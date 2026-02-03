v3.0.0-beta.7

import {DateField, Label, DateInputGroup, Description} from '@heroui/react' ;

< DateField >

< Label >Date</ Label >

< DateInputGroup >

< DateInputGroup.Prefix >...</ DateInputGroup.Prefix >

< DateInputGroup.Input >

{( segment ) => < DateInputGroup.Segment segment = {segment} />}

</ DateInputGroup.Input >

< DateInputGroup.Suffix >...</ DateInputGroup.Suffix >

</ DateInputGroup >

< Description >Pick a date</ Description >