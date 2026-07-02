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HeroUI
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Alert

Alert 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Alert 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Alert 是单个组件，通过 prop 接收标题、描述、图标等内容：

import { Alert } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Alert 
      title="This is an alert"
      description="Thanks for subscribing to our newsletter!"
    />
  );
}

在 v3 中，Alert 改为复合组件模式，子节点显式声明：

import { Alert } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Alert>
      <Alert.Indicator />
      <Alert.Content>
        <Alert.Title>This is an alert</Alert.Title>
        <Alert.Description>
          Thanks for subscribing to our newsletter!
        </Alert.Description>
      </Alert.Content>
    </Alert>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单一 Alert 组件，通过 prop 配置
v3： 复合组件：AlertAlert.IndicatorAlert.ContentAlert.TitleAlert.Description

2. Color / Status prop

v2 颜色v3 状态说明
defaultdefault相同
primaryaccent已重命名
secondarydefault改用 default 状态
successsuccess相同
warningwarning相同
dangerdanger相同

3. 移除变体

v2 变体： solidborderedflatfaded
v3： 不再提供 variant prop——请使用 Tailwind CSS 类来实现类似效果

要在 v3 中复刻 v2 的变体外观：

  • v2 solid → v3 status + 添加背景颜色类
  • v2 bordered → v3 status + 添加 border
  • v2 flat → v3 默认效果（无需额外类）
  • v2 faded → v3 status + 添加透明度 / 背景类

4. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
variant-已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius-已移除（请改用 Tailwind，例如 rounded-lg
startContent-将内容放在 <Alert.Indicator /> 之前
endContent-将内容放在 <Alert.Content /> 之后
hideIcon-省略 <Alert.Indicator />
hideIconWrapper-已移除（v3 不再有图标包装层）
iconAlert.Indicator将图标作为 <Alert.Indicator /> 的子节点
isVisibleisDefaultVisibleonVisibleChange-已移除（请通过条件渲染控制）
isClosableonClosecloseButtonProps-已移除（请手动添加 CloseButton
titleAlert.Title<Alert.Content> 内部使用 <Alert.Title>
descriptionAlert.Description<Alert.Content> 内部使用 <Alert.Description>

5. 图标处理

v2： 通过 icon prop 设置或 hideIcon 隐藏
v3： 使用 <Alert.Indicator />，通过子节点自定义图标，或完全省略它

迁移示例

图标处理

import { Icon } from '@iconify/react';

{/* With custom icon */}
<Alert 
  icon={<Icon icon="gravity-ui:box" />}
  title="Custom Icon Alert"
/>

{/* Without icon */}
<Alert hideIcon title="No Icon Alert" />
import { Icon } from '@iconify/react';

{/* With custom icon */}
<Alert>
  <Alert.Indicator>
    <Icon icon="gravity-ui:box" />
  </Alert.Indicator>
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>Custom Icon Alert</Alert.Title>
  </Alert.Content>
</Alert>

{/* Without icon */}
<Alert>
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>No Icon Alert</Alert.Title>
  </Alert.Content>
</Alert>

带操作按钮（end content）

import { Alert, Button } from "@heroui/react";

<Alert
  title="You have no credits left"
  description="Upgrade to a paid plan to continue"
  endContent={
    <Button color="warning" size="sm" variant="flat">
      Upgrade
    </Button>
  }
/>
import { Alert, Button } from "@heroui/react";

<Alert status="warning">
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>You have no credits left</Alert.Title>
    <Alert.Description>
      Upgrade to a paid plan to continue
    </Alert.Description>
    <Button className="mt-2" size="sm" variant="primary">
      Upgrade
    </Button>
  </Alert.Content>
</Alert>

可关闭的 Alert

<Alert
  title="Closable Alert"
  isClosable
  onClose={() => console.log("Closed")}
/>
import { Alert, CloseButton } from "@heroui/react";
import { useState } from "react";

const [isVisible, setIsVisible] = useState(true);

{isVisible && (
  <Alert>
    <Alert.Indicator />
    <Alert.Content>
      <Alert.Title>Closable Alert</Alert.Title>
    </Alert.Content>
    <CloseButton 
      aria-label="Close"
      onPress={() => setIsVisible(false)}
    />
  </Alert>
)}

样式变更

v2：classNames prop

<Alert 
  classNames={{
    base: "custom-base",
    title: "custom-title",
    description: "custom-description"
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<Alert className="custom-base">
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title className="custom-title">Title</Alert.Title>
    <Alert.Description className="custom-description">
      Description
    </Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

组件结构

v3 Alert 遵循以下结构：

Alert (Root)
  ├── Alert.Indicator (optional)
  ├── Alert.Content (optional)
  │   ├── Alert.Title (optional)
  │   └── Alert.Description (optional)
  └── [Additional content like buttons, close button, etc.] (optional)

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件，而不是 prop
  2. Color → Statuscolor prop 已重命名为 statusprimaryaccentsecondarydefault
  3. 移除 variant：不再提供 variant prop；请使用 Tailwind CSS 类
  4. 移除 radius：不再提供 radius prop；请使用 Tailwind CSS 类
  5. 不再内置关闭按钮：必须手动添加 CloseButton
  6. 不再内置可见性控制：请通过条件渲染处理可见性
  7. 不再有 startContent / endContent prop：直接将内容放入组件树中
  8. 图标处理：使用 <Alert.Indicator /> 配合子节点，或省略它

Accordion

Accordion 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Autocomplete

Autocomplete 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Color / Status prop3. 移除变体4. Prop 变更5. 图标处理迁移示例图标处理带操作按钮（end content）可关闭的 Alert样式变更v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件结构总结