HeroUI Hooks 从 v2 到 v3 的迁移指南

完整的 API 参考请参阅 v3 组件文档。本指南重点介绍如何从 HeroUI v2 迁移 Hooks。

HeroUI v3 移除了 v2 中存在的大多数组件 Hooks，转而使用复合组件，并新增了一个用于管理浮层状态的 Hook。本指南涵盖：

组件 Hooks 的移除（ useSwitch 、 useInput 、 useCheckbox 等）

、 、 等） useDisclosure → useOverlayState 的迁移

→ 的迁移 迁移策略与示例

HeroUI v2 提供了一系列组件 Hooks（例如 useSwitch 、 useInput 、 useCheckbox 等），它们返回一组 prop getter（ getBaseProps 、 getWrapperProps 、 getThumbProps 等），让用户在无法直接修改内部子组件的情况下也能自定义组件结构。HeroUI v3 通过复合组件解决了这个问题，从而无需再依赖这些 Hooks。

在 v2 中，组件具有固定的内部结构。为了自定义这些结构，用户需要使用提供 prop getter 的 Hooks。例如， useSwitch 返回 getBaseProps() 、 getWrapperProps() 、 getThumbProps() 等，用户可以将其展开到自定义元素上，从而构建自己的 Switch 结构。

v3 采用了复合组件模式，让你可以直接访问组件的各个部分。你不再需要使用带有 prop getter 的 Hooks，而是可以直接通过 Switch.Control 、 Switch.Thumb 、 Checkbox.Control 、 Checkbox.Indicator 等子组件进行组合。

识别 Hook 用法：在你的代码库中搜索来自 @heroui/react 的导入，找出包含 Hook 名称（ useSwitch 、 useInput 、 useCheckbox 、 useRadio 等）的引用。 替换为复合组件：使用复合组件模式，替代带有 prop getter 的 Hooks。 保留原有结构：迁移时，尽量保持与原 Hook 实现一致的组件结构。例如： 如果你之前用 useSwitch 创建了一个 不带 thumb 的 Switch，那么在 v3 中也不要添加 Switch.Thumb

创建了一个 thumb 的 Switch，那么在 v3 中也不要添加 如果你之前用 useCheckbox 创建了一个 不带 indicator 的 Checkbox，那么在 v3 中也不要添加 Checkbox.Indicator

创建了一个 indicator 的 Checkbox，那么在 v3 中也不要添加 只引入原本基于 Hook 的实现中实际用到的子组件 参考各组件指南：查看各个组件的迁移指南，获取具体示例。

v2 ：Hooks 提供 prop getter，用于自定义固定的组件结构

：Hooks 提供 prop getter，用于自定义固定的组件结构 v3：复合组件允许直接组合组件的各个部分

v2：不带 thumb 的 Switch

import { useSwitch } from "@heroui/react" ; function CustomSwitch () { const { getBaseProps } = useSwitch (); return ( < div { ... getBaseProps ()}> { /* No thumb element */ } </ div > ); }

v3：等效结构

import { Switch } from "@heroui/react" ; function CustomSwitch () { return ( < Switch.Control > { /* No Switch.Thumb - preserving the original structure */ } </ Switch.Control > ); }

有关具体组件的详细迁移示例，请参阅各个组件的迁移指南。

v2 中的 useDisclosure 钩子在 v3 中已替换为 useOverlayState 。该钩子用于管理 Modal、Popover 等浮层组件的打开/关闭状态。

API：

const { isOpen , onOpen , onClose , onOpenChange , isControlled , getButtonProps , getDisclosureProps } = useDisclosure ({ isOpen?: boolean; defaultOpen ?: boolean; onClose ? () : void ; onOpen ? () : void ; onChange ? ( isOpen : boolean | undefined ) : void ; id ?: string ; });

示例：

import { Modal, ModalContent, ModalHeader, ModalBody, ModalFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react" ; export default function App () { const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure (); return ( <> < Button onPress = {onOpen}>Open Modal</ Button > < Modal isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}> < ModalContent > < ModalHeader >Title</ ModalHeader > < ModalBody >Content</ ModalBody > < ModalFooter > < Button onPress = {onOpenChange}>Close</ Button > </ ModalFooter > </ ModalContent > </ Modal > </> ); }

API：

const state = useOverlayState ({ isOpen?: boolean; defaultOpen ?: boolean; onOpenChange ?: ( isOpen : boolean ) => void ; }); // Returns: // { // isOpen: boolean; // open(): void; // close(): void; // toggle(): void; // setOpen(isOpen: boolean): void; // }

示例：

import { Modal, Button, useOverlayState } from "@heroui/react" ; export default function App () { const state = useOverlayState (); return ( < Modal > < Button onPress = {state.open}>Open Modal</ Button > < Modal.Container isOpen = {state.isOpen} onOpenChange = {state.setOpen}> < Modal.Dialog > {({ close }) => ( <> < Modal.Header > < Modal.Heading >Title</ Modal.Heading > </ Modal.Header > < Modal.Body >Content</ Modal.Body > < Modal.Footer > < Button onPress = {close}>Close</ Button > </ Modal.Footer > </> )} </ Modal.Dialog > </ Modal.Container > </ Modal > ); }

v2：

const { isOpen , onOpen , onClose , onOpenChange } = useDisclosure ();

v3：

const state = useOverlayState (); // Use state.open(), state.close(), state.toggle(), state.setOpen(boolean)

v2：

const { isOpen , onOpenChange } = useDisclosure ({ isOpen: controlledIsOpen, onChange : ( isOpen ) => setControlledIsOpen (isOpen) });

v3：

const state = useOverlayState ({ isOpen: controlledIsOpen, onOpenChange: setControlledIsOpen });

v2：

const { isOpen , onOpen , onClose } = useDisclosure ({ defaultOpen: false });

v3：

const state = useOverlayState ({ defaultOpen: false }); // Use state.open(), state.close(), state.toggle()

v2（useDisclosure） v3（useOverlayState） 说明 isOpen isOpen 相同 onOpen() open() 方法重命名 onClose() close() 方法重命名 onOpenChange() toggle() 新增的切换方法 onOpenChange （prop） setOpen(boolean) API 不同 isControlled - 已移除（由内部处理） getButtonProps() - 已移除（改用复合组件） getDisclosureProps() - 已移除（改用复合组件）

更简洁的 API ：使用专用方法（ open() 、 close() 、 toggle() ），而非回调

：使用专用方法（ 、 、 ），而非回调 更简单的状态管理 ：在受控与非受控两种模式下都能无缝工作

：在受控与非受控两种模式下都能无缝工作 更完善的 TypeScript 支持 ：改进了类型推断和自动补全

：改进了类型推断和自动补全 与 React Aria 保持一致：与 React Aria Components 的模式相符

对于简单的场景，你也可以直接使用 React 的 useState ：

import { useState } from "react" ; import { Modal, Button } from "@heroui/react" ; export default function App () { const [ isOpen , setIsOpen ] = useState ( false ); return ( < Modal > < Button onPress = {() => setIsOpen ( true )}>Open</ Button > < Modal.Container isOpen = {isOpen} onOpenChange = {setIsOpen}> < Modal.Dialog > { /* content */ } </ Modal.Dialog > </ Modal.Container > </ Modal > ); }

不过， useOverlayState 为常见操作提供了更简洁的 API 和专用方法。

v2 中的以下 Hooks 在 v3 中已被移除：

useDraggable ：已移除

：已移除 useClipboard ：已移除

：已移除 usePagination ：已移除

：已移除 useToast：已移除

组件 Hooks （ useSwitch 、 useInput 等）→ 改用 复合组件

（ 、 等）→ 改用 useDisclosure → 改用 useOverlayState 来管理浮层状态

→ 改用 来管理浮层状态 useOverlayState 提供了更简洁的 API，包含 open() 、 close() 、 toggle() 与 setOpen() 方法

提供了更简洁的 API，包含 、 、 与 方法 已移除的 Hooks ： useDraggable 、 useClipboard 、 usePagination 、 useToast 不再可用

： 、 、 、 不再可用 对于简单的场景可以直接使用 useState ，但 useOverlayState 在使用体验上更佳

有关具体组件的 Hooks 迁移示例，请参阅各个组件的迁移指南。