CheckboxGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
CheckboxGroup 是单个组件，通过
label prop 描述分组，子项为简单的
Checkbox：
在 v3 中，
CheckboxGroup 仍是单个组件，但改为以
Label /
Description 作为子节点，并使用全新的 Checkbox 复合结构：
v2：
CheckboxGroup（单一组件，通过
label prop 描述分组）
v3：
CheckboxGroup（单一组件，使用
Label 组件代替
label prop）
v2： 在
CheckboxGroup 上使用
label prop
v3： 改用
Label 组件作为
CheckboxGroup 的子节点
v2： 简单的 Checkbox 组件，子节点直接作为标签
v3： 复合 Checkbox 组件，由
Checkbox.Content、
Checkbox.Control 与
Checkbox.Indicator 组成
v2： 使用
onValueChange prop
v3： 改用
onChange prop（来自 React Aria Components）
v3： 新增
variant prop，用于设置分组容器的样式
- 继续使用
CheckboxGroup；用
Label 子组件取代
label prop
- 将 Checkbox 子项更新为复合组件结构（
Checkbox.Content、
Checkbox.Control、
Checkbox.Indicator）
- 将
onValueChange 改为
onChange
- 添加
name prop 以便集成到表单中
- 基于 React Aria Components 构建，更易实现无障碍