Divider
Divider（已重命名为 Separator）从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
组件重命名
v2：
Divider
v3：
Separator
主要变化
1. 组件名称
v2：
Divider
v3：
Separator
2. 变体 prop
v3： Separator 新增
variant prop，可选
default、
secondary、
tertiary，对应不同的强调层级（v2 的 Divider 没有变体）。
3. Prop 对比
|属性
|v2
|v3
|说明
orientation
|✅
|✅
|相同：
"horizontal" |
"vertical"
className
|✅
|✅
|相同
variant
|❌
|✅
|新增：
"default" |
"secondary" |
"tertiary"
结构变化
在 v2 中，组件名为
Divider：
在 v3 中，组件已重命名为
Separator：
迁移示例
使用变体
总结
- 组件已重命名：
Divider→
Separator
- 导入变化：将导入从
Divider更新为
Separator
- v3 新增功能：
variantprop（
default、
secondary、
tertiary），用于区分强调层级
迁移步骤
- 更新导入：将
import { Divider }改为
import { Separator }
- 替换组件：把所有
<Divider />替换为
<Separator />
- 保留相同的 prop：
orientation与
className行为不变
- 可选：使用
variant="secondary"或
variant="tertiary"表达不同的强调层级