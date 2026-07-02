Spinner 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Spinner 支持多种变体与标签：
在 v3 中，Spinner 已简化为单一圆形变体：
v2： 支持多种变体（
default、
simple、
gradient、
wave、
dots、
spinner）以及标签
v3： 仅保留单一圆形旋转变体，不再支持标签
|v2 prop
|v3 位置
|说明
label
|—
|如有需要，请使用单独的元素手动添加标签
variant
|—
|仅提供一种 spinner 变体
labelColor
|—
|不再支持标签
classNames
|—
|直接使用
className prop
size
size
|取值变化：
"sm" | "md" | "lg" →
"sm" | "md" | "lg" | "xl"
color
color
|取值有变化（详见下文）
-
"default" →
"current"（继承当前文本颜色）
-
"primary" →
"accent"
-
"secondary" → 已移除（请改用
"current" 或
"accent"）
-
"success"、
"warning"、
"danger" → 仍可使用
迁移颜色时，可参考以下映射：
|v2 颜色
|v3 颜色
|说明
"default"
"current"
|继承当前文本颜色
"primary"
"accent"
|使用强调色
"secondary"
"current" 或
"accent"
|改用当前色或强调色
"success"
"success"
|不变
"warning"
"warning"
|不变
"danger"
"danger"
|不变
- 不再支持标签：移除
label prop——如有需要请手动添加标签
- 不再有变体：移除
variant prop——仅保留单一圆形 spinner
- 不再有标签颜色：移除
labelColor prop——请自行为标签设置样式
- 颜色值变化：
"default" →
"current"、
"primary" →
"accent"、
"secondary" 已移除
- 新增尺寸：新增
"xl" 尺寸可选
- 移除 classNames：直接使用
className prop