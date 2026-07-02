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HeroUI
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Avatar

Avatar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

完整的 API 参考、样式指南与高级示例请参阅 v3 Avatar 文档。本指南只关注从 HeroUI v2 的迁移。

结构变化

在 v2 中，Avatar 是单个组件，通过 props 传入图片地址、姓名、后备内容等：

import { Avatar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Avatar 
      src="https://example.com/avatar.jpg"
      name="John Doe"
      showFallback
    />
  );
}

在 v3 中，Avatar 采用显式子组件的复合组件模式：

import { Avatar } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Avatar>
      <Avatar.Image src="https://example.com/avatar.jpg" alt="John Doe" />
      <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
    </Avatar>
  );
}

主要变化

1. 组件结构

v2： 单个带 props 的 Avatar
v3： 复合组件：AvatarAvatar.ImageAvatar.Fallback

2. Prop 变更

v2 propv3 位置说明
srcAvatar.Image使用 <Avatar.Image src="..." />
name请自行生成首字母缩写并传入 <Avatar.Fallback />
showFallback已移除（图片加载失败或未提供时显示后备）
fallback, iconAvatar.Fallback将内容放在 <Avatar.Fallback />
colorAvatar相同；primaryaccentsecondarydefault
variantAvatarv3 新增；"default" | "soft"
sizeAvatar相同
isBordered已移除（请使用 Tailwind，例如 ring-2 ring-background
radius已移除（请使用 Tailwind，例如 rounded-full
isDisabled, isFocusable已移除（如需请用 Tailwind / asChild
getInitials请手动生成首字母缩写
ImgComponent, imgProps如需请在 Avatar.Image 上使用 asChild
onErrorAvatar.Image<Avatar.Image /> 上使用 onError
Avatar.Image新增：srcSetsizesloading（响应式图片）
Avatar.Fallback新增：delayMs 延迟显示后备（减少闪烁）
classNames请在各部分使用 className
AvatarGroup无 v3 等价组件；请用 CSS 自行成组

3. variant prop（v3 新增）

v2：variant prop，仅通过 color 控制样式
v3： 新增 variant prop，可选 "default""soft""soft" 使用更浅的背景样式。

<Avatar variant="soft" color="accent">
  <Avatar.Image src="..." alt="User" />
  <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

4. Avatar.Image 响应式属性（v3 新增）

v2： 仅支持 srconError
v3： Avatar.Image 现支持 srcSetsizesloading，用于响应式图片

<Avatar>
  <Avatar.Image
    src="avatar-400.jpg"
    srcSet="avatar-200.jpg 200w, avatar-400.jpg 400w"
    sizes="(max-width: 600px) 200px, 400px"
    loading="lazy"
    alt="User"
  />
  <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

5. Avatar.FallbackdelayMs prop（v3 新增）

v2： 立即显示后备，或由 showFallback 控制
v3： Avatar.Fallback 支持 delayMs，可延后渲染，避免图片很快加载完成时出现后备闪烁

<Avatar>
  <Avatar.Image src="..." alt="User" />
  <Avatar.Fallback delayMs={600}>JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

6. 图片与后备内容

v2： 使用 srcnameshowFallbackfallback 等 props
v3： 需显式渲染 <Avatar.Image /><Avatar.Fallback />

7. color 映射

v2 colorv3 color说明
defaultdefault相同
primaryaccent已重命名
secondarydefault使用 default
successsuccess相同
warningwarning相同
dangerdanger相同

8. AvatarGroup 已移除

v2： 提供独立的 AvatarGroup 组件
v3：AvatarGroup — 请用 CSS 类手动成组

迁移示例

尺寸与颜色

<Avatar size="md" color="primary" src="..." name="John" />
<Avatar size="md" color="accent">
  <Avatar.Image src="..." alt="John" />
  <Avatar.Fallback>J</Avatar.Fallback>
</Avatar>

自定义后备

import { Icon } from "@iconify/react";

<Avatar 
  src="https://broken-url.com/image.jpg"
  showFallback
  fallback={<Icon icon="mdi:account" />}
/>
import { Icon } from "@iconify/react";

<Avatar>
  <Avatar.Image 
    src="https://broken-url.com/image.jpg" 
    alt="User"
  />
  <Avatar.Fallback>
    <Icon icon="mdi:account" />
  </Avatar.Fallback>
</Avatar>

Avatar 组

import { Avatar, AvatarGroup } from "@heroui/react";

<AvatarGroup isBordered>
  <Avatar src="https://example.com/1.jpg" />
  <Avatar src="https://example.com/2.jpg" />
  <Avatar src="https://example.com/3.jpg" />
</AvatarGroup>
import { Avatar } from "@heroui/react";

<div className="flex -space-x-2">
  <Avatar className="ring-2 ring-background">
    <Avatar.Image src="https://example.com/1.jpg" alt="User 1" />
    <Avatar.Fallback>U1</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <Avatar className="ring-2 ring-background">
    <Avatar.Image src="https://example.com/2.jpg" alt="User 2" />
    <Avatar.Fallback>U2</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
  <Avatar className="ring-2 ring-background">
    <Avatar.Image src="https://example.com/3.jpg" alt="User 3" />
    <Avatar.Fallback>U3</Avatar.Fallback>
  </Avatar>
</div>

带头像数量上限的组

import { Avatar, AvatarGroup } from "@heroui/react";

<AvatarGroup max={3}>
  <Avatar src="https://example.com/1.jpg" />
  <Avatar src="https://example.com/2.jpg" />
  <Avatar src="https://example.com/3.jpg" />
  <Avatar src="https://example.com/4.jpg" />
  <Avatar src="https://example.com/5.jpg" />
</AvatarGroup>
import { Avatar } from "@heroui/react";

const users = [
  { id: 1, src: "https://example.com/1.jpg", name: "User 1" },
  { id: 2, src: "https://example.com/2.jpg", name: "User 2" },
  { id: 3, src: "https://example.com/3.jpg", name: "User 3" },
  { id: 4, src: "https://example.com/4.jpg", name: "User 4" },
  { id: 5, src: "https://example.com/5.jpg", name: "User 5" },
];

<div className="flex -space-x-2">
  {users.slice(0, 3).map((user) => (
    <Avatar key={user.id} className="ring-2 ring-background">
      <Avatar.Image src={user.src} alt={user.name} />
      <Avatar.Fallback>
        {user.name.split(" ").map(n => n[0]).join("")}
      </Avatar.Fallback>
    </Avatar>
  ))}
  <Avatar className="ring-2 ring-background">
    <Avatar.Fallback className="border-none">
      +{users.length - 3}
    </Avatar.Fallback>
  </Avatar>
</div>

变体

{/* v2 doesn't have variants, but uses color prop */}
<Avatar color="primary" name="John" />
{/* v3 has variant prop */}
<Avatar variant="soft" color="accent">
  <Avatar.Fallback>J</Avatar.Fallback>
</Avatar>

样式变化

v2：classNames prop

<Avatar 
  classNames={{
    base: "custom-base",
    img: "custom-img",
    fallback: "custom-fallback"
  }}
/>

v3：直接使用 className prop

<Avatar className="custom-base">
  <Avatar.Image className="custom-img" src="..." alt="..." />
  <Avatar.Fallback className="custom-fallback">
    JD
  </Avatar.Fallback>
</Avatar>

组件组成

v3 Avatar 的结构如下：

Avatar (Root)
  ├── Avatar.Image (optional)
  └── Avatar.Fallback (optional; shown when image fails or not provided)

生成首字母缩写的辅助函数

v3 没有 name prop，需要自行生成首字母缩写：

function getInitials(name: string): string {
  return name
    .split(" ")
    .map(n => n[0])
    .join("")
    .toUpperCase()
    .slice(0, 2);
}

// Usage
<Avatar>
  <Avatar.Fallback>{getInitials("John Doe")}</Avatar.Fallback>
</Avatar>

总结

  1. 组件结构：必须使用复合组件（Avatar.ImageAvatar.Fallback
  2. name prop 已移除：请手动生成首字母缩写
  3. showFallback 已移除：图片失败时仍会显示后备
  4. 新增 variant prop"default" | "soft"，用于视觉样式
  5. 响应式图片Avatar.Image 支持 srcSetsizesloading
  6. 后备延迟Avatar.Fallback 支持 delayMs，减轻后备闪烁
  7. 颜色映射primaryaccentsecondarydefault
  8. isBordered 已移除：请使用 Tailwind ring-2 ring-background 等类
  9. radius 已移除：请使用 Tailwind rounded-*
  10. isDisabled 等已移除：请使用 Tailwind opacity-50 等类
  11. AvatarGroup 已移除：请用 CSS 手动成组
  12. icon prop 已移除：请将图标内容放入 Avatar.Fallback
  13. classNames 已移除：请在各子组件上使用 className prop

Autocomplete

Autocomplete 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

Badge

Badge 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。

本页目录

结构变化主要变化1. 组件结构2. Prop 变更3. variant prop（v3 新增）4. Avatar.Image 响应式属性（v3 新增）5. Avatar.FallbackdelayMs prop（v3 新增）6. 图片与后备内容7. color 映射8. AvatarGroup 已移除迁移示例尺寸与颜色自定义后备Avatar 组带头像数量上限的组变体样式变化v2：classNames propv3：直接使用 className prop组件组成生成首字母缩写的辅助函数总结