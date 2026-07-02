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HeroUI
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组件
发布说明
迁移

v3.0.5

Text 重命名为 Typography（破坏性变更），颜色令牌重构为无前缀源变量，修复 Checkbox 与 Radio 边框对齐，并新增 CLI 文档页。

2026 年 5 月 15 日

补丁版本：Text 重命名为 Typography，以解决 tailwind-merge 冲突导致变体类名被静默丢弃的问题。派生颜色令牌（hoversoftborder-secondary 等）从 theme.css 中的 @theme inline 别名迁移到 variables.css 作为无前缀源变量，组件 CSS 可直接引用。此外还修复了 Checkbox 与 Radio 的边框对齐问题，优化了 Calendar 的 accent-soft-foreground 悬停样式，并新增了 CLI 文档页。

⚠️ 破坏性变更TextTypography。BEM 块名由 text 改为 typography（例如 text--body-smtypography--body-sm）。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

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⚠️ 破坏性变更

TextTypography

v3.0.4 中发布的该组件使用了 text-* BEM 修饰符，与 Tailwind 的 text-* 工具类家族冲突。tailwind-variants 在每次变体组合时都会运行 tailwind-merge，并将 text--body-smtext--color-mutedtext--weight-normal 去重为单个类名——从而静默丢弃其他类名。

将块名重命名为 typography 可永久解决该冲突 (#6505，修复 #6497)。

之前：

import {Text} from "@heroui/react";

<Text type="body-sm" color="muted" weight="medium">
  Hello world
</Text>;

之后：

import {Typography} from "@heroui/react";

<Typography type="body-sm" color="muted" weight="medium">
  Hello world
</Typography>;

子组件同样重命名：

之前之后
TextTypography
Text.HeadingTypography.Heading
Text.ParagraphTypography.Paragraph
Text.CodeTypography.Code
Text.ProseTypography.Prose

CSS BEM 类名也会相应变更：.text.typography.text--body-sm.typography--body-sm 等。完整类名参考请参阅 Typography 文档

样式重构

无前缀源颜色令牌

所有派生颜色令牌——*-hover*-soft*-soft-foregroundborder-secondary 等——从 theme.css 中的 @theme inline 别名迁移到 variables.css 作为无前缀源变量，24 个组件 CSS 文件现直接引用源令牌 (#6499)。

1. color-mix 公式从 theme.css 移至 variables.css

之前——计算逻辑位于 @theme inline 块内：

/* packages/styles/themes/shared/theme.css */
--color-accent-hover: color-mix(in oklab, var(--accent) 90%, var(--accent-foreground) 10%);
--color-accent-soft: var(--accent-soft, color-mix(in oklab, var(--accent) 15%, transparent));
--color-accent-soft-foreground: var(--accent-soft-foreground, var(--accent));
--color-border-secondary: color-mix(in oklab, var(--surface) 78%, var(--surface-foreground) 22%);

之后——theme.css 仅保留别名；公式位于 variables.css

/* packages/styles/themes/default/variables.css */
--accent-hover: color-mix(in oklab, var(--accent) 90%, var(--accent-foreground) 10%);
--accent-soft: color-mix(in oklab, var(--accent) 15%, transparent);
--accent-soft-foreground: var(--accent);
--border-secondary: color-mix(in oklab, var(--surface) 78%, var(--surface-foreground) 22%);

/* packages/styles/themes/shared/theme.css */
--color-accent-hover: var(--accent-hover);
--color-accent-soft: var(--accent-soft);
--color-accent-soft-foreground: var(--accent-soft-foreground);
--color-border-secondary: var(--border-secondary);

2. 组件 CSS 直接使用源令牌

之前——各处使用 var(--color-*) 引用：

/* packages/styles/components/button.css */
.button--primary {
  --button-bg: var(--color-accent);
  --button-bg-hover: var(--color-accent-hover);
  --button-fg: var(--color-accent-foreground);
}

.button--secondary {
  --button-bg: var(--color-default);
  --button-bg-hover: var(--color-default-hover);
  --button-fg: var(--color-accent-soft-foreground);
}

之后——无前缀源令牌：

/* packages/styles/components/button.css */
.button--primary {
  --button-bg: var(--accent);
  --button-bg-hover: var(--accent-hover);
  --button-fg: var(--accent-foreground);
}

.button--secondary {
  --button-bg: var(--default);
  --button-bg-hover: var(--default-hover);
  --button-fg: var(--accent-soft-foreground);
}

@theme inline 块仍将每个 --color-* 暴露为 Tailwind 工具类别名，因此用户侧的类名用法（bg-accenttext-accent 等）不受影响。

3. Theme builder 合并精简

三个派生令牌辅助函数（getAccentDerivedVariablesgetSemanticDerivedVariablesgetFieldDerivedVariables）合并为单一的 getDerivedColorVariables()，输出完整的无前缀源令牌集合，并包含 darkenForSoftForeground 逻辑，以确保浅色强调主题下 soft-foreground 文字仍清晰可读。

样式修复

  • Calendar / Range Calendar：日期单元格默认悬停样式现使用 accent-soft-foreground 而非 accent，使浅色强调主题下悬停单元格仍清晰可读。文档站搜索标签的选中状态也做了相同调整 (#6500)。
  • Checkbox.checkbox__control 现已应用与 .radio__control 相同的基础样式：borderborder-field-border 以及 [border-width:var(--border-width-field)]，并将 border-color 加入过渡属性列表 (#6521)。
  • Radio.radio__control 默认边框现使用 border-field-border，而非 Tailwind 通用的 border 颜色，与 Input、Select、TextArea、NumberField 保持一致 (#6522)。

文档

CLI 页面

新增 CLI 文档页，涵盖安装、initinstallupgradeuninstalllistdoctorenv 命令及示例输出 (#6498)。

依赖项

各软件包版本升级 (#6529)：

  • react / react-dom19.2.319.2.6
  • @types/react19.2.719.2.14
  • next（文档站）：16.1.116.2.6
  • CI actionsactions/checkout@v6actions/setup-node@v6actions/cache@v5pnpm/action-setup@v6

链接

贡献者

感谢所有为本次发布做出贡献的朋友！

Ddiegonzs@diegonzsJjrgarciadev@jrgarciadevWwingkwong@wingkwongAaosmcleod@aosmcleod

v3.1.0

中文 React 文档、可访问的 soft foreground 令牌、统一滚动条、useTheme SSR 修复、Toast 清理、Link 下划线与 RTL 布局优化。

v3.0.4

全新 Text 组件、文档主题选择器、采用 min() 上限约束的圆角设计令牌、Table 聚焦环重构，以及多项 bug 修复。

本页目录

安装⚠️ 破坏性变更TextTypography样式重构无前缀源颜色令牌样式修复文档CLI 页面依赖项链接贡献者