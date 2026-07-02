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HeroUI Hooks 从 v2 到 v3 的迁移指南

完整的 API 参考请参阅 v3 组件文档。本指南重点介绍如何从 HeroUI v2 迁移 Hooks。

概述

HeroUI v3 移除了 v2 中存在的大多数组件 Hooks，转而使用复合组件，并新增了一个用于管理浮层状态的 Hook。本指南涵盖：

  • 组件 Hooks 的移除（useSwitchuseInputuseCheckbox 等）
  • useDisclosureuseOverlayState 的迁移
  • 迁移策略与示例

组件 Hooks 的移除

HeroUI v2 提供了一系列组件 Hooks（例如 useSwitchuseInputuseCheckbox 等），它们返回一组 prop getter（getBasePropsgetWrapperPropsgetThumbProps 等），让用户在无法直接修改内部子组件的情况下也能自定义组件结构。HeroUI v3 通过复合组件解决了这个问题，从而无需再依赖这些 Hooks。

为什么 v2 中存在这些 Hooks

在 v2 中，组件具有固定的内部结构。为了自定义这些结构，用户需要使用提供 prop getter 的 Hooks。例如，useSwitch 返回 getBaseProps()getWrapperProps()getThumbProps() 等，用户可以将其展开到自定义元素上，从而构建自己的 Switch 结构。

v3 的解决方案：复合组件

v3 采用了复合组件模式，让你可以直接访问组件的各个部分。你不再需要使用带有 prop getter 的 Hooks，而是可以直接通过 Switch.ControlSwitch.ThumbCheckbox.ControlCheckbox.Indicator 等子组件进行组合。

迁移策略

  1. 识别 Hook 用法：在你的代码库中搜索来自 @heroui/react 的导入，找出包含 Hook 名称（useSwitchuseInputuseCheckboxuseRadio 等）的引用。
  2. 替换为复合组件：使用复合组件模式，替代带有 prop getter 的 Hooks。
  3. 保留原有结构：迁移时，尽量保持与原 Hook 实现一致的组件结构。例如：
    • 如果你之前用 useSwitch 创建了一个 不带 thumb 的 Switch，那么在 v3 中也不要添加 Switch.Thumb
    • 如果你之前用 useCheckbox 创建了一个 不带 indicator 的 Checkbox，那么在 v3 中也不要添加 Checkbox.Indicator
    • 只引入原本基于 Hook 的实现中实际用到的子组件
  4. 参考各组件指南：查看各个组件的迁移指南，获取具体示例。

主要差异

  • v2：Hooks 提供 prop getter，用于自定义固定的组件结构
  • v3：复合组件允许直接组合组件的各个部分

保留结构示例

v2：不带 thumb 的 Switch

import { useSwitch } from "@heroui/react";

function CustomSwitch() {
  const { getBaseProps } = useSwitch();
  
  return (
    <div {...getBaseProps()}>
      {/* No thumb element */}
    </div>
  );
}

v3：等效结构

import { Switch } from "@heroui/react";

function CustomSwitch() {
  return (
    <Switch.Control>
      {/* No Switch.Thumb - preserving the original structure */}
    </Switch.Control>
  );
}

有关具体组件的详细迁移示例，请参阅各个组件的迁移指南。

useDisclosure → useOverlayState

v2 中的 useDisclosure 钩子在 v3 中已替换为 useOverlayState。该钩子用于管理 Modal、Popover 等浮层组件的打开/关闭状态。

v2：useDisclosure

API：

const {isOpen, onOpen, onClose, onOpenChange, isControlled, getButtonProps, getDisclosureProps} = useDisclosure({
  isOpen?: boolean;
  defaultOpen?: boolean;
  onClose?(): void;
  onOpen?(): void;
  onChange?(isOpen: boolean | undefined): void;
  id?: string;
});

示例：

import { Modal, ModalContent, ModalHeader, ModalBody, ModalFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

  return (
    <>
      <Button onPress={onOpen}>Open Modal</Button>
      <Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
        <ModalContent>
          <ModalHeader>Title</ModalHeader>
          <ModalBody>Content</ModalBody>
          <ModalFooter>
            <Button onPress={onOpenChange}>Close</Button>
          </ModalFooter>
        </ModalContent>
      </Modal>
    </>
  );
}

v3：useOverlayState

API：

const state = useOverlayState({
  isOpen?: boolean;
  defaultOpen?: boolean;
  onOpenChange?: (isOpen: boolean) => void;
});

// Returns:
// {
//   isOpen: boolean;
//   open(): void;
//   close(): void;
//   toggle(): void;
//   setOpen(isOpen: boolean): void;
// }

示例：

import { Modal, Button, useOverlayState } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const state = useOverlayState();

  return (
    <Modal>
      <Button onPress={state.open}>Open Modal</Button>
      <Modal.Container isOpen={state.isOpen} onOpenChange={state.setOpen}>
        <Modal.Dialog>
          {({close}) => (
            <>
              <Modal.Header>
                <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
              </Modal.Header>
              <Modal.Body>Content</Modal.Body>
              <Modal.Footer>
                <Button onPress={close}>Close</Button>
              </Modal.Footer>
            </>
          )}
        </Modal.Dialog>
      </Modal.Container>
    </Modal>
  );
}

迁移指南

基本迁移

v2：

const {isOpen, onOpen, onClose, onOpenChange} = useDisclosure();

v3：

const state = useOverlayState();
// Use state.open(), state.close(), state.toggle(), state.setOpen(boolean)

受控状态

v2：

const {isOpen, onOpenChange} = useDisclosure({
  isOpen: controlledIsOpen,
  onChange: (isOpen) => setControlledIsOpen(isOpen)
});

v3：

const state = useOverlayState({
  isOpen: controlledIsOpen,
  onOpenChange: setControlledIsOpen
});

非受控状态

v2：

const {isOpen, onOpen, onClose} = useDisclosure({
  defaultOpen: false
});

v3：

const state = useOverlayState({
  defaultOpen: false
});
// Use state.open(), state.close(), state.toggle()

API 差异

v2（useDisclosure）v3（useOverlayState）说明
isOpenisOpen相同
onOpen()open()方法重命名
onClose()close()方法重命名
onOpenChange()toggle()新增的切换方法
onOpenChange（prop）setOpen(boolean)API 不同
isControlled-已移除（由内部处理）
getButtonProps()-已移除（改用复合组件）
getDisclosureProps()-已移除（改用复合组件）

useOverlayState 的优势

  • 更简洁的 API：使用专用方法（open()close()toggle()），而非回调
  • 更简单的状态管理：在受控与非受控两种模式下都能无缝工作
  • 更完善的 TypeScript 支持：改进了类型推断和自动补全
  • 与 React Aria 保持一致：与 React Aria Components 的模式相符

替代方案：useState

对于简单的场景，你也可以直接使用 React 的 useState

import { useState } from "react";
import { Modal, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

  return (
    <Modal>
      <Button onPress={() => setIsOpen(true)}>Open</Button>
      <Modal.Container isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen}>
        <Modal.Dialog>
          {/* content */}
        </Modal.Dialog>
      </Modal.Container>
    </Modal>
  );
}

不过，useOverlayState 为常见操作提供了更简洁的 API 和专用方法。

已移除的 Hooks

v2 中的以下 Hooks 在 v3 中已被移除：

  • useDraggable：已移除
  • useClipboard：已移除
  • usePagination：已移除
  • useToast：已移除

总结

  • 组件 HooksuseSwitchuseInput 等）→ 改用 复合组件
  • useDisclosure → 改用 useOverlayState 来管理浮层状态
  • useOverlayState 提供了更简洁的 API，包含 open()close()toggle()setOpen() 方法
  • 已移除的 HooksuseDraggableuseClipboardusePaginationuseToast 不再可用
  • 对于简单的场景可以直接使用 useState，但 useOverlayState 在使用体验上更佳

有关具体组件的 Hooks 迁移示例，请参阅各个组件的迁移指南。

增量迁移

将 HeroUI v2 增量迁移到 v3 同时保持两个版本并行工作的分步指南

样式与主题

从 HeroUI v2 到 v3 的样式变更与主题系统迁移完整指南

本页目录

概述组件 Hooks 的移除为什么 v2 中存在这些 Hooksv3 的解决方案：复合组件迁移策略主要差异保留结构示例useDisclosure → useOverlayStatev2：useDisclosurev3：useOverlayState迁移指南基本迁移受控状态非受控状态API 差异useOverlayState 的优势替代方案：useState已移除的 Hooks总结