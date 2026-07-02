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HeroUI
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Popover

Popover 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Popover 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Popover 由独立的多个组件组成：

import { Popover, PopoverTrigger, PopoverContent, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Popover placement="right">
      <PopoverTrigger>
        <Button>Open</Button>
      </PopoverTrigger>
      <PopoverContent>
        <div>Content</div>
      </PopoverContent>
    </Popover>
  );
}

在 v3 中，Popover 改为复合组件：

import { Popover, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Popover>
      <Button>Open</Button>
      <Popover.Content>
        <Popover.Dialog>
          <Popover.Heading>Title</Popover.Heading>
          <div>Content</div>
        </Popover.Dialog>
      </Popover.Content>
    </Popover>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 独立的多个组件（PopoverPopoverTriggerPopoverContent
v3： 复合组件（PopoverPopover.TriggerPopover.ContentPopover.DialogPopover.HeadingPopover.Arrow

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
placementplacement（在 Content 上）移至 Popover.Content
offsetoffset（在 Content 上）移至 Popover.Content
shouldFlipshouldFlip（在 Content 上）移至 Popover.Content
isOpen / defaultOpen / onOpenChange同名（在根上）受控状态仍保留在根 Popover
showArrow改用 Popover.Arrow 子组件
size已移除（请改用 Tailwind CSS）
color已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius已移除（请改用 Tailwind CSS）
shadow已移除（请改用 Tailwind CSS）
backdrop已移除
motionProps已移除（动画机制已不同）
classNames改在各子组件上使用 className
onClose改用 onOpenChange((open) => { if (!open) { ... } })

迁移示例

内容配置

{/* With arrow */}
<Popover showArrow>
  <PopoverTrigger><Button>Open</Button></PopoverTrigger>
  <PopoverContent><div>Content</div></PopoverContent>
</Popover>

{/* With placement */}
<Popover placement="top">
  <PopoverTrigger><Button>Open</Button></PopoverTrigger>
  <PopoverContent><div>Content</div></PopoverContent>
</Popover>

{/* With offset */}
<Popover offset={10}>
  <PopoverTrigger><Button>Open</Button></PopoverTrigger>
  <PopoverContent><div>Content</div></PopoverContent>
</Popover>
{/* With arrow - use component */}
<Popover>
  <Button>Open</Button>
  <Popover.Content>
    <Popover.Dialog>
      <Popover.Arrow />
      <div>Content</div>
    </Popover.Dialog>
  </Popover.Content>
</Popover>

{/* With placement - moved to Content */}
<Popover>
  <Button>Open</Button>
  <Popover.Content placement="top">
    <Popover.Dialog>
      <Popover.Arrow />
      <div>Content</div>
    </Popover.Dialog>
  </Popover.Content>
</Popover>

{/* With offset - moved to Content */}
<Popover>
  <Button>Open</Button>
  <Popover.Content offset={10}>
    <Popover.Dialog>
      <div>Content</div>
    </Popover.Dialog>
  </Popover.Content>
</Popover>

带标题

<PopoverContent>
  <div className="px-1 py-2">
    <div className="text-small font-bold">Title</div>
    <div className="text-tiny">Content</div>
  </div>
</PopoverContent>
<Popover.Content>
  <Popover.Dialog>
    <Popover.Heading>Title</Popover.Heading>
    <p className="text-muted mt-2 text-sm">Content</p>
  </Popover.Dialog>
</Popover.Content>

受控

import { useState } from "react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Popover isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen}>
  <PopoverTrigger>
    <Button>Open</Button>
  </PopoverTrigger>
  <PopoverContent>
    <div>Content</div>
  </PopoverContent>
</Popover>
import { useState } from "react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Popover isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen}>
  <Button>Open</Button>
  <Popover.Content>
    <Popover.Dialog>
      <div>Content</div>
    </Popover.Dialog>
  </Popover.Content>
</Popover>

自定义触发器

<PopoverTrigger>
  <CustomButton>Custom</CustomButton>
</PopoverTrigger>
<Popover.Trigger>
  <CustomButton>Custom</CustomButton>
</Popover.Trigger>

组件结构

v3 Popover 遵循以下结构：

Popover (Root)
  ├── Popover.Trigger (optional, or use Button directly)
  └── Popover.Content
      └── Popover.Dialog
          ├── Popover.Arrow (optional)
          ├── Popover.Heading (optional)
          └── Content

v3 中的新功能

Popover.Arrow 组件

在 v2 中，箭头通过根 Popover 上的 showArrow 布尔 prop 控制。在 v3 中，Popover.Arrow 是一个放置在 Popover.Content 内部的专用组件，让你可以完全控制其渲染：

<Popover>
  <Button>Open</Button>
  <Popover.Content>
    <Popover.Arrow className="custom-arrow" />
    <Popover.Dialog>
      <div>Content</div>
    </Popover.Dialog>
  </Popover.Content>
</Popover>

Popover.Arrow 也接受 render prop，可完全自定义箭头的渲染。

受控打开状态

受控的打开状态仍保留在根 Popover 组件上，prop 名称与 v2 一致：

属性类型默认值描述
isOpenboolean-控制 Popover 的可见性（受控）
defaultOpenbooleanfalse初始打开状态（非受控）
onOpenChange(isOpen: boolean) => void-打开状态变化时触发

自定义渲染函数

Popover.ContentPopover.Arrow 都支持 render prop，让你可以在高级场景下用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Popover.ContentPopover.Dialog 等）
  2. 触发器：可以使用 Popover.Trigger，或直接将 Button 作为子节点
  3. 内容包装：内容必须放在 Popover.Dialog
  4. 箭头：移除 showArrow prop——改用 Popover.Arrow 子组件
  5. 标题：改用 Popover.Heading 组件
  6. prop 移动位置placementoffsetshouldFlip 移到 Popover.Content
  7. 移除样式 propsizecolorradiusshadow —— 请改用 Tailwind CSS
  8. 移除 backdropbackdrop prop 已移除
  9. 移除 motionmotionProps 已移除，动画机制已不同
  10. 移除 classNames：改在各子组件上使用 className prop

Pagination

Pagination 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Progress

Progress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressBar）的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更迁移示例内容配置带标题受控自定义触发器组件结构v3 中的新功能Popover.Arrow 组件受控打开状态自定义渲染函数总结