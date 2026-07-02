Hooks
HeroUI Hooks 从 v2 到 v3 的迁移指南
概述
HeroUI v3 移除了 v2 中存在的大多数组件 Hooks，转而使用复合组件，并新增了一个用于管理浮层状态的 Hook。本指南涵盖：
- 组件 Hooks 的移除（
useSwitch、
useInput、
useCheckbox等）
useDisclosure→
useOverlayState的迁移
- 迁移策略与示例
组件 Hooks 的移除
HeroUI v2 提供了一系列组件 Hooks（例如
useSwitch、
useInput、
useCheckbox 等），它们返回一组 prop getter（
getBaseProps、
getWrapperProps、
getThumbProps 等），让用户在无法直接修改内部子组件的情况下也能自定义组件结构。HeroUI v3 通过复合组件解决了这个问题，从而无需再依赖这些 Hooks。
为什么 v2 中存在这些 Hooks
在 v2 中，组件具有固定的内部结构。为了自定义这些结构，用户需要使用提供 prop getter 的 Hooks。例如，
useSwitch 返回
getBaseProps()、
getWrapperProps()、
getThumbProps() 等，用户可以将其展开到自定义元素上，从而构建自己的 Switch 结构。
v3 的解决方案：复合组件
v3 采用了复合组件模式，让你可以直接访问组件的各个部分。你不再需要使用带有 prop getter 的 Hooks，而是可以直接通过
Switch.Control、
Switch.Thumb、
Checkbox.Control、
Checkbox.Indicator 等子组件进行组合。
迁移策略
- 识别 Hook 用法：在你的代码库中搜索来自
@heroui/react的导入，找出包含 Hook 名称（
useSwitch、
useInput、
useCheckbox、
useRadio等）的引用。
- 替换为复合组件：使用复合组件模式，替代带有 prop getter 的 Hooks。
- 保留原有结构：迁移时，尽量保持与原 Hook 实现一致的组件结构。例如：
- 如果你之前用
useSwitch创建了一个 不带 thumb 的 Switch，那么在 v3 中也不要添加
Switch.Thumb
- 如果你之前用
useCheckbox创建了一个 不带 indicator 的 Checkbox，那么在 v3 中也不要添加
Checkbox.Indicator
- 只引入原本基于 Hook 的实现中实际用到的子组件
- 如果你之前用
- 参考各组件指南：查看各个组件的迁移指南，获取具体示例。
主要差异
- v2：Hooks 提供 prop getter，用于自定义固定的组件结构
- v3：复合组件允许直接组合组件的各个部分
保留结构示例
v2：不带 thumb 的 Switch
v3：等效结构
有关具体组件的详细迁移示例，请参阅各个组件的迁移指南。
useDisclosure → useOverlayState
v2 中的
useDisclosure 钩子在 v3 中已替换为
useOverlayState。该钩子用于管理 Modal、Popover 等浮层组件的打开/关闭状态。
v2：useDisclosure
API：
示例：
v3：useOverlayState
API：
示例：
迁移指南
基本迁移
v2：
v3：
受控状态
v2：
v3：
非受控状态
v2：
v3：
API 差异
|v2（useDisclosure）
|v3（useOverlayState）
|说明
isOpen
isOpen
|相同
onOpen()
open()
|方法重命名
onClose()
close()
|方法重命名
onOpenChange()
toggle()
|新增的切换方法
onOpenChange（prop）
setOpen(boolean)
|API 不同
isControlled
|-
|已移除（由内部处理）
getButtonProps()
|-
|已移除（改用复合组件）
getDisclosureProps()
|-
|已移除（改用复合组件）
useOverlayState 的优势
- 更简洁的 API：使用专用方法（
open()、
close()、
toggle()），而非回调
- 更简单的状态管理：在受控与非受控两种模式下都能无缝工作
- 更完善的 TypeScript 支持：改进了类型推断和自动补全
- 与 React Aria 保持一致：与 React Aria Components 的模式相符
替代方案：useState
对于简单的场景，你也可以直接使用 React 的
useState：
不过，
useOverlayState 为常见操作提供了更简洁的 API 和专用方法。
已移除的 Hooks
v2 中的以下 Hooks 在 v3 中已被移除：
- useDraggable：已移除
- useClipboard：已移除
- usePagination：已移除
- useToast：已移除
总结
- 组件 Hooks（
useSwitch、
useInput等）→ 改用 复合组件
- useDisclosure → 改用 useOverlayState 来管理浮层状态
- useOverlayState 提供了更简洁的 API，包含
open()、
close()、
toggle()与
setOpen()方法
- 已移除的 Hooks：
useDraggable、
useClipboard、
usePagination、
useToast不再可用
- 对于简单的场景可以直接使用
useState，但
useOverlayState在使用体验上更佳
有关具体组件的 Hooks 迁移示例，请参阅各个组件的迁移指南。