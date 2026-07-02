升级到 RAC 1.17（依赖减少 90%）、Table 支持可展开行、采用 Apache 2.0 协议、新增 useTheme Hook、DOM 多态 render-prop API，以及若干 bug 修复。

2026 年 4 月 17 日

补丁版本：升级到 React Aria Components 1.17（依赖数量减少 90%）、Table 支持可展开行、采用 Apache 2.0 协议，为 Vite 与 CRA 应用提供 useTheme Hook、新增可在 render prop 中替换元素的 DOM 多态工具函数，以及若干 bug 修复。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

本次发布将 React Aria Components 升级到 v1.17.0。最大亮点是依赖整合：RAC 的传递依赖减少了 90%，安装与构建都更快。详情请查看完整的 RAC 1.17 发布说明。

Table 现在支持以可展开行的形式呈现树形数据。设置 treeColumn 并在对应单元格中渲染一个 chevron 图标即可展开 / 折叠子行——非常适合用于文件浏览器、嵌套分类以及层级数据。

对于使用 Vite 或 Create React App 搭建（没有 Next.js 主题 Provider）的纯 React 应用，可以从 @heroui/react 中引入 useTheme 。它接受任意主题名（ "light" 、 "dark" 、 "brutalism-light" 等），传入 "system" 则会跟随操作系统偏好。 useTheme 会将主题值持久化到 localStorage ，并在 <html> 元素上同步设置 data-theme 与 class ，二者均为解析后的主题名。

"use client" ; import { Button, useTheme } from "@heroui/react" ; export function ThemeSwitch () { const { theme , setTheme } = useTheme ( "light" ); return ( < div className = "flex gap-2" > < Button onPress = {() => setTheme ( "light" )}> Light </ Button > < Button onPress = {() => setTheme ( "dark" )}> Dark </ Button > < Button onPress = {() => setTheme ( "system" )}> System </ Button > < Button onPress = {() => setTheme ( "brutalism-light" )}> Brutalism Light </ Button > < span className = "text-sm opacity-70" >Current: {theme}</ span > </ div > ); }

DOM 多态辅助工具让那些没有基于 React Aria 基元构建的轻量级组件，也能通过 render prop 切换其宿主元素。

示例： 将 Card 组件渲染为 <button />

< Card < "button" > render = {( props ) => < button { ... props} />} />

HeroUI 现已采用 Apache License 2.0 协议，取代此前的 MIT 协议。Apache 2.0 同样提供宽松的使用自由，并在此基础上增加了显式的专利授权，提供更进一步的法律保护。现有用户无需进行任何操作。

Tabs：限定 secondary 变体样式的作用范围，嵌套的 tab 组将不再继承父级变体（#6384）

React Aria Components ：从 1.16.0 升级到 1.17.0

：从 升级到 @react-aria/utils ：从 3.33.1 升级到 3.34.0

：从 升级到 @react-types/shared ：从 3.33.1 升级到 3.34.0

：从 升级到 @internationalized/date：从 3.12.0 升级到 3.12.1

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！