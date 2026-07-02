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HeroUI
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Breadcrumbs

Breadcrumbs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Breadcrumbs 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Breadcrumbs 接受 items prop 或子节点：

import { Breadcrumbs, BreadcrumbItem } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Breadcrumbs>
      <BreadcrumbItem href="#">Home</BreadcrumbItem>
      <BreadcrumbItem href="#">Products</BreadcrumbItem>
      <BreadcrumbItem>Current Page</BreadcrumbItem>
    </Breadcrumbs>
  );
}

在 v3 中，Breadcrumbs 改为复合组件模式，由 BreadcrumbsBreadcrumbsItem 组成：

import { Breadcrumbs, BreadcrumbsItem } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Breadcrumbs>
      <BreadcrumbsItem href="#">Home</BreadcrumbsItem>
      <BreadcrumbsItem href="#">Products</BreadcrumbsItem>
      <BreadcrumbsItem>Current Page</BreadcrumbsItem>
    </Breadcrumbs>
  );
}

主要变化

1. 组件名称：BreadcrumbItemBreadcrumbsItem

v2： 使用 BreadcrumbItem（单数）
v3： 使用 BreadcrumbsItem（复数）

2. 自定义分隔符

v2： 通过 prop 自定义分隔符
v3： 通过在 Breadcrumbs 根节点上设置 separator prop 自定义

3. 内置链接组件

v2： 项目可以是链接或纯文本
v3： 当提供 href 时，项目会自动使用 Link 组件

4. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
maxItems-已移除（渲染全部项目，或自行实现折叠逻辑）
itemsBeforeCollapseitemsAfterCollapserenderEllipsis-已移除（与 maxItems 折叠/省略号一并移除）
items（prop 写法）-改用子节点
onAction-如有需要，可在单个项目上使用 onPress
isDisabled根节点上的 isDisabled现在根节点支持，可一次性禁用全部面包屑链接
classNamesitemClasses-改用 BreadcrumbsBreadcrumbsItem 上的 className

5. 根节点上的 isDisabled prop

v2： 根组件不支持 isDisabled
v3： Breadcrumbs 根节点支持 isDisabled，可立即禁用所有面包屑链接

6. 自动 aria-current="page" 行为

v3： 最后一个未提供 href 的面包屑项目会自动带上 aria-current="page"，向辅助技术指明当前页面，无需手动配置。

7. 集成 React Aria Components

v3： 基于 React Aria Components 构建，提供更佳的无障碍体验与键盘导航支持。

迁移示例

自定义分隔符

<Breadcrumbs separator="/">
  <BreadcrumbItem href="#">Home</BreadcrumbItem>
  <BreadcrumbItem>Current</BreadcrumbItem>
</Breadcrumbs>
import { Icon } from "@iconify/react";
import { Breadcrumbs, BreadcrumbsItem } from "@heroui/react";

<Breadcrumbs separator={<Icon icon="gravity-ui:caret-right" />}>
  <BreadcrumbsItem href="#">Home</BreadcrumbsItem>
  <BreadcrumbsItem>Current</BreadcrumbsItem>
</Breadcrumbs>

禁用状态

{/* v2 did not support isDisabled on the root */}
<Breadcrumbs>
  <BreadcrumbItem href="#">Home</BreadcrumbItem>
  <BreadcrumbItem>Current</BreadcrumbItem>
</Breadcrumbs>
{/* v3 supports isDisabled on root to disable all links */}
<Breadcrumbs isDisabled>
  <BreadcrumbsItem href="#">Home</BreadcrumbsItem>
  <BreadcrumbsItem>Current</BreadcrumbsItem>
</Breadcrumbs>

总结

  • BreadcrumbItem 重命名为 BreadcrumbsItem
  • 在根节点上设置 separator，可以是字符串或 React 元素（例如图标）
  • 提供 href 的项目会自动使用内置 Link
  • 根节点现在支持 isDisabled，可立即禁用全部面包屑链接
  • 最后一个未提供 href 的项目会自动带上 aria-current="page"，提升无障碍体验
  • v3 不再提供 maxItems / 折叠功能——请显示全部项目或自行实现；用 className 取代 classNames / itemClasses
  • 基于 React Aria Components 构建，更易实现无障碍

Badge

Badge 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Calendar

Calendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件名称：BreadcrumbItemBreadcrumbsItem2. 自定义分隔符3. 内置链接组件4. Prop 变更5. 根节点上的 isDisabled prop6. 自动 aria-current="page" 行为7. 集成 React Aria Components迁移示例自定义分隔符禁用状态总结