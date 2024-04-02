通过共存的增量迁移，您可以逐个组件地从 HeroUI v2 迁移到 v3，同时保持项目在整个迁移过程中正常运行。此方法使用特殊的设置策略来允许 v2 和 v3 组件并行工作。

AI 助手可以协助迁移。你可以使用 迁移 MCP 服务器 获取工具与提示词，使用 迁移 Agent Skills 获取基于技能的知识，或使用 用于迁移的 AGENTS.md 将迁移文档下载到项目中。

在选择此方法之前，请注意：

捆绑包大小 ：迁移期间将包含两个版本，从而增加捆绑包大小

：迁移期间将包含两个版本，从而增加捆绑包大小 样式冲突 ：v2 和 v3 样式可能会冲突；彻底测试

：v2 和 v3 样式可能会冲突；彻底测试 类型冲突 ：如果两个版本都导入到同一个文件中，TypeScript 可能会显示冲突

：如果两个版本都导入到同一个文件中，TypeScript 可能会显示冲突 提供商 ：v2 需要 HeroUIProvider ，v3 没有 - 您可能需要条件提供者包装

：v2 需要 ，v3 没有 - 您可能需要条件提供者包装 React 版本 ：v3 需要 React 19+，v2 支持 React 18+ - 确保安装 React 19

：v3 需要 React 19+，v2 支持 React 18+ - 确保安装 React 19 设置复杂性：与完全迁移相比，需要更复杂的初始设置

由于 v2 和 v3 可以共存，因此没有 v3 对应项的 v2 组件可以保留在您的项目中。这些组件将在迁移期间继续工作：

Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User

您无需替换它们即可完成迁移。如果您希望删除它们并使用本机 HTML 或手动实现，您可以要求您的代理帮助使用组件迁移参考指南。

根据您当前导入 v2 组件的方式选择策略：

使用 @heroui/react ：使用策略 A（pnpm 别名）

：使用策略 A（pnpm 别名） 使用组件包 ( @heroui/button , @heroui/card 等）：使用策略B（组件包）

该策略使用 pnpm 包别名以不同的名称安装 v3 包，从而允许两个版本共存。

使用别名安装 v3 软件包：

{ "dependencies" : { "@heroui/react" : "2.8.6" , "@heroui/theme" : "2.4.24" , "@heroui-v3/react" : "npm:@heroui/react@latest" , "@heroui-v3/styles" : "npm:@heroui/styles@latest" } }

从以下位置导入 v2 组件 @heroui/react :

import {Button} from "@heroui/react" ; // v2

从以下位置导入 v3 组件 @heroui-v3/react :

import {Button} from "@heroui-v3/react" ; // v3

一次迁移一个组件： 更新导入以使用 @heroui-v3/react

将组件代码更新为 v3 API

测试迁移的组件

验证样式看起来正确

对于没有 v3 对位的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User），请将它们保留在原处，它们在共存期间仍会继续工作。 继续，直到所有组件均已迁移 跟踪哪些组件已迁移

彻底测试每个迁移的组件

如果您想稍后删除 v2 删除的组件，请使用组件迁移参考指南并要求您的代理帮助将其替换为原生 HTML 或手动实施。 迁移所有组件后，切换到仅 v3： 删除 v2 依赖项（ @heroui/react , @heroui/theme )

, ) 删除别名

将所有导入更新为 @heroui/react （消除 -v3 后缀）

（消除 后缀） 完成样式迁移

两个 CSS 系统都将被加载（v2 通过 Tailwind 插件，v3 通过 CSS 导入）

您暂时需要两个 Tailwind 配置

迁移过程中捆绑包大小会变大

可能会发生一些样式冲突

该策略将 v2 的特定于组件的包与 v3 的统一包一起使用。

安装v3主包和v2组件包：

{ "dependencies" : { "@heroui/react" : "latest" , // v3 "@heroui/styles" : "latest" , // v3 "@heroui/button" : "2.8.6" , // v2 "@heroui/card" : "2.8.6" , // v2 // ... other v2 component packages as needed } }

从以下位置导入 v3 组件 @heroui/react :

import {Button} from "@heroui/react" ; // v3

从组件包中导入 v2 组件：

import {Card} from "@heroui/card" ; // v2

安装 v3 软件包 ( @heroui/react , @heroui/styles ) 为尚未迁移的组件安装 v2 组件包 一次迁移一个组件： 从依赖中删除 v2 组件包

更新导入以使用 @heroui/react (v3)

(v3) 将组件代码更新为 v3 API

测试迁移的组件

对于没有 v3 对位的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User），请将它们保留在原处，它们在共存期间仍会继续工作。 继续，直到所有组件均已迁移 如果您想稍后删除 v2 删除的组件，请使用组件迁移参考指南并要求您的代理帮助将其替换为原生 HTML 或手动实施。 删除剩余的 v2 组件包 完成样式迁移

仅当您的项目使用特定于组件的包时才有效

需要管理多个包依赖关系

v3 没有组件包，因此这是一种单向迁移路径

在共存期间，您将需要两个 CSS 系统：

/* globals.css */ @import "tailwindcss" ; /* v2 styles via Tailwind plugin */ /* (configured in tailwind.config.js) */ /* v3 styles */ @import "@heroui/styles" ;

重要提示： 导入顺序很重要：先导入 tailwindcss ，再导入 @heroui/styles 。

您暂时需要两个 Tailwind 配置：

v2 配置（tailwind.config.js）：

const { heroui } = require ( "@heroui/react" ); module . exports = { plugins: [ heroui ()], // ... other config };

v3 配置： 不需要插件，但确保安装 Tailwind v4。

对于您迁移的每个组件：

查看组件迁移指南 使用组件迁移参考表

检查特定于组件的迁移指南 更新导入 策略A：改变 @heroui/react → @heroui-v3/react

→ 策略 B：更改组件包 → @heroui/react 更新组件代码 遵循组件迁移指南

更新 props、组件结构和 API 调用

如果需要，用复合组件替换挂钩 测试迁移的组件 验证组件正确渲染

测试功能和交互

检查样式冲突

确保 v2 组件的样式仍然正确 文档迁移 跟踪哪些组件已迁移

注意任何问题或疑虑

共存期间，v2 和 v3 CSS 系统都会被加载。监控冲突：

注意样式不一致 检查v2和v3样式是否冲突

验证两个 CSS 导入均存在且顺序正确 指导冲突解决 确保 CSS 导入顺序： tailwindcss 首先，然后 @heroui/styles

首先，然后 检查 Tailwind 配置是否配置了 v2 插件

验证 v3 CSS 是否正确导入 每次迁移后测试样式 验证迁移的组件看起来正确

检查是否有意外的样式覆盖

确保 v2 组件的样式仍然正确

迁移所有组件后：

删除 v2 依赖项： 消除 @heroui/react 和 @heroui/theme （策略A）

和 （策略A） 全部删除 @heroui/* 组件包（策略B）

组件包（策略B） 删除别名（策略 A）

如果你将已移除的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）保留在项目中，有两个选择：(1) 在删除 v2 依赖前按迁移指南替换它们，或 (2) 暂时保留 v2 依赖，直到你准备好替换。你也可以请代理依据指南协助移除或替换。 更新所有导入： 改变 @heroui-v3/react → @heroui/react （策略A）

→ （策略A） 更改组件包导入 → @heroui/react （策略B） 更新CSS： 从配置中删除 v2 Tailwind 插件

仅保留 @import "@heroui/styles"; 完成样式迁移： 遵循样式迁移指南

更新实用程序类、颜色标记等。

使用此清单来跟踪增量迁移进度：

选择策略（A：别名或B：组件包）

安装 v3 软件包（使用别名或直接安装）

为两个版本配置 CSS

确保已安装 React 19+

临时设置两个 Tailwind 配置

查看组件迁移指南

更新导入（策略 A 或 B）

将组件代码更新为 v3 API

测试迁移的组件

检查样式冲突

记录迁移进度

识别已移除的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）——保留在原处或按指南替换

迁移所有组件

可选：在删除 v2 deps 之前使用迁移指南替换已删除的组件，或者仅在替换所有已删除的组件后删除 v2 deps

删除 v2 依赖项

删除别名（策略 A）

将所有导入更新为仅限 v3

删除 v2 Tailwind 插件

将 CSS 更新为仅限 v3

完成样式迁移

测试整个应用程序

完成增量迁移后：