<TimeInput

import { Description, FieldError, Label } from "@heroui/react" ;

< TimeField className = "w-[256px]" name = "startTime" >

< Label >Start time</ Label >

< DateInputGroup >

< DateInputGroup.Input >

{( segment ) => < DateInputGroup.Segment segment = {segment} />}

</ DateInputGroup.Input >

</ DateInputGroup >

< Description >Select start time</ Description >

</ TimeField >

< TimeField className = "w-[256px]" isInvalid name = "time" >

< Label >Time</ Label >

< DateInputGroup >

< DateInputGroup.Input >

{( segment ) => < DateInputGroup.Segment segment = {segment} />}

</ DateInputGroup.Input >

</ DateInputGroup >

< FieldError >Please enter a valid time</ FieldError >