Calendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
Calendar 是一个完全通过 props 配置的单一组件：
在 v3 中，Calendar 改用带显式子组件的复合组件模式：
v2： 单一
Calendar 组件，所有布局都在内部处理
v3： 复合组件：
Calendar.Header、
Calendar.Heading、
Calendar.NavButton、
Calendar.Grid、
Calendar.GridHeader、
Calendar.GridBody、
Calendar.HeaderCell、
Calendar.Cell、
Calendar.CellIndicator
v2： 通过
showMonthAndYearPickers prop 提供内置月份 / 年份选择器
v3： 使用专用复合组件：
Calendar.YearPickerTrigger、
Calendar.YearPickerGrid、
Calendar.YearPickerGridBody、
Calendar.YearPickerCell
|v2 prop
|v3 等效项
|说明
value
value
|保持一致
defaultValue
defaultValue
|保持一致
onChange
onChange
|保持一致
focusedValue
focusedValue
|保持一致
onFocusChange
onFocusChange
|保持一致
minValue
minValue
|保持一致
maxValue
maxValue
|保持一致
isDateUnavailable
isDateUnavailable
|保持一致
isDisabled
isDisabled
|保持一致
isReadOnly
isReadOnly
|保持一致
isInvalid
isInvalid
|保持一致
visibleMonths
visibleDuration
|改为
{months: number} 对象
showMonthAndYearPickers
|-
|使用
Calendar.YearPickerTrigger 和
Calendar.YearPickerGrid
onHeaderExpandedChange
onYearPickerOpenChange
|已重命名
color
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
calendarWidth
|-
|已移除（请改用
className 或 Tailwind CSS）
weekdayStyle
|-
|已移除
pageBehavior
pageBehavior
|保持一致
firstDayOfWeek
|-
|改用
I18nProvider 的 locale
hideDisabledDates
|-
|已移除
disableAnimation
|-
|已移除
topContent
|-
|将自定义内容作为
Calendar children 放在
Calendar.Grid 之前
bottomContent
|-
|将自定义内容作为
Calendar children 放在
Calendar.Grid 之后
classNames
|-
|在各个复合组件上使用
className
errorMessage
|-
|已移除（请在外部处理校验）
v2：
color prop 支持
default、
primary、
secondary、
success、
warning、
danger
v3： 不再提供
color prop，请使用 Tailwind CSS 类设置单元格样式，或通过自定义
calendar.css 覆盖
v3 Calendar 遵循以下结构：
- 组件结构：单一组件 → 带显式布局控制的复合组件
- 年份选择器：
showMonthAndYearPickers prop → 专用的
Calendar.YearPickerTrigger 和
Calendar.YearPickerGrid 组件
- 多个月份：
visibleMonths={n} →
visibleDuration={{months: n}}，并使用多个带
offset 的
Calendar.Grid 组件
- color 已移除：请改用 Tailwind CSS 类
- 顶部 / 底部内容：prop 已移除 → 直接将内容作为 children 放在
Calendar 内
- 单元格自定义：新增
Calendar.CellIndicator，且
Calendar.Cell 支持渲染 prop
- 样式：
classNames prop → 各个复合组件上的
className
- 已移除 prop：
calendarWidth、
weekdayStyle、
hideDisabledDates、
disableAnimation —— 请使用 Tailwind CSS 或省略