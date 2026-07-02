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HeroUI
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User

User 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

HeroUI v3 中的 User 组件已被移除。请使用 Avatar、文本元素与 Tailwind CSS 类手动组合用户展示。

主要变化

1. 组件已移除

v2： 来自 @heroui/react<User> 组件
v3： 使用 Avatar + 文本元素手动组合

2. 功能映射

v2 User 组件包含以下需要替换的功能：

v2 功能v3 等效项说明
name prop文本元素将名称渲染为文本或标题
description prop文本元素将描述渲染为文本
avatarProps propAvatar 组件直接使用 v3 Avatar 组件
isFocusable prop手动焦点处理按需添加 tabIndex 与焦点样式
classNames propTailwind CSS 类直接将类应用到元素上

结构变化

v2：User 组件

在 v2 中，User 是一个将 Avatar 与名称组合在一起的便捷组件：

import { User } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <User
      name="Junior Garcia"
      avatarProps={{
        src: "https://example.com/avatar.jpg",
      }}
    />
  );
}

v3：手动组合

在 v3 中，请使用 Avatar 和文本元素手动组合用户展示：

import { Avatar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <div className="inline-flex items-center gap-2">
      <Avatar>
        <Avatar.Image
          src="https://example.com/avatar.jpg"
          alt="Junior Garcia"
        />
        <Avatar.Fallback>JG</Avatar.Fallback>
      </Avatar>
      <span className="text-sm">Junior Garcia</span>
    </div>
  );
}

迁移示例

带描述

import { User } from "@heroui/react";

<User
  name="Junior Garcia"
  description="Software Engineer"
  avatarProps={{
    src: "https://example.com/avatar.jpg",
  }}
/>
import { Avatar } from "@heroui/react";

<div className="inline-flex items-center gap-2">
  <Avatar>
    <Avatar.Image
      src="https://example.com/avatar.jpg"
      alt="Junior Garcia"
    />
    <Avatar.Fallback>JG</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <div className="flex flex-col items-start">
    <span className="text-sm">Junior Garcia</span>
    <span className="text-xs text-muted">Software Engineer</span>
  </div>
</div>

使用默认头像（姓名首字母）

import { User } from "@heroui/react";

<User
  name="Junior Garcia"
  avatarProps={{
    name: "Junior Garcia",
    getInitials: (name) =>
      name
        .split(" ")
        .map((n) => n[0])
        .join(""),
  }}
/>
import { Avatar } from "@heroui/react";

function getInitials(name: string) {
  return name
    .split(" ")
    .map((n) => n[0])
    .join("");
}

<div className="inline-flex items-center gap-2">
  <Avatar>
    <Avatar.Fallback>{getInitials("Junior Garcia")}</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <span className="text-sm">Junior Garcia</span>
</div>

带链接描述

import { User, Link } from "@heroui/react";

<User
  name="Junior Garcia"
  description={
    <Link href="https://x.com/jrgarciadev" size="sm">
      @jrgarciadev
    </Link>
  }
  avatarProps={{
    src: "https://example.com/avatar.jpg",
  }}
/>
import { Avatar, Link } from "@heroui/react";

<div className="inline-flex items-center gap-2">
  <Avatar>
    <Avatar.Image
      src="https://example.com/avatar.jpg"
      alt="Junior Garcia"
    />
    <Avatar.Fallback>JG</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <div className="flex flex-col items-start">
    <span className="text-sm">Junior Garcia</span>
    <Link href="https://x.com/jrgarciadev" className="text-xs">
      @jrgarciadev
    </Link>
  </div>
</div>

可点击的用户

import { User } from "@heroui/react";

{/* Focusable */}
<User
  name="Junior Garcia"
  isFocusable
  avatarProps={{
    src: "https://example.com/avatar.jpg",
  }}
/>

{/* As button */}
<User
  as="button"
  name="Junior Garcia"
  avatarProps={{
    src: "https://example.com/avatar.jpg",
  }}
/>
import { Avatar } from "@heroui/react";

{/* Focusable */}
<button
  className="inline-flex items-center gap-2 rounded-sm outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-focus"
  tabIndex={0}
>
  <Avatar>
    <Avatar.Image
      src="https://example.com/avatar.jpg"
      alt="Junior Garcia"
    />
    <Avatar.Fallback>JG</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <span className="text-sm">Junior Garcia</span>
</button>

{/* As button */}
<button
  className="inline-flex items-center gap-2 rounded-sm outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-focus"
>
  <Avatar>
    <Avatar.Image
      src="https://example.com/avatar.jpg"
      alt="Junior Garcia"
    />
    <Avatar.Fallback>JG</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <span className="text-sm">Junior Garcia</span>
</button>

创建可复用的 User 组件（推荐）

由于用户展示很常见，可以创建一个可复用组件：

import { User } from "@heroui/react";

<User
  name="Junior Garcia"
  description="Software Engineer"
  avatarProps={{
    src: "https://example.com/avatar.jpg",
  }}
/>
import { Avatar, Link } from "@heroui/react";
import { ReactNode } from "react";
import { cn } from "@/lib/utils"; // 或你的 cn 工具函数

interface UserProps {
  name: string | ReactNode;
  description?: string | ReactNode;
  avatarSrc?: string;
  avatarAlt?: string;
  avatarFallback?: string;
  className?: string;
  isFocusable?: boolean;
  as?: "div" | "button" | "a";
  href?: string;
  onClick?: () => void;
}

function getInitials(name: string): string {
  return name
    .split(" ")
    .map((n) => n[0])
    .join("")
    .toUpperCase()
    .slice(0, 2);
}

export function User({
  name,
  description,
  avatarSrc,
  avatarAlt,
  avatarFallback,
  className,
  isFocusable = false,
  as = "div",
  href,
  onClick,
}: UserProps) {
  const Component = as === "a" ? "a" : as === "button" ? "button" : "div";
  const fallback = avatarFallback || (typeof name === "string" ? getInitials(name) : "?");

  const content = (
    <>
      <Avatar>
        {avatarSrc && (
          <Avatar.Image
            src={avatarSrc}
            alt={avatarAlt || (typeof name === "string" ? name : "")}
          />
        )}
        <Avatar.Fallback>{fallback}</Avatar.Fallback>
      </Avatar>
      <div className="flex flex-col items-start">
        <span className="text-sm">{name}</span>
        {description && (
          <span className="text-xs text-muted">{description}</span>
        )}
      </div>
    </>
  );

  const baseClasses = cn(
    "inline-flex items-center gap-2 rounded-sm outline-none",
    isFocusable && "focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-focus",
    className
  );

  if (Component === "button") {
    return (
      <button className={baseClasses} onClick={onClick} tabIndex={isFocusable ? 0 : -1}>
        {content}
      </button>
    );
  }

  if (Component === "a") {
    return (
      <a href={href} className={baseClasses} tabIndex={isFocusable ? 0 : -1}>
        {content}
      </a>
    );
  }

  return (
    <div className={baseClasses} tabIndex={isFocusable ? 0 : -1}>
      {content}
    </div>
  );
}

// Usage
<User
  name="Junior Garcia"
  description="Software Engineer"
  avatarSrc="https://example.com/avatar.jpg"
  avatarAlt="Junior Garcia"
/>

样式参考

v2 User 组件使用了以下基础样式，迁移时可以按需复用：

  • 基础容器inline-flex items-center gap-2 rounded-sm
  • 包装层（用于名称 / 描述）inline-flex flex-col items-start
  • 名称text-sm（text-small）
  • 描述text-xs text-muted（text-tiny text-foreground-400）

总结

  1. 组件已移除：v3 中不再提供 User 组件
  2. 导入变更：移除 import { User } from "@heroui/react"
  3. 手动组合：使用 Avatar + 文本元素组合用户展示
  4. Avatar 变更：使用 v3 Avatar 的复合组件模式
  5. 样式：直接应用 Tailwind CSS 类
  6. 焦点处理：如有需要，手动实现焦点样式

迁移步骤

  1. 移除导入：从 @heroui/react 导入中移除 User
  2. 替换组件：将所有 <User> 实例替换为手动组合
  3. 使用 Avatar：使用 v3 Avatar 复合组件模式
  4. 添加文本元素：将名称和描述作为文本元素添加
  5. 应用样式：使用 Tailwind CSS 类处理布局与样式
  6. 处理焦点：如果使用过 isFocusable，请添加焦点样式
  7. 可选：为你的应用创建可复用的 User 组件

常见模式

用户列表

<div className="space-y-2">
  {users.map((user) => (
    <div key={user.id} className="inline-flex items-center gap-2">
      <Avatar>
        <Avatar.Image src={user.avatar} alt={user.name} />
        <Avatar.Fallback>{getInitials(user.name)}</Avatar.Fallback>
      </Avatar>
      <div className="flex flex-col items-start">
        <span className="text-sm">{user.name}</span>
        {user.role && (
          <span className="text-xs text-muted">{user.role}</span>
        )}
      </div>
    </div>
  ))}
</div>

可点击的用户

<button
  className="inline-flex items-center gap-2 rounded-sm outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-focus hover:bg-default-100"
  onClick={() => handleUserClick(user)}
>
  <Avatar>
    <Avatar.Image src={user.avatar} alt={user.name} />
    <Avatar.Fallback>{getInitials(user.name)}</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <div className="flex flex-col items-start">
    <span className="text-sm">{user.name}</span>
    <span className="text-xs text-muted">{user.email}</span>
  </div>
</button>

Tooltip

Tooltip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

主要变化1. 组件已移除2. 功能映射结构变化v2：User 组件v3：手动组合迁移示例带描述使用默认头像（姓名首字母）带链接描述可点击的用户创建可复用的 User 组件（推荐）样式参考总结迁移步骤常见模式用户列表可点击的用户