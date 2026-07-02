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HeroUI
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v3.0.0-rc.1

新增 7 个组件（Drawer、ToggleButton、ToggleButtonGroup、Meter、ProgressBar、ProgressCircle、Toolbar），Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 多项改进，以及若干 bug 修复。

2026 年 3 月 14 日

新增七个组件：DrawerToggleButtonToggleButtonGroupMeterProgressBarProgressCircleToolbar。Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 新增 Separator 子组件并支持垂直方向，React Aria Components 升级到 v1.16.0。

HeroUI v3 RC 1

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@rc @heroui/react@rc
pnpm add @heroui/styles@rc @heroui/react@rc
yarn add @heroui/styles@rc @heroui/react@rc
bun add @heroui/styles@rc @heroui/react@rc

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增功能

新组件

  • Drawer：滑出式面板，支持拖拽关闭、4 种放置位置、多种背景遮罩变体以及可滚动的内容区（文档
  • ToggleButton：选中 / 未选中两态的切换按钮，支持全部按钮变体以及仅图标模式（文档
  • ToggleButtonGroup：单选或多选的切换按钮组，支持 attached / detached 布局以及方向设置（文档
  • Meter：在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等（文档
  • ProgressBar：线性进度条，支持确定 / 不确定态、多种颜色与自定义格式（文档
  • ProgressCircle：基于 SVG 的环形进度条，可自定义轨道圆与填充圆（文档
  • Toolbar：将按钮、切换控件与分隔线按水平或垂直方向组合在一起的工具栏组件（文档

Drawer

带有背景遮罩的滑出式浮层面板，支持顶部 / 底部 / 左侧 / 右侧四种放置位置、拖拽关闭手势以及多种背景遮罩变体。复合部件包括：TriggerBackdropContentDialogHeaderHeadingBodyFooterHandleCloseTrigger

放置位置：

配合表单使用：

Toggle Button

具备状态的切换按钮，可在选中与未选中之间切换。支持全部按钮变体与尺寸、仅图标模式，以及受控 / 非受控两种使用方式。

变体：

Toggle Button Group

单选或多选的切换按钮组。支持 attached（连接式）与 detached（分离式）两种布局、垂直方向、整宽展示，以及一个 Separator 子组件。

选择模式：

Attached 模式：

Meter

在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等。复合部件包括：RootOutputTrackFill

颜色：

Progress Bar

线性进度指示器，支持确定 / 不确定态、颜色变体、多种尺寸以及自定义数值显示。复合部件包括：RootOutputTrackFill

不确定态：

Progress Circle

基于 SVG 的环形进度条，提供 TrackCircleFillCircle 两个子组件，便于直接控制 SVG。同时支持确定与不确定态。

自定义 SVG：

Toolbar

将按钮、切换按钮与分隔线组合到一个具备无障碍语义的工具栏中。支持水平或垂直方向，可与 ButtonGroupToggleButtonGroup 组合使用。

配合 Button Group 使用：

组件改进

ButtonGroup 的增强

新增的 ButtonGroup.Separator 子组件可在按钮之间显式插入一条视觉分隔线。在水平和垂直两种方向下都能正常工作。

Table 与 ListBox 的虚拟化

Table 与 ListBox 现在可以借助 React Aria 的 Virtualizer 来支持大数据集的虚拟化渲染。VirtualizerTableLayoutListLayout 都已从 @heroui/react 重新导出。

ButtonGroup 的方向

ButtonGroup 现在接受一个 orientation prop（"horizontal" | "vertical"），并在两种方向下都正确处理边框圆角与分隔线方向。根元素也已从 <div> 升级为 React Aria 的 Group，从而具备正确的 role="group" 语义。

ButtonGroup 的焦点环

成组按钮上的焦点环现在使用 ring-inset，确保焦点环留在按钮内部边界，而不会与相邻按钮重叠。

细粒度的组件引入

@heroui/react 现在支持按组件的子路径入口，方便更明确地按需引入（#6301）：

// Before — root entrypoint
import { Button } from "@heroui/react";

// After — granular subpath import
import { Button } from "@heroui/react/button";

依赖更新

react-aria-components 从 v1.15.1 升级到 v1.16.0，同时升级了相关包：

包名旧版本新版本
react-aria-components1.15.11.16.0
@react-aria/i18n3.12.153.12.16
@react-aria/utils3.33.03.33.1
@react-types/shared3.33.03.33.1
@react-types/color3.1.33.1.4
@internationalized/date3.11.03.12.0
@react-stately/data3.15.13.15.2

Bug 修复

  • InputGroup：聚焦样式现在仅在实际的 input / textarea 获得焦点时（:has([data-slot]:focus)）才会触发，不再因 :focus-within 而被任意可聚焦的子元素触发（#6274
  • Avatar：fallback 元素现在会从父级继承 border-radius，而不再硬编码为 rounded-full，因此 className 覆盖能够正确生效（#6300
  • Modal 与 AlertDialog：背景遮罩的点击事件不会再透过 portal 传播到父级元素（#6297
  • Table：修复了 Firefox 中表头圆角与背景色溢出的问题（#6298

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Wwingkwong@wingkwongDdiegonzs@diegonzsJjrgarciadev@jrgarciadev

HeroUI v3 正式发布

面向 React 与 React Native 的彻底重写。75+ Web 组件、37 个原生组件、Tailwind CSS v4、React Aria、复合组件架构，以及为 AI 辅助开发而打造的工具链。

v3.0.0-beta.8

新增 3 个组件（Badge、Pagination、Table）、DateField 的多项改进，以及关键的 API / 样式修复。

本页目录

安装新增功能新组件DrawerToggle ButtonToggle Button GroupMeterProgress BarProgress CircleToolbar组件改进ButtonGroup 的增强Table 与 ListBox 的虚拟化ButtonGroup 的方向ButtonGroup 的焦点环细粒度的组件引入依赖更新Bug 修复链接贡献者