Badge 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Badge 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，
Badge 是一个包装组件，相对其子元素进行内容定位：
在 v3 中，Badge 改为复合组件模式，由
Badge.Anchor 负责定位：
v2： 单一
Badge 组件包裹子节点，通过
content prop 设置徽章文本
v3： 复合组件：
Badge.Anchor（定位包装器）、
Badge（徽章本身）、
Badge.Label（文本插槽，字符串子节点会自动包裹）
v2：
solid、
flat、
faded、
shadow
v3：
primary、
secondary、
soft
v2：
default、
primary、
secondary、
success、
warning、
danger
v3：
default、
accent、
success、
warning、
danger
|v2 prop
|v3 位置
|说明
content
Badge 子节点
|内容现在以子节点传入
children
Badge.Anchor
|锚定元素放入
Badge.Anchor 内部
variant
Badge
|取值变化（详见变体映射）
color
Badge
primary →
accent，
secondary 已移除
size
Badge
|相同（
sm、
md、
lg）
placement
Badge
|相同（
top-right、
top-left、
bottom-right、
bottom-left）
shape
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
showOutline
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS，例如
border-2）
disableOutline
|-
|已移除
disableAnimation
|-
|已移除
isInvisible
|-
|已移除（请使用条件渲染）
isOneChar
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
isDot
|-
|省略子节点即可渲染为圆点
classNames
|-
|改在各子组件上使用
className
|v2 变体
|v3 对应项
|说明
solid
primary
|实心背景
flat
soft
|浅色背景
faded
secondary
|边框 + 背景
shadow
primary
|配合 Tailwind 的
shadow-* 类
|v2 颜色
|v3 对应项
|说明
default
default
|相同
primary
accent
|已重命名
secondary
default 或
accent
|视上下文而定
success
success
|相同
warning
warning
|相同
danger
danger
|相同
v3 Badge 遵循以下结构：
- 组件结构：
Badge 包裹子节点 →
Badge.Anchor +
Badge 作为同级
- 移除 content prop：
content prop → 将内容作为
Badge 的子节点传入
- 圆点徽章：
isDot prop → 省略子节点
- 可见性：
isInvisible prop → 改用条件渲染
- 变体收敛：从 4 个变体减少为 3 个（
primary、
secondary、
soft）
- 颜色变化：
primary →
accent，
secondary 已移除
- 移除的 prop：
shape、
showOutline、
disableAnimation、
isOneChar —— 请改用 Tailwind CSS
- 移除 classNames：改在各复合子组件上使用
className