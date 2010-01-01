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v3.0.0-beta.3

七个新组件、fullWidth 与 hideSeparator 支持、样式修复，以及 AlertDialog / Modal backdrop 变体调整与移除 asChild prop 等破坏性变更。

2025 年 12 月 19 日

此版本引入了七个新组件（ButtonGroupDateFieldErrorMessageScrollShadowSearchFieldTagGroupTimeField），为表单组件添加 fullWidth 支持，为 TabsButtonGroupAccordion 引入 hideSeparator，包含若干样式修复，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除 asChild prop，并更新了 AlertDialogModal 的 backdrop 变体。

HeroUI v3 Beta 3

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增功能

新组件

本次发布引入了 7 个 新的基础组件：

  • ButtonGroup：以一致的样式与间距将相关按钮分组。（文档
  • DateField：日期输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria DateField 构建。（文档
  • ErrorMessage：底层的错误信息组件，用于在非表单组件中展示错误。（文档
  • ScrollShadow：通过视觉阴影提示可滚动内容溢出，并可自动检测滚动位置。（文档
  • SearchField：带有内置搜索图标与清除按钮的搜索输入字段。（文档
  • TagGroup：一组可聚焦的标签，支持键盘导航、选择与删除。（文档
  • TimeField：时间输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria TimeField 构建。（文档

ButtonGroup

DateField

ErrorMessage

SearchField

ScrollShadow

TagGroup

TimeField

全宽支持

为表单与输入组件新增 fullWidth 支持，可以让它们撑满容器的整个宽度。这在构建一致的表单布局与响应式设计时尤其有用。

支持的组件：

组件改进

分隔线控制增强

TabsButtonGroupAccordion 组件新增 hideSeparator 支持，可隐藏条目之间的分隔线，呈现更简洁、更纯粹的外观。

Tabs：

<Tabs hideSeparator>
  <Tabs.ListContainer>
    <Tabs.List aria-label="Options">
      <Tabs.Tab id="overview">Overview<Tabs.Indicator /></Tabs.Tab>
      <Tabs.Tab id="analytics">Analytics<Tabs.Indicator /></Tabs.Tab>
    </Tabs.List>
  </Tabs.ListContainer>
</Tabs>

ButtonGroup：

<ButtonGroup hideSeparator>
  <Button>First</Button>
  <Button>Second</Button>
  <Button>Third</Button>
</ButtonGroup>

Accordion：

<Accordion hideSeparator>
  <Accordion.Item>
    <Accordion.Heading>
      <Accordion.Trigger>Item 1</Accordion.Trigger>
    </Accordion.Heading>
    <Accordion.Panel>
      <Accordion.Body>Content</Accordion.Body>
    </Accordion.Panel>
  </Accordion.Item>
</Accordion>

文档图标集成

@gravity-ui/icons 集成到文档组件中，统一图标渲染，同时改进了 SSR 支持并提升了性能。

依赖更新

React Aria Components v1.14.0

React Aria Components 升级到 v1.14.0。本次升级包含：

增强：

  • SearchField：新增 isReadOnlyisRequired 渲染属性
  • Tooltip：新增 shouldCloseOnPress 属性
  • Tabs：支持在 tab 面板之间进行动画过渡
  • 其他：useControlledState 现已在 setState 回调中提供支持

修复：

  • ComboBox：修复 VoiceOver 不读取 ListBox 项 aria-label 的问题
  • 日期与时间：增强了对 absolute 日期与日期时间字符串的错误处理
  • NumberField：在移动端滚动时不再误触发递增 / 递减
  • Overlay：修复了设置 boundary container 时 overlay 定位与 flip 的问题
  • Table：修复了在键盘导航期间进行拖放时的崩溃问题
  • 其他多项 bug 修复与改进

完整变更请参阅 React Aria Components v1.14.0 发布说明

其他依赖升级

  • @internationalized/date：3.10.0 → 3.10.1
  • @radix-ui/react-avatar：1.1.10 → 1.1.11
  • tailwind-merge：3.3.1 → 3.4.0
  • tailwind-variants：3.1.1 → 3.2.2

样式修复

表单组件的禁用状态

修复了 InputTextArea 组件的禁用状态样式。

样式优化

  • 提高选择器精确度：增强 CSS 选择器特异性，让样式隔离更好、性能更优
  • 动画增强：改进了多个组件的动画性能与流畅度
  • 新增 no-highlight 工具类：新增 no-highlight 工具类，用于防止交互元素中的文字被选中，从而提升体验
  • 优化 will-change 属性：在多个组件中调整 will-change CSS 属性，以获得更好的动画性能
  • 移除全局滚动条样式：移除了全局滚动条样式，避免与自定义滚动条实现冲突，并修复了 modal / overlay 的交互问题

⚠️ 破坏性变更

AlertDialog 与 Modal 的 backdrop 变体

backdropVariant / variant prop 的取值已从 "solid" 重命名为 "opaque"，以提升语义清晰度——「opaque」（不透明）更准确地描述了遮罩的视觉外观。

迁移：

将 AlertDialog 中所有 backdropVariant="solid" 替换为 backdropVariant="opaque"，将 Modal 中所有 variant="solid" 替换为 variant="opaque"

// Before
<AlertDialog.Backdrop backdropVariant="solid">
  <AlertDialog.Container>
    {/* content */}
  </AlertDialog.Container>
</AlertDialog.Backdrop>

<Modal.Backdrop variant="solid">
  <Modal.Container>
    {/* content */}
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

// After
<AlertDialog.Backdrop backdropVariant="opaque">
  <AlertDialog.Container>
    {/* content */}
  </AlertDialog.Container>
</AlertDialog.Backdrop>

<Modal.Backdrop variant="opaque">
  <Modal.Container>
    {/* content */}
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

可用的 backdrop 变体：

  • "opaque" —— 深色不透明遮罩，完全遮挡背景（即此前的 "solid"
  • "blur" —— 模糊遮罩，柔和地遮挡背景
  • "transparent" —— 透明遮罩，保持背景可见

移除 asChild prop

为提供更清晰的 API、更强的类型安全性以及更简单的使用方式，组件中的 asChild 模式已被移除。

关于组件组合模式的更多细节，请参阅 组合指南

Bug 修复

  • 修复了 isInvalid 样式在 surface 背景上使用相关组件时的表现
  • 修复了 AlertDialog 与 Modal 关闭后重新渲染的问题
  • 修复了浮层关闭时未能正确清理的问题
  • 修复了文档中 Storybook 链接与导航的问题

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Ttianenpang@tianenpangJjrgarciadev@jrgarciadevWwingkwong@wingkwong

v3.0.0-beta.4

全新的主题构建器、三个新组件（Autocomplete、Breadcrumbs、Toast）、Tabs 的 secondary 变体、Input / InputGroup 变体，以及多项改进。

v3.0.0-beta.2

六个新组件（AlertDialog、ComboBox、Dropdown、InputGroup、Modal、NumberField）、Select API 改进以及多项组件优化。

本页目录

安装新增功能新组件ButtonGroupDateFieldErrorMessageSearchFieldScrollShadowTagGroupTimeField全宽支持组件改进分隔线控制增强文档图标集成依赖更新React Aria Components v1.14.0其他依赖升级样式修复表单组件的禁用状态样式优化⚠️ 破坏性变更AlertDialog 与 Modal 的 backdrop 变体移除 asChild propBug 修复链接贡献者