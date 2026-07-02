Autocomplete 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
v3 提供两个组件来替代 v2 的 Autocomplete：
|组件
|适用场景
|输入方式
|底层实现
|Autocomplete
|选择器式交互，Popover 内带搜索 / 筛选字段
|按钮触发器展示已选值；Popover 内为搜索输入
|React Aria
Select +
Autocomplete
|ComboBox
|在可见输入框中输入以筛选下拉列表
|内联文本输入与下拉触发器
|React Aria
ComboBox
使用 Autocomplete：用户从预定义列表中选择，且搜索字段应出现在下拉内（类似可搜索的选择器）。
使用 ComboBox：用户在可见输入框中直接输入以筛选或搜索选项（行为最接近 v2）。
在 v2 中，Autocomplete 是内部包装 Input 的单一组件：
ComboBox 提供与 v2 Autocomplete 最接近的体验：内联文本输入并随输入筛选选项。
Autocomplete 提供选择器式触发器，并在 Popover 内提供搜索 / 筛选字段：
v2：
Autocomplete（单一组件）
v3：
ComboBox（内联输入 + 下拉）或
Autocomplete（选择器式 + Popover 内搜索）
v2： 单一组件，内部包含 Input
v3 ComboBox： 复合组件（
ComboBox.InputGroup、
ComboBox.Trigger、
ComboBox.Popover）
v3 Autocomplete： 复合组件（
Autocomplete.Trigger、
Autocomplete.Value、
Autocomplete.ClearButton、
Autocomplete.Indicator、
Autocomplete.Popover、
Autocomplete.Filter）
v2：
AutocompleteItem、
AutocompleteSection
v3：
ListBox.Item、
ListBox.Section（来自 ListBox）
v2： React 的
key 同时用于列表协调与选择时的项标识。
v3： 在
ListBox.Item 上使用
id 与
textValue（状态与无障碍）；列表中的项仍保留 React 的
key。
v3 Autocomplete 引入 v2 中不存在的子组件：
|子组件
|用途
Autocomplete.Trigger
|打开 Popover 的按钮组
Autocomplete.Value
|显示当前选中值或占位符
Autocomplete.ClearButton
|清除当前选择
Autocomplete.Indicator
|下拉箭头图标（打开时旋转）
Autocomplete.Popover
|下拉 Popover 容器
Autocomplete.Filter
|包裹
SearchField 与
ListBox 以启用筛选；接受
filter 函数、
inputValue、
onInputChange
v3 Autocomplete 在
Autocomplete.Filter 内使用
SearchField，作为 Popover 中的搜索输入：
SearchField 还有子组件：
SearchField.Group、
SearchField.Input、
SearchField.SearchIcon、
SearchField.ClearButton。
v3 Autocomplete 使用
useFilter hook（来自 React Aria，由
@heroui/react 再导出）提供带区域设置感知的筛选函数：
该 hook 返回
contains、
startsWith、
endsWith。
sensitivity 控制区域设置感知匹配（
"base"、
"accent"、
"case"、
"variant"）。
|v2 prop
|v3 位置
|说明
|—
id（在
ListBox.Item 上）
|状态用的项标识
|—
textValue（在
ListBox.Item 上）
|无障碍（提前输入）
label
Label
|使用
Label 组件
description
Description
|使用
Description 组件
placeholder
Input
|写在
Input 的
placeholder
selectedKey、
onSelectionChange、
inputValue、
onInputChange
ComboBox
|与 v2 相同
allowsCustomValue、
allowsEmptyCollection、
defaultFilter
ComboBox
|与 v2 相同
disabledKeys、
isDisabled、
isRequired、
isInvalid、
name
ComboBox
|与 v2 相同
menuTrigger
ComboBox
"focus"（默认）、
"input" 或
"manual"
variant、
color、
size、
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
labelPlacement
|—
|已移除（请自行摆放 Label）
startContent、
endContent
|—
|加到
Input 或 InputGroup
selectorIcon、
clearIcon
|—
|自定义
ComboBox.Trigger 或手动实现
isClearable
|—
|手动实现
showScrollIndicators
|—
|已移除
classNames
|—
|在各部件上使用
className
popoverProps、
listboxProps、
inputProps
|—
|直接在对应子组件上配置
scrollShadowProps、
scrollRef
|—
|已移除
selectorButtonProps、
clearButtonProps、
disableSelectorIconRotation
|—
|已移除
isReadOnly
ComboBox
ComboBox 上的
isReadOnly prop
fullWidth
ComboBox
ComboBox 上的
fullWidth prop
isVirtualized、
maxListboxHeight、
itemHeight
|—
|已移除
onClose、
onClear
|—
|改用其他事件处理函数
validationBehavior、
validate
ComboBox
|写在
ComboBox 上的 prop
|v2 prop
|v3 位置
|说明
|—
id（在
ListBox.Item 上）
|状态用的项标识
|—
textValue（在
ListBox.Item 上）
|无障碍（提前输入）
label
Label
|使用
Label 组件
description
Description
|使用
Description 组件
placeholder
Autocomplete
|根组件上的
placeholder prop
selectedKey /
onSelectionChange
value /
onChange
|Autocomplete 上已重命名
selectionMode
Autocomplete
"single"（默认）或
"multiple"
inputValue、
onInputChange
Autocomplete.Filter
|写在
Filter 上的
inputValue 与
onInputChange
disabledKeys、
isDisabled、
isRequired、
isInvalid、
name
Autocomplete
|与 v2 相同
variant、
color、
size、
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）；
variant 支持
"primary" /
"secondary"
isClearable
Autocomplete.ClearButton
|内置子组件
selectorIcon
Autocomplete.Indicator
|将自定义图标作为 children 传入
onClear
Autocomplete
|根组件上的
onClear prop
fullWidth
Autocomplete
|根组件上的
fullWidth prop
classNames
|—
|在各部件上使用
className
popoverProps、
listboxProps、
inputProps
|—
|直接在对应子组件上配置
- 两个替代组件：v2
Autocomplete 可迁移为 v3
ComboBox（内联输入）或 v3
Autocomplete（Popover 内可筛选的选择器）。
- 组件结构：由带 prop 的单一组件变为带显式子节点的复合组件。
- 菜单项组件：
AutocompleteItem →
ListBox.Item；
AutocompleteSection →
ListBox.Section。
- 菜单项标识：在项上使用
id 与
textValue；列表协调仍用 React 的
key。
- 输入：v3 ComboBox 需要显式
Input；v3 Autocomplete 在
Autocomplete.Filter 内使用
SearchField。
- 标签 / 描述：对应 prop 拆为独立的
Label 与
Description 组件。
- 筛选：v3 Autocomplete 通过
Autocomplete.Filter 与
useFilter 做区域设置感知筛选；v3 ComboBox 使用
defaultFilter prop。
- 清除按钮：v3 Autocomplete 内置
Autocomplete.ClearButton；v3 ComboBox 需手动实现。
- 选中值展示：v3 Autocomplete 用
Autocomplete.Value 展示选中值，并支持渲染 prop。
- 样式类 prop 已移除：
color、
size、
radius 已移除（请使用 Tailwind CSS）；
variant 现支持
"primary" /
"secondary"。
- classNames 已移除：在各子组件上使用
className prop。
- useFilter Hook：v3 新增，提供
contains、
startsWith、
endsWith 用于区域设置感知的文本匹配。