Chip
Chip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
关键变化
1. 变体
v2：
solid、
bordered、
light、
flat、
faded、
shadow、
dot
v3：
primary、
secondary、
tertiary、
soft
2. 颜色
v2：
default、
primary、
secondary、
success、
warning、
danger
v3：
default、
accent、
success、
warning、
danger
3. 复合组件模式
v3 引入复合组件模式，并提供
Chip.Label 子组件：
Chip.Label：渲染 Chip 内的标签文本。纯文本
children会自动包在
<Chip.Label>中，因此多数场景不必手写；需要自定义
className时可显式使用。
4. 尺寸变体
v2：
sm、
md、
lg（通过
size prop）
v3：
sm、
md、
lg（通过
size prop，API 相同）
可用尺寸与 v2 一致，但 v3 通过 BEM 风格的 CSS class（
chip--sm、
chip--md、
chip--lg）应用。默认尺寸为
md。
5. 复合变体 class
v3 支持组合变体与颜色 class，以实现更精细的样式。下列复合 class 在 CSS 中带有默认样式：
primary 变体组合：
.chip--primary.chip--accent、
.chip--primary.chip--success、
.chip--primary.chip--warning、
.chip--primary.chip--danger
soft 变体组合：
.chip--accent.chip--soft、
.chip--success.chip--soft、
.chip--warning.chip--soft、
.chip--danger.chip--soft
你也可以在 CSS 中通过
@layer components 为其他任意组合（例如
.chip--secondary.chip--accent）补充样式。
6. Prop 变更
|v2 prop
|v3 位置
|说明
radius
|—
|已移除（例如使用 Tailwind
rounded-full）
avatar
|—
|使用
children（例如将
<Avatar /> 作为第一个子节点）
startContent、
endContent
|—
|直接使用
children
onClose
|—
|手动实现关闭（例如使用
CloseButton）
classNames
|—
|使用
className
isDisabled
|—
|使用条件渲染或 Tailwind（例如
opacity-50）
7. 变体映射
|v2 变体
|v3 对应
|说明
solid
primary
|实心背景
bordered
secondary
|边框 + 透明背景
light
soft
|浅色背景
flat
tertiary
|透明背景
faded
secondary
|观感相近
shadow
primary
|配合 Tailwind
shadow-* class
dot
|—
|不再内置，请自行实现
8. 颜色映射
|v2 颜色
|v3 对应
|说明
default
default
|相同
primary
accent
|已重命名
secondary
default 或
accent
|视场景选择
success
success
|相同
warning
warning
|相同
danger
danger
|相同
结构变化
在 v2 中，
Chip 是一个通过大量 prop 控制样式的组件：
在 v3 中，
Chip 的 API 更精简，变体更少：
迁移示例
变体与颜色
带图标
带 Avatar
带关闭按钮
已移除的变体
样式变化
v2：
classNames prop
v3：直接使用
className prop
总结
- 变体收敛：由 7 种变体收敛为 4 种。
- 颜色调整：
primary→
accent，并弱化
secondary的对应关系。
- 复合组件：新增
Chip.Label；纯文本
children会自动包在
Chip.Label中。
- 尺寸变体：仍可通过
sizeprop 使用
sm、
md、
lg，并以 BEM class（
chip--sm、
chip--md、
chip--lg）落地。
- 复合变体 class：变体 + 颜色组合（例如
.chip--primary.chip--accent、
.chip--soft.chip--success）具备内置样式，并可在
@layer components中扩展。
radius已移除：请改用 Tailwind CSS class。
avatarprop 已移除：请改用
children。
startContent/
endContent已移除：请改用
children。
- 关闭能力已移除：请使用
CloseButton自行组合。
dot变体已移除：请用图标等方式自行实现。
shadow变体已移除：请使用 Tailwind
shadow-*class。
isDisabledprop 已移除：请使用条件渲染或 CSS class。
classNames已移除：请直接使用
classNameprop。