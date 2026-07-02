Snippet 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
Snippet 组件在 HeroUI v3 中已移除。请使用原生 HTML 元素配合 Tailwind CSS，并通过 Clipboard API 自行实现复制能力。
v2： 来自
@heroui/react 的
<Snippet> 组件
v3： 原生 HTML 元素（
<pre>、
<code>）+ 手动实现复制逻辑
v2 的 Snippet 具备以下能力，需要在 v3 中分别替代：
|v2 功能
|v3 替代
|说明
|复制按钮
|Button + Clipboard API
|使用
navigator.clipboard.writeText()
|复制提示
|Tooltip 组件
|使用 v3 的 Tooltip
|符号前缀
|手动渲染
|将符号作为文本内容输出
|多行支持
|数组映射
|对字符串数组做
map
|变体（
flat、
solid、
bordered、
shadow）
|Tailwind 类
|使用背景 / 边框等工具类
|颜色（
default、
primary 等）
|Tailwind 类
|使用颜色相关工具类
|尺寸（
sm、
md、
lg）
|Tailwind 字号
|使用
text-sm、
text-base、
text-lg
|圆角
|Tailwind 圆角
|使用
rounded-* 类
在 v2 中，
Snippet 是带内置复制能力的包装组件：
在 v3 中，请使用原生 HTML 元素并手动实现复制：
Snippet 类需求很常见，下面是一个完整的可复用组件示例：
- 组件已移除：v3 不再提供
Snippet 组件。
- 导入调整：移除
import { Snippet } from "@heroui/react"。
- 使用原生元素：改用原生
<pre>、
<code> 等元素。
- 手动复制：使用 Clipboard API 实现复制。
- 样式：直接用 Tailwind CSS 类表达变体、颜色、尺寸。
- Tooltip：复制按钮的提示请使用 v3 Tooltip。
- Button：复制按钮请使用 v3 Button。
- 移除导入：从
@heroui/react 的导入中删除
Snippet。
- 替换组件：将所有
<Snippet> 替换为原生 HTML 结构。
- 实现复制：使用
navigator.clipboard.writeText() 等方法。
- 添加复制按钮：使用 v3 的 Button 与 Tooltip。
- 应用样式：用 Tailwind CSS 表达变体、颜色、尺寸。
- 处理多行：多行场景对数组做映射渲染。
- （可选） 在应用中封装可复用的 Snippet 组件。
Clipboard API 需要：
- HTTPS（本地开发可使用 localhost）
- 用户手势触发（不能自动调用）
- 现代浏览器支持
如需兼容旧浏览器，可采用回退方案：