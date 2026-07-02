v3.0.4
全新 Text 组件、文档主题选择器、采用 min() 上限约束的圆角设计令牌、Table 聚焦环重构，以及多项 bug 修复。
补丁版本：从 HeroUI Pro 移植的全新
Text 复合组件；文档站新增主题选择器，可在不同主题下预览各组件；在约 45 个组件 CSS 文件中将圆角设计令牌改为使用
min() 上限约束；重做 Table 的聚焦环；并修复 Checkbox、Autocomplete、Tooltip 与表单字段内边距等问题。
安装
升级到最新版本：
新增功能
Text 组件
用于结构化排版的新复合组件，从 HeroUI Pro 移植 (#6479)。会根据子组件或
type prop 自动渲染正确的 HTML 元素——
<h1> 至
<h6>、
<p> 或
<code>。
Component demo "text-typography-scale" not found. Make sure the demo is registered in the demos index.
子组件：
Text.Heading、
Text.Paragraph、
Text.Code、
Text.Prose。
各子组件支持的 prop：
align、
color、
weight、
truncate。
Text.Heading 支持
level（1–6）。
Text.Paragraph 支持
size（
"base"、
"sm"、
"xs"）。
使用
Text.Prose 包裹混合内容以获得自动的文章体间距：
文档主题选择器
文档站现内置主题选择器，可在浅色、深色、粗野主义等多种主题下预览每个组件。你的选择会保存到
localStorage，在会话之间保持 (#6471)。
圆角设计令牌
约 45 个组件 CSS 文件中的
rounded-full 与硬编码
border-radius 现均通过
min() 限制计算后的半径 (#6465)。当用户设置过大的自定义圆角主题时，组件外观不再失真——半径在即将超过元素尺寸时停止增大。
Table 聚焦环重构
表格行的聚焦指示改为在每个单元格上使用内阴影分别绘制，而非在整行使用单一
box-shadow。聚焦环在所有单元格之间视觉上保持连续，并在虚拟化表格包装器中正常工作。
Bug 修复
- Checkbox：移除选中/半选指示态中硬编码的
accent-hover背景 (#6487)
- Autocomplete：
isDisabled现通过 context 从根节点传递到
Trigger与
ClearButton(#6443)
- Description：移除表单字段中说明文字的多余水平内边距（textfield、color-field、date-field、number-field、search-field、time-field） (#6484)
- Tooltip：内边距由
px-2 py-1调整为
p-2，圆角改为使用设计令牌 (#6481)
- Theme Builder：修复
accent-foreground取值被对调的问题 (#6401)
- 柔和色对比度：浅色强调主题（Sky、Lavender、Mint）下，
accent-soft-foreground现使用更深一级的色阶，修复次要按钮、Chip 与 Badge 上文字几乎不可见的问题。共享主题现从
--accent-soft-foreground读取，并回退到
--accent
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！