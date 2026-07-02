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HeroUI
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CheckboxGroup

CheckboxGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 CheckboxGroup 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，CheckboxGroup 是单个组件，通过 label prop 描述分组，子项为简单的 Checkbox

import { Checkbox, CheckboxGroup } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <CheckboxGroup label="Select interests">
      <Checkbox value="coding">Coding</Checkbox>
      <Checkbox value="design">Design</Checkbox>
      <Checkbox value="writing">Writing</Checkbox>
    </CheckboxGroup>
  );
}

在 v3 中，CheckboxGroup 仍是单个组件，但改为以 Label / Description 作为子节点，并使用全新的 Checkbox 复合结构：

import { CheckboxGroup, Checkbox, Label, Description } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <CheckboxGroup name="interests">
      <Label>Select interests</Label>
      <Checkbox value="coding">
        <Checkbox.Content>
          <Checkbox.Control>
            <Checkbox.Indicator />
          </Checkbox.Control>
          Coding
        </Checkbox.Content>
      </Checkbox>
      <Checkbox value="design">
        <Checkbox.Content>
          <Checkbox.Control>
            <Checkbox.Indicator />
          </Checkbox.Control>
          Design
        </Checkbox.Content>
      </Checkbox>
      <Checkbox value="writing">
        <Checkbox.Content>
          <Checkbox.Control>
            <Checkbox.Indicator />
          </Checkbox.Control>
          Writing
        </Checkbox.Content>
      </Checkbox>
    </CheckboxGroup>
  );
}

主要变化

1. 组件名称保持一致

v2： CheckboxGroup（单一组件，通过 label prop 描述分组）
v3： CheckboxGroup（单一组件，使用 Label 组件代替 label prop）

2. Label prop

v2：CheckboxGroup 上使用 label prop
v3： 改用 Label 组件作为 CheckboxGroup 的子节点

3. Checkbox 结构

v2： 简单的 Checkbox 组件，子节点直接作为标签
v3： 复合 Checkbox 组件，由 Checkbox.ContentCheckbox.ControlCheckbox.Indicator 组成

4. 事件处理函数

v2： 使用 onValueChange prop
v3： 改用 onChange prop（来自 React Aria Components）

5. 变体支持

v3： 新增 variant prop，用于设置分组容器的样式

迁移示例

受控复选框组

import { useState } from "react";
import { Checkbox, CheckboxGroup } from "@heroui/react";

const [selected, setSelected] = useState(["coding"]);

<CheckboxGroup
  value={selected}
  onValueChange={setSelected}
  label="Select interests"
>
  <Checkbox value="coding">Coding</Checkbox>
  <Checkbox value="design">Design</Checkbox>
  <Checkbox value="writing">Writing</Checkbox>
</CheckboxGroup>
import { useState } from "react";
import { CheckboxGroup, Checkbox, Label } from "@heroui/react";

const [selected, setSelected] = useState(["coding"]);

<CheckboxGroup
  name="interests"
  value={selected}
  onChange={setSelected}
>
  <Label>Select interests</Label>
  <Checkbox value="coding">
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      Coding
    </Checkbox.Content>
  </Checkbox>
  <Checkbox value="design">
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      Design
    </Checkbox.Content>
  </Checkbox>
  <Checkbox value="writing">
    <Checkbox.Content>
      <Checkbox.Control>
        <Checkbox.Indicator />
      </Checkbox.Control>
      Writing
    </Checkbox.Content>
  </Checkbox>
</CheckboxGroup>

总结

  • 继续使用 CheckboxGroup；用 Label 子组件取代 label prop
  • 将 Checkbox 子项更新为复合组件结构（Checkbox.ContentCheckbox.ControlCheckbox.Indicator
  • onValueChange 改为 onChange
  • 添加 name prop 以便集成到表单中
  • 基于 React Aria Components 构建，更易实现无障碍

Checkbox

Checkbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Chip

Chip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件名称保持一致2. Label prop3. Checkbox 结构4. 事件处理函数5. 变体支持迁移示例受控复选框组总结