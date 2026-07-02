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HeroUI
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Accordion

Accordion 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Accordion 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，AccordionItem 是一个独立组件，通过 props 接收标题、副标题、内容等元素：

import { Accordion, AccordionItem } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Accordion>
      <AccordionItem
        key="1"
        title="Accordion 1"
      >
        Content here
      </AccordionItem>
      <AccordionItem
        key="2"
        title="Accordion 2"
      >
        Content here
      </AccordionItem>
    </Accordion>
  );
}

在 v3 中，Accordion 采用复合组件模式，并使用显式子组件进行组合：

import { Accordion } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Accordion>
      <Accordion.Item id="1">
        <Accordion.Heading>
          <Accordion.Trigger>
            Accordion 1
            <Accordion.Indicator />
          </Accordion.Trigger>
        </Accordion.Heading>
        <Accordion.Panel>
          <Accordion.Body>Content here</Accordion.Body>
        </Accordion.Panel>
      </Accordion.Item>
      <Accordion.Item id="2">
        <Accordion.Heading>
          <Accordion.Trigger>
            Accordion 2
            <Accordion.Indicator />
          </Accordion.Trigger>
        </Accordion.Heading>
        <Accordion.Panel>
          <Accordion.Body>Content here</Accordion.Body>
        </Accordion.Panel>
      </Accordion.Item>
    </Accordion>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单个带 props 的 AccordionItem 组件
v3： 复合组件：Accordion.ItemAccordion.HeadingAccordion.TriggerAccordion.PanelAccordion.BodyAccordion.Indicator

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
selectedKeysAccordion已重命名为 expandedKeys；类型为 Iterable<Key>
defaultSelectedKeysAccordion已重命名为 defaultExpandedKeys
onSelectionChangeAccordion已重命名为 onExpandedChange；签名为 (keys: Set<Key>) => void
selectionMode="multiple"Accordion使用 allowsMultipleExpanded（布尔值）
isCompact已移除（请使用 Tailwind CSS，例如 text-smpy-2
hideIndicator不渲染 <Accordion.Indicator /> 即可隐藏
disableAnimationdisableIndicatorAnimationmotionProps已移除（不支持动画 / 请使用 CSS）
showDividerdividerProps已移除（请手动添加分隔线或使用 Divider
keepContentMounted已移除（v3 中内容始终挂载）
selectionBehaviordisallowEmptySelection已移除（不适用）
itemClasses在各项上使用 className
startContent将内容放在 <Accordion.Trigger>
titlesubtitle将内容放在 <Accordion.Trigger>

3. 变体

v2 变体： lightshadowborderedsplitted
v3 变体： defaultsurface

v3 的变体更精简。若要接近 v2 的视觉效果：

  • v2 light → v3 default
  • v2 shadow → v3 surface
  • v2 bordered → v3 default + 添加边框类
  • v2 splitted → v3 default + 为各项添加背景色与间距 / 外边距

4. 条目标识

v2： React 的 key 同时用于列表调和与展开状态。
v3：Accordion.Item 上使用 id 标识展开状态；列表中仍可为各项保留 React 的 key

迁移示例

受控状态

import { useState } from "react";
import { Accordion, AccordionItem } from "@heroui/react";

const [selectedKeys, setSelectedKeys] = useState(new Set(["1"]));

<Accordion 
  selectedKeys={selectedKeys} 
  onSelectionChange={setSelectedKeys}
>
  <AccordionItem key="1" title="Item 1">
    Content 1
  </AccordionItem>
  <AccordionItem key="2" title="Item 2">
    Content 2
  </AccordionItem>
</Accordion>
import { useState } from "react";
import { Accordion } from "@heroui/react";
import type { Key } from "@heroui/react";

const [expandedKeys, setExpandedKeys] = useState<Set<Key>>(new Set(["1"]));

<Accordion 
  expandedKeys={expandedKeys} 
  onExpandedChange={setExpandedKeys}
>
  <Accordion.Item id="1">
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>
        Item 1
        <Accordion.Indicator />
      </Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content 1</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
  <Accordion.Item id="2">
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>
        Item 2
        <Accordion.Indicator />
      </Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content 2</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
</Accordion>

副标题与前置内容

import { Icon } from "@iconify/react";

<Accordion>
  <AccordionItem 
    key="1"
    title="Accordion 1"
    subtitle="Press to expand"
    startContent={<Icon icon="gravity-ui:box" />}
  >
    Content here
  </AccordionItem>
</Accordion>
import { Icon } from "@iconify/react";

<Accordion>
  <Accordion.Item id="1">
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>
        <Icon icon="gravity-ui:box" className="mr-2" />
        <div className="flex flex-col">
          <span>Accordion 1</span>
          <span className="text-sm text-muted">Press to expand</span>
        </div>
        <Accordion.Indicator />
      </Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content here</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
</Accordion>

自定义指示器

import { Icon } from "@iconify/react";

<Accordion>
  <AccordionItem 
    key="1"
    title="Item 1"
    indicator={(props) => (
      props.isOpen ? <Icon icon="mdi:minus" /> : <Icon icon="mdi:plus" />
    )}
  >
    Content
  </AccordionItem>
</Accordion>
import { Icon } from "@iconify/react";
import { useState } from "react";
import { Accordion } from "@heroui/react";
import type { Key } from "@heroui/react";

const [expandedKeys, setExpandedKeys] = useState<Set<Key>>(new Set());

<Accordion 
  expandedKeys={expandedKeys}
  onExpandedChange={setExpandedKeys}
>
  <Accordion.Item id="1">
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>
        Item 1
        <Accordion.Indicator>
          {expandedKeys.has("1") ? (
            <Icon icon="gravity-ui:minus" />
          ) : (
            <Icon icon="gravity-ui:plus" />
          )}
        </Accordion.Indicator>
      </Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
</Accordion>

禁用项与默认展开键

<Accordion 
  defaultExpandedKeys={["1"]}
  disabledKeys={["2"]}
>
  <AccordionItem key="1" title="Item 1">
    Content 1
  </AccordionItem>
  <AccordionItem key="2" title="Item 2">
    Content 2
  </AccordionItem>
</Accordion>
<Accordion defaultExpandedKeys={["1"]}>
  <Accordion.Item id="1">
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>
        Item 1
        <Accordion.Indicator />
      </Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content 1</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
  <Accordion.Item id="2" isDisabled>
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>
        Item 2
        <Accordion.Indicator />
      </Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content 2</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
</Accordion>

样式变化

v2：classNames prop

<AccordionItem 
  classNames={{
    base: "custom-base",
    title: "custom-title",
    content: "custom-content"
  }}
/>

v3：在各子组件上使用 className

<Accordion.Item className="custom-base">
  <Accordion.Heading>
    <Accordion.Trigger className="custom-title">
      Title
      <Accordion.Indicator />
    </Accordion.Trigger>
  </Accordion.Heading>
  <Accordion.Panel>
    <Accordion.Body className="custom-content">
      Content
    </Accordion.Body>
  </Accordion.Panel>
</Accordion.Item>

组件剖析

v3 Accordion 的结构如下：

Accordion (Root)
  └── Accordion.Item
      ├── Accordion.Heading
      │   └── Accordion.Trigger
      │       ├── [Your content: title, subtitle, icons, etc.]
      │       └── Accordion.Indicator (optional)
      └── Accordion.Panel
          └── Accordion.Body
              └── [Your content]

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件，而不是仅靠 props 拼装。
  2. 状态 propsselectedKeysexpandedKeysonSelectionChangeonExpandedChange
  3. 多段展开selectionMode="multiple"allowsMultipleExpanded={true}
  4. 条目标识：展开状态用 id；列表调和仍使用 React 的 key
  5. 变体：由 4 种缩减为 2 种。
  6. 已移除的 props：大量便捷 props 已移除；请改用 Tailwind CSS 类。
  7. 内容结构：标题、副标题与前置内容需手动放入 Trigger
  8. 指示器：必须显式渲染；不再自动生成指示器。

样式与主题

从 HeroUI v2 到 v3 的样式变更与主题系统迁移完整指南

Alert

Alert 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更3. 变体4. 条目标识迁移示例受控状态副标题与前置内容自定义指示器禁用项与默认展开键样式变化v2：classNames propv3：在各子组件上使用 className组件剖析总结