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HeroUI
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Calendar

Calendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Calendar 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Calendar 是一个完全通过 props 配置的单一组件：

import { Calendar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Calendar aria-label="Date" />;
}

在 v3 中，Calendar 改用带显式子组件的复合组件模式：

import { Calendar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Calendar aria-label="Date">
      <Calendar.Header>
        <Calendar.Heading />
        <Calendar.NavButton slot="previous" />
        <Calendar.NavButton slot="next" />
      </Calendar.Header>
      <Calendar.Grid>
        <Calendar.GridHeader>
          {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
        </Calendar.GridHeader>
        <Calendar.GridBody>
          {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
        </Calendar.GridBody>
      </Calendar.Grid>
    </Calendar>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单一 Calendar 组件，所有布局都在内部处理
v3： 复合组件：Calendar.HeaderCalendar.HeadingCalendar.NavButtonCalendar.GridCalendar.GridHeaderCalendar.GridBodyCalendar.HeaderCellCalendar.CellCalendar.CellIndicator

2. 年份选择器

v2： 通过 showMonthAndYearPickers prop 提供内置月份 / 年份选择器
v3： 使用专用复合组件：Calendar.YearPickerTriggerCalendar.YearPickerGridCalendar.YearPickerGridBodyCalendar.YearPickerCell

3. Prop 变更

v2 propv3 等效项说明
valuevalue保持一致
defaultValuedefaultValue保持一致
onChangeonChange保持一致
focusedValuefocusedValue保持一致
onFocusChangeonFocusChange保持一致
minValueminValue保持一致
maxValuemaxValue保持一致
isDateUnavailableisDateUnavailable保持一致
isDisabledisDisabled保持一致
isReadOnlyisReadOnly保持一致
isInvalidisInvalid保持一致
visibleMonthsvisibleDuration改为 {months: number} 对象
showMonthAndYearPickers-使用 Calendar.YearPickerTriggerCalendar.YearPickerGrid
onHeaderExpandedChangeonYearPickerOpenChange已重命名
color-已移除（请改用 Tailwind CSS）
calendarWidth-已移除（请改用 className 或 Tailwind CSS）
weekdayStyle-已移除
pageBehaviorpageBehavior保持一致
firstDayOfWeek-改用 I18nProvider 的 locale
hideDisabledDates-已移除
disableAnimation-已移除
topContent-将自定义内容作为 Calendar children 放在 Calendar.Grid 之前
bottomContent-将自定义内容作为 Calendar children 放在 Calendar.Grid 之后
classNames-在各个复合组件上使用 className
errorMessage-已移除（请在外部处理校验）

4. color prop 已移除

v2： color prop 支持 defaultprimarysecondarysuccesswarningdanger
v3： 不再提供 color prop，请使用 Tailwind CSS 类设置单元格样式，或通过自定义 calendar.css 覆盖

迁移示例

基本日历

import { Calendar } from "@heroui/react";
import { today, getLocalTimeZone } from "@internationalized/date";

<Calendar
  aria-label="Date"
  defaultValue={today(getLocalTimeZone())}
/>
import { Calendar } from "@heroui/react";
import { today, getLocalTimeZone } from "@internationalized/date";

<Calendar
  aria-label="Date"
  defaultValue={today(getLocalTimeZone())}
>
  <Calendar.Header>
    <Calendar.Heading />
    <Calendar.NavButton slot="previous" />
    <Calendar.NavButton slot="next" />
  </Calendar.Header>
  <Calendar.Grid>
    <Calendar.GridHeader>
      {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
    </Calendar.GridHeader>
    <Calendar.GridBody>
      {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
    </Calendar.GridBody>
  </Calendar.Grid>
</Calendar>

受控状态

import { useState } from "react";
import { Calendar } from "@heroui/react";
import { parseDate } from "@internationalized/date";

const [value, setValue] = useState(parseDate("2024-03-07"));

<Calendar
  aria-label="Date"
  value={value}
  onChange={setValue}
/>
import { useState } from "react";
import { Calendar } from "@heroui/react";
import { parseDate } from "@internationalized/date";

const [value, setValue] = useState(parseDate("2024-03-07"));

<Calendar
  aria-label="Date"
  value={value}
  onChange={setValue}
>
  <Calendar.Header>
    <Calendar.Heading />
    <Calendar.NavButton slot="previous" />
    <Calendar.NavButton slot="next" />
  </Calendar.Header>
  <Calendar.Grid>
    <Calendar.GridHeader>
      {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
    </Calendar.GridHeader>
    <Calendar.GridBody>
      {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
    </Calendar.GridBody>
  </Calendar.Grid>
</Calendar>

月份和年份选择器

<Calendar
  aria-label="Date"
  showMonthAndYearPickers
/>
<Calendar aria-label="Date">
  <Calendar.Header>
    <Calendar.YearPickerTrigger>
      <Calendar.YearPickerTriggerHeading />
      <Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
    </Calendar.YearPickerTrigger>
    <Calendar.NavButton slot="previous" />
    <Calendar.NavButton slot="next" />
  </Calendar.Header>
  <Calendar.Grid>
    <Calendar.GridHeader>
      {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
    </Calendar.GridHeader>
    <Calendar.GridBody>
      {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
    </Calendar.GridBody>
  </Calendar.Grid>
  <Calendar.YearPickerGrid>
    <Calendar.YearPickerGridBody>
      {(year) => <Calendar.YearPickerCell date={year} />}
    </Calendar.YearPickerGridBody>
  </Calendar.YearPickerGrid>
</Calendar>

多个月份

<Calendar
  aria-label="Date"
  visibleMonths={2}
/>
<Calendar aria-label="Date" visibleDuration={{months: 2}}>
  <Calendar.Header>
    <Calendar.Heading />
    <Calendar.NavButton slot="previous" />
    <Calendar.NavButton slot="next" />
  </Calendar.Header>
  <div className="flex gap-4">
    <Calendar.Grid>
      <Calendar.GridHeader>
        {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
      </Calendar.GridHeader>
      <Calendar.GridBody>
        {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
      </Calendar.GridBody>
    </Calendar.Grid>
    <Calendar.Grid offset={{months: 1}}>
      <Calendar.GridHeader>
        {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
      </Calendar.GridHeader>
      <Calendar.GridBody>
        {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
      </Calendar.GridBody>
    </Calendar.Grid>
  </div>
</Calendar>

不可用日期

import { isWeekend } from "@internationalized/date";
import { useLocale } from "@react-aria/i18n";

const { locale } = useLocale();

<Calendar
  aria-label="Date"
  isDateUnavailable={(date) => isWeekend(date, locale)}
/>
import { isWeekend } from "@internationalized/date";
import { useLocale } from "@react-aria/i18n";

const { locale } = useLocale();

<Calendar
  aria-label="Date"
  isDateUnavailable={(date) => isWeekend(date, locale)}
>
  <Calendar.Header>
    <Calendar.Heading />
    <Calendar.NavButton slot="previous" />
    <Calendar.NavButton slot="next" />
  </Calendar.Header>
  <Calendar.Grid>
    <Calendar.GridHeader>
      {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
    </Calendar.GridHeader>
    <Calendar.GridBody>
      {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
    </Calendar.GridBody>
  </Calendar.Grid>
</Calendar>

顶部与底部内容

<Calendar
  aria-label="Date"
  topContent={<p>Select a date</p>}
  bottomContent={
    <button onClick={() => setValue(today(getLocalTimeZone()))}>
      Today
    </button>
  }
/>
<Calendar aria-label="Date">
  <p>Select a date</p>
  <Calendar.Header>
    <Calendar.Heading />
    <Calendar.NavButton slot="previous" />
    <Calendar.NavButton slot="next" />
  </Calendar.Header>
  <Calendar.Grid>
    <Calendar.GridHeader>
      {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
    </Calendar.GridHeader>
    <Calendar.GridBody>
      {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
    </Calendar.GridBody>
  </Calendar.Grid>
  <button onClick={() => setValue(today(getLocalTimeZone()))}>
    Today
  </button>
</Calendar>

单元格指示器

{/* v2 did not have a built-in cell indicator API */}
<Calendar.Grid>
  <Calendar.GridHeader>
    {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
  </Calendar.GridHeader>
  <Calendar.GridBody>
    {(date) => (
      <Calendar.Cell date={date}>
        {({formattedDate}) => (
          <>
            {formattedDate}
            {hasEvent(date) && <Calendar.CellIndicator />}
          </>
        )}
      </Calendar.Cell>
    )}
  </Calendar.GridBody>
</Calendar.Grid>

样式变化

v2：classNames prop

<Calendar
  classNames={{
    base: "custom-base",
    prevButton: "custom-prev",
    nextButton: "custom-next",
    title: "custom-title",
    cell: "custom-cell",
    cellButton: "custom-cell-button",
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<Calendar className="custom-base">
  <Calendar.Header>
    <Calendar.Heading className="custom-title" />
    <Calendar.NavButton slot="previous" className="custom-prev" />
    <Calendar.NavButton slot="next" className="custom-next" />
  </Calendar.Header>
  <Calendar.Grid>
    <Calendar.GridHeader>
      {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
    </Calendar.GridHeader>
    <Calendar.GridBody>
      {(date) => <Calendar.Cell date={date} className="custom-cell" />}
    </Calendar.GridBody>
  </Calendar.Grid>
</Calendar>

组件结构

v3 Calendar 遵循以下结构：

Calendar (Root)
  ├── [Custom top content]
  ├── Calendar.Header
  │   ├── Calendar.Heading (or Calendar.YearPickerTrigger)
  │   ├── Calendar.NavButton slot="previous"
  │   └── Calendar.NavButton slot="next"
  ├── Calendar.Grid (one per visible month)
  │   ├── Calendar.GridHeader
  │   │   └── Calendar.HeaderCell (render prop)
  │   └── Calendar.GridBody
  │       └── Calendar.Cell (render prop)
  │           └── Calendar.CellIndicator (optional)
  ├── Calendar.YearPickerGrid (optional)
  │   └── Calendar.YearPickerGridBody
  │       └── Calendar.YearPickerCell
  └── [Custom bottom content]

总结

  1. 组件结构：单一组件 → 带显式布局控制的复合组件
  2. 年份选择器showMonthAndYearPickers prop → 专用的 Calendar.YearPickerTriggerCalendar.YearPickerGrid 组件
  3. 多个月份visibleMonths={n}visibleDuration={{months: n}}，并使用多个带 offsetCalendar.Grid 组件
  4. color 已移除：请改用 Tailwind CSS 类
  5. 顶部 / 底部内容：prop 已移除 → 直接将内容作为 children 放在 Calendar
  6. 单元格自定义：新增 Calendar.CellIndicator，且 Calendar.Cell 支持渲染 prop
  7. 样式classNames prop → 各个复合组件上的 className
  8. 已移除 propcalendarWidthweekdayStylehideDisabledDatesdisableAnimation —— 请使用 Tailwind CSS 或省略

Breadcrumbs

Breadcrumbs 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Button

Button 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. 年份选择器3. Prop 变更4. color prop 已移除迁移示例基本日历受控状态月份和年份选择器多个月份不可用日期顶部与底部内容单元格指示器样式变化v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件结构总结