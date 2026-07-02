v3.0.0-beta.1

重大重新设计，带来全新的设计系统、8 个新组件以及更佳的开发者体验。

2025 年 11 月 6 日

此版本对 HeroUI v3 进行了全面重新设计，将 v2 的美观与动效与 v3 的简洁性融为一体。所有组件均经过重新设计，新增 8 个组件，并对设计系统进行了改进，包括更完善的颜色 token、阴影体系与整体架构。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

我们花了数周时间打造一套全新的设计系统，将 HeroUI v2 的灵魂与 v3 的简洁性融合在一起。每一个组件都经过重新设计，注重细节、流畅的动效以及更佳的开发者体验。新的设计系统已发布在我们的 Figma Kit v3。

本次重新设计带来了：

让 v3 的视觉愿景落地、并具备独特辨识度的全新色彩系统

更精致的阴影系统，呈现更好的层次感

全新的变量与 token，提供更强的定制能力

基于表单的组件自动具备 isOnSurface 支持

支持 增强的边框与间距 token

更好的对比度与无障碍体验

Web 与 Native 之间一致的组件模式

本次发布共引入 8 个 新的基础组件：

多个组件的 API 都得到了改进：

Link：新增 underline 与 underlineOffset prop，支持更细粒度的定制

Card：变体与样式系统得到改进

Chip：新增尺寸变体并改进了颜色系统

Switch：从底层重新设计，视觉与动画都得到优化

RadioGroup：从底层重新设计，API 与样式更佳

HeroUI 现在支持更灵活的组件写法。复合组件可以带 .Root 也可以不带 .Root ，也可以使用命名导出——三种写法表现完全一致。

可用模式：

import { Avatar } from "@heroui/react" // 1. Compound pattern (no .Root needed) - recommended < Avatar > < Avatar.Image src = "/avatar.jpg" alt = "User" /> < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar > // 2. Compound pattern with .Root - still supported < Avatar.Root > < Avatar.Image src = "/avatar.jpg" alt = "User" /> < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar.Root > // 3. Named exports import { AvatarRoot, AvatarImage, AvatarFallback } from "@heroui/react" < AvatarRoot > < AvatarImage src = "/avatar.jpg" alt = "User" /> < AvatarFallback >JD</ AvatarFallback > </ AvatarRoot >

简单组件（如 Button）的写法也完全一致：

import { Button } from "@heroui/react" // No .Root needed < Button >Label</ Button > // Or with .Root < Button.Root >Label</ Button.Root > // Or named export import { ButtonRoot } from "@heroui/react" < ButtonRoot >Label</ ButtonRoot >

你也可以在同一个组件中混用复合写法与命名导出：

import { Avatar, AvatarFallback } from "@heroui/react" < Avatar > < Avatar.Image src = "/avatar.jpg" alt = "User" /> < AvatarFallback >JD</ AvatarFallback > </ Avatar >

由此带来的好处：

更简洁的 API ：主组件不再强制要求 .Root 后缀

：主组件不再强制要求 后缀 灵活性 ：可以在「复合写法」、「带 .Root 的复合写法」与「命名导出」之间自由选择

：可以在「复合写法」、「带 的复合写法」与「命名导出」之间自由选择 向后兼容 ： .Root 写法依然可用

： 写法依然可用 命名一致性：统一了命名约定（例如使用「Container」而非「Wrapper」）

HeroUI 现在通过 data-reduce-motion 属性提供了便捷的全局动画控制方式。只需在 <html> 或 <body> 标签上加上 data-reduce-motion="true" ，即可禁用整个应用中的所有动画。

<! DOCTYPE html > < html data-reduce-motion = "true" > <!-- All HeroUI animations will be disabled --> </ html >

HeroUI 会自动通过 prefers-reduced-motion 媒体查询尊重用户的动画偏好，并扩展了 Tailwind 的 motion-reduce: 变体，使其同时支持系统偏好与基于 data 属性的手动控制。这样既能灵活控制动画，也能符合无障碍最佳实践。

了解更多关于动画与动效偏好的内容，请参阅 动画文档。

--panel 变量已被替换为 --surface 与 --overlay ，以更好地区分非浮层组件（Card、Accordion）与浮层组件（Tooltip、Popover、Modal）。

之前：

--panel: var(--white); --panel-foreground: var(--foreground); --shadow-panel: 0 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .3 ) inset, 0 2px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .08 );

之后：

--surface: var(--white); --surface-foreground: var(--foreground); --overlay: var(--white); --overlay-foreground: var(--foreground); --shadow-surface: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .04 ), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .06 ), 0 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .06 ); --shadow-overlay: 0 4px 16px 0 rgba(24, 24, 27, 0 .08 ), 0 8px 24px 0 rgba(24, 24, 27, 0 .09 );

迁移：

非浮层组件请将 bg-panel 替换为 bg-surface

替换为 浮层组件请将 bg-panel 替换为 bg-overlay

替换为 将 shadow-panel 替换为 shadow-surface 或 shadow-overlay

替换为 或 将 --color-panel 替换为 --color-surface 或 --color-overlay

--surface-1 、 --surface-2 与 --surface-3 变量已被移除。Surface 各层级现在通过 color-mix 自动从 --surface 计算得出，因此你只需声明基础的 surface 颜色。

之前（手动声明）：

--surface-1: var(--background); --surface-2: var(--color-neutral-100); --surface-3: var(--color-neutral-200);

之后（自动计算）：

/* You only declare the base surface */ --surface: var(--white); --surface-foreground: var(--foreground); /* HeroUI automatically calculates these using color-mix */ --color-surface-secondary: color-mix(in oklab, var(--surface) 94%, var(--surface-foreground) 6%); --color-surface-tertiary: color-mix(in oklab, var(--surface) 92%, var(--surface-foreground) 8%); --color-surface-quaternary: color-mix(in oklab, var(--surface) 86%, var(--surface-foreground) 14%);

自定义：

可以通过 Tailwind 的 @theme 指令覆盖默认的计算结果：

@theme inline { --color-surface-secondary: color-mix(in oklab, var(--surface) 96%, var(--surface-foreground) 4%); --color-surface-tertiary: color-mix(in oklab, var(--surface) 94%, var(--surface-foreground) 6%); --color-surface-quaternary: color-mix(in oklab, var(--surface) 90%, var(--surface-foreground) 10%); }

迁移：

将 bg-surface-1 替换为 bg-surface （基础 surface）

替换为 （基础 surface） 将 bg-surface-2 替换为 bg-surface-secondary （自动计算）

替换为 （自动计算） 将 bg-surface-3 替换为 bg-surface-tertiary （自动计算）

同样的自动计算模式也适用于：

背景色阶 ：从 --background 计算 → background-secondary 、 background-tertiary 、 background-quaternary

：从 计算 → 、 、 柔和色：从状态色计算 → accent-soft 、 danger-soft 、 warning-soft 、 success-soft

默认边框宽度已从 1px 改为 0px 。边框现在改为按需启用，而不是默认存在。

之前：

--border-width: 1px;

之后：

--border-width: 0px; /* no border by default */

迁移：

如果你的样式依赖默认边框，请在自定义样式中显式设置 border-width

表单字段现在默认使用 transparent 边框

默认边框颜色的不透明度已从 15% 改为 0% （透明）。

之前：

--border: oklch(0 0 0 / 15%);

之后：

--border: oklch(0 0 0 / 0%);

字段边框默认值：

--field-border: transparent; /* no border by default on form fields */

阴影系统已被完全重新设计，为 surface 与 overlay 各自提供独立的阴影。

之前：

--panel-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .3 ) inset, 0 2px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .08 ); --field-shadow: 0 0 0 0 rgba(255, 255, 255, 0 .1 ) inset, 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .05 );

之后（浅色模式）：

--surface-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .04 ), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .06 ), 0 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .06 ); --overlay-shadow: 0 4px 16px 0 rgba(24, 24, 27, 0 .08 ), 0 8px 24px 0 rgba(24, 24, 27, 0 .09 ); --field-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .04 ), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .06 ), 0 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0 .06 );

之后（深色模式）：

--surface-shadow: 0 0 0 0 transparent inset; /* No shadow on dark mode */ --overlay-shadow: 0 0 0 0 transparent inset; /* No shadow on dark mode */ --field-shadow: 0 0 0 0 transparent inset; /* Transparent shadow to allow ring utilities to work */

强调色经过更新，对比度与视觉吸引力都有所提升。

之前：

--accent: var(--color-neutral-950); --accent-foreground: var(--snow);

之后：

--accent: oklch(0 .6204 0 .195 253 .83 ); --accent-foreground: var(--snow);

success、warning 与 danger 颜色经过优化，一致性与对比度都更佳。

Success：

之前： oklch(0.5503 0.1244 153.56)

之后： oklch(0.7329 0.1935 150.81)

浅色模式下，前景色从 var(--snow) 改为 var(--eclipse)

Warning：

之前： oklch(0.7186 0.1521 64.85)

之后： oklch(0.7819 0.1585 72.33) （浅色）， oklch(0.8203 0.1388 76.34) （深色）

Danger：

之前： oklch(0.6259 0.1908 29.19)

之后： oklch(0.6532 0.2328 25.74) （浅色）， oklch(0.594 0.1967 24.63) （深色）

Chip 组件的 type prop 已重命名为 color ，同时新增 size prop，并引入了新的 soft 变体。

之前：

import { Chip } from "@heroui/react" ; < Chip type = "danger" variant = "secondary" >Label</ Chip >

之后：

import { Chip } from "@heroui/react" ; < Chip color = "danger" variant = "soft" size = "md" >Label</ Chip >

迁移：

将 type prop 替换为 color prop

prop 替换为 prop 使用 size prop（ sm 、 md 、 lg ）控制 Chip 尺寸

prop（ 、 、 ）控制 Chip 尺寸 soft 变体提供低调的外观，适用于不那么突出的 Chip

Link 组件现在支持 underline 与 underlineOffset prop，并加入了对 asChild 的支持。

之前：

import { Link } from "@heroui/react" ; < Link href = "#" >Link text</ Link >

之后：

import { Link } from "@heroui/react" ; < Link href = "#" underline = "hover" underlineOffset = { 4 }>Link text</ Link >

新增 prop：

underline ： "none" | "hover" | "always" —— 控制下划线的可见性

： —— 控制下划线的可见性 underlineOffset ： number —— 控制下划线相对文本的偏移

由于采用了双模式实现，通过命名空间语法引用类型的方式不再支持。请改用对象样式语法或具名类型导入。

之前（不再可用）：

type AvatarProps = Avatar . RootProps

之后（方式 1 —— 对象样式语法）：

type AvatarProps = Avatar [ "RootProps" ]

之后（方式 2 —— 具名类型导入，推荐）：

import type { AvatarRootProps } from "@heroui/react" type AvatarProps = AvatarRootProps

此变更会影响访问 prop 类型的所有复合组件。

为保持一致性，Tabs 组件的包装元素已重命名：

复合属性 ： Tabs.ListWrapper → Tabs.ListContainer

： → 命名导出 ： TabListWrapper → TabListContainer

： → CSS 类 ： .tabs__list-wrapper → .tabs__list-container

： → data 属性： data-slot="tabs-list-wrapper" → data-slot="tabs-list-container"

迁移：

请查找并替换所有 TabListWrapper ，将其改为 TabListContainer ：

# Component usage TabListWrapper → TabListContainer Tabs.ListWrapper → Tabs.ListContainer # CSS selectors (if using custom styles) .tabs__list-wrapper → .tabs__list-container [data-slot = "tabs-list-wrapper" ] → [data-slot = "tabs-list-container" ]

以下变量已被移除：

--panel → 改用 --surface 或 --overlay

→ 改用 或 --panel-foreground → 改用 --surface-foreground 或 --overlay-foreground

→ 改用 或 --surface-1 、 --surface-2 、 --surface-3 → 改用背景色阶或 surface 层级

、 、 → 改用背景色阶或 surface 层级 --accent-soft → 改用 --color-accent-soft （现已自动计算）

→ 改用 （现已自动计算） --radius-panel 与 --radius-panel-inner → 改用标准的 radius 取值

设计系统现在区分两类带高度的组件：

Surface ：用于直接放置在页面上的非浮层组件，如 Card、Accordion、Disclosure Group

：用于直接放置在页面上的非浮层组件，如 Card、Accordion、Disclosure Group Overlay：用于浮在页面之上的浮层组件，如 Tooltip、Popover、Modal、Menu

这种区分带来：

更好的视觉层级

更合适的阴影深度

更优的深色模式对比度

更清晰的组件语义

HeroUI 现在使用 CSS color-mix 自动计算各种色阶以及柔和色变体。你只需声明基础颜色，剩下的交给 HeroUI 处理。

背景色阶

背景色阶会自动从 --background 计算：

/* You only declare the base */ --background: oklch(0 .9702 0 0); --foreground: var(--eclipse); /* HeroUI automatically calculates these */ --color-background-secondary: color-mix(in oklab, var(--color-background) 96%, var(--color-foreground) 4%); --color-background-tertiary: color-mix(in oklab, var(--color-background) 92%, var(--color-foreground) 8%); --color-background-quaternary: color-mix(in oklab, var(--color-background) 86%, var(--color-foreground) 14%);

Surface 层级

Surface 各层级会自动从 --surface 计算：

/* You only declare the base */ --surface: var(--white); --surface-foreground: var(--foreground); /* HeroUI automatically calculates these */ --color-surface-secondary: color-mix(in oklab, var(--surface) 94%, var(--surface-foreground) 6%); --color-surface-tertiary: color-mix(in oklab, var(--surface) 92%, var(--surface-foreground) 8%); --color-surface-quaternary: color-mix(in oklab, var(--surface) 86%, var(--surface-foreground) 14%);

柔和色变体

柔和色变体会自动从状态色计算：

/* You declare the base status colors */ --accent: oklch(0 .6204 0 .195 253 .83 ); --danger: oklch(0 .6532 0 .2328 25 .74 ); --warning: oklch(0 .7819 0 .1585 72 .33 ); --success: oklch(0 .7329 0 .1935 150 .81 ); /* HeroUI automatically calculates these at 15% opacity */ --color-accent-soft: color-mix(in oklab, var(--color-accent) 15%, transparent); --color-danger-soft: color-mix(in oklab, var(--color-danger) 15%, transparent); --color-warning-soft: color-mix(in oklab, var(--color-warning) 15%, transparent); --color-success-soft: color-mix(in oklab, var(--color-success) 15%, transparent);

每个柔和色变体都包含悬停态（20% 不透明度）以及对应的前景色，以保证合适的对比度。

自定义：

可以通过 Tailwind 的 @theme 指令覆盖任意自动计算结果：

@theme inline { /* Adjust surface levels */ --color-surface-secondary: color-mix(in oklab, var(--surface) 96%, var(--surface-foreground) 4%); /* Adjust soft colors */ --color-accent-soft: color-mix(in oklab, var(--color-accent) 20%, transparent); }

这套自动计算系统减少了你需要管理的变量数量，同时在需要时仍能完全自定义。

阴影系统经过重新设计，提供：

为 surface 与 overlay 提供各自独立的阴影

更好的层次感

深色模式支持（透明阴影）

一致的字段阴影

阴影会自动适配浅色与深色模式，为每种主题提供合适的层次提示。

焦点颜色现在使用强调色，以保持一致性：

--focus: var(--accent);

这样既能让焦点指示器与你的品牌色一致，也能保留无障碍能力。

部分与排版相关的变量已被移除，转而推荐直接使用 Tailwind 的排版工具类。设计系统现在专注于颜色与间距 token，将排版交给 Tailwind 处理。

将旧的 panel 变量替换为 surface / overlay：

/* Before */ .my-card { background : var ( --panel ); box-shadow : var ( --shadow-panel ); } /* After */ .my-card { background : var ( --surface ); box-shadow : var ( --shadow-surface ); } .my-tooltip { background : var ( --overlay ); box-shadow : var ( --shadow-overlay ); }

Surface 层级现在会自动从 --surface 计算得出，因此无需手动声明。直接使用新的工具类即可：

/* Before */ .bg-surface-1 → .bg-surface ( base surface) .bg-surface-2 → .bg-surface-secondary ( auto-calculated ) .bg-surface-3 → .bg-surface-tertiary ( auto-calculated ) /* You can also use background shades */ .bg-surface-2 → .bg-background-secondary ( auto-calculated from --background) .bg-surface-3 → .bg-background-tertiary ( auto-calculated from --background)

说明： Surface 层级（ surface-secondary 、 surface-tertiary 等）会基于你的 --surface 颜色自动计算。除非你想自定义计算方式，否则不需要手动声明任何 CSS 变量。

更新 Chip 与 Link 组件：

// Chip: type → color, add size if needed < Chip type = "danger" /> → < Chip color = "danger" size = "md" /> // Link: Add underline props if customizing underlines < Link href = "#" >Text</ Link > // Still works, underline props are optional

如果你在 v3.0.0-alpha.35 中已经采用了 .Root 后缀，现在可以将其移除以简化代码：

之前（v3.0.0-alpha.35）：

< Avatar.Root > < Avatar.Image src = "..." alt = "..." /> < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar.Root >

之后（更简洁）：

< Avatar > < Avatar.Image src = "..." alt = "..." /> < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar >

说明： 如果你更喜欢 .Root 写法，它仍然可用。

如果你之前用命名空间语法来引用类型，请改用对象样式语法或具名导入：

之前：

type ButtonProps = Button . RootProps

之后（方式 1 —— 对象样式）：

type ButtonProps = Button [ "RootProps" ]

之后（方式 2 —— 具名导入，推荐）：

import type { ButtonRootProps } from "@heroui/react" type ButtonProps = ButtonRootProps

将 TabListWrapper 替换为 TabListContainer ：

之前：

import { Tabs } from "@heroui/react" < Tabs.Root > < Tabs.ListWrapper > < Tabs.List > < Tabs.Tab id = "home" >Home< Tabs.Indicator /></ Tabs.Tab > </ Tabs.List > </ Tabs.ListWrapper > < Tabs.Panel id = "home" >Content</ Tabs.Panel > </ Tabs.Root >

之后：

import { Tabs } from "@heroui/react" < Tabs > < Tabs.ListContainer > < Tabs.List > < Tabs.Tab id = "home" >Home< Tabs.Indicator /></ Tabs.Tab > </ Tabs.List > </ Tabs.ListContainer > < Tabs.Panel id = "home" >Content</ Tabs.Panel > </ Tabs >

如果你的自定义样式依赖默认边框：

/* Add explicit borders where needed */ .my-component { border-width : 1 px ; border-color : var ( --color-border ); }

如果你曾经定制过状态颜色，请查阅新的取值并按需调整你的自定义主题：

/* Check if your custom status colors need updates */ --success: oklch(0 .7329 0 .1935 150 .81 ); /* New value */ --warning: oklch(0 .7819 0 .1585 72 .33 ); /* New value */ --danger: oklch(0 .6532 0 .2328 25 .74 ); /* New value */

对于较大的代码库，可以借助查找 / 替换：

# Panel → Surface --panel → --surface bg-panel → bg-surface shadow-panel → shadow-surface # Panel → Overlay (for floating components) --panel → --overlay (where appropriate ) bg-panel → bg-overlay (for tooltips, popovers, etc. ) shadow-panel → shadow-overlay (for floating components ) # Chip type prop type = " → color=" # Surface levels bg-surface-1 → bg-surface bg-surface-2 → bg-surface-secondary bg-surface-3 → bg-surface-tertiary # Tabs component TabListWrapper → TabListContainer Tabs.ListWrapper → Tabs.ListContainer # Type references Component.RootProps → Component["RootProps"] or use named imports

Card 组件经过优化，变体更丰富、语义结构更合理。该组件现已使用新的 surface 系统，样式更加一致。

Accordion 现在也使用 surface 系统，与其他组件在视觉上更加一致。

表单组件（Input、TextField、TextArea）已更新为使用新的字段边框系统（默认透明），在保留无障碍能力的前提下呈现更简洁的外观。

所有组件现在都支持灵活的写法。支持双模式的组件包括：

简单组件 ：Button、Link、Spinner、Chip、Kbd

：Button、Link、Spinner、Chip、Kbd 复合组件：Accordion、Avatar、Card、Disclosure、Fieldset、Popover、RadioGroup、Switch、Tabs、Tooltip

以上所有组件都可以使用三种写法中的任意一种：不带 .Root 的复合写法、带 .Root 的复合写法，或具名导出。

HeroUI Pro 正基于全新的设计系统从零进行重塑。新版 Pro 将带来：

基于 HeroUI v3 构建的新组件

Tailwind CSS v4 原生支持

基于 CSS 的原生动画

更强的可定制能力

我们将很快分享更多更新。

我们正以发布稳定版本为目标，计划在 2025 年的 第四季度 完成。本次 beta 让我们距离这个目标更进一步：

更完整的组件集合

更精炼的设计系统

更佳的开发者体验

更好的性能

Native 端的反响非常热烈。感谢你在我们打造 HeroUI v3 的过程中给予的支持！你的反馈让我们每一天都在变得更好。

来看看社区的声音：HeroUI Native 用户反响

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者，是你们让我们打造出了一套既美观又实用的设计系统！