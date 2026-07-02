v3.0.0-rc.1
新增 7 个组件（Drawer、ToggleButton、ToggleButtonGroup、Meter、ProgressBar、ProgressCircle、Toolbar），Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 多项改进，以及若干 bug 修复。
新增七个组件：Drawer、ToggleButton、ToggleButtonGroup、Meter、ProgressBar、ProgressCircle 与 Toolbar。Table 与 ListBox 支持虚拟化，ButtonGroup 新增
Separator 子组件并支持垂直方向，React Aria Components 升级到 v1.16.0。
安装
升级到最新版本：
新增功能
新组件
- Drawer：滑出式面板，支持拖拽关闭、4 种放置位置、多种背景遮罩变体以及可滚动的内容区（文档）
- ToggleButton：选中 / 未选中两态的切换按钮，支持全部按钮变体以及仅图标模式（文档）
- ToggleButtonGroup：单选或多选的切换按钮组，支持 attached / detached 布局以及方向设置（文档）
- Meter：在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等（文档）
- ProgressBar：线性进度条，支持确定 / 不确定态、多种颜色与自定义格式（文档）
- ProgressCircle：基于 SVG 的环形进度条，可自定义轨道圆与填充圆（文档）
- Toolbar：将按钮、切换控件与分隔线按水平或垂直方向组合在一起的工具栏组件（文档）
Drawer
带有背景遮罩的滑出式浮层面板，支持顶部 / 底部 / 左侧 / 右侧四种放置位置、拖拽关闭手势以及多种背景遮罩变体。复合部件包括：
Trigger、
Backdrop、
Content、
Dialog、
Header、
Heading、
Body、
Footer、
Handle、
CloseTrigger。
放置位置：
配合表单使用：
Toggle Button
具备状态的切换按钮，可在选中与未选中之间切换。支持全部按钮变体与尺寸、仅图标模式，以及受控 / 非受控两种使用方式。
变体：
Toggle Button Group
单选或多选的切换按钮组。支持 attached（连接式）与 detached（分离式）两种布局、垂直方向、整宽展示，以及一个
Separator 子组件。
选择模式：
Attached 模式：
Meter
在已知范围内呈现某个数值——例如磁盘占用、密码强度、配额等。复合部件包括：
Root、
Output、
Track、
Fill。
颜色：
Progress Bar
线性进度指示器，支持确定 / 不确定态、颜色变体、多种尺寸以及自定义数值显示。复合部件包括：
Root、
Output、
Track、
Fill。
不确定态：
Progress Circle
基于 SVG 的环形进度条，提供
TrackCircle 与
FillCircle 两个子组件，便于直接控制 SVG。同时支持确定与不确定态。
自定义 SVG：
Toolbar
将按钮、切换按钮与分隔线组合到一个具备无障碍语义的工具栏中。支持水平或垂直方向，可与
ButtonGroup 和
ToggleButtonGroup 组合使用。
配合 Button Group 使用：
组件改进
ButtonGroup 的增强
新增的
ButtonGroup.Separator 子组件可在按钮之间显式插入一条视觉分隔线。在水平和垂直两种方向下都能正常工作。
Table 与 ListBox 的虚拟化
Table 与 ListBox 现在可以借助 React Aria 的
Virtualizer 来支持大数据集的虚拟化渲染。
Virtualizer、
TableLayout 和
ListLayout 都已从
@heroui/react 重新导出。
ButtonGroup 的方向
ButtonGroup 现在接受一个
orientation prop（
"horizontal" |
"vertical"），并在两种方向下都正确处理边框圆角与分隔线方向。根元素也已从
<div> 升级为 React Aria 的
Group，从而具备正确的
role="group" 语义。
ButtonGroup 的焦点环
成组按钮上的焦点环现在使用
ring-inset，确保焦点环留在按钮内部边界，而不会与相邻按钮重叠。
细粒度的组件引入
@heroui/react 现在支持按组件的子路径入口，方便更明确地按需引入（#6301）：
依赖更新
将
react-aria-components 从 v1.15.1 升级到 v1.16.0，同时升级了相关包：
|包名
|旧版本
|新版本
react-aria-components
|1.15.1
|1.16.0
@react-aria/i18n
|3.12.15
|3.12.16
@react-aria/utils
|3.33.0
|3.33.1
@react-types/shared
|3.33.0
|3.33.1
@react-types/color
|3.1.3
|3.1.4
@internationalized/date
|3.11.0
|3.12.0
@react-stately/data
|3.15.1
|3.15.2
Bug 修复
- InputGroup：聚焦样式现在仅在实际的 input / textarea 获得焦点时（
:has([data-slot]:focus)）才会触发，不再因
:focus-within而被任意可聚焦的子元素触发（#6274）
- Avatar：fallback 元素现在会从父级继承
border-radius，而不再硬编码为
rounded-full，因此
className覆盖能够正确生效（#6300）
- Modal 与 AlertDialog：背景遮罩的点击事件不会再透过 portal 传播到父级元素（#6297）
- Table：修复了 Firefox 中表头圆角与背景色溢出的问题（#6298）
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！