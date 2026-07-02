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HeroUI
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Code

Code 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Code 组件已在 HeroUI v3 中移除。请改为使用原生 HTML <code> 元素，并配合 Tailwind CSS class 编写样式。

关键变化

1. 组件移除

v2： 来自 @heroui/react<Code> 组件
v3： 原生 HTML <code> 元素与 Tailwind CSS class

2. 变体映射

v2 的 Code 组件提供以下变体，需要在迁移时替换：

v2 变体v3 对应说明
color="default"bg-default/40 text-default-700使用 Tailwind 不透明度工具类
color="primary"bg-accent/20 text-accent-600v3 中 primary 已重命名为 accent
color="secondary"bg-default/40 text-default-700与 default 相近
color="success"bg-success/20 text-success-700颜色名相同
color="warning"bg-warning/20 text-warning-700颜色名相同
color="danger"bg-danger/20 text-danger-600颜色名相同
size="sm"text-smTailwind 字号
size="md"text-baseTailwind 字号
size="lg"text-lgTailwind 字号
radius="none"rounded-noneTailwind 圆角
radius="sm"rounded-smTailwind 圆角
radius="md"rounded-mdTailwind 圆角
radius="lg"rounded-lgTailwind 圆角
radius="full"rounded-fullTailwind 圆角

结构变化

在 v2 中，Code 是对原生 <code> 元素的组件封装：

import { Code } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Code>npm install @heroui/react</Code>;
}

在 v3 中，请直接使用原生 <code> 元素，并为其添加 Tailwind CSS class：

export default function App() {
  return (
    <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-default/40 text-default-700 text-sm">
      npm install @heroui/react
    </code>
  );
}

迁移示例

变体

{/* Colors */}
<Code color="primary">Primary code</Code>
<Code color="success">Success code</Code>

{/* Sizes */}
<Code size="md">Medium code</Code>
{/* 颜色 */}
<code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-accent/20 text-accent-600 text-sm">
  Primary code
</code>
<code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-success/20 text-success-700 text-sm">
  Success code
</code>

{/* 尺寸 */}
<code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-default/40 text-default-700 text-base">
  Medium code
</code>

组合变体

<Code color="primary" size="md" radius="lg">
  npm install @heroui/react
</Code>
<code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-lg bg-accent/20 text-accent-600 text-base">
  npm install @heroui/react
</code>

创建可复用的 Code 组件（可选）

如果你经常需要行内代码样式，可以封装一个简单的包装组件：

import { Code } from "@heroui/react";

<Code color="primary" size="md">Code snippet</Code>
// components/Code.tsx
import { cn } from "@/lib/utils"; // 或使用你自己的 cn 工具函数

interface CodeProps extends React.HTMLAttributes<HTMLElement> {
  color?: "default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger";
  size?: "sm" | "md" | "lg";
  radius?: "none" | "sm" | "md" | "lg" | "full";
}

const colorClasses = {
  default: "bg-default/40 text-default-700",
  accent: "bg-accent/20 text-accent-600",
  success: "bg-success/20 text-success-700",
  warning: "bg-warning/20 text-warning-700",
  danger: "bg-danger/20 text-danger-600",
};

const sizeClasses = {
  sm: "text-sm",
  md: "text-base",
  lg: "text-lg",
};

const radiusClasses = {
  none: "rounded-none",
  sm: "rounded-sm",
  md: "rounded-md",
  lg: "rounded-lg",
  full: "rounded-full",
};

export function Code({
  children,
  className,
  color = "default",
  size = "sm",
  radius = "sm",
  ...props
}: CodeProps) {
  return (
    <code
      className={cn(
        "px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap",
        colorClasses[color],
        sizeClasses[size],
        radiusClasses[radius],
        className
      )}
      {...props}
    >
      {children}
    </code>
  );
}

// 用法
<Code color="accent" size="md">Code snippet</Code>

完整示例

import { Code } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <p>
        Install HeroUI with <Code>npm install @heroui/react</Code>
      </p>
      <div className="flex gap-2">
        <Code color="primary">Primary</Code>
        <Code color="success">Success</Code>
        <Code color="warning">Warning</Code>
        <Code color="danger">Danger</Code>
      </div>
      <div className="flex gap-2 items-center">
        <Code size="sm">Small</Code>
        <Code size="md">Medium</Code>
        <Code size="lg">Large</Code>
      </div>
    </div>
  );
}
export default function App() {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <p>
        Install HeroUI with{" "}
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-default/40 text-default-700 text-sm">
          npm install @heroui/react
        </code>
      </p>
      <div className="flex gap-2">
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-accent/20 text-accent-600 text-sm">
          Primary
        </code>
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-success/20 text-success-700 text-sm">
          Success
        </code>
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-warning/20 text-warning-700 text-sm">
          Warning
        </code>
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-danger/20 text-danger-600 text-sm">
          Danger
        </code>
      </div>
      <div className="flex gap-2 items-center">
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-default/40 text-default-700 text-sm">
          Small
        </code>
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-default/40 text-default-700 text-base">
          Medium
        </code>
        <code className="px-2 py-1 h-fit font-mono font-normal inline-block whitespace-nowrap rounded-sm bg-default/40 text-default-700 text-lg">
          Large
        </code>
      </div>
    </div>
  );
}

基础样式参考

v2 的 Code 组件使用以下基础样式，迁移时建议一并保留：

  • px-2 — 水平内边距
  • py-1 — 垂直内边距
  • h-fit — 高度随内容收缩
  • font-mono — 等宽字体
  • font-normal — 常规字重
  • inline-block — 行内块级显示
  • whitespace-nowrap — 禁止换行

总结

  1. 组件已移除：v3 中不再提供 Code 组件。
  2. 导入调整：移除 import { Code } from "@heroui/react"
  3. 使用原生元素：改为原生 <code> HTML 元素。
  4. 样式：直接编写 Tailwind CSS class。
  5. 颜色映射：在 v3 中将 primary 对应到 accent 色系 class。

迁移步骤

  1. 移除导入：从 @heroui/react 的导入中删除 Code
  2. 替换组件：将所有 <Code> 替换为 <code> 元素。
  3. 添加 Tailwind class：为元素补充等价的样式 class。
  4. 更新颜色：将 color="primary" 改为使用 accent 相关 class。
  5. 可选：若行内代码使用频繁，可封装可复用的包装组件。

Chip

Chip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

DatePicker

DatePicker 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

关键变化1. 组件移除2. 变体映射结构变化迁移示例变体组合变体创建可复用的 Code 组件（可选）完整示例基础样式参考总结迁移步骤