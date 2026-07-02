v3.0.0-beta.2

2025 年 11 月 20 日

此版本引入了六个重要的新组件，改进了 Select 组件的 API，并包含多项优化与 bug 修复。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

本次发布引入了 6 个 新的基础组件：

AlertDialog ：用于需要用户确认的重要决策的模态对话框。（文档）

：用于需要用户确认的重要决策的模态对话框。（文档） ComboBox ：将文本输入与列表框结合，让用户可以在选项列表中过滤。（文档）

：将文本输入与列表框结合，让用户可以在选项列表中过滤。（文档） Dropdown ：展示一组可供用户选择的操作或选项。（文档）

：展示一组可供用户选择的操作或选项。（文档） InputGroup ：通过 prefix 与 suffix 元素将相关输入控件组合在一起，强化表单字段。（文档）

：通过 prefix 与 suffix 元素将相关输入控件组合在一起，强化表单字段。（文档） Modal ：用于聚焦用户交互与重要内容的对话框浮层。（文档）

：用于聚焦用户交互与重要内容的对话框浮层。（文档） NumberField：数字输入框，带有递增 / 递减按钮、表单校验以及国际化格式化。（文档）

增强了 CSS 变体与主题系统，提供更好的可定制性：

动效偏好：

新增 motion-safe 变体，可与 data-reduce-motion="true" 属性配合使用

变体，可与 属性配合使用 增强后的 motion-reduce 现在支持祖先元素与伪元素

深色模式：

类与 data-theme="dark" 属性选择器现在优先于 prefers-color-scheme

属性选择器现在优先于 在深色模式下完整支持伪元素

主题变量：

扩展了浅色主题的覆盖范围，以支持嵌套主题（ :root 、 .light 、 .default 、 [data-theme="light"] 、 [data-theme="default"] ）

Select 组件的 API 已经过改进，与其他组件保持一致。 Content 子组件已重命名为 Popover 。

之前：

< Select > < Select.Trigger > < Select.Value /> < Select.Indicator /> </ Select.Trigger > < Select.Content > < ListBox > { /* items */ } </ ListBox > </ Select.Content > </ Select >

之后：

< Select > < Select.Trigger > < Select.Value /> < Select.Indicator /> </ Select.Trigger > < Select.Popover > < ListBox > { /* items */ } </ ListBox > </ Select.Popover > </ Select >

Chip 组件的尺寸已更新，以提升一致性：

小（ sm ） ： px-1 py-0 text-xs

： 中（ md ） ： text-xs （现在显式设置）

： （现在显式设置） 大（ lg ）： px-3 py-1 text-sm font-medium

Separator 组件现在能自动检测是否被放置在 surface 组件中（使用 bg-surface ），并应用合适的分隔线颜色以获得更好的可见性。同时新增了 isOnSurface prop，用于手动控制。

新增的计算变量：

--color-separator-on-surface ：通过 color-mix 自动生成的计算变量，确保分隔线在 surface 背景上仍然清晰可见。与其他计算变量一样，可在你的主题中覆盖它。

用法：

< div className = "bg-surface" > < Separator isOnSurface /> </ div >

当 Separator 检测到外层存在 SurfaceContext Provider（由 Card、Alert、Popover、Modal 等组件提供）时， isOnSurface prop 会自动启用。

你也可以直接在 Tailwind 类中使用这个计算变量：

< div className = "bg-surface" > < div className = "h-px w-full bg-separator-on-surface" /> </ div >

更新了加载状态 spinner 的颜色，提升可见性

调整了 Select 与 Slider 组件的样式，改进动画效果

改进了 Checkbox 动画（过渡更快）

在伪元素中更好地支持 prefers-reduced-motion

为与 ComboBox、Dropdown 等组件保持一致， Select.Content 子组件已重命名为 Select.Popover 。

迁移：

将所有 Select.Content 替换为 Select.Popover ：

// Before < Select.Content > < ListBox >...</ ListBox > </ Select.Content > // After < Select.Popover > < ListBox >...</ ListBox > </ Select.Popover >

类型导入：

// Before import type { SelectContentProps } from "@heroui/react" // After import type { SelectPopoverProps } from "@heroui/react"

命名导出：

// Before import { SelectContent } from "@heroui/react" // After import { SelectPopover } from "@heroui/react"

为与 Separator 组件名保持一致，所有与 divider 相关的 CSS 变量与工具类均已重命名为 separator 。

CSS 变量：

/* Before */ border-bottom : 1px solid var(--divider); /* After */ border-bottom : 1px solid var(--separator);

Tailwind 工具类：

// Before < div className = "bg-divider" /> < div className = "border-divider" /> // After < div className = "bg-separator" /> < div className = "border-separator" />

主题覆盖：

如果你的自定义主题中覆盖了 separator 相关变量，请同步更新：

/* Before */ :root { --divider : oklch ( 92 % 0.004 286.32 ); } .dark { --divider : oklch ( 22 % 0.006 286.033 ); } /* After */ :root { --separator : oklch ( 92 % 0.004 286.32 ); } .dark { --separator : oklch ( 22 % 0.006 286.033 ); }

修复了加载状态 spinner 的颜色，提升可见性

修复了 bordered 状态下焦点样式优先于 hover 状态的表现

修复了文档中的动画卡顿问题

改进了模态表单的样式

增强了 motion-reduce 在伪元素上的支持

修复了移动端触摸交互后悬停状态保留的问题——将 hover 样式包裹在 @media (hover: hover) 媒体查询中。同时通过移除不必要的 ="true" data 属性值选择器，简化了相关代码。

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！