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v3.0.0-beta.2

六个新组件（AlertDialog、ComboBox、Dropdown、InputGroup、Modal、NumberField）、Select API 改进以及多项组件优化。

2025 年 11 月 20 日

此版本引入了六个重要的新组件，改进了 Select 组件的 API，并包含多项优化与 bug 修复。

HeroUI v3 Beta 2

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增功能

新组件

本次发布引入了 6 个 新的基础组件：

  • AlertDialog：用于需要用户确认的重要决策的模态对话框。（文档
  • ComboBox：将文本输入与列表框结合，让用户可以在选项列表中过滤。（文档
  • Dropdown：展示一组可供用户选择的操作或选项。（文档
  • InputGroup：通过 prefix 与 suffix 元素将相关输入控件组合在一起，强化表单字段。（文档
  • Modal：用于聚焦用户交互与重要内容的对话框浮层。（文档
  • NumberField：数字输入框，带有递增 / 递减按钮、表单校验以及国际化格式化。（文档

AlertDialog

ComboBox

InputGroup

NumberField

样式改进

自定义变体与主题兼容性

增强了 CSS 变体与主题系统，提供更好的可定制性：

动效偏好：

  • 新增 motion-safe 变体，可与 data-reduce-motion="true" 属性配合使用
  • 增强后的 motion-reduce 现在支持祖先元素与伪元素

深色模式：

  • 类与 data-theme="dark" 属性选择器现在优先于 prefers-color-scheme
  • 在深色模式下完整支持伪元素

主题变量：

  • 扩展了浅色主题的覆盖范围，以支持嵌套主题（:root.light.default[data-theme="light"][data-theme="default"]

组件改进

Select 组件 API 更新

Select 组件的 API 已经过改进，与其他组件保持一致。Content 子组件已重命名为 Popover

之前：

<Select>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Content>
    <ListBox>
      {/* items */}
    </ListBox>
  </Select.Content>
</Select>

之后：

<Select>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value />
    <Select.Indicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Popover>
    <ListBox>
      {/* items */}
    </ListBox>
  </Select.Popover>
</Select>

Chip 组件改进

Chip 组件的尺寸已更新，以提升一致性：

  • 小（smpx-1 py-0 text-xs
  • 中（mdtext-xs（现在显式设置）
  • 大（lgpx-3 py-1 text-sm font-medium

Separator 组件增强

Separator 组件现在能自动检测是否被放置在 surface 组件中（使用 bg-surface），并应用合适的分隔线颜色以获得更好的可见性。同时新增了 isOnSurface prop，用于手动控制。

新增的计算变量：

  • --color-separator-on-surface：通过 color-mix 自动生成的计算变量，确保分隔线在 surface 背景上仍然清晰可见。与其他计算变量一样，可在你的主题中覆盖它。

用法：

<div className="bg-surface">
  <Separator isOnSurface />
</div>

当 Separator 检测到外层存在 SurfaceContext Provider（由 Card、Alert、Popover、Modal 等组件提供）时，isOnSurface prop 会自动启用。

你也可以直接在 Tailwind 类中使用这个计算变量：

<div className="bg-surface">
  <div className="h-px w-full bg-separator-on-surface" />
</div>

动画改进

  • 更新了加载状态 spinner 的颜色，提升可见性
  • 调整了 Select 与 Slider 组件的样式，改进动画效果
  • 改进了 Checkbox 动画（过渡更快）
  • 在伪元素中更好地支持 prefers-reduced-motion

⚠️ 破坏性变更

Select 组件

为与 ComboBox、Dropdown 等组件保持一致，Select.Content 子组件已重命名为 Select.Popover

迁移：

将所有 Select.Content 替换为 Select.Popover

// Before
<Select.Content>
  <ListBox>...</ListBox>
</Select.Content>

// After
<Select.Popover>
  <ListBox>...</ListBox>
</Select.Popover>

类型导入：

// Before
import type { SelectContentProps } from "@heroui/react"

// After
import type { SelectPopoverProps } from "@heroui/react"

命名导出：

// Before
import { SelectContent } from "@heroui/react"

// After
import { SelectPopover } from "@heroui/react"

CSS 变量与工具类：divider → separator

为与 Separator 组件名保持一致，所有与 divider 相关的 CSS 变量与工具类均已重命名为 separator

CSS 变量：

/* Before */
border-bottom: 1px solid var(--divider);

/* After */
border-bottom: 1px solid var(--separator);

Tailwind 工具类：

// Before
<div className="bg-divider" />
<div className="border-divider" />

// After
<div className="bg-separator" />
<div className="border-separator" />

主题覆盖：

如果你的自定义主题中覆盖了 separator 相关变量，请同步更新：

/* Before */
:root {
  --divider: oklch(92% 0.004 286.32);
}

.dark {
  --divider: oklch(22% 0.006 286.033);
}

/* After */
:root {
  --separator: oklch(92% 0.004 286.32);
}

.dark {
  --separator: oklch(22% 0.006 286.033);
}

Bug 修复

  • 修复了加载状态 spinner 的颜色，提升可见性
  • 修复了 bordered 状态下焦点样式优先于 hover 状态的表现
  • 修复了文档中的动画卡顿问题
  • 改进了模态表单的样式
  • 增强了 motion-reduce 在伪元素上的支持
  • 修复了移动端触摸交互后悬停状态保留的问题——将 hover 样式包裹在 @media (hover: hover) 媒体查询中。同时通过移除不必要的 ="true" data 属性值选择器，简化了相关代码。

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Jjrgarciadev@jrgarciadevTtianenpang@tianenpang

v3.0.0-beta.3

七个新组件、fullWidth 与 hideSeparator 支持、样式修复，以及 AlertDialog / Modal backdrop 变体调整与移除 asChild prop 等破坏性变更。

v3.0.0-beta.1

重大重新设计，带来全新的设计系统、8 个新组件以及更佳的开发者体验。

本页目录

安装新增功能新组件AlertDialogComboBoxDropdownModalInputGroupNumberField样式改进自定义变体与主题兼容性组件改进Select 组件 API 更新Chip 组件改进Separator 组件增强动画改进⚠️ 破坏性变更Select 组件CSS 变量与工具类：divider → separatorBug 修复链接贡献者