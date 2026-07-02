ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

v3.0.3

升级到 RAC 1.17（依赖减少 90%）、Table 支持可展开行、采用 Apache 2.0 协议、新增 useTheme Hook、DOM 多态 render-prop API，以及若干 bug 修复。

2026 年 4 月 17 日

补丁版本：升级到 React Aria Components 1.17（依赖数量减少 90%）、Table 支持可展开行、采用 Apache 2.0 协议，为 Vite 与 CRA 应用提供 useTheme Hook、新增可在 render prop 中替换元素的 DOM 多态工具函数，以及若干 bug 修复。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增功能

React Aria Components 1.17

本次发布将 React Aria Components 升级到 v1.17.0。最大亮点是依赖整合：RAC 的传递依赖减少了 90%，安装与构建都更快。详情请查看完整的 RAC 1.17 发布说明

Table 可展开行

Table 现在支持以可展开行的形式呈现树形数据。设置 treeColumn 并在对应单元格中渲染一个 chevron 图标即可展开 / 折叠子行——非常适合用于文件浏览器、嵌套分类以及层级数据。

useTheme Hook

对于使用 Vite 或 Create React App 搭建（没有 Next.js 主题 Provider）的纯 React 应用，可以从 @heroui/react 中引入 useTheme。它接受任意主题名（"light""dark""brutalism-light" 等），传入 "system" 则会跟随操作系统偏好。useTheme 会将主题值持久化到 localStorage，并在 <html> 元素上同步设置 data-themeclass，二者均为解析后的主题名。

"use client";

import { Button, useTheme } from "@heroui/react";

export function ThemeSwitch() {
  const { theme, setTheme } = useTheme("light");

  return (
    <div className="flex gap-2">
      <Button onPress={() => setTheme("light")}>
        Light
      </Button>
      <Button onPress={() => setTheme("dark")}>
        Dark
      </Button>
      <Button onPress={() => setTheme("system")}>
        System
      </Button>
      <Button onPress={() => setTheme("brutalism-light")}>
        Brutalism Light
      </Button>
      <span className="text-sm opacity-70">Current: {theme}</span>
    </div>
  );
}

DOM 多态工具

DOM 多态辅助工具让那些没有基于 React Aria 基元构建的轻量级组件，也能通过 render prop 切换其宿主元素。

示例： 将 Card 组件渲染为 <button />

<Card<"button"> render={(props) => <button {...props} />} />

协议变更

HeroUI 现已采用 Apache License 2.0 协议，取代此前的 MIT 协议。Apache 2.0 同样提供宽松的使用自由，并在此基础上增加了显式的专利授权，提供更进一步的法律保护。现有用户无需进行任何操作。

Bug 修复

  • Tabs：限定 secondary 变体样式的作用范围，嵌套的 tab 组将不再继承父级变体（#6384

依赖更新

  • React Aria Components：从 1.16.0 升级到 1.17.0
  • @react-aria/utils：从 3.33.1 升级到 3.34.0
  • @react-types/shared：从 3.33.1 升级到 3.34.0
  • @internationalized/date：从 3.12.0 升级到 3.12.1

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Wwingkwong@wingkwongGGdhanush-13@Gdhanush-13Jjrgarciadev@jrgarciadev

v3.0.4

全新 Text 组件、文档主题选择器、采用 min() 上限约束的圆角设计令牌、Table 聚焦环重构，以及多项 bug 修复。

v3.0.2

修复了多个 bug，Drawer 过渡更平滑，新增 --backdrop 主题变量，并优化了 trigger、arrow 与 Tag 的样式。

本页目录

安装新增功能React Aria Components 1.17Table 可展开行useTheme HookDOM 多态工具协议变更Bug 修复依赖更新链接贡献者