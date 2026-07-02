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HeroUI
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Chip

Chip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Chip 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

关键变化

1. 变体

v2： solidborderedlightflatfadedshadowdot
v3： primarysecondarytertiarysoft

2. 颜色

v2： defaultprimarysecondarysuccesswarningdanger
v3： defaultaccentsuccesswarningdanger

3. 复合组件模式

v3 引入复合组件模式，并提供 Chip.Label 子组件：

  • Chip.Label：渲染 Chip 内的标签文本。纯文本 children 会自动包在 <Chip.Label> 中，因此多数场景不必手写；需要自定义 className 时可显式使用。
{/* Implicit label -- plain text is auto-wrapped in Chip.Label */}
<Chip>Badge</Chip>

{/* Explicit label -- useful when you need a custom className */}
<Chip>
  <Chip.Label className="uppercase tracking-wide">Badge</Chip.Label>
</Chip>

4. 尺寸变体

v2： smmdlg（通过 size prop）
v3： smmdlg（通过 size prop，API 相同）

可用尺寸与 v2 一致，但 v3 通过 BEM 风格的 CSS class（chip--smchip--mdchip--lg）应用。默认尺寸为 md

<Chip size="sm">Small</Chip>
<Chip size="md">Medium (default)</Chip>
<Chip size="lg">Large</Chip>

5. 复合变体 class

v3 支持组合变体与颜色 class，以实现更精细的样式。下列复合 class 在 CSS 中带有默认样式：

primary 变体组合： .chip--primary.chip--accent.chip--primary.chip--success.chip--primary.chip--warning.chip--primary.chip--danger

soft 变体组合： .chip--accent.chip--soft.chip--success.chip--soft.chip--warning.chip--soft.chip--danger.chip--soft

你也可以在 CSS 中通过 @layer components 为其他任意组合（例如 .chip--secondary.chip--accent）补充样式。

6. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
radius已移除（例如使用 Tailwind rounded-full
avatar使用 children（例如将 <Avatar /> 作为第一个子节点）
startContentendContent直接使用 children
onClose手动实现关闭（例如使用 CloseButton
classNames使用 className
isDisabled使用条件渲染或 Tailwind（例如 opacity-50

7. 变体映射

v2 变体v3 对应说明
solidprimary实心背景
borderedsecondary边框 + 透明背景
lightsoft浅色背景
flattertiary透明背景
fadedsecondary观感相近
shadowprimary配合 Tailwind shadow-* class
dot不再内置，请自行实现

8. 颜色映射

v2 颜色v3 对应说明
defaultdefault相同
primaryaccent已重命名
secondarydefaultaccent视场景选择
successsuccess相同
warningwarning相同
dangerdanger相同

结构变化

在 v2 中，Chip 是一个通过大量 prop 控制样式的组件：

import { Chip } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Chip>Chip</Chip>;
}

在 v3 中，Chip 的 API 更精简，变体更少：

import { Chip } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return <Chip>Chip</Chip>;
}

迁移示例

变体与颜色

{/* Variants */}
<Chip variant="solid">Solid</Chip>
<Chip variant="bordered">Bordered</Chip>
<Chip variant="light">Light</Chip>

{/* Colors */}
<Chip color="primary">Primary</Chip>
<Chip color="success">Success</Chip>
{/* Variants */}
<Chip variant="primary">Primary</Chip>
<Chip variant="secondary">Secondary</Chip>
<Chip variant="soft">Soft</Chip>

{/* Colors */}
<Chip color="accent">Accent</Chip>
<Chip color="success">Success</Chip>

带图标

import { Icon } from "@iconify/react";

{/* Start content */}
<Chip startContent={<Icon icon="gravity-ui:check" />}>
  Chip
</Chip>

{/* End content */}
<Chip endContent={<Icon icon="gravity-ui:chevron-down" />}>
  Chip
</Chip>
import { Icon } from "@iconify/react";

{/* 前置图标 */}
<Chip>
  <Icon icon="gravity-ui:check" />
  Chip
</Chip>

{/* 后置图标 */}
<Chip>
  Chip
  <Icon icon="gravity-ui:chevron-down" />
</Chip>

带 Avatar

import { Avatar } from "@heroui/react";

<Chip
  avatar={<Avatar name="JW" src="https://example.com/avatar.jpg" />}
  variant="flat"
>
  Avatar
</Chip>
import { Avatar, Chip } from "@heroui/react";

<Chip variant="tertiary">
  <Avatar size="sm">
    <Avatar.Image src="https://example.com/avatar.jpg" alt="JW" />
    <Avatar.Fallback>JW</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  Avatar
</Chip>

带关闭按钮

<Chip onClose={() => console.log("close")}>
  Chip
</Chip>
import { CloseButton } from "@heroui/react";

<Chip>
  Chip
  <CloseButton 
    aria-label="Close chip"
    onPress={() => console.log("close")}
  />
</Chip>

已移除的变体

{/* Dot variant */}
<Chip variant="dot">Dot</Chip>

{/* Shadow variant */}
<Chip variant="shadow">Shadow</Chip>
import { Icon } from "@iconify/react";

{/* dot：自行实现 */}
<Chip>
  <Icon icon="gravity-ui:circle-fill" width={6} />
  Dot
</Chip>

{/* shadow：使用 Tailwind class */}
<Chip variant="primary" className="shadow-md">
  Shadow
</Chip>

样式变化

v2：classNames prop

<Chip 
  classNames={{
    base: "custom-base",
    content: "custom-content",
    dot: "custom-dot",
    avatar: "custom-avatar",
    closeButton: "custom-close-button"
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<Chip className="custom-base">
  {/* Content with custom classes */}
  <span className="custom-content">Chip</span>
</Chip>

总结

  1. 变体收敛：由 7 种变体收敛为 4 种。
  2. 颜色调整primaryaccent，并弱化 secondary 的对应关系。
  3. 复合组件：新增 Chip.Label；纯文本 children 会自动包在 Chip.Label 中。
  4. 尺寸变体：仍可通过 size prop 使用 smmdlg，并以 BEM class（chip--smchip--mdchip--lg）落地。
  5. 复合变体 class：变体 + 颜色组合（例如 .chip--primary.chip--accent.chip--soft.chip--success）具备内置样式，并可在 @layer components 中扩展。
  6. radius 已移除：请改用 Tailwind CSS class。
  7. avatar prop 已移除：请改用 children
  8. startContent / endContent 已移除：请改用 children
  9. 关闭能力已移除：请使用 CloseButton 自行组合。
  10. dot 变体已移除：请用图标等方式自行实现。
  11. shadow 变体已移除：请使用 Tailwind shadow-* class。
  12. isDisabled prop 已移除：请使用条件渲染或 CSS class。
  13. classNames 已移除：请直接使用 className prop。

CheckboxGroup

CheckboxGroup 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Code

Code 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

关键变化1. 变体2. 颜色3. 复合组件模式4. 尺寸变体5. 复合变体 class6. Prop 变更7. 变体映射8. 颜色映射结构变化迁移示例变体与颜色带图标带 Avatar带关闭按钮已移除的变体样式变化v2：classNames propv3：直接使用 className prop总结