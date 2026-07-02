RadioGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
RadioGroup 通过
label prop 设置标题：
在 v3 中，
RadioGroup 改用
Label 组件，并配合 Radio 的复合结构：
v2： 在
RadioGroup 上使用
label prop
v3： 改用
Label 组件作为
RadioGroup 的子节点
v2： 简单的 Radio 组件，子节点直接作为标签
v3： 复合 Radio 组件，由
Radio.Content、
Radio.Control 与
Radio.Indicator 组成
v2： 在单个
Radio 组件上使用
description prop
v3： 将
Description 组件作为
Radio.Content 的兄弟节点使用
v2： 使用
onValueChange prop
v3： 改用
onChange prop（来自 React Aria Components）
v3： 集成到表单时需要
name prop
v3： 新增
variant prop：
"primary"（默认）或
"secondary"，后者用于较弱的视觉强调，适合 Surface 组件场景
v3： 新增
isReadOnly prop，可阻止值变化但仍保持分组可聚焦
- 用
Label 子组件取代
label prop
- 将 Radio 子项更新为复合组件结构
- 将
Description 组件作为
Radio.Content 的兄弟节点，取代 Radio 的
description prop
- 将
onValueChange 改为
onChange
- 添加
name prop 以便集成到表单中
- 新增
variant prop：
"primary"（默认）或
"secondary"，用于较弱的视觉强调
- 新增
isReadOnly prop：阻止值变化但保持分组可聚焦
- 通过 React Aria Components 提供更好的无障碍体验