RadioGroup label="Select plan">
  <Radio value="basic" description="Basic features">Basic</Radio>
  <Radio value="pro" description="All features">Pro</Radio>
</RadioGroup>
import { RadioGroup, Radio, Label, Description } from "@heroui/react";

<RadioGroup name="plan">
  <Label>Select plan</Label>
  <Radio value="basic">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Basic
    </Radio.Content>
    <Description>Basic features</Description>
  </Radio>
  <Radio value="pro">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Pro
    </Radio.Content>
    <Description>All features</Description>
  </Radio>
</RadioGroup>

变体

{/* v2 did not have variant support */}
<RadioGroup label="Select plan">
  <Radio value="basic">Basic</Radio>
  <Radio value="pro">Pro</Radio>
</RadioGroup>
import { RadioGroup, Radio, Label } from "@heroui/react";

{/* Primary variant (default) */}
<RadioGroup variant="primary" name="plan">
  <Label>Select plan</Label>
  <Radio value="basic">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Basic
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

{/* Secondary variant - lower emphasis, suitable for Surface components */}
<RadioGroup variant="secondary" name="plan">
  <Label>Select plan</Label>
  <Radio value="basic">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Basic
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

只读

import { RadioGroup, Radio, Label } from "@heroui/react";

{/* Prevents value changes while keeping the group focusable */}
<RadioGroup isReadOnly defaultValue="basic" name="plan">
  <Label>Select plan</Label>
  <Radio value="basic">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Basic
    </Radio.Content>
  </Radio>
  <Radio value="pro">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Pro
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

受控 RadioGroup

import { useState } from "react";
import { RadioGroup, Radio } from "@heroui/react";

const [value, setValue] = useState("london");

<RadioGroup value={value} onValueChange={setValue} label="Select city">
  <Radio value="london">London</Radio>
  <Radio value="tokyo">Tokyo</Radio>
</RadioGroup>
import { useState } from "react";
import { RadioGroup, Radio, Label } from "@heroui/react";

const [value, setValue] = useState("london");

<RadioGroup name="city" value={value} onChange={setValue}>
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
  <Radio value="tokyo">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Tokyo
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

总结

  • Label 子组件取代 label prop
  • 将 Radio 子项更新为复合组件结构
  • Description 组件作为 Radio.Content 的兄弟节点，取代 Radio 的 description prop
  • onValueChange 改为 onChange
  • 添加 name prop 以便集成到表单中
  • 新增 variant prop："primary"（默认）或 "secondary"，用于较弱的视觉强调
  • 新增 isReadOnly prop：阻止值变化但保持分组可聚焦
  • 通过 React Aria Components 提供更好的无障碍体验

RangeCalendar

RangeCalendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

ScrollShadow

ScrollShadow 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. label prop → Label 组件2. Radio 结构3. 描述处理4. 事件处理函数5. name prop6. 变体支持7. 只读支持迁移示例带描述的 RadioGroup变体只读受控 RadioGroup总结