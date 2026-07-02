v3.0.5
Text 重命名为 Typography（破坏性变更），颜色令牌重构为无前缀源变量，修复 Checkbox 与 Radio 边框对齐，并新增 CLI 文档页。
补丁版本：
Text 重命名为
Typography，以解决
tailwind-merge 冲突导致变体类名被静默丢弃的问题。派生颜色令牌（
hover、
soft、
border-secondary 等）从
theme.css 中的
@theme inline 别名迁移到
variables.css 作为无前缀源变量，组件 CSS 可直接引用。此外还修复了 Checkbox 与 Radio 的边框对齐问题，优化了 Calendar 的
accent-soft-foreground 悬停样式，并新增了 CLI 文档页。
⚠️ 破坏性变更：
Text →
Typography。BEM 块名由
text 改为
typography（例如
text--body-sm →
typography--body-sm）。
安装
升级到最新版本：
⚠️ 破坏性变更
Text →
Typography
v3.0.4 中发布的该组件使用了
text-* BEM 修饰符，与 Tailwind 的
text-* 工具类家族冲突。
tailwind-variants 在每次变体组合时都会运行
tailwind-merge，并将
text--body-sm、
text--color-muted、
text--weight-normal 去重为单个类名——从而静默丢弃其他类名。
将块名重命名为
typography 可永久解决该冲突 (#6505，修复 #6497)。
之前：
之后：
子组件同样重命名：
|之前
|之后
Text
Typography
Text.Heading
Typography.Heading
Text.Paragraph
Typography.Paragraph
Text.Code
Typography.Code
Text.Prose
Typography.Prose
CSS BEM 类名也会相应变更：
.text →
.typography，
.text--body-sm →
.typography--body-sm 等。完整类名参考请参阅 Typography 文档。
样式重构
无前缀源颜色令牌
所有派生颜色令牌——
*-hover、
*-soft、
*-soft-foreground、
border-secondary 等——从
theme.css 中的
@theme inline 别名迁移到
variables.css 作为无前缀源变量，24 个组件 CSS 文件现直接引用源令牌 (#6499)。
1.
color-mix 公式从
theme.css 移至
variables.css
之前——计算逻辑位于
@theme inline 块内：
之后——
theme.css 仅保留别名；公式位于
variables.css：
2. 组件 CSS 直接使用源令牌
之前——各处使用
var(--color-*) 引用：
之后——无前缀源令牌：
@theme inline 块仍将每个
--color-* 暴露为 Tailwind 工具类别名，因此用户侧的类名用法（
bg-accent、
text-accent 等）不受影响。
3. Theme builder 合并精简
三个派生令牌辅助函数（
getAccentDerivedVariables、
getSemanticDerivedVariables、
getFieldDerivedVariables）合并为单一的
getDerivedColorVariables()，输出完整的无前缀源令牌集合，并包含
darkenForSoftForeground 逻辑，以确保浅色强调主题下 soft-foreground 文字仍清晰可读。
样式修复
- Calendar / Range Calendar：日期单元格默认悬停样式现使用
accent-soft-foreground而非
accent，使浅色强调主题下悬停单元格仍清晰可读。文档站搜索标签的选中状态也做了相同调整 (#6500)。
- Checkbox：
.checkbox__control现已应用与
.radio__control相同的基础样式：
border、
border-field-border以及
[border-width:var(--border-width-field)]，并将
border-color加入过渡属性列表 (#6521)。
- Radio：
.radio__control默认边框现使用
border-field-border，而非 Tailwind 通用的
border颜色，与 Input、Select、TextArea、NumberField 保持一致 (#6522)。
文档
CLI 页面
新增 CLI 文档页，涵盖安装、
init、
install、
upgrade、
uninstall、
list、
doctor 与
env 命令及示例输出 (#6498)。
依赖项
各软件包版本升级 (#6529)：
react/
react-dom：
19.2.3→
19.2.6
@types/react：
19.2.7→
19.2.14
next（文档站）：
16.1.1→
16.2.6
- CI actions：
actions/checkout@v6、
actions/setup-node@v6、
actions/cache@v5、
pnpm/action-setup@v6
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