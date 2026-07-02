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Navbar

Navbar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

HeroUI v3 已移除 Navbar 组件。请使用原生 HTML 元素与 Tailwind CSS 类手动搭建导航栏。本指南介绍常见模式，并简化复杂能力的说明。

关键变化

1. 组件移除

v2： <Navbar> 与子组件（NavbarBrandNavbarContentNavbarItemNavbarMenuNavbarMenuItemNavbarMenuToggle
v3： 使用原生 HTML 手动组合

2. 子组件映射

v2 组件v3 对应说明
Navbar<nav> 元素主容器
NavbarBrand<div><a>Logo / 品牌区
NavbarContent<ul> 元素导航列表
NavbarItem<li> 元素导航项
NavbarMenu移动端菜单覆盖层需自行实现
NavbarMenuItem移动菜单内的 <li>移动菜单项
NavbarMenuToggle<button>移动菜单切换

3. 已移除的能力

  • shouldHideOnScroll — 需自行实现滚动检测
  • isBlurred — 请使用 Tailwind CSS 的 backdrop-blur 工具类
  • isBordered — 请使用 Tailwind CSS 边框类
  • position 变体 — 请使用 Tailwind CSS 的 stickyfixed 等类
  • maxWidth 变体 — 请使用 Tailwind CSS 的 max-w-*
  • 移动菜单动画 — 需自行实现
  • 滚动锁定 — 需自行实现（见下文「滚动锁定」）

迁移示例

基础 Navbar

import { Navbar, NavbarBrand, NavbarContent, NavbarItem, Link, Button } from "@heroui/react";

{/* Basic */}
<Navbar>
  <NavbarBrand>
    <Logo />
    <p className="font-bold">ACME</p>
  </NavbarBrand>
  <NavbarContent>
    <NavbarItem><Link href="#">Features</Link></NavbarItem>
    <NavbarItem><Link href="#">Pricing</Link></NavbarItem>
  </NavbarContent>
</Navbar>

{/* With right-aligned content */}
<Navbar>
  <NavbarBrand>Logo</NavbarBrand>
  <NavbarContent justify="end">
    <NavbarItem><Button>Sign Up</Button></NavbarItem>
  </NavbarContent>
</Navbar>
import { Link, Button } from "@heroui/react";

{/* Basic */}
<nav className="sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg">
  <header className="flex h-16 items-center justify-between px-6">
    <div className="flex items-center gap-3">
      <Logo />
      <p className="font-bold">ACME</p>
    </div>
    <ul className="flex items-center gap-4">
      <li><Link href="#">Features</Link></li>
      <li><Link href="#">Pricing</Link></li>
    </ul>
  </header>
</nav>

{/* With right-aligned content */}
<nav className="sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg">
  <header className="flex h-16 items-center justify-between px-6">
    <div>Logo</div>
    <ul className="flex items-center gap-4">
      <li><Button>Sign Up</Button></li>
    </ul>
  </header>
</nav>

移动菜单（简化版）

import {
  Navbar,
  NavbarBrand,
  NavbarContent,
  NavbarItem,
  NavbarMenu,
  NavbarMenuItem,
  NavbarMenuToggle,
} from "@heroui/react";

function App() {
  const [isMenuOpen, setIsMenuOpen] = useState(false);

  return (
    <Navbar onMenuOpenChange={setIsMenuOpen}>
      <NavbarContent>
        <NavbarMenuToggle className="sm:hidden" />
        <NavbarBrand>Logo</NavbarBrand>
      </NavbarContent>
      <NavbarContent className="hidden md:flex">
        <NavbarItem>Features</NavbarItem>
        <NavbarItem>Pricing</NavbarItem>
      </NavbarContent>
      <NavbarMenu>
        <NavbarMenuItem>Features</NavbarMenuItem>
        <NavbarMenuItem>Pricing</NavbarMenuItem>
      </NavbarMenu>
    </Navbar>
  );
}
import { useState } from "react";
import { Link, Button } from "@heroui/react";

function App() {
  const [isMenuOpen, setIsMenuOpen] = useState(false);

  return (
    <nav className="sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg">
      <header className="flex h-16 items-center justify-between px-6">
        <div className="flex items-center gap-4">
          <button
            className="md:hidden"
            onClick={() => setIsMenuOpen(!isMenuOpen)}
            aria-label="Toggle menu"
          >
            <span className="sr-only">Menu</span>
            <svg
              className="h-6 w-6"
              fill="none"
              stroke="currentColor"
              viewBox="0 0 24 24"
            >
              {isMenuOpen ? (
                <path
                  strokeLinecap="round"
                  strokeLinejoin="round"
                  strokeWidth={2}
                  d="M6 18L18 6M6 6l12 12"
                />
              ) : (
                <path
                  strokeLinecap="round"
                  strokeLinejoin="round"
                  strokeWidth={2}
                  d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"
                />
              )}
            </svg>
          </button>
          <div>Logo</div>
        </div>
        <ul className="hidden items-center gap-4 md:flex">
          <li>
            <Link href="#">Features</Link>
          </li>
          <li>
            <Link href="#">Pricing</Link>
          </li>
        </ul>
      </header>
      {isMenuOpen && (
        <div className="border-t border-separator md:hidden">
          <ul className="flex flex-col gap-2 p-4">
            <li>
              <Link href="#" className="block py-2">
                Features
              </Link>
            </li>
            <li>
              <Link href="#" className="block py-2">
                Pricing
              </Link>
            </li>
          </ul>
        </div>
      )}
    </nav>
  );
}

完整示例

import {
  Navbar,
  NavbarBrand,
  NavbarContent,
  NavbarItem,
  NavbarMenu,
  NavbarMenuItem,
  NavbarMenuToggle,
  Link,
  Button,
} from "@heroui/react";

export default function App() {
  const [isMenuOpen, setIsMenuOpen] = useState(false);

  return (
    <Navbar position="sticky" maxWidth="lg" onMenuOpenChange={setIsMenuOpen}>
      <NavbarContent>
        <NavbarMenuToggle className="sm:hidden" />
        <NavbarBrand>
          <Logo />
          <p className="font-bold">ACME</p>
        </NavbarBrand>
      </NavbarContent>
      <NavbarContent className="hidden md:flex">
        <NavbarItem>
          <Link href="#">Features</Link>
        </NavbarItem>
        <NavbarItem isActive>
          <Link href="#">Dashboard</Link>
        </NavbarItem>
        <NavbarItem>
          <Link href="#">Pricing</Link>
        </NavbarItem>
      </NavbarContent>
      <NavbarContent justify="end">
        <NavbarItem>
          <Link href="#">Login</Link>
        </NavbarItem>
        <NavbarItem>
          <Button>Sign Up</Button>
        </NavbarItem>
      </NavbarContent>
      <NavbarMenu>
        <NavbarMenuItem>
          <Link href="#">Features</Link>
        </NavbarMenuItem>
        <NavbarMenuItem>
          <Link href="#">Dashboard</Link>
        </NavbarMenuItem>
        <NavbarMenuItem>
          <Link href="#">Pricing</Link>
        </NavbarMenuItem>
      </NavbarMenu>
    </Navbar>
  );
}
import { useState } from "react";
import { Link, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const [isMenuOpen, setIsMenuOpen] = useState(false);

  return (
    <nav className="sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg">
      <header className="mx-auto flex h-16 max-w-5xl items-center justify-between px-6">
        <div className="flex items-center gap-4">
          <button
            className="md:hidden"
            onClick={() => setIsMenuOpen(!isMenuOpen)}
            aria-label="Toggle menu"
            aria-expanded={isMenuOpen}
          >
            <span className="sr-only">Menu</span>
            <svg
              className="h-6 w-6"
              fill="none"
              stroke="currentColor"
              viewBox="0 0 24 24"
            >
              {isMenuOpen ? (
                <path
                  strokeLinecap="round"
                  strokeLinejoin="round"
                  strokeWidth={2}
                  d="M6 18L18 6M6 6l12 12"
                />
              ) : (
                <path
                  strokeLinecap="round"
                  strokeLinejoin="round"
                  strokeWidth={2}
                  d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"
                />
              )}
            </svg>
          </button>
          <div className="flex items-center gap-3">
            <Logo />
            <p className="font-bold">ACME</p>
          </div>
        </div>
        <ul className="hidden items-center gap-4 md:flex">
          <li>
            <Link href="#">Features</Link>
          </li>
          <li>
            <Link href="#" className="font-medium text-accent" aria-current="page">
              Dashboard
            </Link>
          </li>
          <li>
            <Link href="#">Pricing</Link>
          </li>
        </ul>
        <div className="hidden items-center gap-4 md:flex">
          <Link href="#">Login</Link>
          <Button>Sign Up</Button>
        </div>
      </header>
      {isMenuOpen && (
        <div className="border-t border-separator md:hidden">
          <ul className="flex flex-col gap-2 p-4">
            <li>
              <Link href="#" className="block py-2">
                Features
              </Link>
            </li>
            <li>
              <Link href="#" className="block py-2 font-medium text-accent">
                Dashboard
              </Link>
            </li>
            <li>
              <Link href="#" className="block py-2">
                Pricing
              </Link>
            </li>
            <li className="mt-4 flex flex-col gap-2 border-t border-separator pt-4">
              <Link href="#" className="block py-2">
                Login
              </Link>
              <Button className="w-full">Sign Up</Button>
            </li>
          </ul>
        </div>
      )}
    </nav>
  );
}

创建可复用的 Navbar 组件（推荐）

导航栏在应用中很常见，下面是一个简化的可复用组件示例：

import { useState, ReactNode } from "react";
import { Link, Button } from "@heroui/react";
import { cn } from "@/lib/utils"; // or your cn utility

interface NavbarItem {
  label: string;
  href: string;
  isActive?: boolean;
}

interface NavbarProps {
  brand: ReactNode;
  items: NavbarItem[];
  rightContent?: ReactNode;
  className?: string;
  maxWidth?: "sm" | "md" | "lg" | "xl" | "2xl" | "full";
  position?: "static" | "sticky" | "fixed";
}

const maxWidthClasses = {
  sm: "max-w-[640px]",
  md: "max-w-[768px]",
  lg: "max-w-[1024px]",
  xl: "max-w-[1280px]",
  "2xl": "max-w-[1536px]",
  full: "max-w-full",
};

export function Navbar({
  brand,
  items,
  rightContent,
  className,
  maxWidth = "lg",
  position = "sticky",
}: NavbarProps) {
  const [isMenuOpen, setIsMenuOpen] = useState(false);

  return (
    <nav
      className={cn(
        "z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg",
        position === "sticky" && "sticky top-0",
        position === "fixed" && "fixed top-0",
        className
      )}
    >
      <header
        className={cn(
          "flex h-16 items-center justify-between px-6",
          maxWidth !== "full" && maxWidthClasses[maxWidth],
          "mx-auto"
        )}
      >
        <div className="flex items-center gap-4">
          <button
            className="md:hidden"
            onClick={() => setIsMenuOpen(!isMenuOpen)}
            aria-label="Toggle menu"
            aria-expanded={isMenuOpen}
          >
            <span className="sr-only">Menu</span>
            <svg className="h-6 w-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
              {isMenuOpen ? (
                <path
                  strokeLinecap="round"
                  strokeLinejoin="round"
                  strokeWidth={2}
                  d="M6 18L18 6M6 6l12 12"
                />
              ) : (
                <path
                  strokeLinecap="round"
                  strokeLinejoin="round"
                  strokeWidth={2}
                  d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"
                />
              )}
            </svg>
          </button>
          {brand}
        </div>
        <ul className="hidden items-center gap-4 md:flex">
          {items.map((item) => (
            <li key={item.href}>
              <Link
                href={item.href}
                className={cn(item.isActive && "font-medium text-accent")}
                aria-current={item.isActive ? "page" : undefined}
              >
                {item.label}
              </Link>
            </li>
          ))}
        </ul>
        {rightContent && <div className="hidden items-center gap-4 md:flex">{rightContent}</div>}
      </header>
      {isMenuOpen && (
        <div className="border-t border-separator md:hidden">
          <ul className="flex flex-col gap-2 p-4">
            {items.map((item) => (
              <li key={item.href}>
                <Link
                  href={item.href}
                  className={cn(
                    "block py-2",
                    item.isActive && "font-medium text-accent"
                  )}
                >
                  {item.label}
                </Link>
              </li>
            ))}
            {rightContent && (
              <li className="mt-4 flex flex-col gap-2 border-t border-separator pt-4">
                {rightContent}
              </li>
            )}
          </ul>
        </div>
      )}
    </nav>
  );
}

// Usage
<Navbar
  brand={
    <>
      <Logo />
      <p className="font-bold">ACME</p>
    </>
  }
  items={[
    { label: "Features", href: "#features" },
    { label: "Dashboard", href: "#dashboard", isActive: true },
    { label: "Pricing", href: "#pricing" },
  ]}
  rightContent={
    <>
      <Link href="#login">Login</Link>
      <Button>Sign Up</Button>
    </>
  }
/>

高级能力（需自行实现）

滚动时隐藏

shouldHideOnScroll 需要自行实现滚动检测：

import { useState, useEffect } from "react";

function useScrollDirection() {
  const [isHidden, setIsHidden] = useState(false);
  const [lastScrollY, setLastScrollY] = useState(0);

  useEffect(() => {
    const handleScroll = () => {
      const currentScrollY = window.scrollY;
      setIsHidden(currentScrollY > lastScrollY && currentScrollY > 64);
      setLastScrollY(currentScrollY);
    };

    window.addEventListener("scroll", handleScroll);
    return () => window.removeEventListener("scroll", handleScroll);
  }, [lastScrollY]);

  return isHidden;
}

function NavbarWithHideOnScroll() {
  const isHidden = useScrollDirection();

  return (
    <nav
      className={cn(
        "sticky top-0 z-40 w-full transition-transform duration-300",
        isHidden && "-translate-y-full"
      )}
    >
      {/* navbar content */}
    </nav>
  );
}

滚动锁定

在移动菜单打开时锁定页面滚动：

useEffect(() => {
  if (isMenuOpen) {
    document.body.style.overflow = "hidden";
  } else {
    document.body.style.overflow = "";
  }
  return () => {
    document.body.style.overflow = "";
  };
}, [isMenuOpen]);

总结

  1. 组件已移除NavbarNavbarBrandNavbarContentNavbarItemNavbarMenuNavbarMenuItemNavbarMenuToggle 均已移除。
  2. 导入调整：从 @heroui/react 中移除所有 Navbar 相关导入。
  3. 手动组合：使用原生 HTML 搭建导航栏。
  4. 移动菜单：通过状态管理手动实现移动菜单。
  5. 样式：直接使用 Tailwind CSS 类。
  6. 高级能力：滚动时隐藏、动画等需自行实现。

迁移步骤

  1. 移除导入：删除所有与 Navbar 相关的导入。
  2. 替换结构：将 <Navbar> 替换为 <nav>
  3. 替换子组件：用语义化 HTML（<header><ul><li>）替代子组件。
  4. 补充移动菜单：手动实现菜单切换与菜单面板。
  5. 应用样式：用 Tailwind CSS 完成布局与样式。
  6. 管理状态：用 React useState 管理移动菜单开关。
  7. （可选） 为应用封装可复用的 Navbar 组件。

常见模式

简单导航

<nav className="sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background">
  <header className="flex h-16 items-center justify-between px-6">
    <div>Logo</div>
    <ul className="flex items-center gap-4">
      <li><Link href="#">Home</Link></li>
      <li><Link href="#">About</Link></li>
      <li><Link href="#">Contact</Link></li>
    </ul>
  </header>
</nav>

搭配下拉（使用 v3 Dropdown）

import { Dropdown, Button, Label } from "@heroui/react";

<ul className="flex items-center gap-4">
  <li>
    <Dropdown>
      <Button variant="ghost">Features</Button>
      <Dropdown.Popover>
        <Dropdown.Menu>
          <Dropdown.Item id="feature1" textValue="Feature 1">
            <Label>Feature 1</Label>
          </Dropdown.Item>
          <Dropdown.Item id="feature2" textValue="Feature 2">
            <Label>Feature 2</Label>
          </Dropdown.Item>
        </Dropdown.Menu>
      </Dropdown.Popover>
    </Dropdown>
  </li>
</ul>

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Modal 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

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本页目录

关键变化1. 组件移除2. 子组件映射3. 已移除的能力迁移示例基础 Navbar移动菜单（简化版）完整示例创建可复用的 Navbar 组件（推荐）高级能力（需自行实现）滚动时隐藏滚动锁定总结迁移步骤常见模式简单导航搭配下拉（使用 v3 Dropdown）