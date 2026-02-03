v3.0.0-beta.7
新增 4 个组件（Calendar、RangeCalendar、DatePicker、DateRangePicker）以及多项 API 改进。
本次发布新增 4 个组件：Calendar、RangeCalendar、DatePicker 与 DateRangePicker。同时还引入了 Switch.Content，用于将 label 与 description 组合到 Switch 控件旁边；以及 Tabs.Separator，用于在 Tab 之间按需添加分隔线。
⚠️ 破坏性变更：从 Tabs 中移除了
hideSeparator；
DateInputGroup 与
ColorInputGroup 已分别合并到
DateField.Group、
TimeField.Group 与
ColorField.Group 之下。
安装
升级到最新版本：
新增功能
日期与时间体系
日期与时间 —— Calendar、DatePicker、RangeCalendar 与 DateRangePicker 均基于 React Aria 的日期基元构建。支持国际化、时区，以及完整的键盘导航与 ARIA 无障碍能力。
主要特性：
- 历法系统：公历、佛历、波斯历等
- 年份选择器：用于快速跳转年份的浮层
- 单元格指示器：在单元格上展示事件、可用状态或状态点
- 范围选择：日期范围带有视觉高亮
- 无障碍：键盘导航、屏幕阅读器、ARIA 全部支持
所有日期值都使用
@internationalized/date 提供的类型（
CalendarDate、
CalendarDateTime、
ZonedDateTime）。可以用
I18nProvider 覆盖区域设置，并通过
useLocale 读取它。
新组件
- Calendar：单日期选择，支持年份选择器、指示器与多月份显示。（文档）
- RangeCalendar：日期范围选择，支持范围高亮与多月份显示。（文档）
- DatePicker：日期输入框 + popover 日历。（文档）
- DateRangePicker：两个日期输入框 + popover 范围日历。（文档）
Calendar
支持单日期选择的日历，包含年份选择器、单元格指示器、多月份视图以及国际化历法。
年份选择器：
国际化历法：
RangeCalendar
日期范围选择，支持范围高亮与多月份视图。
多月份显示：
DatePicker
日期输入框 + popover 日历。支持格式选项、国际化、自定义指示器与表单校验。
日期与时间（搭配 TimeField）：
DateRangePicker
两个日期输入框 + popover 范围日历。
API 改进
Switch.Content
Switch.Content 用于将 label 与 description 组合到 Switch 控件旁边（#6240）。
之前：
Tabs.Separator
Tabs 组件现在新增了一个显式的
Tabs.Separator 子组件，用于在 Tab 之间添加视觉分隔线。它取代了之前自动生成的 CSS 伪元素分隔线以及
hideSeparator prop（#6243）。
分隔线现在改为 按需启用 —— 在希望出现分隔线的
<Tabs.Tab> 内部添加
<Tabs.Separator /> 即可。
Field 子组件的合并
DateField、
TimeField 与
ColorField 现在直接暴露各自的输入组子组件，不再需要单独引入
DateInputGroup 或
ColorInputGroup。具体的迁移方式请参阅 破坏性变更。
Breadcrumbs 修复
传给
Breadcrumbs.Item 的 props 现在会正确转发到底层的
Link（#6233）。
样式修复
- ListBox Item：将悬停背景色从
bg-default-hover调整为
bg-default，以保持一致性
- Date Input Group：将段（segment）文本从
tabular-nums调整为
text-nowrap，优化布局
- Date Input Group：改进 focus-within 样式，使其将日期选择器触发器排除在字段聚焦高亮之外
依赖更新
- React Aria Components：从
1.14.0升级到
1.15.0—— 新增了
renderprop，可用于自定义任何 React Aria 组件渲染的 DOM 元素（适用于路由链接、Motion 等动画库）
- @react-aria/utils：从
3.32.0升级到
3.33.0
- @react-types/shared：从
3.32.1升级到
3.33.0
- @internationalized/date：从
3.10.1升级到
3.11.0—— 日期字段现在改为在失焦时进行约束，而不是在输入过程中实时约束
- 新增
@react-aria/i18n与
@react-stately/utils，用于日历的国际化
⚠️ 破坏性变更
Tabs —— 移除
hideSeparator prop
hideSeparator prop 已从 Tabs 组件中移除。分隔线现在改为 按需启用，通过新增的
<Tabs.Separator /> 子组件来添加，而不再通过 CSS 伪元素自动生成（#6243）。
之前：
之后：
CSS 变更：
- Tab 的分隔线样式已从伪元素（
.tabs__tab:not(:first-child):before）迁移到独立的
.tabs__separator类
- 已移除
[data-hide-separator]这一 data 属性
Field 子组件 API 变更
DateInputGroup 与
ColorInputGroup 不再从
@heroui/react 直接导出。它们的子组件已分别合并到对应的 Field 组件之下（
DateField、
TimeField、
ColorField）。
DateField 变更
之前：
之后：
TimeField 变更
模式与 DateField 相同：
|之前
|之后
DateInputGroup
TimeField.Group
DateInputGroup.Input
TimeField.Input
DateInputGroup.Segment
TimeField.Segment
DateInputGroup.Prefix
TimeField.Prefix
DateInputGroup.Suffix
TimeField.Suffix
ColorField 变更
|之前
|之后
ColorInputGroup
ColorField.Group
ColorInputGroup.Input
ColorField.Input
ColorInputGroup.Prefix
ColorField.Prefix
ColorInputGroup.Suffix
ColorField.Suffix
用法：
之后：
说明： 底层的 CSS 类名（
.date-input-group、
.color-input-group等）保持不变，仅 JavaScript 引入路径与组件名称发生了变化。
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贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！