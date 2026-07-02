Breadcrumbs
Breadcrumbs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
结构变化
在 v2 中，
Breadcrumbs 接受
items prop 或子节点：
在 v3 中，Breadcrumbs 改为复合组件模式，由
Breadcrumbs 与
BreadcrumbsItem 组成：
主要变化
1. 组件名称：
BreadcrumbItem →
BreadcrumbsItem
v2： 使用
BreadcrumbItem（单数）
v3： 使用
BreadcrumbsItem（复数）
2. 自定义分隔符
v2： 通过 prop 自定义分隔符
v3： 通过在
Breadcrumbs 根节点上设置
separator prop 自定义
3. 内置链接组件
v2： 项目可以是链接或纯文本
v3： 当提供
href 时，项目会自动使用
Link 组件
4. Prop 变更
|v2 prop
|v3 位置
|说明
maxItems
|-
|已移除（渲染全部项目，或自行实现折叠逻辑）
itemsBeforeCollapse、
itemsAfterCollapse、
renderEllipsis
|-
|已移除（与
maxItems 折叠/省略号一并移除）
items（prop 写法）
|-
|改用子节点
onAction
|-
|如有需要，可在单个项目上使用
onPress
isDisabled
|根节点上的
isDisabled
|现在根节点支持，可一次性禁用全部面包屑链接
classNames、
itemClasses
|-
|改用
Breadcrumbs 与
BreadcrumbsItem 上的
className
5. 根节点上的
isDisabled prop
v2： 根组件不支持
isDisabled
v3：
Breadcrumbs 根节点支持
isDisabled，可立即禁用所有面包屑链接
6. 自动
aria-current="page" 行为
v3： 最后一个未提供
href 的面包屑项目会自动带上
aria-current="page"，向辅助技术指明当前页面，无需手动配置。
7. 集成 React Aria Components
v3： 基于 React Aria Components 构建，提供更佳的无障碍体验与键盘导航支持。
迁移示例
自定义分隔符
禁用状态
总结
- 将
BreadcrumbItem重命名为
BreadcrumbsItem
- 在根节点上设置
separator，可以是字符串或 React 元素（例如图标）
- 提供
href的项目会自动使用内置 Link
- 根节点现在支持
isDisabled，可立即禁用全部面包屑链接
- 最后一个未提供
href的项目会自动带上
aria-current="page"，提升无障碍体验
- v3 不再提供
maxItems/ 折叠功能——请显示全部项目或自行实现；用
className取代
classNames/
itemClasses
- 基于 React Aria Components 构建，更易实现无障碍