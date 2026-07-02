Modal 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Modal 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，Modal 使用相互独立的组件：
在 v3 中，Modal 使用复合组件：
v2： 相互独立的组件（
Modal、
ModalContent、
ModalHeader、
ModalBody、
ModalFooter）
v3： 复合组件（
Modal.Backdrop、
Modal.Container、
Modal.Dialog、
Modal.Header、
Modal.Body、
Modal.Footer）
v2： 需要
useDisclosure，并手动把
onPress 接到打开逻辑上。
v3： 提供
Modal.Trigger 作为内置触发组件，按下即可自动打开模态框，无需自行管理状态。
Modal.Trigger 会把任意内容包装成可按压元素以打开模态框。当你需要标准
Button 以外的自定义触发元素时使用它。
v2： 使用
useDisclosure。
v3： 内置触发场景下可不需要状态；也可在
Modal.Backdrop 上用受控的
isOpen /
onOpenChange，或使用
useOverlayState 并把
state 传给根组件。
useOverlayState 可直接替代 v2 的
useDisclosure，支持受控与非受控：
Hook API：
|属性
|类型
|说明
state.isOpen
boolean
|浮层当前是否打开
state.open()
() => void
|打开浮层
state.close()
() => void
|关闭浮层
state.toggle()
() => void
|切换打开/关闭
state.setOpen(isOpen)
(isOpen: boolean) => void
|直接设置打开状态
将
state 传给
Modal 根组件以完成连接：
从
useDisclosure 迁移到
useOverlayState 的更多细节，请参阅 Hooks 迁移指南。
|v2 prop
|v3 位置
|说明
size
size（在
Modal.Container）
|简化取值（xs、sm、md、lg、cover、full）
radius
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS）
shadow
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS）
backdrop
variant（在
Modal.Backdrop）
|已重命名；取值不变（
opaque、
blur、
transparent）
scrollBehavior
scroll（在
Modal.Container）
|已重命名（
normal →
inside）
placement
placement（在
Modal.Container）
|移到 Container
isDismissable
isDismissable（在
Modal.Backdrop）
|移到
Modal.Backdrop
isKeyboardDismissDisabled
isKeyboardDismissDisabled（在
Modal.Backdrop）
|移到
Modal.Backdrop
isOpen
isOpen（在
Modal.Backdrop）
|受控状态在
Modal.Backdrop
onOpenChange
onOpenChange（在
Modal.Backdrop）
|同上
onClose
|—
|使用渲染 prop 提供的
close
hideCloseButton
|—
|省略
Modal.CloseTrigger 即可
closeButton
|—
|使用
Modal.CloseTrigger 自定义内容
motionProps
|—
|已移除（动画机制已不同）
classNames
|—
|在各子组件上使用
className
shouldBlockScroll
|—
|已移除（由组件自动处理）
portalContainer
|—
|已移除
useDisclosure →
useOverlayState 的完整迁移说明，请参阅 Hooks 迁移指南。
v3 的 Modal 结构如下：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Modal.Container、
Modal.Dialog 等）。
- 内置触发：自定义触发用
Modal.Trigger；或将
Button 作为
Modal 的直接子元素，无需再手动接线状态。
- 状态管理：
useDisclosure 由
useOverlayState 替代；支持受控/非受控，并支持根
Modal 的
state prop。
- prop 迁移：许多 prop 从
Modal 移到
Modal.Backdrop 与
Modal.Container。
- 关闭回调：
onClose 由
Modal.Dialog 渲染 prop 中的
close 替代。
- 关闭按钮：
hideCloseButton /
closeButton 由
Modal.CloseTrigger 组合方式替代。
- 尺寸：在
Modal.Container 上使用
size（xs、sm、md、lg、cover、full）；
radius 与
shadow 已移除，请用 Tailwind CSS。
- 遮罩：
backdrop →
Modal.Backdrop 上的
variant（
opaque、
blur、
transparent）。
- 滚动 prop 重命名：
scrollBehavior →
scroll（
normal →
inside）。
- 动画：
motionProps 已移除，动画机制已变化。
- 新增子组件：
Modal.Trigger、
Modal.Icon、
Modal.Heading、
Modal.CloseTrigger。