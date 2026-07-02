Alert 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Alert 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。
在 v2 中，
Alert 是单个组件，通过 prop 接收标题、描述、图标等内容：
在 v3 中，Alert 改为复合组件模式，子节点显式声明：
v2： 单一
Alert 组件，通过 prop 配置
v3： 复合组件：
Alert、
Alert.Indicator、
Alert.Content、
Alert.Title、
Alert.Description
|v2 颜色
|v3 状态
|说明
default
default
|相同
primary
accent
|已重命名
secondary
default
|改用
default 状态
success
success
|相同
warning
warning
|相同
danger
danger
|相同
v2 变体：
solid、
bordered、
flat、
faded
v3： 不再提供
variant prop——请使用 Tailwind CSS 类来实现类似效果
要在 v3 中复刻 v2 的变体外观：
- v2
solid → v3
status + 添加背景颜色类
- v2
bordered → v3
status + 添加
border 类
- v2
flat → v3 默认效果（无需额外类）
- v2
faded → v3
status + 添加透明度 / 背景类
|v2 prop
|v3 位置
|说明
variant
|-
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|-
|已移除（请改用 Tailwind，例如
rounded-lg）
startContent
|-
|将内容放在
<Alert.Indicator /> 之前
endContent
|-
|将内容放在
<Alert.Content /> 之后
hideIcon
|-
|省略
<Alert.Indicator />
hideIconWrapper
|-
|已移除（v3 不再有图标包装层）
icon
Alert.Indicator
|将图标作为
<Alert.Indicator /> 的子节点
isVisible、
isDefaultVisible、
onVisibleChange
|-
|已移除（请通过条件渲染控制）
isClosable、
onClose、
closeButtonProps
|-
|已移除（请手动添加
CloseButton）
title
Alert.Title
|在
<Alert.Content> 内部使用
<Alert.Title>
description
Alert.Description
|在
<Alert.Content> 内部使用
<Alert.Description>
v2： 通过
icon prop 设置或
hideIcon 隐藏
v3： 使用
<Alert.Indicator />，通过子节点自定义图标，或完全省略它
v3 Alert 遵循以下结构：
- 组件结构：必须使用复合组件，而不是 prop
- Color → Status：
color prop 已重命名为
status，
primary →
accent，
secondary →
default
- 移除 variant：不再提供
variant prop；请使用 Tailwind CSS 类
- 移除 radius：不再提供
radius prop；请使用 Tailwind CSS 类
- 不再内置关闭按钮：必须手动添加
CloseButton
- 不再内置可见性控制：请通过条件渲染处理可见性
- 不再有 startContent / endContent prop：直接将内容放入组件树中
- 图标处理：使用
<Alert.Indicator /> 配合子节点，或省略它