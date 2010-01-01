v3.0.0-beta.3

七个新组件、fullWidth 与 hideSeparator 支持、样式修复，以及 AlertDialog / Modal backdrop 变体调整与移除 asChild prop 等破坏性变更。

2025 年 12 月 19 日

此版本引入了七个新组件（ButtonGroup、DateField、ErrorMessage、ScrollShadow、SearchField、TagGroup、TimeField），为表单组件添加 fullWidth 支持，为 Tabs、ButtonGroup 与 Accordion 引入 hideSeparator ，包含若干样式修复，以及 ⚠️ 破坏性变更：移除 asChild prop，并更新了 AlertDialog 与 Modal 的 backdrop 变体。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

本次发布引入了 7 个 新的基础组件：

ButtonGroup ：以一致的样式与间距将相关按钮分组。（文档）

：以一致的样式与间距将相关按钮分组。（文档） DateField ：日期输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria DateField 构建。（文档）

：日期输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria DateField 构建。（文档） ErrorMessage ：底层的错误信息组件，用于在非表单组件中展示错误。（文档）

：底层的错误信息组件，用于在非表单组件中展示错误。（文档） ScrollShadow ：通过视觉阴影提示可滚动内容溢出，并可自动检测滚动位置。（文档）

：通过视觉阴影提示可滚动内容溢出，并可自动检测滚动位置。（文档） SearchField ：带有内置搜索图标与清除按钮的搜索输入字段。（文档）

：带有内置搜索图标与清除按钮的搜索输入字段。（文档） TagGroup ：一组可聚焦的标签，支持键盘导航、选择与删除。（文档）

：一组可聚焦的标签，支持键盘导航、选择与删除。（文档） TimeField：时间输入字段，支持 label、description 与表单校验，基于 React Aria TimeField 构建。（文档）

为表单与输入组件新增 fullWidth 支持，可以让它们撑满容器的整个宽度。这在构建一致的表单布局与响应式设计时尤其有用。

支持的组件：

为 Tabs、ButtonGroup 与 Accordion 组件新增 hideSeparator 支持，可隐藏条目之间的分隔线，呈现更简洁、更纯粹的外观。

Tabs：

< Tabs hideSeparator > < Tabs.ListContainer > < Tabs.List aria-label = "Options" > < Tabs.Tab id = "overview" >Overview< Tabs.Indicator /></ Tabs.Tab > < Tabs.Tab id = "analytics" >Analytics< Tabs.Indicator /></ Tabs.Tab > </ Tabs.List > </ Tabs.ListContainer > </ Tabs >

ButtonGroup：

< ButtonGroup hideSeparator > < Button >First</ Button > < Button >Second</ Button > < Button >Third</ Button > </ ButtonGroup >

Accordion：

< Accordion hideSeparator > < Accordion.Item > < Accordion.Heading > < Accordion.Trigger >Item 1</ Accordion.Trigger > </ Accordion.Heading > < Accordion.Panel > < Accordion.Body >Content</ Accordion.Body > </ Accordion.Panel > </ Accordion.Item > </ Accordion >

将 @gravity-ui/icons 集成到文档组件中，统一图标渲染，同时改进了 SSR 支持并提升了性能。

将 React Aria Components 升级到 v1.14.0。本次升级包含：

增强：

SearchField：新增 isReadOnly 与 isRequired 渲染属性

与 渲染属性 Tooltip：新增 shouldCloseOnPress 属性

属性 Tabs：支持在 tab 面板之间进行动画过渡

其他： useControlledState 现已在 setState 回调中提供支持

修复：

ComboBox：修复 VoiceOver 不读取 ListBox 项 aria-label 的问题

的问题 日期与时间：增强了对 absolute 日期与日期时间字符串的错误处理

NumberField：在移动端滚动时不再误触发递增 / 递减

Overlay：修复了设置 boundary container 时 overlay 定位与 flip 的问题

Table：修复了在键盘导航期间进行拖放时的崩溃问题

其他多项 bug 修复与改进

完整变更请参阅 React Aria Components v1.14.0 发布说明。

@internationalized/date ：3.10.0 → 3.10.1

：3.10.0 → 3.10.1 @radix-ui/react-avatar ：1.1.10 → 1.1.11

：1.1.10 → 1.1.11 tailwind-merge ：3.3.1 → 3.4.0

：3.3.1 → 3.4.0 tailwind-variants ：3.1.1 → 3.2.2

修复了 Input 与 TextArea 组件的禁用状态样式。

提高选择器精确度 ：增强 CSS 选择器特异性，让样式隔离更好、性能更优

：增强 CSS 选择器特异性，让样式隔离更好、性能更优 动画增强 ：改进了多个组件的动画性能与流畅度

：改进了多个组件的动画性能与流畅度 新增 no-highlight 工具类 ：新增 no-highlight 工具类，用于防止交互元素中的文字被选中，从而提升体验

：新增 工具类，用于防止交互元素中的文字被选中，从而提升体验 优化 will-change 属性 ：在多个组件中调整 will-change CSS 属性，以获得更好的动画性能

：在多个组件中调整 CSS 属性，以获得更好的动画性能 移除全局滚动条样式：移除了全局滚动条样式，避免与自定义滚动条实现冲突，并修复了 modal / overlay 的交互问题

backdropVariant / variant prop 的取值已从 "solid" 重命名为 "opaque" ，以提升语义清晰度——「opaque」（不透明）更准确地描述了遮罩的视觉外观。

迁移：

将 AlertDialog 中所有 backdropVariant="solid" 替换为 backdropVariant="opaque" ，将 Modal 中所有 variant="solid" 替换为 variant="opaque" ：

// Before < AlertDialog.Backdrop backdropVariant = "solid" > < AlertDialog.Container > { /* content */ } </ AlertDialog.Container > </ AlertDialog.Backdrop > < Modal.Backdrop variant = "solid" > < Modal.Container > { /* content */ } </ Modal.Container > </ Modal.Backdrop > // After < AlertDialog.Backdrop backdropVariant = "opaque" > < AlertDialog.Container > { /* content */ } </ AlertDialog.Container > </ AlertDialog.Backdrop > < Modal.Backdrop variant = "opaque" > < Modal.Container > { /* content */ } </ Modal.Container > </ Modal.Backdrop >

可用的 backdrop 变体：

"opaque" —— 深色不透明遮罩，完全遮挡背景（即此前的 "solid" ）

—— 深色不透明遮罩，完全遮挡背景（即此前的 ） "blur" —— 模糊遮罩，柔和地遮挡背景

—— 模糊遮罩，柔和地遮挡背景 "transparent" —— 透明遮罩，保持背景可见

为提供更清晰的 API、更强的类型安全性以及更简单的使用方式，组件中的 asChild 模式已被移除。

关于组件组合模式的更多细节，请参阅 组合指南。

修复了 isInvalid 样式在 surface 背景上使用相关组件时的表现

样式在 surface 背景上使用相关组件时的表现 修复了 AlertDialog 与 Modal 关闭后重新渲染的问题

修复了浮层关闭时未能正确清理的问题

修复了文档中 Storybook 链接与导航的问题

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！