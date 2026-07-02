Progress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressBar）的迁移指南。
Progress 在 v3 中已重命名为
ProgressBar。
在 v2 中，
Progress 是单个组件，通过 prop 进行配置：
在 v3 中，
ProgressBar 改为复合组件模式：
v2： 单一
Progress 组件，所有部分都在内部渲染
v3： 复合组件：
ProgressBar、
ProgressBar.Output、
ProgressBar.Track、
ProgressBar.Fill，并配合外部的
Label
v2：
default、
primary、
secondary、
success、
warning、
danger
v3：
default、
accent、
success、
warning、
danger
|v2 prop
|v3 对应项
|说明
value
value
|相同
minValue
minValue
|相同
maxValue
maxValue
|相同
isIndeterminate
isIndeterminate
|相同
formatOptions
formatOptions
|相同
size
size
|相同（
sm、
md、
lg）
color
color
primary →
accent，
secondary 已移除
label
|-
|改用
Label 组件
valueLabel
valueLabel
|相同
showValueLabel
|-
|通过包含或省略
ProgressBar.Output 控制
radius
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
isStriped
|-
|已移除（请在
ProgressBar.Fill 上使用 Tailwind CSS）
isDisabled
|-
|已移除
disableAnimation
|-
|已移除
classNames
|-
|改在各复合子组件上使用
className
- 重命名：
Progress →
ProgressBar
- 组件结构：单组件 → 复合组件（
ProgressBar.Output、
ProgressBar.Track、
ProgressBar.Fill）
- 标签：
label prop →
Label 组件
- 数值显示：
showValueLabel prop → 通过包含或省略
ProgressBar.Output 控制
- 颜色变化：
primary →
accent，
secondary 已移除
- 移除的 prop：
radius、
isStriped、
isDisabled、
disableAnimation → 请改用 Tailwind CSS
- 移除 classNames：改在各复合子组件上使用
className