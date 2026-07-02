修复了多个 bug，Drawer 过渡更平滑，新增 --backdrop 主题变量，并优化了 trigger、arrow 与 Tag 的样式。

2026 年 4 月 3 日

补丁版本，包含若干 bug 修复、样式优化，以及新增的 --backdrop 主题变量。Drawer 过渡已重写为原生 CSS，动画更加平滑。浮层触发器现在以 inline-block 形式呈现，Tooltip 和 Popover 的默认箭头形状也已更新。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

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新增用于浮层背景遮罩的 --backdrop CSS 变量（#6375）。浅色主题默认值为 rgba(0, 0, 0, 0.5) ，深色主题为 rgba(0, 0, 0, 0.6) 。Modal、AlertDialog 与 Drawer 现在都引用该变量，而不再使用硬编码的值。

可以在全局进行覆写：

:root { --backdrop : rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.7 ); }

也可以直接使用对应的工具类 bg-backdrop 。

Popover、Tooltip、Dropdown、Modal、AlertDialog、Drawer 与 Disclosure 中的触发元素现在都会应用 inline-block ，避免触发器包裹行内内容时出现布局塌陷的问题（#6373）。

默认箭头的 SVG 路径已从二次贝塞尔曲线改为三次贝塞尔曲线，形状更平滑、更自然（#6372）。

为提升可读性，Tag 在 sm （由 px-1 改为 px-2 ）和 md （由 px-1.5 改为 px-2 ）尺寸下增加了水平内边距（#6315）。

Autocomplete ：popover 上的 --trigger-width CSS 变量现在通过 useResizeObserver 跟踪触发元素的宽度，修复了下拉宽度不对齐的问题（#6374）

：popover 上的 CSS 变量现在通过 跟踪触发元素的宽度，修复了下拉宽度不对齐的问题（#6374） Drawer ：面板过渡已从 Tailwind 的 animate-in / animate-out 重写为原生的 CSS translate 过渡，使各种放置位置下的开关动画都更加平滑（#6393）

：面板过渡已从 Tailwind 的 / 重写为原生的 CSS 过渡，使各种放置位置下的开关动画都更加平滑（#6393） InputGroup ：secondary 变体的聚焦背景现在仅在实际的 input 或 textarea 获得焦点时才会触发，不再因组内任意可聚焦的子元素被聚焦而触发（#6362）

：secondary 变体的聚焦背景现在仅在实际的 input 或 textarea 获得焦点时才会触发，不再因组内任意可聚焦的子元素被聚焦而触发（#6362） Tag：Tag 内部的 CloseButton 现在带有显式的 aria-label="Remove tag" ，可被屏幕阅读器正确识别（#6341）

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！