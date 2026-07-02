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HeroUI
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Radio

Radio 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Radio 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Radio 使用较为扁平的结构，通过 prop 配置：

import { RadioGroup, Radio } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <RadioGroup label="Select city">
      <Radio value="london">London</Radio>
      <Radio value="tokyo" description="Capital of Japan">Tokyo</Radio>
    </RadioGroup>
  );
}

在 v3 中，Radio 需要使用复合组件：

import { RadioGroup, Radio, Label, Description } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <RadioGroup>
      <Label>Select city</Label>
      <Radio value="london">
        <Radio.Content>
          <Radio.Control>
            <Radio.Indicator />
          </Radio.Control>
          London
        </Radio.Content>
      </Radio>
      <Radio value="tokyo">
        <Radio.Content>
          <Radio.Control>
            <Radio.Indicator />
          </Radio.Control>
          Tokyo
        </Radio.Content>
        <Description>Capital of Japan</Description>
      </Radio>
    </RadioGroup>
  );
}

关键变化

1. 组件结构

v2： 简单的 Radio，children 作为标签文案
v3： 复合组件：Radio.ContentRadio.ControlRadio.Indicator

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
onValueChangeonChange事件处理函数已重命名
label（在 RadioGroup 上）使用 Label 组件
description（在 Radio 上）Description 组件作为 Radio.Content 的兄弟节点使用
size已移除（请改用 Tailwind CSS）
color已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames在各子组件上使用 className prop
disableAnimation已移除（动画机制已不同）
variantRadioGroup 上的新 prop："primary"（默认）或 "secondary"，用于较低强调度的样式
isReadOnlyRadioGroup 上的新 prop：在保持组合可聚焦的同时阻止更改选中值

迁移示例

表单校验

{/* With description */}
<RadioGroup label="Select city">
  <Radio value="london" description="Capital of England">
    London
  </Radio>
</RadioGroup>

{/* With validation */}
<RadioGroup
  isInvalid
  errorMessage="Please select an option"
  label="Select city"
>
  <Radio value="london">London</Radio>
</RadioGroup>
import { Label, Description, FieldError } from "@heroui/react";

{/* 带描述 */}
<RadioGroup>
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
    <Description>Capital of England</Description>
  </Radio>
</RadioGroup>

{/* 带校验 */}
<RadioGroup isInvalid>
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
  <FieldError>Please select an option</FieldError>
</RadioGroup>

受控

import { useState } from "react";

const [selected, setSelected] = useState("london");

<RadioGroup
  value={selected}
  onValueChange={setSelected}
>
  <Radio value="london">London</Radio>
  <Radio value="tokyo">Tokyo</Radio>
</RadioGroup>
import { useState } from "react";

const [selected, setSelected] = useState("london");

<RadioGroup value={selected} onChange={setSelected}>
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
  <Radio value="tokyo">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Tokyo
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

水平方向

<RadioGroup orientation="horizontal" label="Select city">
  <Radio value="london">London</Radio>
  <Radio value="tokyo">Tokyo</Radio>
</RadioGroup>
<RadioGroup orientation="horizontal">
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
  <Radio value="tokyo">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Tokyo
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

变体

v3 在 RadioGroup 上新增 variant prop，可选 "primary"（默认）与 "secondary"

{/* Primary variant (default) */}
<RadioGroup variant="primary">
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

{/* Secondary：视觉强调更低，适合配合 Surface 组件 */}
<RadioGroup variant="secondary">
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

只读

v3 支持在 RadioGroup 上使用 isReadOnly：在保持组合可聚焦的同时阻止更改选中值。

<RadioGroup isReadOnly defaultValue="london">
  <Label>Select city</Label>
  <Radio value="london">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      London
    </Radio.Content>
  </Radio>
  <Radio value="tokyo">
    <Radio.Content>
      <Radio.Control>
        <Radio.Indicator />
      </Radio.Control>
      Tokyo
    </Radio.Content>
  </Radio>
</RadioGroup>

组件组成

v3 的 Radio 结构如下：

RadioGroup (Root)
  ├── Label (optional)
  ├── Radio
  │   ├── Radio.Content (the clickable label)
  │   │   ├── Radio.Control
  │   │   │   └── Radio.Indicator
  │   │   └── Label
  │   └── Description (optional, sibling)
  └── FieldError (optional)

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Radio.ContentRadio.ControlRadio.Indicator）。
  2. 标签：已移除 label prop，请使用 Label 组件。
  3. 描述：已移除 description prop，请将 Description 组件作为 Radio.Content 的兄弟节点使用。
  4. 事件处理函数onValueChangeonChange
  5. 样式相关 prop 已移除sizecolor 等请改用 Tailwind CSS。
  6. classNames 已移除：在各子组件上使用 className prop。
  7. 错误信息：使用 FieldError 组件，而不是 errorMessage prop。
  8. 新增 variant propRadioGroup 支持 "primary"（默认）与 "secondary"，用于较低强调度的样式。
  9. 新增 isReadOnly propRadioGroup 支持 isReadOnly，在保持组合可聚焦的同时阻止更改选中值。

CircularProgress

CircularProgress 从 HeroUI v2 到 v3（现在称为 ProgressCircle）的迁移指南。

RangeCalendar

RangeCalendar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化关键变化1. 组件结构2. Prop 变更迁移示例表单校验受控水平方向变体只读组件组成总结