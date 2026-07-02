v3.0.3
升级到 RAC 1.17（依赖减少 90%）、Table 支持可展开行、采用 Apache 2.0 协议、新增 useTheme Hook、DOM 多态 render-prop API，以及若干 bug 修复。
补丁版本：升级到 React Aria Components 1.17（依赖数量减少 90%）、Table 支持可展开行、采用 Apache 2.0 协议，为 Vite 与 CRA 应用提供
useTheme Hook、新增可在 render prop 中替换元素的 DOM 多态工具函数，以及若干 bug 修复。
安装
升级到最新版本：
新增功能
React Aria Components 1.17
本次发布将 React Aria Components 升级到 v1.17.0。最大亮点是依赖整合：RAC 的传递依赖减少了 90%，安装与构建都更快。详情请查看完整的 RAC 1.17 发布说明。
Table 可展开行
Table 现在支持以可展开行的形式呈现树形数据。设置
treeColumn 并在对应单元格中渲染一个 chevron 图标即可展开 / 折叠子行——非常适合用于文件浏览器、嵌套分类以及层级数据。
useTheme Hook
对于使用 Vite 或 Create React App 搭建（没有 Next.js 主题 Provider）的纯 React 应用，可以从
@heroui/react 中引入
useTheme。它接受任意主题名（
"light"、
"dark"、
"brutalism-light" 等），传入
"system" 则会跟随操作系统偏好。
useTheme 会将主题值持久化到
localStorage，并在
<html> 元素上同步设置
data-theme 与
class，二者均为解析后的主题名。
DOM 多态工具
DOM 多态辅助工具让那些没有基于 React Aria 基元构建的轻量级组件，也能通过 render prop 切换其宿主元素。
示例： 将 Card 组件渲染为
<button />
协议变更
HeroUI 现已采用 Apache License 2.0 协议，取代此前的 MIT 协议。Apache 2.0 同样提供宽松的使用自由，并在此基础上增加了显式的专利授权，提供更进一步的法律保护。现有用户无需进行任何操作。
Bug 修复
- Tabs：限定 secondary 变体样式的作用范围，嵌套的 tab 组将不再继承父级变体（#6384）
依赖更新
- React Aria Components：从
1.16.0升级到
1.17.0
- @react-aria/utils：从
3.33.1升级到
3.34.0
- @react-types/shared：从
3.33.1升级到
3.34.0
- @internationalized/date：从
3.12.0升级到
3.12.1
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！