DateRangePicker 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
DateRangePicker 是单一自包含组件，通过 prop 配置标签、输入、日历与时间字段等：
在 v3 中，DateRangePicker 采用“组合优先”的 API，需要你显式组合
DateField 与
RangeCalendar：
v2： 单一
DateRangePicker，两个输入、分隔符、日历、标签、popover 等主要由内部 prop 处理。
v3： 组合式 API：将
DateRangePicker、
DateField、
RangeCalendar 与
Label 等组合在一起；两个
DateField.Input 分别使用
slot="start" 与
slot="end" 表示范围输入。
|v3 组件
|说明
DateRangePicker
|根容器与状态持有者
DateRangePicker.Trigger
|打开日历 popover 的按钮
DateRangePicker.TriggerIndicator
|日历图标（默认）或自定义指示器
DateRangePicker.RangeSeparator
|开始/结束日期输入之间的分隔符（默认
" - "）
DateRangePicker.Popover
|包裹范围日历的 popover
DateField.Group
|输入组外层
DateField.InputContainer
|开始/结束输入与分隔符容器
DateField.Input slot="start"
|开始日期的分段输入
DateField.Input slot="end"
|结束日期的分段输入
DateField.Segment
|单个日期片段（月/日/年等）
DateField.Suffix
|触发按钮的后缀插槽
RangeCalendar
|完整范围日历（参见 RangeCalendar 迁移）
Label
|外部标签组件
|v2 prop
|v3 对应
|说明
value
value
|相同
defaultValue
defaultValue
|相同
onChange
onChange
|相同
minValue
minValue
|相同
maxValue
maxValue
|相同
isDisabled
isDisabled
|相同
isReadOnly
isReadOnly
|相同
isRequired
isRequired
|相同
isInvalid
isInvalid
|相同
isOpen
isOpen
|相同
defaultOpen
defaultOpen
|相同
onOpenChange
onOpenChange
|相同
granularity
granularity
|相同
hourCycle
hourCycle
|相同
hideTimeZone
hideTimeZone
|相同
shouldForceLeadingZeros
shouldForceLeadingZeros
|相同
allowsNonContiguousRanges
|—
|直接在
RangeCalendar 上设置
pageBehavior
|—
|直接在
RangeCalendar 上设置
label
|—
|使用
Label 组件
description
|—
|使用
Description 组件
errorMessage
|—
|使用
FieldError 组件
variant
|—
|使用
DateField.Group 的
variant prop，或 Tailwind CSS
color
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS）
labelPlacement
|—
|用 Tailwind CSS 控制布局
selectorIcon
|—
|将 children 传给
DateRangePicker.TriggerIndicator
selectorButtonPlacement
|—
|通过
DateField.Prefix 或
DateField.Suffix 组合触发器位置
visibleMonths
|—
|使用
RangeCalendar 的
visibleDuration prop
showMonthAndYearPickers
|—
|使用
RangeCalendar.YearPickerTrigger 与
RangeCalendar.YearPickerGrid
calendarProps
|—
|直接将 prop 传给
RangeCalendar
popoverProps
|—
|直接将 prop 传给
DateRangePicker.Popover
selectorButtonProps
|—
|直接将 prop 传给
DateRangePicker.Trigger
timeInputProps
|—
|时间输入需单独组合实现
calendarWidth
|—
|已移除（请用 Tailwind CSS）
validate
|—
|在外部处理校验
placeholderValue
placeholderValue
|相同
autoFocus
autoFocus
|相同
disableAnimation
|—
|已移除
classNames
|—
|在各子组件上使用
className
v3 的 DateRangePicker 结构如下：
- 组件结构：由单一组件 → 组合
DateRangePicker、
DateField、
RangeCalendar 与
Label 等。
- 双输入：内置起止输入 → 两个
DateField.Input，分别使用
slot="start" 与
slot="end"。
- 分隔符：内置分隔 →
DateRangePicker.RangeSeparator。
- 标签：
label prop →
Label 组件。
- 描述/错误：prop →
Description 与
FieldError 组件。
- 日历：内置日历 → 在
DateRangePicker.Popover 内组合
RangeCalendar 及其子组件。
- 选择器图标：
selectorIcon prop → 将 children 传给
DateRangePicker.TriggerIndicator。
- 年份选择器：
showMonthAndYearPickers prop → 使用
RangeCalendar.YearPickerTrigger 与
RangeCalendar.YearPickerGrid。
- 样式类 prop 移除：
variant、
color、
size、
radius → 使用 Tailwind CSS，或
DateField.Group 的
variant。
-
classNames 移除：在各复合子组件上使用
className。