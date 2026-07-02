import { Icon } from '@iconify/react' ; { /* With custom icon */ } < Alert > < Alert.Indicator > < Icon icon = "gravity-ui:box" /> </ Alert.Indicator > < Alert.Content > < Alert.Title >Custom Icon Alert</ Alert.Title > </ Alert.Content > </ Alert > { /* Without icon */ } < Alert > < Alert.Content > < Alert.Title >No Icon Alert</ Alert.Title > </ Alert.Content > </ Alert >