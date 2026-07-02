Code 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
Code 组件已在 HeroUI v3 中移除。请改为使用原生 HTML
<code> 元素，并配合 Tailwind CSS class 编写样式。
v2： 来自
@heroui/react 的
<Code> 组件
v3： 原生 HTML
<code> 元素与 Tailwind CSS class
v2 的 Code 组件提供以下变体，需要在迁移时替换：
|v2 变体
|v3 对应
|说明
color="default"
bg-default/40 text-default-700
|使用 Tailwind 不透明度工具类
color="primary"
bg-accent/20 text-accent-600
|v3 中
primary 已重命名为
accent
color="secondary"
bg-default/40 text-default-700
|与 default 相近
color="success"
bg-success/20 text-success-700
|颜色名相同
color="warning"
bg-warning/20 text-warning-700
|颜色名相同
color="danger"
bg-danger/20 text-danger-600
|颜色名相同
size="sm"
text-sm
|Tailwind 字号
size="md"
text-base
|Tailwind 字号
size="lg"
text-lg
|Tailwind 字号
radius="none"
rounded-none
|Tailwind 圆角
radius="sm"
rounded-sm
|Tailwind 圆角
radius="md"
rounded-md
|Tailwind 圆角
radius="lg"
rounded-lg
|Tailwind 圆角
radius="full"
rounded-full
|Tailwind 圆角
在 v2 中，
Code 是对原生
<code> 元素的组件封装：
在 v3 中，请直接使用原生
<code> 元素，并为其添加 Tailwind CSS class：
如果你经常需要行内代码样式，可以封装一个简单的包装组件：
v2 的 Code 组件使用以下基础样式，迁移时建议一并保留：
-
px-2 — 水平内边距
-
py-1 — 垂直内边距
-
h-fit — 高度随内容收缩
-
font-mono — 等宽字体
-
font-normal — 常规字重
-
inline-block — 行内块级显示
-
whitespace-nowrap — 禁止换行
- 组件已移除：v3 中不再提供
Code 组件。
- 导入调整：移除
import { Code } from "@heroui/react"。
- 使用原生元素：改为原生
<code> HTML 元素。
- 样式：直接编写 Tailwind CSS class。
- 颜色映射：在 v3 中将
primary 对应到
accent 色系 class。
- 移除导入：从
@heroui/react 的导入中删除
Code。
- 替换组件：将所有
<Code> 替换为
<code> 元素。
- 添加 Tailwind class：为元素补充等价的样式 class。
- 更新颜色：将
color="primary" 改为使用
accent 相关 class。
- 可选：若行内代码使用频繁，可封装可复用的包装组件。