v3.0.0-beta.8

新增 3 个组件（Badge、Pagination、Table）、DateField 的多项改进，以及关键的 API / 样式修复。

2026 年 3 月 2 日

本次发布新增三个组件：Badge、Pagination 与 Table，并为 DateField 与 TimeField 提供了新的 InputContainer 组合 API。

⚠️ 破坏性变更：TextField 的 CSS 类已从 .text-field 重命名为 .textfield 。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

新增徽章基元，可用于计数、标签以及通过 Badge.Anchor 与 Badge.Label 锚定的浮层。

新增导航组件，由可组合的部件构成（ Root 、 Content 、 Item 、 Link 、 Previous 、 Next 、 Summary 、 Ellipsis ）。

基于 React Aria 构建的复合数据表格，支持可排序的列、行选择、自定义单元格、加载更多哨兵行以及可调整宽度的列。

自定义单元格：

分页：

空状态：

DateField 与 TimeField 现在暴露了 InputContainer ，用于在前缀与后缀内容之间包裹输入段（segment）。

之前：

< DateField.Group > < DateField.Prefix >...</ DateField.Prefix > < DateField.Input > {( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />} </ DateField.Input > < DateField.Suffix >...</ DateField.Suffix > </ DateField.Group >

之后：

< DateField.Group > < DateField.Prefix >...</ DateField.Prefix > < DateField.InputContainer > < DateField.Input > {( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />} </ DateField.Input > </ DateField.InputContainer > < DateField.Suffix >...</ DateField.Suffix > </ DateField.Group >

为避免与 Tailwind 的 text-* 工具类前缀冲突，TextField 的样式命名已统一调整。

组件 旧类名 新类名 说明 TextField Root .text-field .textfield 根类名重命名 TextField Full Width .text-field--full-width .textfield--full-width 修饰类重命名

同一变更涉及的其他重命名：

样式文件： text-field.css -> textfield.css

-> 样式导出路径： @heroui/styles/src/components/text-field -> @heroui/styles/src/components/textfield

通过将 isRequired 转化为 data-required ，为 DatePicker 与 DateRangePicker 补齐了必填状态的红色星号行为（#6270）

转化为 ，为 与 补齐了必填状态的红色星号行为（#6270） 修复了 Autocomplete 与 Select 中触发器无效状态样式缺失的问题——将 invalid 样式限定在根状态范围内（#6270）

与 中触发器无效状态样式缺失的问题——将 invalid 样式限定在根状态范围内（#6270） 更新了 TextField 的文档与演示引用，使其指向新的 textfield-* demo key 以及对应的源码 / 样式路径（#6270）

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！