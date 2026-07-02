Dropdown 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Dropdown 使用相互独立的组件：
DropdownTrigger、
DropdownMenu、
DropdownItem、
DropdownSection：
在 v3 中，Dropdown 采用复合组件模式，并提供显式的子组件结构：
v2： 相互独立的组件：
DropdownTrigger、
DropdownMenu、
DropdownItem、
DropdownSection
v3： 复合组件：
Dropdown.Trigger、
Dropdown.Popover、
Dropdown.Menu、
Dropdown.Item、
Dropdown.Section
|v2 组件
|v3 组件
|说明
DropdownTrigger
Dropdown.Trigger
|功能相同
DropdownMenu
Dropdown.Menu
|需包裹在
Dropdown.Popover 内
DropdownItem
Dropdown.Item
|使用
id 与
textValue；列表项保留
key
DropdownSection
Dropdown.Section
|功能相同
|—
Dropdown.Popover
|新增包裹组件（必填）
v2： 菜单项内容通过 children 传递；React 的
key 同时用于列表调和与菜单项标识（选择、焦点）。
v3： 菜单项的可见文本必须使用
Label 组件。为每个菜单项提供
id（状态/焦点）与
textValue（当内容不是纯文本时用于无障碍）。列表中的菜单项仍应保留 React 的
key。
|v2 prop
|v3 位置
|说明
variant、
color（在
DropdownMenu 上）
|—
|已移除（菜单不再有 variant/color）
classNames、
itemClasses（在
DropdownMenu 上）
|—
|在
Menu 与菜单项上使用
className
color（在
DropdownItem 上）
Dropdown.Item
|使用
variant="danger" 表示危险操作
title
|—
|使用
Label 子组件
description
|—
|使用
Description 子组件
shortcut
|—
|使用
Kbd 子组件
startContent、
endContent
|—
|将图标或组件作为 children 放置
selectedIcon
|—
|使用
Dropdown.ItemIndicator
showDivider
|—
|在菜单项之间使用
Separator
classNames（在
DropdownItem 上）
|—
|在菜单项上使用
className
isSelected
Dropdown.Menu
|在
Menu 上使用
selectedKeys
isDisabled
Dropdown.Menu
|在
Menu 上使用
disabledKeys
trigger（在
Dropdown 上）
Dropdown
|仍支持：
"press"（默认）或
"longPress"
-
Dropdown.Popover：
Dropdown.Menu 的必填外层包裹
-
Dropdown.ItemIndicator：用于选择指示（对勾/圆点等）
-
Dropdown.SubmenuTrigger：子菜单触发结构
-
Dropdown.SubmenuIndicator：子菜单 chevron 指示
Kbd 的
slot="keyboard" prop 会把快捷键放在菜单项末尾，用以替代 v2 的
shortcut prop。
使用
Dropdown.SubmenuTrigger 包裹会打开嵌套菜单的菜单项；在菜单项内放置
Dropdown.SubmenuIndicator 以显示子菜单指示图标。
根组件
Dropdown 的
trigger prop 接受
"press"（默认）或
"longPress"，用于控制如何打开菜单。
v3 的 Dropdown 结构如下：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Dropdown.Trigger、
Dropdown.Popover、
Dropdown.Menu 等）。
-
Dropdown.Popover 为必填：
Dropdown.Menu 必须包裹在
Dropdown.Popover 内。
-
Label 组件：菜单项文本必须使用
Label。
-
Description 组件：用
Description 替代
description prop。
-
Kbd 组件：用带
slot="keyboard" 的
Kbd 替代
shortcut prop；slot 用于把快捷键放到菜单项末尾。
- 图标作为 children：图标作为第一个 child 放置，不再使用
startContent prop。
-
Separator 组件：用
Separator 替代
showDivider prop。
-
ItemIndicator 组件：用
Dropdown.ItemIndicator 表示选择状态。
- 用 variant 表示危险：用
variant="danger" 替代
color="danger"。
- 菜单样式 prop 移除：
Dropdown.Menu 不再支持
variant 或
color prop。
-
classNames 移除：在各自子组件上使用
className。
- 子菜单：用
Dropdown.SubmenuTrigger 包裹会打开嵌套菜单的项，并在项内使用
Dropdown.SubmenuIndicator。
-
trigger prop：在根
Dropdown 上使用
trigger="longPress" 以长按打开菜单（默认为按压打开）。