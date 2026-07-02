Tooltip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，Tooltip 使用
content prop：
在 v3 中，Tooltip 需要复合组件：
v2： 通过
content prop 与作为触发器的 children 使用 Tooltip
v3： 复合组件（
Tooltip.Trigger、
Tooltip.Content、
Tooltip.Arrow）
|v2 prop
|v3 位置
|说明
content
|—
|请使用
Tooltip.Content 的 children
showArrow
showArrow（在 Content 上）
|移至
Tooltip.Content
placement
placement（在 Content 上）
|移至
Tooltip.Content
offset
offset（在 Content 上）
|移至
Tooltip.Content
color
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
shadow
|—
|已移除（请使用 Tailwind CSS）
classNames
|—
|请在各子组件上使用
className
motionProps
|—
|已移除（动画机制已不同）
trigger
trigger（在根上）
|仍存在：
"hover" |
"focus"（默认
"hover"）
isDisabled
isDisabled（在根上）
|v3 新增：可完全禁用 Tooltip
delay
delay（在根上）
|仍存在（默认由
0 改为
700）
closeDelay
closeDelay（在根上）
|仍存在（默认
0）
portalContainer
|—
|不再对外暴露
updatePositionDeps
|—
|不再对外暴露
containerPadding,
crossOffset
|—
|不再对外暴露
shouldFlip
|—
|自动处理
triggerScaleOnOpen
|—
|不可用
isKeyboardDismissDisabled
|—
|不可用
isDismissable
|—
|不可用
shouldCloseOnBlur
|—
|不可用
shouldCloseOnInteractOutside
|—
|不可用
onClose
|—
|请改用
onOpenChange
-
showArrow — 现位于
Tooltip.Content
-
placement — 现位于
Tooltip.Content
-
offset — 现位于
Tooltip.Content
v3 Tooltip 的结构如下：
isDisabled prop 可完全禁用 Tooltip。禁用后，悬停或聚焦时都不会显示提示：
trigger prop 控制 Tooltip 的激活方式，取值为
"hover"（默认）或
"focus"：
Tooltip.Content 与
Tooltip.Arrow 均支持
render prop，可在高级场景下用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。
- v2： 使用
content prop 传入提示文本 / 内容
- v3： 内容作为
Tooltip.Content 的 children
- v2： 由根上的
showArrow 控制
- v3： 在
Tooltip.Content 上使用
showArrow，并包含
Tooltip.Arrow 组件
- v2：
placement 与
offset 在根上
- v3：
placement 与
offset 移至
Tooltip.Content
- v2： children 自动作为触发器
- v3： 必须将触发元素包在
Tooltip.Trigger 内
- v2：
delay 默认为
0
- v3：
delay 默认为
700（注意：示例中使用
delay={0} 以贴近 v2 行为）
- 组件结构：必须使用复合组件（
Tooltip.Trigger、
Tooltip.Content、
Tooltip.Arrow）
-
content prop 已移除：请使用
Tooltip.Content 的 children
- prop 迁移：
showArrow、
placement、
offset 移至
Tooltip.Content
- 样式相关 prop 已移除：
color、
size、
radius、
shadow — 请使用 Tailwind CSS
-
classNames 已移除：请在各子组件上使用
className
-
motionProps 已移除：动画机制已不同
- 高级 prop 已移除：大量定位与行为相关 prop 已移除
- 默认延迟变更：默认由
0 改为
700
-
isDisabled prop：v3 新增，可完全禁用 Tooltip
-
trigger prop：取
"hover"（默认）或
"focus"，用于控制激活方式
- 渲染 prop：
Tooltip.Content 与
Tooltip.Arrow 支持
render prop，用于自定义 DOM 渲染