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HeroUI
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v3.0.0-beta.7

新增 4 个组件（Calendar、RangeCalendar、DatePicker、DateRangePicker）以及多项 API 改进。

2026 年 2 月 19 日

本次发布新增 4 个组件：CalendarRangeCalendarDatePickerDateRangePicker。同时还引入了 Switch.Content，用于将 label 与 description 组合到 Switch 控件旁边；以及 Tabs.Separator，用于在 Tab 之间按需添加分隔线。

⚠️ 破坏性变更：从 Tabs 中移除了 hideSeparatorDateInputGroupColorInputGroup 已分别合并到 DateField.GroupTimeField.GroupColorField.Group 之下。

HeroUI v3 Beta 7

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

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新增功能

日期与时间体系

日期与时间 —— Calendar、DatePicker、RangeCalendar 与 DateRangePicker 均基于 React Aria 的日期基元构建。支持国际化、时区，以及完整的键盘导航与 ARIA 无障碍能力。

主要特性：

  • 历法系统：公历、佛历、波斯历等
  • 年份选择器：用于快速跳转年份的浮层
  • 单元格指示器：在单元格上展示事件、可用状态或状态点
  • 范围选择：日期范围带有视觉高亮
  • 无障碍：键盘导航、屏幕阅读器、ARIA 全部支持

所有日期值都使用 @internationalized/date 提供的类型（CalendarDateCalendarDateTimeZonedDateTime）。可以用 I18nProvider 覆盖区域设置，并通过 useLocale 读取它。

新组件

Calendar

支持单日期选择的日历，包含年份选择器、单元格指示器、多月份视图以及国际化历法。

年份选择器：

国际化历法：

RangeCalendar

日期范围选择，支持范围高亮与多月份视图。

多月份显示：

DatePicker

日期输入框 + popover 日历。支持格式选项、国际化、自定义指示器与表单校验。

日期与时间（搭配 TimeField）：

DateRangePicker

两个日期输入框 + popover 范围日历。

API 改进

Switch.Content

Switch.Content 用于将 label 与 description 组合到 Switch 控件旁边（#6240）。

之前：

import { Switch, Label, Description } from '@heroui/react';

<Switch>
  <Switch.Control>
    <Switch.Thumb />
  </Switch.Control>
  <Switch.Content>
    <Label>Email notifications</Label>
    <Description>Get notified when someone mentions you</Description>
  </Switch.Content>
</Switch>

Tabs.Separator

Tabs 组件现在新增了一个显式的 Tabs.Separator 子组件，用于在 Tab 之间添加视觉分隔线。它取代了之前自动生成的 CSS 伪元素分隔线以及 hideSeparator prop（#6243）。

分隔线现在改为 按需启用 —— 在希望出现分隔线的 <Tabs.Tab> 内部添加 <Tabs.Separator /> 即可。

Field 子组件的合并

DateFieldTimeFieldColorField 现在直接暴露各自的输入组子组件，不再需要单独引入 DateInputGroupColorInputGroup。具体的迁移方式请参阅 破坏性变更

传给 Breadcrumbs.Item 的 props 现在会正确转发到底层的 Link#6233）。

样式修复

  • ListBox Item：将悬停背景色从 bg-default-hover 调整为 bg-default，以保持一致性
  • Date Input Group：将段（segment）文本从 tabular-nums 调整为 text-nowrap，优化布局
  • Date Input Group：改进 focus-within 样式，使其将日期选择器触发器排除在字段聚焦高亮之外

依赖更新

  • React Aria Components：从 1.14.0 升级到 1.15.0 —— 新增了 render prop，可用于自定义任何 React Aria 组件渲染的 DOM 元素（适用于路由链接、Motion 等动画库）
  • @react-aria/utils：从 3.32.0 升级到 3.33.0
  • @react-types/shared：从 3.32.1 升级到 3.33.0
  • @internationalized/date：从 3.10.1 升级到 3.11.0 —— 日期字段现在改为在失焦时进行约束，而不是在输入过程中实时约束
  • 新增 @react-aria/i18n@react-stately/utils，用于日历的国际化

⚠️ 破坏性变更

Tabs —— 移除 hideSeparator prop

hideSeparator prop 已从 Tabs 组件中移除。分隔线现在改为 按需启用，通过新增的 <Tabs.Separator /> 子组件来添加，而不再通过 CSS 伪元素自动生成（#6243）。

之前：

{/* Separators shown by default, hidden via prop */}
<Tabs hideSeparator>
  <Tabs.List>
    <Tabs.Tab id="tab1">Tab 1<Tabs.Indicator /></Tabs.Tab>
    <Tabs.Tab id="tab2">Tab 2<Tabs.Indicator /></Tabs.Tab>
  </Tabs.List>
</Tabs>

之后：

{/* No separators by default — explicitly add them where needed */}
<Tabs>
  <Tabs.List>
    <Tabs.Tab id="tab1"><Tabs.Indicator />Tab 1</Tabs.Tab>
    <Tabs.Tab id="tab2"><Tabs.Separator /><Tabs.Indicator />Tab 2</Tabs.Tab>
  </Tabs.List>
</Tabs>

CSS 变更：

  • Tab 的分隔线样式已从伪元素（.tabs__tab:not(:first-child):before）迁移到独立的 .tabs__separator
  • 已移除 [data-hide-separator] 这一 data 属性

Field 子组件 API 变更

DateInputGroupColorInputGroup 不再从 @heroui/react 直接导出。它们的子组件已分别合并到对应的 Field 组件之下（DateFieldTimeFieldColorField）。

DateField 变更

之前：

import {DateField, Label, DateInputGroup, Description} from '@heroui/react';

<DateField>
  <Label>Date</Label>
  <DateInputGroup>
    <DateInputGroup.Prefix>...</DateInputGroup.Prefix>
    <DateInputGroup.Input>
      {(segment) => <DateInputGroup.Segment segment={segment} />}
    </DateInputGroup.Input>
    <DateInputGroup.Suffix>...</DateInputGroup.Suffix>
  </DateInputGroup>
  <Description>Pick a date</Description>
</DateField>

之后：

import {DateField, Label, Description} from '@heroui/react';

<DateField>
  <Label>Date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Prefix>...</DateField.Prefix>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>...</DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <Description>Pick a date</Description>
</DateField>

TimeField 变更

模式与 DateField 相同：

之前之后
DateInputGroupTimeField.Group
DateInputGroup.InputTimeField.Input
DateInputGroup.SegmentTimeField.Segment
DateInputGroup.PrefixTimeField.Prefix
DateInputGroup.SuffixTimeField.Suffix

ColorField 变更

之前之后
ColorInputGroupColorField.Group
ColorInputGroup.InputColorField.Input
ColorInputGroup.PrefixColorField.Prefix
ColorInputGroup.SuffixColorField.Suffix

用法：

import {ColorField, Label, ColorInputGroup, ColorSwatch} from '@heroui/react';

<ColorField>
  <Label>Color</Label>
  <ColorInputGroup>
    <ColorInputGroup.Prefix>
      <ColorSwatch color="#000" />
    </ColorInputGroup.Prefix>
    <ColorInputGroup.Input />
  </ColorInputGroup>
</ColorField>

之后：

import {ColorField, Label, ColorSwatch} from '@heroui/react';

<ColorField>
  <Label>Color</Label>
  <ColorField.Group>
    <ColorField.Prefix>
      <ColorSwatch color="#000" />
    </ColorField.Prefix>
    <ColorField.Input />
  </ColorField.Group>
</ColorField>

说明： 底层的 CSS 类名（.date-input-group.color-input-group 等）保持不变，仅 JavaScript 引入路径与组件名称发生了变化。

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Jjrgarciadev@jrgarciadevDdiegonzs@diegonzsWwingkwong@wingkwong

v3.0.0-beta.8

新增 3 个组件（Badge、Pagination、Table）、DateField 的多项改进，以及关键的 API / 样式修复。

v3.0.0-beta.6

新增 6 个颜色组件（ColorPicker、ColorArea、ColorSlider、ColorField、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）、Toast 改进，以及多项样式修复。

本页目录

安装新增功能日期与时间体系新组件CalendarRangeCalendarDatePickerDateRangePickerAPI 改进Switch.ContentTabs.SeparatorField 子组件的合并Breadcrumbs 修复样式修复依赖更新⚠️ 破坏性变更Tabs —— 移除 hideSeparator propField 子组件 API 变更DateField 变更TimeField 变更ColorField 变更链接贡献者