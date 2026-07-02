import { Drawer, DrawerContent, DrawerHeader, DrawerBody, DrawerFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react" ;

const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();

<>

< Button onPress = {onOpen}>Open</ Button >

< Drawer isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>

< DrawerContent >

{( onClose ) => (

<>

< DrawerHeader >Title</ DrawerHeader >

< DrawerBody >Content</ DrawerBody >

< DrawerFooter >

< Button onPress = {onClose}>Close</ Button >

</ DrawerFooter >

</>

)}

</ DrawerContent >

</ Drawer >