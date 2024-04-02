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增量迁移

将 HeroUI v2 增量迁移到 v3 同时保持两个版本并行工作的分步指南

概述

通过共存的增量迁移，您可以逐个组件地从 HeroUI v2 迁移到 v3，同时保持项目在整个迁移过程中正常运行。此方法使用特殊的设置策略来允许 v2 和 v3 组件并行工作。

AI 助理资源

AI 助手可以协助迁移。你可以使用 迁移 MCP 服务器 获取工具与提示词，使用 迁移 Agent Skills 获取基于技能的知识，或使用 用于迁移的 AGENTS.md 将迁移文档下载到项目中。

限制和注意事项

在选择此方法之前，请注意：

  • 捆绑包大小：迁移期间将包含两个版本，从而增加捆绑包大小
  • 样式冲突：v2 和 v3 样式可能会冲突；彻底测试
  • 类型冲突：如果两个版本都导入到同一个文件中，TypeScript 可能会显示冲突
  • 提供商：v2 需要HeroUIProvider，v3 没有 - 您可能需要条件提供者包装
  • React 版本：v3 需要 React 19+，v2 支持 React 18+ - 确保安装 React 19
  • 设置复杂性：与完全迁移相比，需要更复杂的初始设置

没有 v3 对应组件的组件

由于 v2 和 v3 可以共存，因此没有 v3 对应项的 v2 组件可以保留在您的项目中。这些组件将在迁移期间继续工作：

  • CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser

您无需替换它们即可完成迁移。如果您希望删除它们并使用本机 HTML 或手动实现，您可以要求您的代理帮助使用组件迁移参考指南。

策略选择

根据您当前导入 v2 组件的方式选择策略：

  • 使用@heroui/react：使用策略 A（pnpm 别名）
  • 使用组件包 (@heroui/button, @heroui/card等）：使用策略B（组件包）

策略 A：使用 pnpm 别名

该策略使用 pnpm 包别名以不同的名称安装 v3 包，从而允许两个版本共存。

设置

  1. 使用别名安装 v3 软件包：
{
  "dependencies": {
    "@heroui/react": "2.8.6",
    "@heroui/theme": "2.4.24",
    "@heroui-v3/react": "npm:@heroui/react@latest",
    "@heroui-v3/styles": "npm:@heroui/styles@latest"
  }
}
  1. 从以下位置导入 v2 组件@heroui/react:
import {Button} from "@heroui/react"; // v2
  1. 从以下位置导入 v3 组件@heroui-v3/react:
import {Button} from "@heroui-v3/react"; // v3

迁移过程

  1. 一次迁移一个组件：

    • 更新导入以使用@heroui-v3/react
    • 将组件代码更新为 v3 API
    • 测试迁移的组件
    • 验证样式看起来正确
    • 对于没有 v3 对位的 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser），请将它们保留在原处，它们在共存期间仍会继续工作。

  2. 继续，直到所有组件均已迁移

    • 跟踪哪些组件已迁移
    • 彻底测试每个迁移的组件
    • 如果您想稍后删除 v2 删除的组件，请使用组件迁移参考指南并要求您的代理帮助将其替换为原生 HTML 或手动实施。

  3. 迁移所有组件后，切换到仅 v3：

    • 删除 v2 依赖项（@heroui/react, @heroui/theme)
    • 删除别名
    • 将所有导入更新为@heroui/react（消除-v3后缀）
    • 完成样式迁移

注意事项

  • 两个 CSS 系统都将被加载（v2 通过 Tailwind 插件，v3 通过 CSS 导入）
  • 您暂时需要两个 Tailwind 配置
  • 迁移过程中捆绑包大小会变大
  • 可能会发生一些样式冲突

策略 B：使用组件包

该策略将 v2 的特定于组件的包与 v3 的统一包一起使用。

设置

  1. 安装v3主包和v2组件包：
{
  "dependencies": {
    "@heroui/react": "latest", // v3
    "@heroui/styles": "latest", // v3
    "@heroui/button": "2.8.6", // v2
    "@heroui/card": "2.8.6", // v2
    // ... other v2 component packages as needed
  }
}
  1. 从以下位置导入 v3 组件@heroui/react:
import {Button} from "@heroui/react"; // v3
  1. 从组件包中导入 v2 组件：
import {Card} from "@heroui/card"; // v2

迁移过程

  1. 安装 v3 软件包 (@heroui/react, @heroui/styles)
  2. 为尚未迁移的组件安装 v2 组件包
  3. 一次迁移一个组件：
    • 从依赖中删除 v2 组件包
    • 更新导入以使用@heroui/react(v3)
    • 将组件代码更新为 v3 API
    • 测试迁移的组件
    • 对于没有 v3 对位的 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser），请将它们保留在原处，它们在共存期间仍会继续工作。
  4. 继续，直到所有组件均已迁移
    • 如果您想稍后删除 v2 删除的组件，请使用组件迁移参考指南并要求您的代理帮助将其替换为原生 HTML 或手动实施。
  5. 删除剩余的 v2 组件包
  6. 完成样式迁移

注意事项

  • 仅当您的项目使用特定于组件的包时才有效
  • 需要管理多个包依赖关系
  • v3 没有组件包，因此这是一种单向迁移路径

共存的 CSS 配置

在共存期间，您将需要两个 CSS 系统：

/* globals.css */
@import "tailwindcss";

/* v2 styles via Tailwind plugin */
/* (configured in tailwind.config.js) */

/* v3 styles */
@import "@heroui/styles";

重要提示： 导入顺序很重要：先导入 tailwindcss，再导入 @heroui/styles

Tailwind配置

您暂时需要两个 Tailwind 配置：

v2 配置（tailwind.config.js）：

const {heroui} = require("@heroui/react");

module.exports = {
  plugins: [heroui()],
  // ... other config
};

v3 配置： 不需要插件，但确保安装 Tailwind v4。

组件迁移

对于您迁移的每个组件：

  1. 查看组件迁移指南

  2. 更新导入

    • 策略A：改变@heroui/react@heroui-v3/react
    • 策略 B：更改组件包 →@heroui/react

  3. 更新组件代码

    • 遵循组件迁移指南
    • 更新 props、组件结构和 API 调用
    • 如果需要，用复合组件替换挂钩

  4. 测试迁移的组件

    • 验证组件正确渲染
    • 测试功能和交互
    • 检查样式冲突
    • 确保 v2 组件的样式仍然正确

  5. 文档迁移

    • 跟踪哪些组件已迁移
    • 注意任何问题或疑虑

CSS 冲突处理

共存期间，v2 和 v3 CSS 系统都会被加载。监控冲突：

  1. 注意样式不一致

    • 检查v2和v3样式是否冲突
    • 验证两个 CSS 导入均存在且顺序正确

  2. 指导冲突解决

    • 确保 CSS 导入顺序：tailwindcss首先，然后@heroui/styles
    • 检查 Tailwind 配置是否配置了 v2 插件
    • 验证 v3 CSS 是否正确导入

  3. 每次迁移后测试样式

    • 验证迁移的组件看起来正确
    • 检查是否有意外的样式覆盖
    • 确保 v2 组件的样式仍然正确

完成迁移

迁移所有组件后：

  1. 删除 v2 依赖项：

    • 消除@heroui/react@heroui/theme（策略A）
    • 全部删除@heroui/*组件包（策略B）
    • 删除别名（策略 A）
    • 如果你将已移除的 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser）保留在项目中，有两个选择：(1) 在删除 v2 依赖前按迁移指南替换它们，或 (2) 暂时保留 v2 依赖，直到你准备好替换。你也可以请代理依据指南协助移除或替换。

  2. 更新所有导入：

    • 改变@heroui-v3/react@heroui/react（策略A）
    • 更改组件包导入 →@heroui/react（策略B）

  3. 更新CSS：

    • 从配置中删除 v2 Tailwind 插件
    • 仅保留@import "@heroui/styles";

  4. 完成样式迁移：

共存迁移清单

使用此清单来跟踪增量迁移进度：

初始设置

  • 选择策略（A：别名或B：组件包）
  • 安装 v3 软件包（使用别名或直接安装）
  • 为两个版本配置 CSS
  • 确保已安装 React 19+
  • 临时设置两个 Tailwind 配置

组件迁移（对每个组件重复）

  • 查看组件迁移指南
  • 更新导入（策略 A 或 B）
  • 将组件代码更新为 v3 API
  • 测试迁移的组件
  • 检查样式冲突
  • 记录迁移进度
  • 识别已移除的 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser）——保留在原处或按指南替换

完成

  • 迁移所有组件
  • 可选：在删除 v2 deps 之前使用迁移指南替换已删除的组件，或者仅在替换所有已删除的组件后删除 v2 deps
  • 删除 v2 依赖项
  • 删除别名（策略 A）
  • 将所有导入更新为仅限 v3
  • 删除 v2 Tailwind 插件
  • 将 CSS 更新为仅限 v3
  • 完成样式迁移
  • 测试整个应用程序

下一步

完成增量迁移后：

  1. 回顾v3 组件文档
  2. 探索 v3 中可用的新组件
  3. 查看样式指南
  4. 了解构图模式

完全迁移

使用完整迁移方法将 HeroUI v2 迁移到 v3 的分步指南

Hooks

HeroUI Hooks 从 v2 到 v3 的迁移指南

本页目录

概述AI 助理资源限制和注意事项没有 v3 对应组件的组件策略选择策略 A：使用 pnpm 别名设置迁移过程注意事项策略 B：使用组件包设置迁移过程注意事项共存的 CSS 配置Tailwind配置组件迁移CSS 冲突处理完成迁移共存迁移清单初始设置组件迁移（对每个组件重复）完成下一步