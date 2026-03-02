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v3.0.0-beta.8

新增 3 个组件（Badge、Pagination、Table）、DateField 的多项改进，以及关键的 API / 样式修复。

2026 年 3 月 2 日

本次发布新增三个组件：BadgePaginationTable，并为 DateFieldTimeField 提供了新的 InputContainer 组合 API。

⚠️ 破坏性变更：TextField 的 CSS 类已从 .text-field 重命名为 .textfield

HeroUI v3 Beta 8

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增功能

新组件

  • Badge：紧凑的状态 + 计数指示器，可配置颜色、变体、放置位置与尺寸。（文档
  • Pagination：分页相关的复合组件基元，提供摘要、省略号以及上一页 / 下一页等控件。（文档
  • Table：数据表格基元，支持排序、选择、列宽调整、异步加载以及表脚组合。（文档

Badge

新增徽章基元，可用于计数、标签以及通过 Badge.AnchorBadge.Label 锚定的浮层。

Pagination

新增导航组件，由可组合的部件构成（RootContentItemLinkPreviousNextSummaryEllipsis）。

Table

基于 React Aria 构建的复合数据表格，支持可排序的列、行选择、自定义单元格、加载更多哨兵行以及可调整宽度的列。

自定义单元格：

分页：

空状态：

组件 + API 改进

DateField 与 TimeField 的增强

DateFieldTimeField 现在暴露了 InputContainer，用于在前缀与后缀内容之间包裹输入段（segment）。

之前：

<DateField.Group>
  <DateField.Prefix>...</DateField.Prefix>
  <DateField.Input>
    {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
  </DateField.Input>
  <DateField.Suffix>...</DateField.Suffix>
</DateField.Group>

之后：

<DateField.Group>
  <DateField.Prefix>...</DateField.Prefix>
  <DateField.InputContainer>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
  </DateField.InputContainer>
  <DateField.Suffix>...</DateField.Suffix>
</DateField.Group>

⚠️ 破坏性变更

TextField 类名 + 路径重命名

为避免与 Tailwind 的 text-* 工具类前缀冲突，TextField 的样式命名已统一调整。

组件旧类名新类名说明
TextField Root.text-field.textfield根类名重命名
TextField Full Width.text-field--full-width.textfield--full-width修饰类重命名

同一变更涉及的其他重命名：

  • 样式文件：text-field.css -> textfield.css
  • 样式导出路径：@heroui/styles/src/components/text-field -> @heroui/styles/src/components/textfield

样式修复

  • RangeCalendar：为日历单元格添加圆角，优化范围选择的视觉效果（#6270

Bug 修复

  • 通过将 isRequired 转化为 data-required，为 DatePickerDateRangePicker 补齐了必填状态的红色星号行为（#6270
  • 修复了 AutocompleteSelect 中触发器无效状态样式缺失的问题——将 invalid 样式限定在根状态范围内（#6270
  • 更新了 TextField 的文档与演示引用，使其指向新的 textfield-* demo key 以及对应的源码 / 样式路径（#6270

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Ddiegonzs@diegonzsWwingkwong@wingkwongJjrgarciadev@jrgarciadev

v3.0.0-rc.1

新增 7 个组件（Drawer、ToggleButton、ToggleButtonGroup、Meter、ProgressBar、ProgressCircle、Toolbar），Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 多项改进，以及若干 bug 修复。

v3.0.0-beta.7

新增 4 个组件（Calendar、RangeCalendar、DatePicker、DateRangePicker）以及多项 API 改进。

本页目录

安装新增功能新组件BadgePaginationTable组件 + API 改进DateField 与 TimeField 的增强⚠️ 破坏性变更TextField 类名 + 路径重命名样式修复Bug 修复链接贡献者