Radio 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Radio 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，Radio 使用较为扁平的结构，通过 prop 配置：
在 v3 中，Radio 需要使用复合组件：
v2： 简单的 Radio，
children 作为标签文案
v3： 复合组件：
Radio.Content、
Radio.Control、
Radio.Indicator
|v2 prop
|v3 位置
|说明
onValueChange
onChange
|事件处理函数已重命名
label（在 RadioGroup 上）
|—
|使用
Label 组件
description（在 Radio 上）
|—
|将
Description 组件作为
Radio.Content 的兄弟节点使用
size
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
color
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames
|—
|在各子组件上使用
className prop
disableAnimation
|—
|已移除（动画机制已不同）
|—
variant
RadioGroup 上的新 prop：
"primary"（默认）或
"secondary"，用于较低强调度的样式
|—
isReadOnly
RadioGroup 上的新 prop：在保持组合可聚焦的同时阻止更改选中值
v3 在
RadioGroup 上新增
variant prop，可选
"primary"（默认）与
"secondary"：
v3 支持在
RadioGroup 上使用
isReadOnly：在保持组合可聚焦的同时阻止更改选中值。
v3 的 Radio 结构如下：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Radio.Content、
Radio.Control、
Radio.Indicator）。
- 标签：已移除
label prop，请使用
Label 组件。
- 描述：已移除
description prop，请将
Description 组件作为
Radio.Content 的兄弟节点使用。
- 事件处理函数：
onValueChange →
onChange。
- 样式相关 prop 已移除：
size、
color 等请改用 Tailwind CSS。
-
classNames 已移除：在各子组件上使用
className prop。
- 错误信息：使用
FieldError 组件，而不是
errorMessage prop。
- 新增
variant prop：
RadioGroup 支持
"primary"（默认）与
"secondary"，用于较低强调度的样式。
- 新增
isReadOnly prop：
RadioGroup 支持
isReadOnly，在保持组合可聚焦的同时阻止更改选中值。