Avatar 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，
Avatar 是单个组件，通过 props 传入图片地址、姓名、后备内容等：
在 v3 中，
Avatar 采用显式子组件的复合组件模式：
v2： 单个带 props 的
Avatar
v3： 复合组件：
Avatar、
Avatar.Image、
Avatar.Fallback
|v2 prop
|v3 位置
|说明
src
Avatar.Image
|使用
<Avatar.Image src="..." />
name
|—
|请自行生成首字母缩写并传入
<Avatar.Fallback />
showFallback
|—
|已移除（图片加载失败或未提供时显示后备）
fallback,
icon
Avatar.Fallback
|将内容放在
<Avatar.Fallback /> 内
color
Avatar
|相同；
primary →
accent，
secondary →
default
variant
Avatar
|v3 新增；
"default" |
"soft"
size
Avatar
|相同
isBordered
|—
|已移除（请使用 Tailwind，例如
ring-2 ring-background）
radius
|—
|已移除（请使用 Tailwind，例如
rounded-full）
isDisabled,
isFocusable
|—
|已移除（如需请用 Tailwind /
asChild）
getInitials
|—
|请手动生成首字母缩写
ImgComponent,
imgProps
|—
|如需请在
Avatar.Image 上使用
asChild
onError
Avatar.Image
|在
<Avatar.Image /> 上使用
onError
|—
Avatar.Image
|新增：
srcSet、
sizes、
loading（响应式图片）
|—
Avatar.Fallback
|新增：
delayMs 延迟显示后备（减少闪烁）
classNames
|—
|请在各部分使用
className
AvatarGroup
|—
|无 v3 等价组件；请用 CSS 自行成组
v2： 无
variant prop，仅通过
color 控制样式
v3： 新增
variant prop，可选
"default" 与
"soft"。
"soft" 使用更浅的背景样式。
v2： 仅支持
src 与
onError
v3：
Avatar.Image 现支持
srcSet、
sizes、
loading，用于响应式图片
v2： 立即显示后备，或由
showFallback 控制
v3：
Avatar.Fallback 支持
delayMs，可延后渲染，避免图片很快加载完成时出现后备闪烁
v2： 使用
src、
name、
showFallback、
fallback 等 props
v3： 需显式渲染
<Avatar.Image /> 与
<Avatar.Fallback />
|v2 color
|v3 color
|说明
default
default
|相同
primary
accent
|已重命名
secondary
default
|使用
default
success
success
|相同
warning
warning
|相同
danger
danger
|相同
v2： 提供独立的
AvatarGroup 组件
v3： 无
AvatarGroup — 请用 CSS 类手动成组
v3
Avatar 的结构如下：
v3 没有
name prop，需要自行生成首字母缩写：
- 组件结构：必须使用复合组件（
Avatar.Image、
Avatar.Fallback）
-
name prop 已移除：请手动生成首字母缩写
-
showFallback 已移除：图片失败时仍会显示后备
- 新增
variant prop：
"default" |
"soft"，用于视觉样式
- 响应式图片：
Avatar.Image 支持
srcSet、
sizes、
loading
- 后备延迟：
Avatar.Fallback 支持
delayMs，减轻后备闪烁
- 颜色映射：
primary →
accent，
secondary →
default
-
isBordered 已移除：请使用 Tailwind
ring-2 ring-background 等类
-
radius 已移除：请使用 Tailwind
rounded-* 类
-
isDisabled 等已移除：请使用 Tailwind
opacity-50 等类
-
AvatarGroup 已移除：请用 CSS 手动成组
-
icon prop 已移除：请将图标内容放入
Avatar.Fallback
-
classNames 已移除：请在各子组件上使用
className prop