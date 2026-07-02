InputOTP 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，InputOtp 根据
length prop 自动渲染插槽：
在 v3 中，InputOTP 改为复合组件，需要手动声明插槽：
v2： 单个组件，自动渲染各个分段
v3： 复合组件：
InputOTP.Group、
InputOTP.Slot、
InputOTP.Separator
|v2 prop
|v3 位置
|说明
length
InputOTP
|已重命名为
maxLength
allowedKeys
InputOTP
|已重命名为
pattern（正则表达式）
onValueChange
InputOTP
|改用
onChange
description、
errorMessage
|-
|通过外部 Description / FieldError 处理
variant
InputOTP
|简化为仅
primary |
secondary
color、
size、
radius
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
classNames
|-
|改在各子组件上使用
className
|-
textAlign
|新增 prop：插槽内的文本对齐（
'left' |
'center' |
'right'）
|-
inputMode
|新增 prop：移动端的虚拟键盘类型（默认
'numeric'）
|-
placeholder
|新增 prop：空插槽的占位符文本
|-
pasteTransformer
|新增 prop：转换粘贴的文本（例如去掉连字符）
v3 InputOTP 遵循以下结构：
v3 引入了几个 v2 中没有的 prop：
-
textAlign：控制插槽内的文本对齐（
'left' |
'center' |
'right'，默认
'left'）
-
inputMode：设置移动端虚拟键盘类型（
'numeric' |
'text' |
'decimal' |
'tel' |
'search' |
'email' |
'url'，默认
'numeric'）
-
placeholder：设置空插槽的占位符文本
-
pasteTransformer：
(text: string) => string 类型的函数，用于转换粘贴的文本（例如从粘贴的代码中移除连字符）
为方便使用，HeroUI 从 input-otp 库再导出了几个常用的正则模式：
-
REGEXP_ONLY_DIGITS —— 仅限数字字符（0-9）
-
REGEXP_ONLY_CHARS —— 仅限字母字符（a-z、A-Z）
-
REGEXP_ONLY_DIGITS_AND_CHARS —— 字母数字字符（0-9、a-z、A-Z）
- 组件结构：必须用
InputOTP.Group 与
InputOTP.Slot 手动声明插槽
- length → maxLength：prop 重命名
- allowedKeys → pattern：prop 重命名，改为接收正则表达式
- onValueChange → onChange：事件处理函数重命名
- 移除 description：改用独立的
Description 组件
- 移除 errorMessage：改用独立的错误展示组件
- 简化变体：v3 仅支持
variant="primary" 与
variant="secondary"
- 移除 color：请用 Tailwind CSS 类设置样式
- 移除 size：请用 Tailwind CSS 类设置样式
- 移除 radius：请用 Tailwind CSS 类设置样式
- 移除 classNames：改在各子组件上使用
className prop
- 新增 prop：v3 新增了
textAlign、
inputMode、
placeholder 与
pasteTransformer
- 导出的正则模式：可使用
REGEXP_ONLY_DIGITS、
REGEXP_ONLY_CHARS、
REGEXP_ONLY_DIGITS_AND_CHARS 作为
pattern 的取值