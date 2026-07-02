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HeroUI
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Tooltip

Tooltip 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Tooltip 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Tooltip 使用 content prop：

import { Tooltip, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Tooltip content="I am a tooltip">
      <Button>Hover me</Button>
    </Tooltip>
  );
}

在 v3 中，Tooltip 需要复合组件：

import { Tooltip, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Tooltip>
      <Tooltip.Trigger>
        <Button>Hover me</Button>
      </Tooltip.Trigger>
      <Tooltip.Content>
        I am a tooltip
      </Tooltip.Content>
    </Tooltip>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 通过 content prop 与作为触发器的 children 使用 Tooltip
v3： 复合组件（Tooltip.TriggerTooltip.ContentTooltip.Arrow

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
content请使用 Tooltip.Content 的 children
showArrowshowArrow（在 Content 上）移至 Tooltip.Content
placementplacement（在 Content 上）移至 Tooltip.Content
offsetoffset（在 Content 上）移至 Tooltip.Content
color已移除（请使用 Tailwind CSS）
size已移除（请使用 Tailwind CSS）
radius已移除（请使用 Tailwind CSS）
shadow已移除（请使用 Tailwind CSS）
classNames请在各子组件上使用 className
motionProps已移除（动画机制已不同）
triggertrigger（在根上）仍存在："hover" | "focus"（默认 "hover"
isDisabledisDisabled（在根上）v3 新增：可完全禁用 Tooltip
delaydelay（在根上）仍存在（默认由 0 改为 700
closeDelaycloseDelay（在根上）仍存在（默认 0
portalContainer不再对外暴露
updatePositionDeps不再对外暴露
containerPadding, crossOffset不再对外暴露
shouldFlip自动处理
triggerScaleOnOpen不可用
isKeyboardDismissDisabled不可用
isDismissable不可用
shouldCloseOnBlur不可用
shouldCloseOnInteractOutside不可用
onClose请改用 onOpenChange

3. 移至 Tooltip.Content 的 prop

  • showArrow — 现位于 Tooltip.Content
  • placement — 现位于 Tooltip.Content
  • offset — 现位于 Tooltip.Content

迁移示例

内容配置

{/* With arrow */}
<Tooltip content="I am a tooltip" showArrow>
  <Button>Hover me</Button>
</Tooltip>

{/* With placement */}
<Tooltip content="Tooltip" placement="bottom">
  <Button>Hover me</Button>
</Tooltip>

{/* With offset */}
<Tooltip content="Tooltip" offset={12}>
  <Button>Hover me</Button>
</Tooltip>
{/* With arrow */}
<Tooltip delay={0}>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Hover me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content showArrow>
    <Tooltip.Arrow />
    <p>I am a tooltip</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

{/* With placement */}
<Tooltip delay={0}>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Hover me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content placement="bottom">
    <p>Tooltip</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

{/* With offset */}
<Tooltip delay={0}>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Hover me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content offset={12}>
    <p>Tooltip</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

受控 Tooltip

import { useState } from "react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Tooltip
  content="I am a tooltip"
  isOpen={isOpen}
  onOpenChange={setIsOpen}
>
  <Button>Hover me</Button>
</Tooltip>
import { useState } from "react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Tooltip isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen} delay={0}>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Hover me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content>
    <p>I am a tooltip</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

带延迟

<Tooltip content="Tooltip" delay={500} closeDelay={200}>
  <Button>Hover me</Button>
</Tooltip>
<Tooltip delay={500} closeDelay={200}>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Hover me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content>
    <p>Tooltip</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

自定义内容

<Tooltip
  content={
    <div>
      <strong>Title</strong>
      <p>Description</p>
    </div>
  }
>
  <Button>Hover me</Button>
</Tooltip>
<Tooltip delay={0}>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Hover me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content>
    <div>
      <strong>Title</strong>
      <p>Description</p>
    </div>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

自定义触发器

<Tooltip content="Tooltip">
  <div className="custom-trigger">Custom trigger</div>
</Tooltip>
<Tooltip delay={0}>
  <Tooltip.Trigger className="custom-trigger">
    <div>Custom trigger</div>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content>
    <p>Tooltip</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

组件组成

v3 Tooltip 的结构如下：

Tooltip (Root)
  ├── Tooltip.Trigger
  │   └── [Trigger element]
  └── Tooltip.Content
      ├── Tooltip.Arrow (optional)
      └── [Tooltip content]

v3 新增 prop

isDisabled

isDisabled prop 可完全禁用 Tooltip。禁用后，悬停或聚焦时都不会显示提示：

<Tooltip isDisabled>
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>No tooltip</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content>
    <p>This will not show</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

trigger

trigger prop 控制 Tooltip 的激活方式，取值为 "hover"（默认）或 "focus"

{/* Show tooltip only on focus */}
<Tooltip trigger="focus">
  <Tooltip.Trigger>
    <Button>Focus me</Button>
  </Tooltip.Trigger>
  <Tooltip.Content>
    <p>Shown on focus only</p>
  </Tooltip.Content>
</Tooltip>

自定义渲染函数

Tooltip.ContentTooltip.Arrow 均支持 render prop，可在高级场景下用自定义渲染函数覆盖默认 DOM 元素。

说明

content prop

  • v2： 使用 content prop 传入提示文本 / 内容
  • v3： 内容作为 Tooltip.Content 的 children

箭头

  • v2： 由根上的 showArrow 控制
  • v3：Tooltip.Content 上使用 showArrow，并包含 Tooltip.Arrow 组件

placement 与 offset

  • v2： placementoffset 在根上
  • v3： placementoffset 移至 Tooltip.Content

触发元素

  • v2： children 自动作为触发器
  • v3： 必须将触发元素包在 Tooltip.Trigger

默认延迟

  • v2： delay 默认为 0
  • v3： delay 默认为 700（注意：示例中使用 delay={0} 以贴近 v2 行为）

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Tooltip.TriggerTooltip.ContentTooltip.Arrow
  2. content prop 已移除：请使用 Tooltip.Content 的 children
  3. prop 迁移showArrowplacementoffset 移至 Tooltip.Content
  4. 样式相关 prop 已移除colorsizeradiusshadow — 请使用 Tailwind CSS
  5. classNames 已移除：请在各子组件上使用 className
  6. motionProps 已移除：动画机制已不同
  7. 高级 prop 已移除：大量定位与行为相关 prop 已移除
  8. 默认延迟变更：默认由 0 改为 700
  9. isDisabled prop：v3 新增，可完全禁用 Tooltip
  10. trigger prop：取 "hover"（默认）或 "focus"，用于控制激活方式
  11. 渲染 propTooltip.ContentTooltip.Arrow 支持 render prop，用于自定义 DOM 渲染

Toast

Toast 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

User

User 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更3. 移至 Tooltip.Content 的 prop迁移示例内容配置受控 Tooltip带延迟自定义内容自定义触发器组件组成v3 新增 propisDisabledtrigger自定义渲染函数说明content prop箭头placement 与 offset触发元素默认延迟总结