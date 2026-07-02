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HeroUI
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Progress

Progress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressBar）的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 ProgressBar 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

正在寻找 CircularProgress 的迁移说明？请参阅 CircularProgress 迁移指南

组件重命名

Progress 在 v3 中已重命名为 ProgressBar

结构变化

在 v2 中，Progress 是单个组件，通过 prop 进行配置：

import { Progress } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Progress label="Loading..." value={60} />
  );
}

在 v3 中，ProgressBar 改为复合组件模式：

import { ProgressBar, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ProgressBar value={60}>
      <Label>Loading...</Label>
      <ProgressBar.Output />
      <ProgressBar.Track>
        <ProgressBar.Fill />
      </ProgressBar.Track>
    </ProgressBar>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单一 Progress 组件，所有部分都在内部渲染
v3： 复合组件：ProgressBarProgressBar.OutputProgressBar.TrackProgressBar.Fill，并配合外部的 Label

2. 颜色

v2： defaultprimarysecondarysuccesswarningdanger
v3： defaultaccentsuccesswarningdanger

3. Prop 变更

v2 propv3 对应项说明
valuevalue相同
minValueminValue相同
maxValuemaxValue相同
isIndeterminateisIndeterminate相同
formatOptionsformatOptions相同
sizesize相同（smmdlg
colorcolorprimaryaccentsecondary 已移除
label-改用 Label 组件
valueLabelvalueLabel相同
showValueLabel-通过包含或省略 ProgressBar.Output 控制
radius-已移除（请改用 Tailwind CSS）
isStriped-已移除（请在 ProgressBar.Fill 上使用 Tailwind CSS）
isDisabled-已移除
disableAnimation-已移除
classNames-改在各复合子组件上使用 className

迁移示例

基本进度条

import { Progress } from "@heroui/react";

<Progress label="Loading..." value={60} color="primary" />
import { ProgressBar, Label } from "@heroui/react";

<ProgressBar value={60} color="accent">
  <Label>Loading...</Label>
  <ProgressBar.Output />
  <ProgressBar.Track>
    <ProgressBar.Fill />
  </ProgressBar.Track>
</ProgressBar>

不确定状态

<Progress isIndeterminate aria-label="Loading..." size="sm" />
<ProgressBar isIndeterminate aria-label="Loading..." size="sm">
  <ProgressBar.Track>
    <ProgressBar.Fill />
  </ProgressBar.Track>
</ProgressBar>

无标签（无障碍）

<Progress aria-label="Loading..." value={70} />
<ProgressBar aria-label="Loading..." value={70}>
  <ProgressBar.Track>
    <ProgressBar.Fill />
  </ProgressBar.Track>
</ProgressBar>

自定义格式

<Progress
  label="Budget"
  formatOptions={{ style: "currency", currency: "USD" }}
  maxValue={10000}
  value={4000}
/>
<ProgressBar
  formatOptions={{ style: "currency", currency: "USD" }}
  maxValue={10000}
  value={4000}
>
  <Label>Budget</Label>
  <ProgressBar.Output />
  <ProgressBar.Track>
    <ProgressBar.Fill />
  </ProgressBar.Track>
</ProgressBar>

样式变更

v2：classNames prop

<Progress
  classNames={{
    base: "custom-base",
    track: "custom-track",
    indicator: "custom-fill",
    label: "custom-label",
    value: "custom-value",
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<ProgressBar className="custom-base" value={60}>
  <Label className="custom-label">Loading</Label>
  <ProgressBar.Output className="custom-value" />
  <ProgressBar.Track className="custom-track">
    <ProgressBar.Fill className="custom-fill" />
  </ProgressBar.Track>
</ProgressBar>

组件结构

ProgressBar (Root)
  ├── Label (optional)
  ├── ProgressBar.Output (optional, formatted value display)
  └── ProgressBar.Track
      └── ProgressBar.Fill

总结

  1. 重命名ProgressProgressBar
  2. 组件结构：单组件 → 复合组件（ProgressBar.OutputProgressBar.TrackProgressBar.Fill
  3. 标签label prop → Label 组件
  4. 数值显示showValueLabel prop → 通过包含或省略 ProgressBar.Output 控制
  5. 颜色变化primaryaccentsecondary 已移除
  6. 移除的 propradiusisStripedisDisableddisableAnimation → 请改用 Tailwind CSS
  7. 移除 classNames：改在各复合子组件上使用 className

Popover

Popover 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

CircularProgress

CircularProgress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressCircle）的迁移指南。

本页目录

组件重命名结构变化主要变化1. 组件结构2. 颜色3. Prop 变更迁移示例基本进度条不确定状态无标签（无障碍）自定义格式样式变更v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件结构总结