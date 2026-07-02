Button 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
Button 通过
color 与
variant 组合使用：
在 v3 中，
Button 仅使用
variant prop（不再有独立的
color prop）：
v2： 使用
color +
variant 组合
v3： 仅使用
variant（无独立
color prop）
|v2 color + variant
|v3 变体
|说明
color="primary" variant="solid"
variant="primary"
|默认主按钮
color="default" variant="solid"
variant="primary"
|使用 primary 变体
color="secondary" variant="solid"
variant="secondary"
|相同
color="success" variant="solid"
variant="primary"
|如需可配合自定义样式使用 primary
color="warning" variant="solid"
variant="primary"
|如需可配合自定义样式使用 primary
color="danger" variant="solid"
variant="danger"
|提供 danger 变体
color="primary" variant="bordered"
variant="secondary"
|外观相近
color="primary" variant="light"
variant="tertiary"
|外观相近
color="primary" variant="flat"
variant="tertiary"
|外观相近
color="primary" variant="faded"
variant="secondary"
|外观相近
color="primary" variant="ghost"
variant="ghost"
|相同
color="danger" variant="flat"
variant="danger-soft"
|新增柔和危险变体
v2 变体：
solid、
bordered、
light、
flat、
faded、
shadow、
ghost
v3 变体：
primary、
secondary、
tertiary、
outline、
ghost、
danger、
danger-soft
v2： 使用
isLoading prop
v3： 使用
isPending prop
v2： 按钮按尺寸带有最小宽度（sm：
min-w-16，md：
min-w-20，lg：
min-w-24）
v3： 按钮默认使用
w-fit（宽度随内容，无最小宽度）
因此当文案较短时，v3 按钮会比 v2 更窄。若要保留 v2 的最小宽度行为，请添加 Tailwind 类，请见下方 尺寸与最小宽度 示例小节。
|v2 prop
|v3 位置
|说明
isLoading
Button
|已重命名为
isPending
isIconOnly
Button
|v3 仍支持 — 渲染仅含图标的方形按钮
color
|—
|已移除（由变体负责样式）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind，例如
rounded-lg）
startContent,
endContent
|—
|请将图标作为 children 放置
spinner,
spinnerPlacement
|—
|请通过渲染 prop 自行处理加载态
disableRipple
|—
|已移除（v3 已移除波纹）
disableAnimation
|—
|已移除（动画由内部处理）
classNames
|—
|请使用
className
v2： 提供独立的
ButtonGroup 组件
v3：
ButtonGroup 仍然存在。详见 ButtonGroup 迁移指南。
danger-soft 变体为 v3 新增，用于替代 v2 中
color="danger" variant="flat" 的用法。
isIconOnly prop 在 v2 与 v3 中均可用，用于渲染适配单个图标的方形按钮。v3 中请用
variant 替代
color 控制样式。
v3
Button 支持渲染 prop 模式，可拿到状态信息：
可用的渲染 prop：
-
isPending — 是否处于加载状态
-
isPressed — 是否正被按下
-
isHovered — 是否悬停
-
isFocused — 是否聚焦
-
isFocusVisible — 是否应显示焦点环
-
isDisabled — 是否禁用
-
color prop 已移除：请用
variant 替代
color +
variant 组合
- 变体体系变更：新变体系统（
primary、
secondary、
tertiary、
outline、
ghost、
danger、
danger-soft）
-
danger-soft 变体：v3 新增，替代 v2 的
color="danger" variant="flat"
-
isLoading →
isPending：加载相关 prop 已重命名
-
isIconOnly：v3 仍支持 — 用于仅图标的方形按钮
- 默认宽度变更：按钮默认
w-fit，不再内置最小宽度 — 可添加
min-w-* 贴近 v2
- 图标：
startContent /
endContent 已移除 — 请将图标作为 children
- 加载指示器：需通过渲染 prop 自行组合 Spinner 等
- 渲染 prop：v3
Button 的 children 可为函数，参数包含
isPending、
isPressed、
isHovered、
isFocused、
isFocusVisible、
isDisabled
-
radius 已移除：请使用 Tailwind CSS 类
- 波纹已移除：v3 无波纹效果
- ButtonGroup：参见 ButtonGroup 迁移指南
-
classNames 已移除：请使用
className prop