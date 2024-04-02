增量迁移
将 HeroUI v2 增量迁移到 v3 同时保持两个版本并行工作的分步指南
概述
通过共存的增量迁移，您可以逐个组件地从 HeroUI v2 迁移到 v3，同时保持项目在整个迁移过程中正常运行。此方法使用特殊的设置策略来允许 v2 和 v3 组件并行工作。
AI 助理资源
AI 助手可以协助迁移。你可以使用 迁移 MCP 服务器 获取工具与提示词，使用 迁移 Agent Skills 获取基于技能的知识，或使用 用于迁移的 AGENTS.md 将迁移文档下载到项目中。
限制和注意事项
在选择此方法之前，请注意：
- 捆绑包大小：迁移期间将包含两个版本，从而增加捆绑包大小
- 样式冲突：v2 和 v3 样式可能会冲突；彻底测试
- 类型冲突：如果两个版本都导入到同一个文件中，TypeScript 可能会显示冲突
- 提供商：v2 需要
HeroUIProvider，v3 没有 - 您可能需要条件提供者包装
- React 版本：v3 需要 React 19+，v2 支持 React 18+ - 确保安装 React 19
- 设置复杂性：与完全迁移相比，需要更复杂的初始设置
没有 v3 对应组件的组件
由于 v2 和 v3 可以共存，因此没有 v3 对应项的 v2 组件可以保留在您的项目中。这些组件将在迁移期间继续工作：
- Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User
您无需替换它们即可完成迁移。如果您希望删除它们并使用本机 HTML 或手动实现，您可以要求您的代理帮助使用组件迁移参考指南。
策略选择
根据您当前导入 v2 组件的方式选择策略：
- 使用
@heroui/react：使用策略 A（pnpm 别名）
- 使用组件包 (
@heroui/button,
@heroui/card等）：使用策略B（组件包）
策略 A：使用 pnpm 别名
该策略使用 pnpm 包别名以不同的名称安装 v3 包，从而允许两个版本共存。
设置
- 使用别名安装 v3 软件包：
- 从以下位置导入 v2 组件
@heroui/react:
- 从以下位置导入 v3 组件
@heroui-v3/react:
迁移过程
-
一次迁移一个组件：
- 更新导入以使用
@heroui-v3/react
- 将组件代码更新为 v3 API
- 测试迁移的组件
- 验证样式看起来正确
- 对于没有 v3 对位的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User），请将它们保留在原处，它们在共存期间仍会继续工作。
- 更新导入以使用
-
继续，直到所有组件均已迁移
- 跟踪哪些组件已迁移
- 彻底测试每个迁移的组件
- 如果您想稍后删除 v2 删除的组件，请使用组件迁移参考指南并要求您的代理帮助将其替换为原生 HTML 或手动实施。
-
迁移所有组件后，切换到仅 v3：
- 删除 v2 依赖项（
@heroui/react,
@heroui/theme)
- 删除别名
- 将所有导入更新为
@heroui/react（消除
-v3后缀）
- 完成样式迁移
- 删除 v2 依赖项（
注意事项
- 两个 CSS 系统都将被加载（v2 通过 Tailwind 插件，v3 通过 CSS 导入）
- 您暂时需要两个 Tailwind 配置
- 迁移过程中捆绑包大小会变大
- 可能会发生一些样式冲突
策略 B：使用组件包
该策略将 v2 的特定于组件的包与 v3 的统一包一起使用。
设置
- 安装v3主包和v2组件包：
- 从以下位置导入 v3 组件
@heroui/react:
- 从组件包中导入 v2 组件：
迁移过程
- 安装 v3 软件包 (
@heroui/react,
@heroui/styles)
- 为尚未迁移的组件安装 v2 组件包
- 一次迁移一个组件：
- 从依赖中删除 v2 组件包
- 更新导入以使用
@heroui/react(v3)
- 将组件代码更新为 v3 API
- 测试迁移的组件
- 对于没有 v3 对位的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User），请将它们保留在原处，它们在共存期间仍会继续工作。
- 继续，直到所有组件均已迁移
- 如果您想稍后删除 v2 删除的组件，请使用组件迁移参考指南并要求您的代理帮助将其替换为原生 HTML 或手动实施。
- 删除剩余的 v2 组件包
- 完成样式迁移
注意事项
- 仅当您的项目使用特定于组件的包时才有效
- 需要管理多个包依赖关系
- v3 没有组件包，因此这是一种单向迁移路径
共存的 CSS 配置
在共存期间，您将需要两个 CSS 系统：
重要提示： 导入顺序很重要：先导入
tailwindcss，再导入
@heroui/styles。
Tailwind配置
您暂时需要两个 Tailwind 配置：
v2 配置（tailwind.config.js）：
v3 配置： 不需要插件，但确保安装 Tailwind v4。
组件迁移
对于您迁移的每个组件：
-
查看组件迁移指南
- 使用组件迁移参考表
- 检查特定于组件的迁移指南
-
更新导入
- 策略A：改变
@heroui/react→
@heroui-v3/react
- 策略 B：更改组件包 →
@heroui/react
- 策略A：改变
-
更新组件代码
- 遵循组件迁移指南
- 更新 props、组件结构和 API 调用
- 如果需要，用复合组件替换挂钩
-
测试迁移的组件
- 验证组件正确渲染
- 测试功能和交互
- 检查样式冲突
- 确保 v2 组件的样式仍然正确
-
文档迁移
- 跟踪哪些组件已迁移
- 注意任何问题或疑虑
CSS 冲突处理
共存期间，v2 和 v3 CSS 系统都会被加载。监控冲突：
-
注意样式不一致
- 检查v2和v3样式是否冲突
- 验证两个 CSS 导入均存在且顺序正确
-
指导冲突解决
- 确保 CSS 导入顺序：
tailwindcss首先，然后
@heroui/styles
- 检查 Tailwind 配置是否配置了 v2 插件
- 验证 v3 CSS 是否正确导入
- 确保 CSS 导入顺序：
-
每次迁移后测试样式
- 验证迁移的组件看起来正确
- 检查是否有意外的样式覆盖
- 确保 v2 组件的样式仍然正确
完成迁移
迁移所有组件后：
-
删除 v2 依赖项：
- 消除
@heroui/react和
@heroui/theme（策略A）
- 全部删除
@heroui/*组件包（策略B）
- 删除别名（策略 A）
- 如果你将已移除的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）保留在项目中，有两个选择：(1) 在删除 v2 依赖前按迁移指南替换它们，或 (2) 暂时保留 v2 依赖，直到你准备好替换。你也可以请代理依据指南协助移除或替换。
- 消除
-
更新所有导入：
- 改变
@heroui-v3/react→
@heroui/react（策略A）
- 更改组件包导入 →
@heroui/react（策略B）
- 改变
-
更新CSS：
- 从配置中删除 v2 Tailwind 插件
- 仅保留
@import "@heroui/styles";
-
完成样式迁移：
- 遵循样式迁移指南
- 更新实用程序类、颜色标记等。
共存迁移清单
使用此清单来跟踪增量迁移进度：
初始设置
- 选择策略（A：别名或B：组件包）
- 安装 v3 软件包（使用别名或直接安装）
- 为两个版本配置 CSS
- 确保已安装 React 19+
- 临时设置两个 Tailwind 配置
组件迁移（对每个组件重复）
- 查看组件迁移指南
- 更新导入（策略 A 或 B）
- 将组件代码更新为 v3 API
- 测试迁移的组件
- 检查样式冲突
- 记录迁移进度
- 识别已移除的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）——保留在原处或按指南替换
完成
- 迁移所有组件
- 可选：在删除 v2 deps 之前使用迁移指南替换已删除的组件，或者仅在替换所有已删除的组件后删除 v2 deps
- 删除 v2 依赖项
- 删除别名（策略 A）
- 将所有导入更新为仅限 v3
- 删除 v2 Tailwind 插件
- 将 CSS 更新为仅限 v3
- 完成样式迁移
- 测试整个应用程序
下一步
完成增量迁移后：