v3.0.0-beta.3
七个新组件、fullWidth 与 hideSeparator 支持、样式修复，以及 AlertDialog / Modal backdrop 变体调整与移除 asChild prop 等破坏性变更。
此版本引入了七个新组件（ButtonGroup、DateField、ErrorMessage、ScrollShadow、SearchField、TagGroup、TimeField），为表单组件添加
fullWidth 支持，为 Tabs、ButtonGroup 与 Accordion 引入
hideSeparator，包含若干样式修复，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除
asChild prop，并更新了 AlertDialog 与 Modal 的 backdrop 变体。
安装
升级到最新版本：
新增功能
新组件
本次发布引入了 7 个 新的基础组件：
- ButtonGroup：以一致的样式与间距将相关按钮分组。（文档）
- DateField：日期输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria DateField 构建。（文档）
- ErrorMessage：底层的错误信息组件，用于在非表单组件中展示错误。（文档）
- ScrollShadow：通过视觉阴影提示可滚动内容溢出，并可自动检测滚动位置。（文档）
- SearchField：带有内置搜索图标与清除按钮的搜索输入字段。（文档）
- TagGroup：一组可聚焦的标签，支持键盘导航、选择与删除。（文档）
- TimeField：时间输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria TimeField 构建。（文档）
ButtonGroup
DateField
ErrorMessage
SearchField
ScrollShadow
TagGroup
TimeField
全宽支持
为表单与输入组件新增
fullWidth 支持，可以让它们撑满容器的整个宽度。这在构建一致的表单布局与响应式设计时尤其有用。
支持的组件：
- ButtonGroup
- Button
- ComboBox
- DateField
- DateInputGroup
- InputGroup
- Input
- NumberField
- SearchField
- Select
- TextField
- TextArea
- TimeField
组件改进
分隔线控制增强
为 Tabs、ButtonGroup 与 Accordion 组件新增
hideSeparator 支持，可隐藏条目之间的分隔线，呈现更简洁、更纯粹的外观。
Tabs：
ButtonGroup：
Accordion：
文档图标集成
将 @gravity-ui/icons 集成到文档组件中，统一图标渲染，同时改进了 SSR 支持并提升了性能。
依赖更新
React Aria Components v1.14.0
将 React Aria Components 升级到 v1.14.0。本次升级包含：
增强：
- SearchField：新增
isReadOnly与
isRequired渲染属性
- Tooltip：新增
shouldCloseOnPress属性
- Tabs：支持在 tab 面板之间进行动画过渡
- 其他：
useControlledState现已在
setState回调中提供支持
修复：
- ComboBox：修复 VoiceOver 不读取 ListBox 项
aria-label的问题
- 日期与时间：增强了对 absolute 日期与日期时间字符串的错误处理
- NumberField：在移动端滚动时不再误触发递增 / 递减
- Overlay：修复了设置 boundary container 时 overlay 定位与 flip 的问题
- Table：修复了在键盘导航期间进行拖放时的崩溃问题
- 其他多项 bug 修复与改进
完整变更请参阅 React Aria Components v1.14.0 发布说明。
其他依赖升级
@internationalized/date：3.10.0 → 3.10.1
@radix-ui/react-avatar：1.1.10 → 1.1.11
tailwind-merge：3.3.1 → 3.4.0
tailwind-variants：3.1.1 → 3.2.2
样式修复
表单组件的禁用状态
修复了 Input 与 TextArea 组件的禁用状态样式。
样式优化
- 提高选择器精确度：增强 CSS 选择器特异性，让样式隔离更好、性能更优
- 动画增强：改进了多个组件的动画性能与流畅度
- 新增 no-highlight 工具类：新增
no-highlight工具类，用于防止交互元素中的文字被选中，从而提升体验
- 优化 will-change 属性：在多个组件中调整
will-changeCSS 属性，以获得更好的动画性能
- 移除全局滚动条样式：移除了全局滚动条样式，避免与自定义滚动条实现冲突，并修复了 modal / overlay 的交互问题
⚠️ 破坏性变更
AlertDialog 与 Modal 的 backdrop 变体
backdropVariant /
variant prop 的取值已从
"solid" 重命名为
"opaque"，以提升语义清晰度——「opaque」（不透明）更准确地描述了遮罩的视觉外观。
迁移：
将 AlertDialog 中所有
backdropVariant="solid" 替换为
backdropVariant="opaque"，将 Modal 中所有
variant="solid" 替换为
variant="opaque"：
可用的 backdrop 变体：
"opaque"—— 深色不透明遮罩，完全遮挡背景（即此前的
"solid"）
"blur"—— 模糊遮罩，柔和地遮挡背景
"transparent"—— 透明遮罩，保持背景可见
移除
asChild prop
为提供更清晰的 API、更强的类型安全性以及更简单的使用方式，组件中的
asChild 模式已被移除。
关于组件组合模式的更多细节，请参阅 组合指南。
Bug 修复
- 修复了
isInvalid样式在 surface 背景上使用相关组件时的表现
- 修复了 AlertDialog 与 Modal 关闭后重新渲染的问题
- 修复了浮层关闭时未能正确清理的问题
- 修复了文档中 Storybook 链接与导航的问题
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！