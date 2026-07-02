v3.0.0-beta.2
六个新组件（AlertDialog、ComboBox、Dropdown、InputGroup、Modal、NumberField）、Select API 改进以及多项组件优化。
此版本引入了六个重要的新组件，改进了 Select 组件的 API，并包含多项优化与 bug 修复。
安装
升级到最新版本：
新增功能
新组件
本次发布引入了 6 个 新的基础组件：
- AlertDialog：用于需要用户确认的重要决策的模态对话框。（文档）
- ComboBox：将文本输入与列表框结合，让用户可以在选项列表中过滤。（文档）
- Dropdown：展示一组可供用户选择的操作或选项。（文档）
- InputGroup：通过 prefix 与 suffix 元素将相关输入控件组合在一起，强化表单字段。（文档）
- Modal：用于聚焦用户交互与重要内容的对话框浮层。（文档）
- NumberField：数字输入框，带有递增 / 递减按钮、表单校验以及国际化格式化。（文档）
AlertDialog
ComboBox
Dropdown
Modal
InputGroup
NumberField
样式改进
自定义变体与主题兼容性
增强了 CSS 变体与主题系统，提供更好的可定制性：
动效偏好：
- 新增
motion-safe变体，可与
data-reduce-motion="true"属性配合使用
- 增强后的
motion-reduce现在支持祖先元素与伪元素
深色模式：
- 类与
data-theme="dark"属性选择器现在优先于
prefers-color-scheme
- 在深色模式下完整支持伪元素
主题变量：
- 扩展了浅色主题的覆盖范围，以支持嵌套主题（
:root、
.light、
.default、
[data-theme="light"]、
[data-theme="default"]）
组件改进
Select 组件 API 更新
Select 组件的 API 已经过改进，与其他组件保持一致。
Content 子组件已重命名为
Popover。
之前：
之后：
Chip 组件改进
Chip 组件的尺寸已更新，以提升一致性：
- 小（
sm）：
px-1 py-0 text-xs
- 中（
md）：
text-xs（现在显式设置）
- 大（
lg）：
px-3 py-1 text-sm font-medium
Separator 组件增强
Separator 组件现在能自动检测是否被放置在 surface 组件中（使用
bg-surface），并应用合适的分隔线颜色以获得更好的可见性。同时新增了
isOnSurface prop，用于手动控制。
新增的计算变量：
--color-separator-on-surface：通过
color-mix自动生成的计算变量，确保分隔线在 surface 背景上仍然清晰可见。与其他计算变量一样，可在你的主题中覆盖它。
用法：
当 Separator 检测到外层存在
SurfaceContext Provider（由 Card、Alert、Popover、Modal 等组件提供）时，
isOnSurface prop 会自动启用。
你也可以直接在 Tailwind 类中使用这个计算变量：
动画改进
- 更新了加载状态 spinner 的颜色，提升可见性
- 调整了 Select 与 Slider 组件的样式，改进动画效果
- 改进了 Checkbox 动画（过渡更快）
- 在伪元素中更好地支持
prefers-reduced-motion
⚠️ 破坏性变更
Select 组件
为与 ComboBox、Dropdown 等组件保持一致，
Select.Content 子组件已重命名为
Select.Popover。
迁移：
将所有
Select.Content 替换为
Select.Popover：
类型导入：
命名导出：
CSS 变量与工具类：divider → separator
为与 Separator 组件名保持一致，所有与
divider 相关的 CSS 变量与工具类均已重命名为
separator。
CSS 变量：
Tailwind 工具类：
主题覆盖：
如果你的自定义主题中覆盖了 separator 相关变量，请同步更新：
Bug 修复
- 修复了加载状态 spinner 的颜色，提升可见性
- 修复了 bordered 状态下焦点样式优先于 hover 状态的表现
- 修复了文档中的动画卡顿问题
- 改进了模态表单的样式
- 增强了 motion-reduce 在伪元素上的支持
- 修复了移动端触摸交互后悬停状态保留的问题——将 hover 样式包裹在
@media (hover: hover)媒体查询中。同时通过移除不必要的
="true"data 属性值选择器，简化了相关代码。
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！