v3.0.2
修复了多个 bug，Drawer 过渡更平滑，新增 --backdrop 主题变量，并优化了 trigger、arrow 与 Tag 的样式。
2026 年 4 月 3 日
补丁版本，包含若干 bug 修复、样式优化，以及新增的
--backdrop 主题变量。Drawer 过渡已重写为原生 CSS，动画更加平滑。浮层触发器现在以
inline-block 形式呈现，Tooltip 和 Popover 的默认箭头形状也已更新。
安装
升级到最新版本：
新增功能
--backdrop 主题变量
新增用于浮层背景遮罩的
--backdrop CSS 变量（#6375）。浅色主题默认值为
rgba(0, 0, 0, 0.5)，深色主题为
rgba(0, 0, 0, 0.6)。Modal、AlertDialog 与 Drawer 现在都引用该变量，而不再使用硬编码的值。
可以在全局进行覆写：
也可以直接使用对应的工具类
bg-backdrop。
样式改进
Trigger 改用
inline-block 显示
Popover、Tooltip、Dropdown、Modal、AlertDialog、Drawer 与 Disclosure 中的触发元素现在都会应用
inline-block，避免触发器包裹行内内容时出现布局塌陷的问题（#6373）。
Tooltip 与 Popover 的箭头
默认箭头的 SVG 路径已从二次贝塞尔曲线改为三次贝塞尔曲线，形状更平滑、更自然（#6372）。
Tag 的间距
为提升可读性，Tag 在
sm（由
px-1 改为
px-2）和
md（由
px-1.5 改为
px-2）尺寸下增加了水平内边距（#6315）。
Bug 修复
- Autocomplete：popover 上的
--trigger-widthCSS 变量现在通过
useResizeObserver跟踪触发元素的宽度，修复了下拉宽度不对齐的问题（#6374）
- Drawer：面板过渡已从 Tailwind 的
animate-in/
animate-out重写为原生的 CSS
translate过渡，使各种放置位置下的开关动画都更加平滑（#6393）
- InputGroup：secondary 变体的聚焦背景现在仅在实际的 input 或 textarea 获得焦点时才会触发，不再因组内任意可聚焦的子元素被聚焦而触发（#6362）
- Tag：Tag 内部的
CloseButton现在带有显式的
aria-label="Remove tag"，可被屏幕阅读器正确识别（#6341）
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！