v3.0.0-beta.1

2025 年 11 月 6 日
此版本对 HeroUI v3 进行了全面重新设计，将 v2 的美观与动效与 v3 的简洁性融为一体。所有组件均经过重新设计，新增 8 个组件，并对设计系统进行了改进，包括更完善的颜色 token、阴影体系与整体架构。
升级到最新版本：
正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。
我们花了数周时间打造一套全新的设计系统，将 HeroUI v2 的灵魂与 v3 的简洁性融合在一起。每一个组件都经过重新设计，注重细节、流畅的动效以及更佳的开发者体验。新的设计系统已发布在我们的 Figma Kit v3。
本次重新设计带来了：
- 让 v3 的视觉愿景落地、并具备独特辨识度的全新色彩系统
- 更精致的阴影系统，呈现更好的层次感
- 全新的变量与 token，提供更强的定制能力
- 基于表单的组件自动具备
isOnSurface 支持
- 增强的边框与间距 token
- 更好的对比度与无障碍体验
- Web 与 Native 之间一致的组件模式
本次发布共引入 8 个 新的基础组件：
多个组件的 API 都得到了改进：
- Link：新增
underline 与
underlineOffset prop，支持更细粒度的定制
- Switch：从底层重新设计，视觉与动画都得到优化
- RadioGroup：从底层重新设计，API 与样式更佳
HeroUI 现在支持更灵活的组件写法。复合组件可以带
.Root 也可以不带
.Root，也可以使用命名导出——三种写法表现完全一致。
可用模式：
简单组件（如 Button）的写法也完全一致：
你也可以在同一个组件中混用复合写法与命名导出：
由此带来的好处：
- 更简洁的 API：主组件不再强制要求
.Root 后缀
- 灵活性：可以在「复合写法」、「带
.Root 的复合写法」与「命名导出」之间自由选择
- 向后兼容：
.Root 写法依然可用
- 命名一致性：统一了命名约定（例如使用「Container」而非「Wrapper」）
HeroUI 现在通过
data-reduce-motion 属性提供了便捷的全局动画控制方式。只需在
<html> 或
<body> 标签上加上
data-reduce-motion="true"，即可禁用整个应用中的所有动画。
HeroUI 会自动通过
prefers-reduced-motion 媒体查询尊重用户的动画偏好，并扩展了 Tailwind 的
motion-reduce: 变体，使其同时支持系统偏好与基于 data 属性的手动控制。这样既能灵活控制动画，也能符合无障碍最佳实践。
了解更多关于动画与动效偏好的内容，请参阅 动画文档。
--panel 变量已被替换为
--surface 与
--overlay，以更好地区分非浮层组件（Card、Accordion）与浮层组件（Tooltip、Popover、Modal）。
之前：
之后：
迁移：
- 非浮层组件请将
bg-panel 替换为
bg-surface
- 浮层组件请将
bg-panel 替换为
bg-overlay
- 将
shadow-panel 替换为
shadow-surface 或
shadow-overlay
- 将
--color-panel 替换为
--color-surface 或
--color-overlay
--surface-1、
--surface-2 与
--surface-3 变量已被移除。Surface 各层级现在通过
color-mix 自动从
--surface 计算得出，因此你只需声明基础的 surface 颜色。
之前（手动声明）：
之后（自动计算）：
自定义：
可以通过 Tailwind 的
@theme 指令覆盖默认的计算结果：
迁移：
- 将
bg-surface-1 替换为
bg-surface（基础 surface）
- 将
bg-surface-2 替换为
bg-surface-secondary（自动计算）
- 将
bg-surface-3 替换为
bg-surface-tertiary（自动计算）
同样的自动计算模式也适用于：
- 背景色阶：从
--background 计算 →
background-secondary、
background-tertiary、
background-quaternary
- 柔和色：从状态色计算 →
accent-soft、
danger-soft、
warning-soft、
success-soft
默认边框宽度已从
1px 改为
0px。边框现在改为按需启用，而不是默认存在。
之前：
之后：
迁移：
- 如果你的样式依赖默认边框，请在自定义样式中显式设置
border-width
- 表单字段现在默认使用
transparent 边框
默认边框颜色的不透明度已从
15% 改为
0%（透明）。
之前：
之后：
字段边框默认值：
阴影系统已被完全重新设计，为 surface 与 overlay 各自提供独立的阴影。
之前：
之后（浅色模式）：
之后（深色模式）：
强调色经过更新，对比度与视觉吸引力都有所提升。
之前：
之后：
success、warning 与 danger 颜色经过优化，一致性与对比度都更佳。
Success：
- 之前：
oklch(0.5503 0.1244 153.56)
- 之后：
oklch(0.7329 0.1935 150.81)
- 浅色模式下，前景色从
var(--snow) 改为
var(--eclipse)
Warning：
- 之前：
oklch(0.7186 0.1521 64.85)
- 之后：
oklch(0.7819 0.1585 72.33)（浅色），
oklch(0.8203 0.1388 76.34)（深色）
Danger：
- 之前：
oklch(0.6259 0.1908 29.19)
- 之后：
oklch(0.6532 0.2328 25.74)（浅色），
oklch(0.594 0.1967 24.63)（深色）
Chip 组件的
type prop 已重命名为
color，同时新增
size prop，并引入了新的
soft 变体。
之前：
之后：
迁移：
- 将
type prop 替换为
color prop
- 使用
size prop（
sm、
md、
lg）控制 Chip 尺寸
-
soft 变体提供低调的外观，适用于不那么突出的 Chip
Link 组件现在支持
underline 与
underlineOffset prop，并加入了对
asChild 的支持。
之前：
之后：
新增 prop：
-
underline：
"none" | "hover" | "always" —— 控制下划线的可见性
-
underlineOffset：
number —— 控制下划线相对文本的偏移
由于采用了双模式实现，通过命名空间语法引用类型的方式不再支持。请改用对象样式语法或具名类型导入。
之前（不再可用）：
之后（方式 1 —— 对象样式语法）：
之后（方式 2 —— 具名类型导入，推荐）：
此变更会影响访问 prop 类型的所有复合组件。
为保持一致性，Tabs 组件的包装元素已重命名：
- 复合属性：
Tabs.ListWrapper →
Tabs.ListContainer
- 命名导出：
TabListWrapper →
TabListContainer
- CSS 类：
.tabs__list-wrapper →
.tabs__list-container
- data 属性：
data-slot="tabs-list-wrapper" →
data-slot="tabs-list-container"
迁移：
请查找并替换所有
TabListWrapper，将其改为
TabListContainer：
以下变量已被移除：
-
--panel → 改用
--surface 或
--overlay
-
--panel-foreground → 改用
--surface-foreground 或
--overlay-foreground
-
--surface-1、
--surface-2、
--surface-3 → 改用背景色阶或 surface 层级
-
--accent-soft → 改用
--color-accent-soft（现已自动计算）
-
--radius-panel 与
--radius-panel-inner → 改用标准的 radius 取值
设计系统现在区分两类带高度的组件：
- Surface：用于直接放置在页面上的非浮层组件，如 Card、Accordion、Disclosure Group
- Overlay：用于浮在页面之上的浮层组件，如 Tooltip、Popover、Modal、Menu
这种区分带来：
- 更好的视觉层级
- 更合适的阴影深度
- 更优的深色模式对比度
- 更清晰的组件语义
HeroUI 现在使用 CSS
color-mix 自动计算各种色阶以及柔和色变体。你只需声明基础颜色，剩下的交给 HeroUI 处理。
背景色阶
背景色阶会自动从
--background 计算：
Surface 层级
Surface 各层级会自动从
--surface 计算：
柔和色变体
柔和色变体会自动从状态色计算：
每个柔和色变体都包含悬停态（20% 不透明度）以及对应的前景色，以保证合适的对比度。
自定义：
可以通过 Tailwind 的
@theme 指令覆盖任意自动计算结果：
这套自动计算系统减少了你需要管理的变量数量，同时在需要时仍能完全自定义。
阴影系统经过重新设计，提供：
- 为 surface 与 overlay 提供各自独立的阴影
- 更好的层次感
- 深色模式支持（透明阴影）
- 一致的字段阴影
阴影会自动适配浅色与深色模式，为每种主题提供合适的层次提示。
焦点颜色现在使用强调色，以保持一致性：
这样既能让焦点指示器与你的品牌色一致，也能保留无障碍能力。
部分与排版相关的变量已被移除，转而推荐直接使用 Tailwind 的排版工具类。设计系统现在专注于颜色与间距 token，将排版交给 Tailwind 处理。
将旧的 panel 变量替换为 surface / overlay：
Surface 层级现在会自动从
--surface 计算得出，因此无需手动声明。直接使用新的工具类即可：
说明： Surface 层级（
surface-secondary、
surface-tertiary 等）会基于你的
--surface 颜色自动计算。除非你想自定义计算方式，否则不需要手动声明任何 CSS 变量。
更新 Chip 与 Link 组件：
如果你在 v3.0.0-alpha.35 中已经采用了
.Root 后缀，现在可以将其移除以简化代码：
之前（v3.0.0-alpha.35）：
之后（更简洁）：
说明： 如果你更喜欢
.Root 写法，它仍然可用。
如果你之前用命名空间语法来引用类型，请改用对象样式语法或具名导入：
之前：
之后（方式 1 —— 对象样式）：
之后（方式 2 —— 具名导入，推荐）：
将
TabListWrapper 替换为
TabListContainer：
之前：
之后：
如果你的自定义样式依赖默认边框：
如果你曾经定制过状态颜色，请查阅新的取值并按需调整你的自定义主题：
对于较大的代码库，可以借助查找 / 替换：
Card 组件经过优化，变体更丰富、语义结构更合理。该组件现已使用新的 surface 系统，样式更加一致。
Accordion 现在也使用 surface 系统，与其他组件在视觉上更加一致。
表单组件（Input、TextField、TextArea）已更新为使用新的字段边框系统（默认透明），在保留无障碍能力的前提下呈现更简洁的外观。
所有组件现在都支持灵活的写法。支持双模式的组件包括：
- 简单组件：Button、Link、Spinner、Chip、Kbd
- 复合组件：Accordion、Avatar、Card、Disclosure、Fieldset、Popover、RadioGroup、Switch、Tabs、Tooltip
以上所有组件都可以使用三种写法中的任意一种：不带
.Root 的复合写法、带
.Root 的复合写法，或具名导出。
HeroUI Pro 正基于全新的设计系统从零进行重塑。新版 Pro 将带来：
- 基于 HeroUI v3 构建的新组件
- Tailwind CSS v4 原生支持
- 基于 CSS 的原生动画
- 更强的可定制能力
我们将很快分享更多更新。
我们正以发布稳定版本为目标，计划在 2025 年的 第四季度 完成。本次 beta 让我们距离这个目标更进一步：
- 更完整的组件集合
- 更精炼的设计系统
- 更佳的开发者体验
- 更好的性能
Native 端的反响非常热烈。感谢你在我们打造 HeroUI v3 的过程中给予的支持！你的反馈让我们每一天都在变得更好。
来看看社区的声音：HeroUI Native 用户反响
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者，是你们让我们打造出了一套既美观又实用的设计系统！