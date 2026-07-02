Navbar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
HeroUI v3 已移除 Navbar 组件。请使用原生 HTML 元素与 Tailwind CSS 类手动搭建导航栏。本指南介绍常见模式，并简化复杂能力的说明。
v2：
<Navbar> 与子组件（
NavbarBrand、
NavbarContent、
NavbarItem、
NavbarMenu、
NavbarMenuItem、
NavbarMenuToggle）
v3： 使用原生 HTML 手动组合
|v2 组件
|v3 对应
|说明
Navbar
<nav> 元素
|主容器
NavbarBrand
<div> 或
<a>
|Logo / 品牌区
NavbarContent
<ul> 元素
|导航列表
NavbarItem
<li> 元素
|导航项
NavbarMenu
|移动端菜单覆盖层
|需自行实现
NavbarMenuItem
|移动菜单内的
<li>
|移动菜单项
NavbarMenuToggle
<button>
|移动菜单切换
-
shouldHideOnScroll — 需自行实现滚动检测
-
isBlurred — 请使用 Tailwind CSS 的
backdrop-blur 工具类
-
isBordered — 请使用 Tailwind CSS 边框类
-
position 变体 — 请使用 Tailwind CSS 的
sticky、
fixed 等类
-
maxWidth 变体 — 请使用 Tailwind CSS 的
max-w-* 类
- 移动菜单动画 — 需自行实现
- 滚动锁定 — 需自行实现（见下文「滚动锁定」）
导航栏在应用中很常见，下面是一个简化的可复用组件示例：
shouldHideOnScroll 需要自行实现滚动检测：
在移动菜单打开时锁定页面滚动：
- 组件已移除：
Navbar、
NavbarBrand、
NavbarContent、
NavbarItem、
NavbarMenu、
NavbarMenuItem、
NavbarMenuToggle 均已移除。
- 导入调整：从
@heroui/react 中移除所有 Navbar 相关导入。
- 手动组合：使用原生 HTML 搭建导航栏。
- 移动菜单：通过状态管理手动实现移动菜单。
- 样式：直接使用 Tailwind CSS 类。
- 高级能力：滚动时隐藏、动画等需自行实现。
- 移除导入：删除所有与 Navbar 相关的导入。
- 替换结构：将
<Navbar> 替换为
<nav>。
- 替换子组件：用语义化 HTML（
<header>、
<ul>、
<li>）替代子组件。
- 补充移动菜单：手动实现菜单切换与菜单面板。
- 应用样式：用 Tailwind CSS 完成布局与样式。
- 管理状态：用 React
useState 管理移动菜单开关。
- （可选） 为应用封装可复用的 Navbar 组件。