v3.0.0-alpha.32
Card 组件重新设计、CloseButton 组件，以及面向 AI 助手的 MCP 服务器。
2025 年 10 月 1 日
此版本新增了用于 AI 开发的工具，并更新了 Card 组件 的 API，以提升开发者体验。
安装
升级到最新版本：
新增功能
MCP 服务器
HeroUI 现已包含一个 MCP 服务器，可让 Cursor、Claude Code、VS Code Copilot 等 AI 助手直接访问 HeroUI v3 的文档与组件信息。
快速配置：
Cursor
或在 Cursor Settings → Tools → MCP Servers 中手动添加：
Claude Code
在终端中运行以下命令：
Card 组件 API 重新设计
Card 组件 已升级到全新的变体系统，使用更加灵活。
破坏性变更：
- 将
surfaceprop 替换为新的
variant系统
- 移除了
Card.Image、
Card.Details与
Card.CloseButton（请改用组合方式实现）
- 新增变体：
flat、
outlined、
elevated、
filled
之前：
之后：
新功能：
- 支持水平布局
- 与 Avatar 集成
- 支持背景图片
- 通过语义化 HTML 提升无障碍体验
CloseButton 组件
新增 CloseButton 组件，用于关闭对话框、模态框以及其他可关闭的元素。
文档改进
面向 AI 的 UI
组件文档
- Card：重写了文档，包含 anatomy、变体与更多示例
- Switch：新增 anatomy 示意图与更完善的示例
- CloseButton：全新文档，附带使用示例
迁移指南
Card 组件迁移
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更新 variant prop：
surface="1"→
variant="flat"
surface="2"→
variant="outlined"
surface="3"→
variant="elevated"
surface="4"→
variant="filled"
- 自定义 surface → 改用新的变体系统
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-
更新组件结构：
- 将
Card.Image替换为放在
Card.Header中的
<img>
- 将
Card.Details替换为
Card.Body
- 将
Card.CloseButton迁移为使用新的
CloseButton组件
- 将
-
更新导入：
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！