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HeroUI
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Modal

Modal 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Modal 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Modal 使用相互独立的组件：

import { Modal, ModalContent, ModalHeader, ModalBody, ModalFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

  return (
    <>
      <Button onPress={onOpen}>Open Modal</Button>
      <Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
        <ModalContent>
          <ModalHeader>Title</ModalHeader>
          <ModalBody>Content</ModalBody>
          <ModalFooter>Footer</ModalFooter>
        </ModalContent>
      </Modal>
    </>
  );
}

在 v3 中，Modal 使用复合组件：

import { Modal, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Modal>
      <Button>Open Modal</Button>
      <Modal.Backdrop>
        <Modal.Container>
          <Modal.Dialog>
            <Modal.CloseTrigger />
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
            <Modal.Footer>Footer</Modal.Footer>
          </Modal.Dialog>
        </Modal.Container>
      </Modal.Backdrop>
    </Modal>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 相互独立的组件（ModalModalContentModalHeaderModalBodyModalFooter
v3： 复合组件（Modal.BackdropModal.ContainerModal.DialogModal.HeaderModal.BodyModal.Footer

2. 内置触发：Modal.Trigger

v2： 需要 useDisclosure，并手动把 onPress 接到打开逻辑上。
v3： 提供 Modal.Trigger 作为内置触发组件，按下即可自动打开模态框，无需自行管理状态。

import { Modal, ModalContent, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

<Button onPress={onOpen}>Open Modal</Button>
<Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
import { Modal, Button } from "@heroui/react";

{/* A Button placed as a direct child of Modal automatically becomes the trigger */}
<Modal>
  <Button>Open Modal</Button>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>
import { Modal } from "@heroui/react";

{/* Use Modal.Trigger for custom trigger elements (cards, links, etc.) */}
<Modal>
  <Modal.Trigger className="flex items-center gap-3 rounded-2xl bg-surface p-4">
    <p className="font-semibold">Settings</p>
    <p className="text-xs text-muted">Manage your preferences</p>
  </Modal.Trigger>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

Modal.Trigger 会把任意内容包装成可按压元素以打开模态框。当你需要标准 Button 以外的自定义触发元素时使用它。

3. 状态管理

v2： 使用 useDisclosure
v3： 内置触发场景下可不需要状态；也可在 Modal.Backdrop 上用受控的 isOpen / onOpenChange，或使用 useOverlayState 并把 state 传给根组件。

useOverlayState 替代 useDisclosure

useOverlayState 可直接替代 v2 的 useDisclosure，支持受控与非受控：

import { useOverlayState } from "@heroui/react";

// 非受控（内部自管状态）
const state = useOverlayState();

// 非受控且默认打开
const state = useOverlayState({ defaultOpen: true });

// 带回调
const state = useOverlayState({
  onOpenChange: (isOpen) => console.log("Modal is now:", isOpen),
});

// 受控（由你管理状态）
const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);
const state = useOverlayState({ isOpen, onOpenChange: setIsOpen });

Hook API：

属性类型说明
state.isOpenboolean浮层当前是否打开
state.open()() => void打开浮层
state.close()() => void关闭浮层
state.toggle()() => void切换打开/关闭
state.setOpen(isOpen)(isOpen: boolean) => void直接设置打开状态

state 传给 Modal 根组件以完成连接：

const state = useOverlayState();

<Modal state={state}>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

useDisclosure 迁移到 useOverlayState 的更多细节，请参阅 Hooks 迁移指南

4. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
sizesize（在 Modal.Container简化取值（xs、sm、md、lg、cover、full）
radius已移除（请用 Tailwind CSS）
shadow已移除（请用 Tailwind CSS）
backdropvariant（在 Modal.Backdrop已重命名；取值不变（opaqueblurtransparent
scrollBehaviorscroll（在 Modal.Container已重命名（normalinside
placementplacement（在 Modal.Container移到 Container
isDismissableisDismissable（在 Modal.Backdrop移到 Modal.Backdrop
isKeyboardDismissDisabledisKeyboardDismissDisabled（在 Modal.Backdrop移到 Modal.Backdrop
isOpenisOpen（在 Modal.Backdrop受控状态在 Modal.Backdrop
onOpenChangeonOpenChange（在 Modal.Backdrop同上
onClose使用渲染 prop 提供的 close
hideCloseButton省略 Modal.CloseTrigger 即可
closeButton使用 Modal.CloseTrigger 自定义内容
motionProps已移除（动画机制已不同）
classNames在各子组件上使用 className
shouldBlockScroll已移除（由组件自动处理）
portalContainer已移除

迁移示例

受控 Modal

import { useDisclosure } from "@heroui/react";

const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

<Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
  <ModalContent>
    {(onClose) => (
      <>
        <ModalHeader>Title</ModalHeader>
        <ModalBody>Content</ModalBody>
      </>
    )}
  </ModalContent>
</Modal>
import { useState } from "react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Modal>
  <Button onPress={() => setIsOpen(true)}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen}>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        {({close}) => (
          <>
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
          </>
        )}
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>
import { useOverlayState } from "@heroui/react";

const state = useOverlayState();

<Modal>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop isOpen={state.isOpen} onOpenChange={state.setOpen}>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        {({close}) => (
          <>
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
          </>
        )}
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>
import { useOverlayState } from "@heroui/react";

// 将 state 直接传给 Modal 根组件，无需再手动连接 isOpen/onOpenChange
const state = useOverlayState();

<Modal state={state}>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        {({close}) => (
          <>
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
          </>
        )}
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

useDisclosureuseOverlayState 的完整迁移说明，请参阅 Hooks 迁移指南

遮罩与 Container 的 prop

{/* Backdrop */}
<Modal backdrop="blur">
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>

{/* Placement */}
<Modal placement="top">
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>

{/* Scroll behavior */}
<Modal scrollBehavior="outside">
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
{/* 遮罩：在 Modal.Backdrop 上使用 variant */}
<Modal.Backdrop variant="blur">
  <Modal.Container>
    <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

{/* 位置：在 Container 上 */}
<Modal.Backdrop>
  <Modal.Container placement="top">
    <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

{/* 滚动：在 Container 上 */}
<Modal.Backdrop>
  <Modal.Container scroll="outside">
    <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

关闭按钮

{/* Without close button */}
<Modal hideCloseButton>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>

{/* Custom close button */}
<Modal closeButton={<CustomCloseIcon />}>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
{/* 无关闭按钮：省略 Modal.CloseTrigger */}
<Modal.Container>
  <Modal.Dialog>
    <Modal.Header>
      <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
    </Modal.Header>
  </Modal.Dialog>
</Modal.Container>

{/* 自定义关闭按钮 */}
<Modal.Container>
  <Modal.Dialog>
    <Modal.CloseTrigger>
      <CustomCloseIcon />
    </Modal.CloseTrigger>
    {/* content */}
  </Modal.Dialog>
</Modal.Container>

自定义触发器

import { Modal, ModalContent, useDisclosure } from "@heroui/react";

const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

{/* Any element needed manual onPress + useDisclosure */}
<div onClick={onOpen} className="cursor-pointer rounded-xl bg-surface p-4">
  <p className="font-semibold">Settings</p>
  <p className="text-xs text-muted">Manage your preferences</p>
</div>
<Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
import { Modal } from "@heroui/react";

{/* Modal.Trigger handles press events and accessibility automatically */}
<Modal>
  <Modal.Trigger className="rounded-xl bg-surface p-4">
    <p className="font-semibold">Settings</p>
    <p className="text-xs text-muted">Manage your preferences</p>
  </Modal.Trigger>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        <Modal.CloseTrigger />
        <Modal.Header>
          <Modal.Heading>Settings</Modal.Heading>
        </Modal.Header>
        <Modal.Body>{/* content */}</Modal.Body>
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

图标与标题

<ModalHeader className="flex flex-col gap-1">
  <Icon />
  Modal Title
</ModalHeader>
<Modal.Header>
  <Modal.Icon>
    <Icon />
  </Modal.Icon>
  <Modal.Heading>Modal Title</Modal.Heading>
</Modal.Header>

组件结构（Anatomy）

v3 的 Modal 结构如下：

Modal (Root)
  ├── Trigger (e.g. Button or Modal.Trigger)
  └── Modal.Backdrop (variant, isDismissable, isKeyboardDismissDisabled)
      └── Modal.Container (placement, scroll, size)
          └── Modal.Dialog
              ├── Modal.CloseTrigger (optional)
              ├── Modal.Header
              │   ├── Modal.Icon (optional)
              │   └── Modal.Heading
              ├── Modal.Body
              └── Modal.Footer

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Modal.ContainerModal.Dialog 等）。
  2. 内置触发：自定义触发用 Modal.Trigger；或将 Button 作为 Modal 的直接子元素，无需再手动接线状态。
  3. 状态管理useDisclosureuseOverlayState 替代；支持受控/非受控，并支持根 Modalstate prop。
  4. prop 迁移：许多 prop 从 Modal 移到 Modal.BackdropModal.Container
  5. 关闭回调onCloseModal.Dialog 渲染 prop 中的 close 替代。
  6. 关闭按钮hideCloseButton / closeButtonModal.CloseTrigger 组合方式替代。
  7. 尺寸：在 Modal.Container 上使用 size（xs、sm、md、lg、cover、full）；radiusshadow 已移除，请用 Tailwind CSS。
  8. 遮罩backdropModal.Backdrop 上的 variantopaqueblurtransparent）。
  9. 滚动 prop 重命名scrollBehaviorscrollnormalinside）。
  10. 动画motionProps 已移除，动画机制已变化。
  11. 新增子组件Modal.TriggerModal.IconModal.HeadingModal.CloseTrigger

Listbox

Listbox 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Navbar

Navbar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. 内置触发：Modal.Trigger3. 状态管理useOverlayState 替代 useDisclosure4. Prop 变更迁移示例受控 Modal遮罩与 Container 的 prop关闭按钮自定义触发器图标与标题组件结构（Anatomy）总结