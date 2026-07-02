Drawer 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
Drawer 与
Modal 共享相同的 API，使用
DrawerContent、
DrawerHeader、
DrawerBody 和
DrawerFooter，并采用渲染回调模式：
在 v3 中，Drawer 改用复合组件模式，提供显式子组件与内置触发器支持：
v2：
Drawer 包裹
DrawerContent，并使用渲染回调模式；触发器需要通过
useDisclosure 单独管理
v3： 复合组件：
Drawer、
Drawer.Backdrop、
Drawer.Content、
Drawer.Dialog、
Drawer.Header、
Drawer.Heading、
Drawer.Body、
Drawer.Footer、
Drawer.Handle、
Drawer.CloseTrigger。
Drawer 的第一个子节点会成为触发器。
v2： 使用外部触发器，并通过
useDisclosure 钩子与
isOpen /
onOpenChange 管理状态
v3： 内置触发器，
Drawer 的第一个子节点会自动成为触发器。受控状态可通过
useOverlayState 钩子管理。
- 拖动关闭：在手柄、头部和底部区域内置基于指针的拖动手势
- 拖动手柄：
Drawer.Handle 是视觉拖动指示器组件
- 内置关闭触发器：
Drawer.CloseTrigger 会渲染一个关闭按钮
- 基于 slot 的关闭：带有
slot="close" 的按钮会自动关闭 Drawer
|v2 prop
|v3 等效项
|说明
isOpen
Drawer.Backdrop 的
isOpen
|或使用
useOverlayState
onOpenChange
Drawer.Backdrop 的
onOpenChange
|或使用
useOverlayState
onClose
|-
|在按钮上使用
onOpenChange 或
slot="close"
placement
Drawer.Content 的
placement
"right" →
"right"、
"left" →
"left"、
"top" →
"top"、
"bottom" →
"bottom"。默认值从
"right" 改为
"bottom"
size
|-
|已移除（请在
Drawer.Dialog 上使用 Tailwind CSS）
radius
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
backdrop
Drawer.Backdrop 的
variant
|值保持一致：
"opaque"、
"blur"、
"transparent"
isDismissable
Drawer.Backdrop 的
isDismissable
|保持一致
isKeyboardDismissDisabled
Drawer.Backdrop 的
isKeyboardDismissDisabled
|保持一致
shouldBlockScroll
|-
|v3 中始终会阻止滚动
hideCloseButton
|-
|省略
Drawer.CloseTrigger 即可隐藏
closeButton
|-
|将自定义内容传给
Drawer.CloseTrigger
motionProps
|-
|已移除（v3 使用基于 CSS 的动画）
disableAnimation
|-
|已移除
portalContainer
|-
|已移除
classNames
|-
|在各个复合组件上使用
className
v2： 使用
useDisclosure 钩子管理打开 / 关闭状态
v3： 使用
useOverlayState 钩子（替代
useDisclosure）
v3 Drawer 遵循以下结构：
- 组件结构：渲染回调模式 → 带显式子组件的复合组件
- 触发模式：外部
useDisclosure +
onPress → 内置触发器（
Drawer 的第一个子节点）
- 状态钩子：
useDisclosure →
useOverlayState，并使用
open()、
close()、
toggle() 方法
- 位置：
Drawer 上的 prop →
Drawer.Content 上的 prop。默认值从
"right" 改为
"bottom"
- 遮罩：
backdrop prop →
Drawer.Backdrop 的
variant prop
- 关闭按钮：
hideCloseButton /
closeButton props → 省略或自定义
Drawer.CloseTrigger
- 基于 slot 的关闭：带有
slot="close" 的按钮会自动关闭 Drawer
- 新功能：通过
Drawer.Handle 拖动关闭，并支持基于速度的关闭
- 动画：
motionProps（Framer Motion）→ 基于 CSS 的动画
- 已移除样式 prop：
size、
radius → 使用 Tailwind CSS
- 已移除 classNames：在各个复合组件上使用
className