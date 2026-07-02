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HeroUI
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Badge

Badge 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Badge 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Badge 是一个包装组件，相对其子元素进行内容定位：

import { Badge, Avatar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Badge content="5" color="primary">
      <Avatar src="https://i.pravatar.cc/300" />
    </Badge>
  );
}

在 v3 中，Badge 改为复合组件模式，由 Badge.Anchor 负责定位：

import { Badge, Avatar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Badge.Anchor>
      <Avatar>
        <Avatar.Image src="https://i.pravatar.cc/300" alt="User" />
        <Avatar.Fallback>U</Avatar.Fallback>
      </Avatar>
      <Badge color="accent">5</Badge>
    </Badge.Anchor>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单一 Badge 组件包裹子节点，通过 content prop 设置徽章文本
v3： 复合组件：Badge.Anchor（定位包装器）、Badge（徽章本身）、Badge.Label（文本插槽，字符串子节点会自动包裹）

2. 变体

v2： solidflatfadedshadow
v3： primarysecondarysoft

3. 颜色

v2： defaultprimarysecondarysuccesswarningdanger
v3： defaultaccentsuccesswarningdanger

4. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
contentBadge 子节点内容现在以子节点传入
childrenBadge.Anchor锚定元素放入 Badge.Anchor 内部
variantBadge取值变化（详见变体映射）
colorBadgeprimaryaccentsecondary 已移除
sizeBadge相同（smmdlg
placementBadge相同（top-righttop-leftbottom-rightbottom-left
shape-已移除（请改用 Tailwind CSS）
showOutline-已移除（请改用 Tailwind CSS，例如 border-2
disableOutline-已移除
disableAnimation-已移除
isInvisible-已移除（请使用条件渲染）
isOneChar-已移除（请改用 Tailwind CSS）
isDot-省略子节点即可渲染为圆点
classNames-改在各子组件上使用 className

5. 变体映射

v2 变体v3 对应项说明
solidprimary实心背景
flatsoft浅色背景
fadedsecondary边框 + 背景
shadowprimary配合 Tailwind 的 shadow-*

6. 颜色映射

v2 颜色v3 对应项说明
defaultdefault相同
primaryaccent已重命名
secondarydefaultaccent视上下文而定
successsuccess相同
warningwarning相同
dangerdanger相同

迁移示例

基本徽章

import { Badge, Avatar } from "@heroui/react";

<Badge content="5" color="primary">
  <Avatar src="https://i.pravatar.cc/300" />
</Badge>
import { Badge, Avatar } from "@heroui/react";

<Badge.Anchor>
  <Avatar>
    <Avatar.Image src="https://i.pravatar.cc/300" alt="User" />
    <Avatar.Fallback>U</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <Badge color="accent">5</Badge>
</Badge.Anchor>

圆点徽章

<Badge content="" isDot color="success">
  <Avatar src="https://i.pravatar.cc/300" />
</Badge>
<Badge.Anchor>
  <Avatar>
    <Avatar.Image src="https://i.pravatar.cc/300" alt="User" />
    <Avatar.Fallback>U</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <Badge color="success" />
</Badge.Anchor>

位置

<Badge content="5" placement="bottom-right" color="danger">
  <Avatar src="https://i.pravatar.cc/300" />
</Badge>
<Badge.Anchor>
  <Avatar>
    <Avatar.Image src="https://i.pravatar.cc/300" alt="User" />
    <Avatar.Fallback>U</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <Badge placement="bottom-right" color="danger">5</Badge>
</Badge.Anchor>

可见性切换

const [isInvisible, setIsInvisible] = useState(false);

<Badge content="5" isInvisible={isInvisible} color="danger">
  <Avatar src="https://i.pravatar.cc/300" />
</Badge>
const [isVisible, setIsVisible] = useState(true);

<Badge.Anchor>
  <Avatar>
    <Avatar.Image src="https://i.pravatar.cc/300" alt="User" />
    <Avatar.Fallback>U</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  {isVisible && <Badge color="danger">5</Badge>}
</Badge.Anchor>

带图标内容

import { Icon } from "@iconify/react";

<Badge content={<Icon icon="gravity-ui:check" />} color="success">
  <Avatar src="https://i.pravatar.cc/300" />
</Badge>
import { Icon } from "@iconify/react";

<Badge.Anchor>
  <Avatar>
    <Avatar.Image src="https://i.pravatar.cc/300" alt="User" />
    <Avatar.Fallback>U</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <Badge color="success">
    <Icon icon="gravity-ui:check" />
  </Badge>
</Badge.Anchor>

样式变更

v2：classNames prop

<Badge
  classNames={{
    base: "custom-base",
    badge: "custom-badge"
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<Badge.Anchor className="custom-anchor">
  <Avatar />
  <Badge className="custom-badge">
    <Badge.Label className="custom-label">5</Badge.Label>
  </Badge>
</Badge.Anchor>

组件结构

v3 Badge 遵循以下结构：

Badge.Anchor (positioning wrapper)
  ├── [Anchored element: Avatar, Button, etc.]
  └── Badge (the badge indicator)
      └── Badge.Label (auto-wrapped for string/number children)

总结

  1. 组件结构Badge 包裹子节点 → Badge.Anchor + Badge 作为同级
  2. 移除 content propcontent prop → 将内容作为 Badge 的子节点传入
  3. 圆点徽章isDot prop → 省略子节点
  4. 可见性isInvisible prop → 改用条件渲染
  5. 变体收敛：从 4 个变体减少为 3 个（primarysecondarysoft
  6. 颜色变化primaryaccentsecondary 已移除
  7. 移除的 propshapeshowOutlinedisableAnimationisOneChar —— 请改用 Tailwind CSS
  8. 移除 classNames：改在各复合子组件上使用 className

Avatar

Avatar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Breadcrumbs

Breadcrumbs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. 变体3. 颜色4. Prop 变更5. 变体映射6. 颜色映射迁移示例基本徽章圆点徽章位置可见性切换带图标内容样式变更v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件结构总结