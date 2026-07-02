Popover 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Popover 由独立的多个组件组成：
在 v3 中，Popover 改为复合组件：
v2： 独立的多个组件（
Popover、
PopoverTrigger、
PopoverContent）
v3： 复合组件（
Popover、
Popover.Trigger、
Popover.Content、
Popover.Dialog、
Popover.Heading、
Popover.Arrow）
|v2 prop
|v3 位置
|说明
placement
placement（在 Content 上）
|移至
Popover.Content
offset
offset（在 Content 上）
|移至
Popover.Content
shouldFlip
shouldFlip（在 Content 上）
|移至
Popover.Content
isOpen /
defaultOpen /
onOpenChange
|同名（在根上）
|受控状态仍保留在根
Popover 上
showArrow
|—
|改用
Popover.Arrow 子组件
size
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
color
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
shadow
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
backdrop
|—
|已移除
motionProps
|—
|已移除（动画机制已不同）
classNames
|—
|改在各子组件上使用
className
onClose
|—
|改用
onOpenChange((open) => { if (!open) { ... } })
v3 Popover 遵循以下结构：
在 v2 中，箭头通过根
Popover 上的
showArrow 布尔 prop 控制。在 v3 中，
Popover.Arrow 是一个放置在
Popover.Content 内部的专用组件，让你可以完全控制其渲染：
Popover.Arrow 也接受
render prop，可完全自定义箭头的渲染。
受控的打开状态仍保留在根
Popover 组件上，prop 名称与 v2 一致：
|属性
|类型
|默认值
|描述
isOpen
boolean
|-
|控制 Popover 的可见性（受控）
defaultOpen
boolean
false
|初始打开状态（非受控）
onOpenChange
(isOpen: boolean) => void
|-
|打开状态变化时触发
Popover.Content 与
Popover.Arrow 都支持
render prop，让你可以在高级场景下用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
- 组件结构：必须使用复合组件（
Popover.Content、
Popover.Dialog 等）
- 触发器：可以使用
Popover.Trigger，或直接将 Button 作为子节点
- 内容包装：内容必须放在
Popover.Dialog 中
- 箭头：移除
showArrow prop——改用
Popover.Arrow 子组件
- 标题：改用
Popover.Heading 组件
- prop 移动位置：
placement、
offset、
shouldFlip 移到
Popover.Content 上
- 移除样式 prop：
size、
color、
radius、
shadow —— 请改用 Tailwind CSS
- 移除 backdrop：
backdrop prop 已移除
- 移除 motion：
motionProps 已移除，动画机制已不同
- 移除 classNames：改在各子组件上使用
className prop