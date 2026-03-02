v3.0.0-beta.8
新增 3 个组件（Badge、Pagination、Table）、DateField 的多项改进，以及关键的 API / 样式修复。
2026 年 3 月 2 日
本次发布新增三个组件：Badge、Pagination 与 Table，并为 DateField 与 TimeField 提供了新的
InputContainer 组合 API。
⚠️ 破坏性变更：TextField 的 CSS 类已从
.text-field 重命名为
.textfield。
安装
升级到最新版本：
新增功能
新组件
- Badge：紧凑的状态 + 计数指示器，可配置颜色、变体、放置位置与尺寸。（文档）
- Pagination：分页相关的复合组件基元，提供摘要、省略号以及上一页 / 下一页等控件。（文档）
- Table：数据表格基元，支持排序、选择、列宽调整、异步加载以及表脚组合。（文档）
Badge
新增徽章基元，可用于计数、标签以及通过
Badge.Anchor 与
Badge.Label 锚定的浮层。
Pagination
新增导航组件，由可组合的部件构成（
Root、
Content、
Item、
Link、
Previous、
Next、
Summary、
Ellipsis）。
Table
基于 React Aria 构建的复合数据表格，支持可排序的列、行选择、自定义单元格、加载更多哨兵行以及可调整宽度的列。
自定义单元格：
分页：
空状态：
组件 + API 改进
DateField 与 TimeField 的增强
DateField 与
TimeField 现在暴露了
InputContainer，用于在前缀与后缀内容之间包裹输入段（segment）。
之前：
之后：
⚠️ 破坏性变更
TextField 类名 + 路径重命名
为避免与 Tailwind 的
text-* 工具类前缀冲突，TextField 的样式命名已统一调整。
|组件
|旧类名
|新类名
|说明
|TextField Root
.text-field
.textfield
|根类名重命名
|TextField Full Width
.text-field--full-width
.textfield--full-width
|修饰类重命名
同一变更涉及的其他重命名：
- 样式文件：
text-field.css->
textfield.css
- 样式导出路径：
@heroui/styles/src/components/text-field->
@heroui/styles/src/components/textfield
样式修复
- RangeCalendar：为日历单元格添加圆角，优化范围选择的视觉效果（#6270）
Bug 修复
- 通过将
isRequired转化为
data-required，为 DatePicker 与 DateRangePicker 补齐了必填状态的红色星号行为（#6270）
- 修复了 Autocomplete 与 Select 中触发器无效状态样式缺失的问题——将 invalid 样式限定在根状态范围内（#6270）
- 更新了 TextField 的文档与演示引用，使其指向新的
textfield-*demo key 以及对应的源码 / 样式路径（#6270）
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！