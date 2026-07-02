TimeInput → TimeField 从 HeroUI v2 到 v3 的迁移指南。
在 v2 中，TimeInput 是单个组件，通过 prop 配置：
在 v3 中，TimeField 改为复合组件，需要配合 DateInputGroup 与分段（segment）的 render prop：
v2：
TimeInput
v3：
TimeField
v2： 单个组件，通过 prop 配置
v3： 复合组件：
TimeField（根）+
DateInputGroup 与
DateInputGroup.Input（render prop）+
DateInputGroup.Segment；可选地搭配
DateInputGroup.Prefix 与
DateInputGroup.Suffix
|v2 prop
|v3 位置
|说明
label
|—
|改用
Label 组件
description
|—
|改用
Description 组件
errorMessage
|—
|改用
FieldError 组件
value、
defaultValue、
onChange
TimeField
|与 React Aria 一致
minValue、
maxValue、
granularity、
placeholderValue
TimeField
|相同
isRequired、
isDisabled、
isReadOnly、
isInvalid、
name
TimeField
|相同
validationBehavior、
shouldForceLeadingZeros
TimeField
|相同
variant
DateInputGroup
|简化为仅
primary |
secondary
fullWidth
TimeField 或
DateInputGroup
|设置在根或分组上
color
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
size
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
radius
|—
|已移除（请改用 Tailwind CSS）
labelPlacement
|—
|通过布局自行处理
startContent
DateInputGroup.Prefix
|改用 Prefix 子组件
endContent
DateInputGroup.Suffix
|改用 Suffix 子组件
classNames
|—
|在
TimeField 与
DateInputGroup 各部分上使用
className
groupProps
|—
|在
DateInputGroup 上使用
className 或标准 DOM 属性
labelProps
|—
|在
Label 上使用
className
fieldProps
|—
|在
DateInputGroup 上使用
className
innerWrapperProps
|—
|在分组 / 输入相关部分上使用
className
descriptionProps
|—
|在
Description 上使用
className
errorMessageProps
|—
|在
FieldError 上使用
className
inputRef
|—
|由
TimeField / React Aria 处理 ref
v3 TimeField 遵循以下结构：
- 组件重命名：
TimeInput →
TimeField
- 组件结构：必须使用复合组件：
TimeField（根）配合
DateInputGroup 与
DateInputGroup.Input（render prop）+
DateInputGroup.Segment
- 标签 / 描述 / 错误：改用独立组件（
Label、
Description、
FieldError）
- 时间相关 prop 不变：
value、
defaultValue、
onChange、
minValue、
maxValue、
granularity、
placeholderValue、
isRequired、
isDisabled、
isInvalid、
name、
validationBehavior、
shouldForceLeadingZeros 继续保留在
TimeField 上
- DateInputGroup 的变体：v3 仅支持
DateInputGroup 上的
variant="primary" 与
variant="secondary"；
color、
size、
radius 已移除——请改用 Tailwind CSS
- Start / End 内容：
startContent /
endContent →
DateInputGroup.Prefix 与
DateInputGroup.Suffix
- 移除 labelPlacement：
labelPlacement 已移除——请通过布局自行实现
- DOM / className prop：
groupProps、
labelProps、
fieldProps、
classNames 已移除——请在相关部分使用
className（以及标准 DOM 属性）