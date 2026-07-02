User 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
HeroUI v3 中的 User 组件已被移除。请使用 Avatar、文本元素与 Tailwind CSS 类手动组合用户展示。
v2： 来自
@heroui/react 的
<User> 组件
v3： 使用
Avatar + 文本元素手动组合
v2 User 组件包含以下需要替换的功能：
|v2 功能
|v3 等效项
|说明
name prop
|文本元素
|将名称渲染为文本或标题
description prop
|文本元素
|将描述渲染为文本
avatarProps prop
Avatar 组件
|直接使用 v3 Avatar 组件
isFocusable prop
|手动焦点处理
|按需添加
tabIndex 与焦点样式
classNames prop
|Tailwind CSS 类
|直接将类应用到元素上
在 v2 中，
User 是一个将 Avatar 与名称组合在一起的便捷组件：
在 v3 中，请使用 Avatar 和文本元素手动组合用户展示：
由于用户展示很常见，可以创建一个可复用组件：
v2 User 组件使用了以下基础样式，迁移时可以按需复用：
- 基础容器：
inline-flex items-center gap-2 rounded-sm
- 包装层（用于名称 / 描述）：
inline-flex flex-col items-start
- 名称：
text-sm（text-small）
- 描述：
text-xs text-muted（text-tiny text-foreground-400）
- 组件已移除：v3 中不再提供
User 组件
- 导入变更：移除
import { User } from "@heroui/react"
- 手动组合：使用 Avatar + 文本元素组合用户展示
- Avatar 变更：使用 v3 Avatar 的复合组件模式
- 样式：直接应用 Tailwind CSS 类
- 焦点处理：如有需要，手动实现焦点样式
- 移除导入：从
@heroui/react 导入中移除
User
- 替换组件：将所有
<User> 实例替换为手动组合
- 使用 Avatar：使用 v3 Avatar 复合组件模式
- 添加文本元素：将名称和描述作为文本元素添加
- 应用样式：使用 Tailwind CSS 类处理布局与样式
- 处理焦点：如果使用过
isFocusable，请添加焦点样式
- 可选：为你的应用创建可复用的 User 组件