v3.0.0-rc.1

新增 7 个组件（Drawer、ToggleButton、ToggleButtonGroup、Meter、ProgressBar、ProgressCircle、Toolbar），Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 多项改进，以及若干 bug 修复。

2026 年 3 月 14 日

新增七个组件：Drawer、ToggleButton、ToggleButtonGroup、Meter、ProgressBar、ProgressCircle 与 Toolbar。Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 新增 Separator 子组件并支持垂直方向，React Aria Components 升级到 v1.16.0。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@rc @heroui/react@rc pnpm add @heroui/styles@rc @heroui/react@rc yarn add @heroui/styles@rc @heroui/react@rc bun add @heroui/styles@rc @heroui/react@rc

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Drawer ：滑出式面板，支持拖拽关闭、4 种放置位置、多种背景遮罩变体以及可滚动的内容区（文档）

：滑出式面板，支持拖拽关闭、4 种放置位置、多种背景遮罩变体以及可滚动的内容区（文档） ToggleButton ：选中 / 未选中两态的切换按钮，支持全部按钮变体以及仅图标模式（文档）

：选中 / 未选中两态的切换按钮，支持全部按钮变体以及仅图标模式（文档） ToggleButtonGroup ：单选或多选的切换按钮组，支持 attached / detached 布局以及方向设置（文档）

：单选或多选的切换按钮组，支持 attached / detached 布局以及方向设置（文档） Meter ：在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等（文档）

：在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等（文档） ProgressBar ：线性进度条，支持确定 / 不确定态、多种颜色与自定义格式（文档）

：线性进度条，支持确定 / 不确定态、多种颜色与自定义格式（文档） ProgressCircle ：基于 SVG 的环形进度条，可自定义轨道圆与填充圆（文档）

：基于 SVG 的环形进度条，可自定义轨道圆与填充圆（文档） Toolbar：将按钮、切换控件与分隔线按水平或垂直方向组合在一起的工具栏组件（文档）

带有背景遮罩的滑出式浮层面板，支持顶部 / 底部 / 左侧 / 右侧四种放置位置、拖拽关闭手势以及多种背景遮罩变体。复合部件包括： Trigger 、 Backdrop 、 Content 、 Dialog 、 Header 、 Heading 、 Body 、 Footer 、 Handle 、 CloseTrigger 。

放置位置：

配合表单使用：

具备状态的切换按钮，可在选中与未选中之间切换。支持全部按钮变体与尺寸、仅图标模式，以及受控 / 非受控两种使用方式。

变体：

单选或多选的切换按钮组。支持 attached（连接式）与 detached（分离式）两种布局、垂直方向、整宽展示，以及一个 Separator 子组件。

选择模式：

Attached 模式：

在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等。复合部件包括： Root 、 Output 、 Track 、 Fill 。

颜色：

线性进度指示器，支持确定 / 不确定态、颜色变体、多种尺寸以及自定义数值显示。复合部件包括： Root 、 Output 、 Track 、 Fill 。

不确定态：

基于 SVG 的环形进度条，提供 TrackCircle 与 FillCircle 两个子组件，便于直接控制 SVG。同时支持确定与不确定态。

自定义 SVG：

将按钮、切换按钮与分隔线组合到一个具备无障碍语义的工具栏中。支持水平或垂直方向，可与 ButtonGroup 和 ToggleButtonGroup 组合使用。

配合 Button Group 使用：

新增的 ButtonGroup.Separator 子组件可在按钮之间显式插入一条视觉分隔线。在水平和垂直两种方向下都能正常工作。

Table 与 ListBox 现在可以借助 React Aria 的 Virtualizer 来支持大数据集的虚拟化渲染。 Virtualizer 、 TableLayout 和 ListLayout 都已从 @heroui/react 重新导出。

ButtonGroup 现在接受一个 orientation prop（ "horizontal" | "vertical" ），并在两种方向下都正确处理边框圆角与分隔线方向。根元素也已从 <div> 升级为 React Aria 的 Group ，从而具备正确的 role="group" 语义。

成组按钮上的焦点环现在使用 ring-inset ，确保焦点环留在按钮内部边界，而不会与相邻按钮重叠。

@heroui/react 现在支持按组件的子路径入口，方便更明确地按需引入（#6301）：

// Before — root entrypoint import { Button } from "@heroui/react" ; // After — granular subpath import import { Button } from "@heroui/react/button" ;

将 react-aria-components 从 v1.15.1 升级到 v1.16.0，同时升级了相关包：

包名 旧版本 新版本 react-aria-components 1.15.1 1.16.0 @react-aria/i18n 3.12.15 3.12.16 @react-aria/utils 3.33.0 3.33.1 @react-types/shared 3.33.0 3.33.1 @react-types/color 3.1.3 3.1.4 @internationalized/date 3.11.0 3.12.0 @react-stately/data 3.15.1 3.15.2

InputGroup ：聚焦样式现在仅在实际的 input / textarea 获得焦点时（ :has([data-slot]:focus) ）才会触发，不再因 :focus-within 而被任意可聚焦的子元素触发（#6274）

：聚焦样式现在仅在实际的 input / textarea 获得焦点时（ ）才会触发，不再因 而被任意可聚焦的子元素触发（#6274） Avatar ：fallback 元素现在会从父级继承 border-radius ，而不再硬编码为 rounded-full ，因此 className 覆盖能够正确生效（#6300）

：fallback 元素现在会从父级继承 ，而不再硬编码为 ，因此 覆盖能够正确生效（#6300） Modal 与 AlertDialog ：背景遮罩的点击事件不会再透过 portal 传播到父级元素（#6297）

：背景遮罩的点击事件不会再透过 portal 传播到父级元素（#6297） Table：修复了 Firefox 中表头圆角与背景色溢出的问题（#6298）

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！