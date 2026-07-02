Navbar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

HeroUI v3 已移除 Navbar 组件。请使用原生 HTML 元素与 Tailwind CSS 类手动搭建导航栏。本指南介绍常见模式，并简化复杂能力的说明。

v2： <Navbar> 与子组件（ NavbarBrand 、 NavbarContent 、 NavbarItem 、 NavbarMenu 、 NavbarMenuItem 、 NavbarMenuToggle ）

v3： 使用原生 HTML 手动组合

v2 组件 v3 对应 说明 Navbar <nav> 元素 主容器 NavbarBrand <div> 或 <a> Logo / 品牌区 NavbarContent <ul> 元素 导航列表 NavbarItem <li> 元素 导航项 NavbarMenu 移动端菜单覆盖层 需自行实现 NavbarMenuItem 移动菜单内的 <li> 移动菜单项 NavbarMenuToggle <button> 移动菜单切换

shouldHideOnScroll — 需自行实现滚动检测

— 需自行实现滚动检测 isBlurred — 请使用 Tailwind CSS 的 backdrop-blur 工具类

— 请使用 Tailwind CSS 的 工具类 isBordered — 请使用 Tailwind CSS 边框类

— 请使用 Tailwind CSS 边框类 position 变体 — 请使用 Tailwind CSS 的 sticky 、 fixed 等类

变体 — 请使用 Tailwind CSS 的 、 等类 maxWidth 变体 — 请使用 Tailwind CSS 的 max-w-* 类

变体 — 请使用 Tailwind CSS 的 类 移动菜单动画 — 需自行实现

滚动锁定 — 需自行实现（见下文「滚动锁定」）

v2 v3 import { Navbar, NavbarBrand, NavbarContent, NavbarItem, Link, Button } from "@heroui/react" ; { /* Basic */ } < Navbar > < NavbarBrand > < Logo /> < p className = "font-bold" >ACME</ p > </ NavbarBrand > < NavbarContent > < NavbarItem >< Link href = "#" >Features</ Link ></ NavbarItem > < NavbarItem >< Link href = "#" >Pricing</ Link ></ NavbarItem > </ NavbarContent > </ Navbar > { /* With right-aligned content */ } < Navbar > < NavbarBrand >Logo</ NavbarBrand > < NavbarContent justify = "end" > < NavbarItem >< Button >Sign Up</ Button ></ NavbarItem > </ NavbarContent > </ Navbar > import { Link, Button } from "@heroui/react" ; { /* Basic */ } < nav className = "sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg" > < header className = "flex h-16 items-center justify-between px-6" > < div className = "flex items-center gap-3" > < Logo /> < p className = "font-bold" >ACME</ p > </ div > < ul className = "flex items-center gap-4" > < li >< Link href = "#" >Features</ Link ></ li > < li >< Link href = "#" >Pricing</ Link ></ li > </ ul > </ header > </ nav > { /* With right-aligned content */ } < nav className = "sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg" > < header className = "flex h-16 items-center justify-between px-6" > < div >Logo</ div > < ul className = "flex items-center gap-4" > < li >< Button >Sign Up</ Button ></ li > </ ul > </ header > </ nav >

v2 v3 import { Navbar, NavbarBrand, NavbarContent, NavbarItem, NavbarMenu, NavbarMenuItem, NavbarMenuToggle, } from "@heroui/react" ; function App () { const [ isMenuOpen , setIsMenuOpen ] = useState ( false ); return ( < Navbar onMenuOpenChange = {setIsMenuOpen}> < NavbarContent > < NavbarMenuToggle className = "sm:hidden" /> < NavbarBrand >Logo</ NavbarBrand > </ NavbarContent > < NavbarContent className = "hidden md:flex" > < NavbarItem >Features</ NavbarItem > < NavbarItem >Pricing</ NavbarItem > </ NavbarContent > < NavbarMenu > < NavbarMenuItem >Features</ NavbarMenuItem > < NavbarMenuItem >Pricing</ NavbarMenuItem > </ NavbarMenu > </ Navbar > ); } import { useState } from "react" ; import { Link, Button } from "@heroui/react" ; function App () { const [ isMenuOpen , setIsMenuOpen ] = useState ( false ); return ( < nav className = "sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg" > < header className = "flex h-16 items-center justify-between px-6" > < div className = "flex items-center gap-4" > < button className = "md:hidden" onClick = {() => setIsMenuOpen ( ! isMenuOpen)} aria-label = "Toggle menu" > < span className = "sr-only" >Menu</ span > < svg className = "h-6 w-6" fill = "none" stroke = "currentColor" viewBox = "0 0 24 24" > {isMenuOpen ? ( < path strokeLinecap = "round" strokeLinejoin = "round" strokeWidth = { 2 } d = "M6 18L18 6M6 6l12 12" /> ) : ( < path strokeLinecap = "round" strokeLinejoin = "round" strokeWidth = { 2 } d = "M4 6h16M4 12h16M4 18h16" /> )} </ svg > </ button > < div >Logo</ div > </ div > < ul className = "hidden items-center gap-4 md:flex" > < li > < Link href = "#" >Features</ Link > </ li > < li > < Link href = "#" >Pricing</ Link > </ li > </ ul > </ header > {isMenuOpen && ( < div className = "border-t border-separator md:hidden" > < ul className = "flex flex-col gap-2 p-4" > < li > < Link href = "#" className = "block py-2" > Features </ Link > </ li > < li > < Link href = "#" className = "block py-2" > Pricing </ Link > </ li > </ ul > </ div > )} </ nav > ); }

v2 v3 import { Navbar, NavbarBrand, NavbarContent, NavbarItem, NavbarMenu, NavbarMenuItem, NavbarMenuToggle, Link, Button, } from "@heroui/react" ; export default function App () { const [ isMenuOpen , setIsMenuOpen ] = useState ( false ); return ( < Navbar position = "sticky" maxWidth = "lg" onMenuOpenChange = {setIsMenuOpen}> < NavbarContent > < NavbarMenuToggle className = "sm:hidden" /> < NavbarBrand > < Logo /> < p className = "font-bold" >ACME</ p > </ NavbarBrand > </ NavbarContent > < NavbarContent className = "hidden md:flex" > < NavbarItem > < Link href = "#" >Features</ Link > </ NavbarItem > < NavbarItem isActive > < Link href = "#" >Dashboard</ Link > </ NavbarItem > < NavbarItem > < Link href = "#" >Pricing</ Link > </ NavbarItem > </ NavbarContent > < NavbarContent justify = "end" > < NavbarItem > < Link href = "#" >Login</ Link > </ NavbarItem > < NavbarItem > < Button >Sign Up</ Button > </ NavbarItem > </ NavbarContent > < NavbarMenu > < NavbarMenuItem > < Link href = "#" >Features</ Link > </ NavbarMenuItem > < NavbarMenuItem > < Link href = "#" >Dashboard</ Link > </ NavbarMenuItem > < NavbarMenuItem > < Link href = "#" >Pricing</ Link > </ NavbarMenuItem > </ NavbarMenu > </ Navbar > ); } import { useState } from "react" ; import { Link, Button } from "@heroui/react" ; export default function App () { const [ isMenuOpen , setIsMenuOpen ] = useState ( false ); return ( < nav className = "sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg" > < header className = "mx-auto flex h-16 max-w-5xl items-center justify-between px-6" > < div className = "flex items-center gap-4" > < button className = "md:hidden" onClick = {() => setIsMenuOpen ( ! isMenuOpen)} aria-label = "Toggle menu" aria-expanded = {isMenuOpen} > < span className = "sr-only" >Menu</ span > < svg className = "h-6 w-6" fill = "none" stroke = "currentColor" viewBox = "0 0 24 24" > {isMenuOpen ? ( < path strokeLinecap = "round" strokeLinejoin = "round" strokeWidth = { 2 } d = "M6 18L18 6M6 6l12 12" /> ) : ( < path strokeLinecap = "round" strokeLinejoin = "round" strokeWidth = { 2 } d = "M4 6h16M4 12h16M4 18h16" /> )} </ svg > </ button > < div className = "flex items-center gap-3" > < Logo /> < p className = "font-bold" >ACME</ p > </ div > </ div > < ul className = "hidden items-center gap-4 md:flex" > < li > < Link href = "#" >Features</ Link > </ li > < li > < Link href = "#" className = "font-medium text-accent" aria-current = "page" > Dashboard </ Link > </ li > < li > < Link href = "#" >Pricing</ Link > </ li > </ ul > < div className = "hidden items-center gap-4 md:flex" > < Link href = "#" >Login</ Link > < Button >Sign Up</ Button > </ div > </ header > {isMenuOpen && ( < div className = "border-t border-separator md:hidden" > < ul className = "flex flex-col gap-2 p-4" > < li > < Link href = "#" className = "block py-2" > Features </ Link > </ li > < li > < Link href = "#" className = "block py-2 font-medium text-accent" > Dashboard </ Link > </ li > < li > < Link href = "#" className = "block py-2" > Pricing </ Link > </ li > < li className = "mt-4 flex flex-col gap-2 border-t border-separator pt-4" > < Link href = "#" className = "block py-2" > Login </ Link > < Button className = "w-full" >Sign Up</ Button > </ li > </ ul > </ div > )} </ nav > ); }

导航栏在应用中很常见，下面是一个简化的可复用组件示例：

import { useState, ReactNode } from "react" ; import { Link, Button } from "@heroui/react" ; import { cn } from "@/lib/utils" ; // or your cn utility interface NavbarItem { label : string ; href : string ; isActive ?: boolean ; } interface NavbarProps { brand : ReactNode ; items : NavbarItem []; rightContent ?: ReactNode ; className ?: string ; maxWidth ?: "sm" | "md" | "lg" | "xl" | "2xl" | "full" ; position ?: "static" | "sticky" | "fixed" ; } const maxWidthClasses = { sm: "max-w-[640px]" , md: "max-w-[768px]" , lg: "max-w-[1024px]" , xl: "max-w-[1280px]" , "2xl" : "max-w-[1536px]" , full: "max-w-full" , }; export function Navbar ({ brand , items , rightContent , className , maxWidth = "lg" , position = "sticky" , } : NavbarProps ) { const [ isMenuOpen , setIsMenuOpen ] = useState ( false ); return ( < nav className = { cn ( "z-40 w-full border-b border-separator bg-background/70 backdrop-blur-lg" , position === "sticky" && "sticky top-0" , position === "fixed" && "fixed top-0" , className )} > < header className = { cn ( "flex h-16 items-center justify-between px-6" , maxWidth !== "full" && maxWidthClasses[maxWidth], "mx-auto" )} > < div className = "flex items-center gap-4" > < button className = "md:hidden" onClick = {() => setIsMenuOpen ( ! isMenuOpen)} aria-label = "Toggle menu" aria-expanded = {isMenuOpen} > < span className = "sr-only" >Menu</ span > < svg className = "h-6 w-6" fill = "none" stroke = "currentColor" viewBox = "0 0 24 24" > {isMenuOpen ? ( < path strokeLinecap = "round" strokeLinejoin = "round" strokeWidth = { 2 } d = "M6 18L18 6M6 6l12 12" /> ) : ( < path strokeLinecap = "round" strokeLinejoin = "round" strokeWidth = { 2 } d = "M4 6h16M4 12h16M4 18h16" /> )} </ svg > </ button > {brand} </ div > < ul className = "hidden items-center gap-4 md:flex" > {items. map (( item ) => ( < li key = {item.href}> < Link href = {item.href} className = { cn (item.isActive && "font-medium text-accent" )} aria-current = {item.isActive ? "page" : undefined } > {item.label} </ Link > </ li > ))} </ ul > {rightContent && < div className = "hidden items-center gap-4 md:flex" >{rightContent}</ div >} </ header > {isMenuOpen && ( < div className = "border-t border-separator md:hidden" > < ul className = "flex flex-col gap-2 p-4" > {items. map (( item ) => ( < li key = {item.href}> < Link href = {item.href} className = { cn ( "block py-2" , item.isActive && "font-medium text-accent" )} > {item.label} </ Link > </ li > ))} {rightContent && ( < li className = "mt-4 flex flex-col gap-2 border-t border-separator pt-4" > {rightContent} </ li > )} </ ul > </ div > )} </ nav > ); } // Usage < Navbar brand = { <> < Logo /> < p className = "font-bold" >ACME</ p > </> } items = {[ { label: "Features" , href: "#features" }, { label: "Dashboard" , href: "#dashboard" , isActive: true }, { label: "Pricing" , href: "#pricing" }, ]} rightContent = { <> < Link href = "#login" >Login</ Link > < Button >Sign Up</ Button > </> } />

shouldHideOnScroll 需要自行实现滚动检测：

import { useState, useEffect } from "react" ; function useScrollDirection () { const [ isHidden , setIsHidden ] = useState ( false ); const [ lastScrollY , setLastScrollY ] = useState ( 0 ); useEffect (() => { const handleScroll = () => { const currentScrollY = window.scrollY; setIsHidden (currentScrollY > lastScrollY && currentScrollY > 64 ); setLastScrollY (currentScrollY); }; window. addEventListener ( "scroll" , handleScroll); return () => window. removeEventListener ( "scroll" , handleScroll); }, [lastScrollY]); return isHidden; } function NavbarWithHideOnScroll () { const isHidden = useScrollDirection (); return ( < nav className = { cn ( "sticky top-0 z-40 w-full transition-transform duration-300" , isHidden && "-translate-y-full" )} > { /* navbar content */ } </ nav > ); }

在移动菜单打开时锁定页面滚动：

useEffect (() => { if (isMenuOpen) { document.body.style.overflow = "hidden" ; } else { document.body.style.overflow = "" ; } return () => { document.body.style.overflow = "" ; }; }, [isMenuOpen]);

组件已移除： Navbar 、 NavbarBrand 、 NavbarContent 、 NavbarItem 、 NavbarMenu 、 NavbarMenuItem 、 NavbarMenuToggle 均已移除。 导入调整：从 @heroui/react 中移除所有 Navbar 相关导入。 手动组合：使用原生 HTML 搭建导航栏。 移动菜单：通过状态管理手动实现移动菜单。 样式：直接使用 Tailwind CSS 类。 高级能力：滚动时隐藏、动画等需自行实现。

移除导入：删除所有与 Navbar 相关的导入。 替换结构：将 <Navbar> 替换为 <nav> 。 替换子组件：用语义化 HTML（ <header> 、 <ul> 、 <li> ）替代子组件。 补充移动菜单：手动实现菜单切换与菜单面板。 应用样式：用 Tailwind CSS 完成布局与样式。 管理状态：用 React useState 管理移动菜单开关。 （可选） 为应用封装可复用的 Navbar 组件。

< nav className = "sticky top-0 z-40 w-full border-b border-separator bg-background" > < header className = "flex h-16 items-center justify-between px-6" > < div >Logo</ div > < ul className = "flex items-center gap-4" > < li >< Link href = "#" >Home</ Link ></ li > < li >< Link href = "#" >About</ Link ></ li > < li >< Link href = "#" >Contact</ Link ></ li > </ ul > </ header > </ nav >