Accordion 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
AccordionItem 是一个独立组件，通过 props 接收标题、副标题、内容等元素：
在 v3 中，Accordion 采用复合组件模式，并使用显式子组件进行组合：
v2： 单个带 props 的
AccordionItem 组件
v3： 复合组件：
Accordion.Item、
Accordion.Heading、
Accordion.Trigger、
Accordion.Panel、
Accordion.Body、
Accordion.Indicator
|v2 prop
|v3 位置
|说明
selectedKeys
Accordion
|已重命名为
expandedKeys；类型为
Iterable<Key>
defaultSelectedKeys
Accordion
|已重命名为
defaultExpandedKeys
onSelectionChange
Accordion
|已重命名为
onExpandedChange；签名为
(keys: Set<Key>) => void
selectionMode="multiple"
Accordion
|使用
allowsMultipleExpanded（布尔值）
isCompact
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS，例如
text-sm、
py-2）
hideIndicator
|—
|不渲染
<Accordion.Indicator /> 即可隐藏
disableAnimation、
disableIndicatorAnimation、
motionProps
|—
|已移除（不支持动画 / 请使用 CSS）
showDivider、
dividerProps
|—
|已移除（请手动添加分隔线或使用
Divider）
keepContentMounted
|—
|已移除（v3 中内容始终挂载）
selectionBehavior、
disallowEmptySelection
|—
|已移除（不适用）
itemClasses
|—
|在各项上使用
className
startContent
|—
|将内容放在
<Accordion.Trigger> 内
title、
subtitle
|—
|将内容放在
<Accordion.Trigger> 内
v2 变体：
light、
shadow、
bordered、
splitted
v3 变体：
default、
surface
v3 的变体更精简。若要接近 v2 的视觉效果：
- v2
light → v3
default
- v2
shadow → v3
surface
- v2
bordered → v3
default + 添加边框类
- v2
splitted → v3
default + 为各项添加背景色与间距 / 外边距
v2： React 的
key 同时用于列表调和与展开状态。
v3： 在
Accordion.Item 上使用
id 标识展开状态；列表中仍可为各项保留 React 的
key。
v3 Accordion 的结构如下：
- 组件结构：必须使用复合组件，而不是仅靠 props 拼装。
- 状态 props：
selectedKeys →
expandedKeys，
onSelectionChange →
onExpandedChange。
- 多段展开：
selectionMode="multiple" →
allowsMultipleExpanded={true}。
- 条目标识：展开状态用
id；列表调和仍使用 React 的
key。
- 变体：由 4 种缩减为 2 种。
- 已移除的 props：大量便捷 props 已移除；请改用 Tailwind CSS 类。
- 内容结构：标题、副标题与前置内容需手动放入
Trigger。
- 指示器：必须显式渲染；不再自动生成指示器。