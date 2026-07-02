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HeroUI
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Dropdown

Dropdown 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Dropdown 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Dropdown 使用相互独立的组件：DropdownTriggerDropdownMenuDropdownItemDropdownSection

import { Dropdown, DropdownTrigger, DropdownMenu, DropdownItem, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Dropdown>
      <DropdownTrigger>
        <Button>Open Menu</Button>
      </DropdownTrigger>
      <DropdownMenu>
        <DropdownItem key="new">New file</DropdownItem>
        <DropdownItem key="copy">Copy link</DropdownItem>
      </DropdownMenu>
    </Dropdown>
  );
}

在 v3 中，Dropdown 采用复合组件模式，并提供显式的子组件结构：

import { Dropdown, Button, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Dropdown>
      <Button>Open Menu</Button>
      <Dropdown.Popover>
        <Dropdown.Menu>
          <Dropdown.Item id="new" textValue="New file">
            <Label>New file</Label>
          </Dropdown.Item>
          <Dropdown.Item id="copy" textValue="Copy link">
            <Label>Copy link</Label>
          </Dropdown.Item>
        </Dropdown.Menu>
      </Dropdown.Popover>
    </Dropdown>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 相互独立的组件：DropdownTriggerDropdownMenuDropdownItemDropdownSection
v3： 复合组件：Dropdown.TriggerDropdown.PopoverDropdown.MenuDropdown.ItemDropdown.Section

2. 组件名称变更

v2 组件v3 组件说明
DropdownTriggerDropdown.Trigger功能相同
DropdownMenuDropdown.Menu需包裹在 Dropdown.Popover
DropdownItemDropdown.Item使用 idtextValue；列表项保留 key
DropdownSectionDropdown.Section功能相同
Dropdown.Popover新增包裹组件（必填）

3. 菜单项标识

v2： 菜单项内容通过 children 传递；React 的 key 同时用于列表调和与菜单项标识（选择、焦点）。
v3： 菜单项的可见文本必须使用 Label 组件。为每个菜单项提供 id（状态/焦点）与 textValue（当内容不是纯文本时用于无障碍）。列表中的菜单项仍应保留 React 的 key

4. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
variantcolor（在 DropdownMenu 上）已移除（菜单不再有 variant/color）
classNamesitemClasses（在 DropdownMenu 上）Menu 与菜单项上使用 className
color（在 DropdownItem 上）Dropdown.Item使用 variant="danger" 表示危险操作
title使用 Label 子组件
description使用 Description 子组件
shortcut使用 Kbd 子组件
startContentendContent将图标或组件作为 children 放置
selectedIcon使用 Dropdown.ItemIndicator
showDivider在菜单项之间使用 Separator
classNames（在 DropdownItem 上）在菜单项上使用 className
isSelectedDropdown.MenuMenu 上使用 selectedKeys
isDisabledDropdown.MenuMenu 上使用 disabledKeys
trigger（在 Dropdown 上）Dropdown仍支持："press"（默认）或 "longPress"

5. 新增子组件

  • Dropdown.PopoverDropdown.Menu 的必填外层包裹
  • Dropdown.ItemIndicator：用于选择指示（对勾/圆点等）
  • Dropdown.SubmenuTrigger：子菜单触发结构
  • Dropdown.SubmenuIndicator：子菜单 chevron 指示

迁移示例

使用 onAction

<DropdownMenu onAction={(key) => alert(key)}>
  <DropdownItem key="new">New file</DropdownItem>
</DropdownMenu>
<Dropdown.Menu onAction={(key) => alert(key)}>
  <Dropdown.Item id="new" textValue="New file">
    <Label>New file</Label>
  </Dropdown.Item>
</Dropdown.Menu>

菜单项内容

{/* With icon */}
<DropdownItem
  key="new"
  startContent={<AddNoteIcon />}
>
  New file
</DropdownItem>

{/* With description */}
<DropdownItem
  key="edit"
  description="Edit the file"
>
  Edit file
</DropdownItem>

{/* With shortcut */}
<DropdownItem
  key="copy"
  shortcut="⌘C"
>
  Copy
</DropdownItem>
import { Icon } from "@iconify/react";
import { Label, Description, Kbd } from "@heroui/react";

{/* With icon */}
<Dropdown.Item id="new" textValue="New file">
  <Icon icon="gravity-ui:square-plus" />
  <Label>New file</Label>
</Dropdown.Item>

{/* With description */}
<Dropdown.Item id="edit" textValue="Edit file">
  <Label>Edit file</Label>
  <Description>Edit the file</Description>
</Dropdown.Item>

{/* With shortcut */}
<Dropdown.Item id="copy" textValue="Copy">
  <Label>Copy</Label>
  <Kbd slot="keyboard" variant="light">
    <Kbd.Abbr keyValue="command" />
    <Kbd.Content>C</Kbd.Content>
  </Kbd>
</Dropdown.Item>

危险菜单项

<DropdownItem
  key="delete"
  className="text-danger"
  color="danger"
>
  Delete file
</DropdownItem>
<Dropdown.Item id="delete" textValue="Delete file" variant="danger">
  <Label>Delete file</Label>
</Dropdown.Item>

使用分组（Section）

<DropdownMenu>
  <DropdownSection showDivider title="Actions">
    <DropdownItem key="new">New file</DropdownItem>
    <DropdownItem key="edit">Edit file</DropdownItem>
  </DropdownSection>
  <DropdownSection title="Danger zone">
    <DropdownItem key="delete" color="danger">Delete file</DropdownItem>
  </DropdownSection>
</DropdownMenu>
import { Header, Separator } from "@heroui/react";

<Dropdown.Menu>
  <Dropdown.Section>
    <Header>Actions</Header>
    <Dropdown.Item id="new" textValue="New file">
      <Label>New file</Label>
    </Dropdown.Item>
    <Dropdown.Item id="edit" textValue="Edit file">
      <Label>Edit file</Label>
    </Dropdown.Item>
  </Dropdown.Section>
  <Separator />
  <Dropdown.Section>
    <Header>Danger zone</Header>
    <Dropdown.Item id="delete" textValue="Delete file" variant="danger">
      <Label>Delete file</Label>
    </Dropdown.Item>
  </Dropdown.Section>
</Dropdown.Menu>

选择

import { useState } from "react";

{/* Single selection */}
const [singleSelected, setSingleSelected] = useState(new Set(["text"]));
<DropdownMenu
  selectedKeys={singleSelected}
  selectionMode="single"
  onSelectionChange={setSingleSelected}
>
  <DropdownItem key="text">Text</DropdownItem>
  <DropdownItem key="number">Number</DropdownItem>
</DropdownMenu>

{/* Multiple selection */}
const [multiSelected, setMultiSelected] = useState(new Set(["bold"]));
<DropdownMenu
  selectedKeys={multiSelected}
  selectionMode="multiple"
  onSelectionChange={setMultiSelected}
>
  <DropdownItem key="bold">Bold</DropdownItem>
  <DropdownItem key="italic">Italic</DropdownItem>
</DropdownMenu>
import { useState } from "react";

{/* Single selection */}
const [singleSelected, setSingleSelected] = useState(new Set(["text"]));
<Dropdown.Menu
  selectedKeys={singleSelected}
  selectionMode="single"
  onSelectionChange={setSingleSelected}
>
  <Dropdown.Item id="text" textValue="Text">
    <Dropdown.ItemIndicator />
    <Label>Text</Label>
  </Dropdown.Item>
  <Dropdown.Item id="number" textValue="Number">
    <Dropdown.ItemIndicator />
    <Label>Number</Label>
  </Dropdown.Item>
</Dropdown.Menu>

{/* Multiple selection */}
const [multiSelected, setMultiSelected] = useState(new Set(["bold"]));
<Dropdown.Menu
  selectedKeys={multiSelected}
  selectionMode="multiple"
  onSelectionChange={setMultiSelected}
>
  <Dropdown.Item id="bold" textValue="Bold">
    <Dropdown.ItemIndicator />
    <Label>Bold</Label>
  </Dropdown.Item>
  <Dropdown.Item id="italic" textValue="Italic">
    <Dropdown.ItemIndicator />
    <Label>Italic</Label>
  </Dropdown.Item>
</Dropdown.Menu>

键盘快捷键

<DropdownItem key="copy" shortcut="⌘C">
  Copy
</DropdownItem>
import { Label, Kbd } from "@heroui/react";

<Dropdown.Item id="copy" textValue="Copy">
  <Label>Copy</Label>
  <Kbd slot="keyboard" variant="light">
    <Kbd.Abbr keyValue="command" />
    <Kbd.Content>C</Kbd.Content>
  </Kbd>
</Dropdown.Item>

Kbdslot="keyboard" prop 会把快捷键放在菜单项末尾，用以替代 v2 的 shortcut prop。

子菜单

{/* v2 did not have built-in submenu support */}
import { Label } from "@heroui/react";

<Dropdown.Menu>
  <Dropdown.Item id="copy-link" textValue="Copy Link">
    <Label>Copy Link</Label>
  </Dropdown.Item>
  <Dropdown.SubmenuTrigger>
    <Dropdown.Item id="share" textValue="Share">
      <Label>Share</Label>
      <Dropdown.SubmenuIndicator />
    </Dropdown.Item>
    <Dropdown.Popover>
      <Dropdown.Menu>
        <Dropdown.Item id="whatsapp" textValue="WhatsApp">
          <Label>WhatsApp</Label>
        </Dropdown.Item>
        <Dropdown.Item id="telegram" textValue="Telegram">
          <Label>Telegram</Label>
        </Dropdown.Item>
      </Dropdown.Menu>
    </Dropdown.Popover>
  </Dropdown.SubmenuTrigger>
</Dropdown.Menu>

使用 Dropdown.SubmenuTrigger 包裹会打开嵌套菜单的菜单项；在菜单项内放置 Dropdown.SubmenuIndicator 以显示子菜单指示图标。

长按触发

<Dropdown>
  <DropdownTrigger>
    <Button>Long press me</Button>
  </DropdownTrigger>
  <DropdownMenu>
    <DropdownItem key="cut">Cut</DropdownItem>
    <DropdownItem key="copy">Copy</DropdownItem>
  </DropdownMenu>
</Dropdown>
<Dropdown trigger="longPress">
  <Button>Long press me</Button>
  <Dropdown.Popover>
    <Dropdown.Menu>
      <Dropdown.Item id="cut" textValue="Cut">
        <Label>Cut</Label>
      </Dropdown.Item>
      <Dropdown.Item id="copy" textValue="Copy">
        <Label>Copy</Label>
      </Dropdown.Item>
    </Dropdown.Menu>
  </Dropdown.Popover>
</Dropdown>

根组件 Dropdowntrigger prop 接受 "press"（默认）或 "longPress"，用于控制如何打开菜单。

组件结构（Anatomy）

v3 的 Dropdown 结构如下：

Dropdown (Root) — accepts trigger="press" | "longPress"
  ├── Dropdown.Trigger (optional, defaults to first child)
  ├── Dropdown.Popover (required wrapper)
  │   └── Dropdown.Menu
  │       ├── Dropdown.Item
  │       │   ├── Icon (optional, first child)
  │       │   ├── Label (required for text)
  │       │   ├── Description (optional)
  │       │   ├── Kbd slot="keyboard" (optional, for shortcuts)
  │       │   └── Dropdown.ItemIndicator (optional, for selection)
  │       ├── Separator (for dividers)
  │       ├── Dropdown.Section
  │       │   ├── Header (optional)
  │       │   └── Dropdown.Item
  │       └── Dropdown.SubmenuTrigger
  │           ├── Dropdown.Item
  │           │   ├── Label
  │           │   └── Dropdown.SubmenuIndicator (chevron icon)
  │           └── Dropdown.Popover
  │               └── Dropdown.Menu
  │                   └── Dropdown.Item

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Dropdown.TriggerDropdown.PopoverDropdown.Menu 等）。
  2. Dropdown.Popover 为必填Dropdown.Menu 必须包裹在 Dropdown.Popover 内。
  3. Label 组件：菜单项文本必须使用 Label
  4. Description 组件：用 Description 替代 description prop。
  5. Kbd 组件：用带 slot="keyboard"Kbd 替代 shortcut prop；slot 用于把快捷键放到菜单项末尾。
  6. 图标作为 children：图标作为第一个 child 放置，不再使用 startContent prop。
  7. Separator 组件：用 Separator 替代 showDivider prop。
  8. ItemIndicator 组件：用 Dropdown.ItemIndicator 表示选择状态。
  9. 用 variant 表示危险：用 variant="danger" 替代 color="danger"
  10. 菜单样式 prop 移除Dropdown.Menu 不再支持 variantcolor prop。
  11. classNames 移除：在各自子组件上使用 className
  12. 子菜单：用 Dropdown.SubmenuTrigger 包裹会打开嵌套菜单的项，并在项内使用 Dropdown.SubmenuIndicator
  13. trigger prop：在根 Dropdown 上使用 trigger="longPress" 以长按打开菜单（默认为按压打开）。

Drawer

Drawer 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Form

Form 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. 组件名称变更3. 菜单项标识4. Prop 变更5. 新增子组件迁移示例使用 onAction菜单项内容危险菜单项使用分组（Section）选择键盘快捷键子菜单长按触发组件结构（Anatomy）总结