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v3.0.0-beta.6

新增 6 个颜色组件（ColorPicker、ColorArea、ColorSlider、ColorField、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）、Toast 改进，以及多项样式修复。

2026 年 2 月 6 日

本次发布引入了完整的颜色系统，新增六个用于颜色选择与处理的组件：ColorPickerColorAreaColorSliderColorFieldColorSwatchColorSwatchPicker。同时还包含 Separator 的新变体以及多项样式改进。

HeroUI v3 Beta 6

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta
bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增功能

颜色系统

我们很高兴推出完整的颜色系统——一整套用于颜色选择、处理与展示的组件。这些组件基于 React Aria 的颜色基元构建，可以无缝协同工作。

主要特性：

  • 完整的色彩空间支持：支持 HSL、HSB 与 RGB 色彩空间
  • 基于通道的编辑：可单独操作每一个颜色通道（hue、saturation、lightness、brightness、red、green、blue、alpha）
  • 默认无障碍：完整支持键盘导航与屏幕阅读器
  • 可组合的设计：自由搭配组件，构建你自己的颜色选择器

新组件

本次发布共引入 6 个 新的颜色组件：

ColorPicker

ColorPicker 是一个复合组件，将所有颜色组件组合在一起，提供完整的颜色选择体验。

ColorArea

二维渐变区域，可同时选择两个颜色通道，通常用于 saturation 与 brightness。

ColorSlider

用于调整单个颜色通道（如 hue、saturation、lightness 或 alpha）的滑块。

不同的通道：

ColorField

用于直接输入颜色值的文本输入框，支持多种颜色格式。

ColorSwatch

颜色值的可视化展示，支持透明度图案。

ColorSwatchPicker

色块网格，可从预定义的调色板中快速选择颜色。

组件改进

Toast 增强

Toast 组件经过了重大改进，新增了多项功能并提升了稳定性（#6151）：

新功能：

  • 加载状态：新增 isLoading prop，会显示一个 spinner 替代默认指示器
  • 默认超时：Toast 现在默认 4 秒后自动关闭（可通过 timeout prop 配置）
  • 宽度控制：在 Toast.Provider 上新增 width prop，可自定义 Toast 的宽度
  • 自适应高度：Toast 会根据内容自适应高度
  • 更好的堆叠效果：通过绝对定位与高度同步，修复了 Toast 堆叠时出现的布局抖动
  • 更稳健的关闭处理：将 onClose 回调延迟执行，避免 Toast 过渡死锁
  • 仅最前 Toast 显示关闭按钮：关闭按钮仅出现在最前一个 Toast 上，UI 更加干净
  • Promise 支持增强：改进了 toast.promise()，加载状态与错误处理更加完善

新增演示：

  • Promise 与加载状态
  • 回调与超时处理

Separator 变体

Separator 组件新增了变体，提供不同的视觉风格。

Chip 组件 —— Label slot

Chip 组件现在支持 Chip.Label 子组件，以获得更好的视觉对齐。当移除起始或末尾的内容（如图标）时，标签文字会过于贴近 Chip 的边缘。为了向后兼容，纯文本的 children 会自动被包裹在 <Chip.Label> 中。

用法：

import { Chip } from '@heroui/react';

// Automatic wrapping (backward compatible)
<Chip>Label text</Chip>

// Explicit label with custom styling
<Chip>
  <Chip.Label className="font-bold">Custom Label</Chip.Label>
</Chip>

// Mixing icons and labels
<Chip>
  <Icon icon="gravity-ui:check" />
  <Chip.Label>With Icon</Chip.Label>
</Chip>

样式修复

  • 浮层内容：修复了浮层内容上的模糊效果（#6136）
  • Invalid 字段：在字段处于 invalid 状态时，将 ring 改为 outline（#6184）
  • Link 与按钮：修复了使用按钮变体的 Link 组件的样式（#6138）
  • Toast 内容：修复了 Toast 内容的垂直对齐问题（#6147）
  • Safari SVG：修复了 SVG 在 Safari 中位置偏移的问题（#6149）
  • Placeholder 颜色：将 placeholder 的颜色与输入文本对齐（#6139)
  • Tooltip：从 tooltip 触发组件中移除了 cursor 样式
  • CSS 变量：让计算变量仅依赖根变量（#6154）

Bug 修复

  • 修复了视图过渡期间页面交互不可用的问题（#6128）
  • 修复了 Markdown URL 的格式化问题（#6162）
  • 修复了指向 ComboBox 页面的链接错误（#6164）
  • 修复了 index.css 中 Autocomplete 样式的引入顺序
  • 修复了 CSS 类名的连字符格式（#6191）

⚠️ 破坏性变更

Toast 组件 —— Container 重命名为 Provider

为提升语义清晰度，Toast.Container 已重命名为 Toast.Provider（#6151）。

之前：

<Toast.Container placement="bottom" />

之后：

<Toast.Provider placement="bottom" />

其他变更：

  • 默认的 gap prop 从 14 改为 12 像素
  • 默认 timeout 现在为 4000（4 秒），无需再显式设置
  • 为保持一致性，Toast.Action 已重命名为 Toast.ActionButton

CSS 类名命名约定

为了一致性，CSS 类名已统一改为连字符格式（#6141）。这一调整更贴合 BEM 规范，也提升了与 Tailwind CSS 的兼容性。

重要说明textarea 类名最初被改为 text-area，但由于与 Tailwind 原生的 textarea 类名冲突，已在 PR #6191 中回滚为 textarea。TextArea 组件相关的类名无需修改。

组件类名变更

以下 CSS 类名已更新。如果你的自定义 CSS 直接使用了这些类名，请同步更新选择器：

组件旧类名新类名说明
ComboBox.combobox.combo-box全部相关类名同步更新
.combobox__input-group.combo-box__input-group
.combobox__trigger.combo-box__trigger
.combobox__popover.combo-box__popover
.combobox--full-width.combo-box--full-width
ListBox.listbox.list-box全部相关类名同步更新
ListBoxItem.listbox-item.list-box-item全部相关类名同步更新
.listbox-item__indicator.list-box-item__indicator
.listbox-item--default.list-box-item--default
.listbox-item--danger.list-box-item--danger
ListBoxSection.listbox-section.list-box-section全部相关类名同步更新
TextArea.textarea.textarea未变更 —— 为避免与 Tailwind 冲突已回滚

迁移指南

之前：

/* Custom styles targeting old class names */
.combobox {
  /* styles */
}

.listbox-item {
  /* styles */
}

之后：

/* Update to new hyphenated class names */
.combo-box {
  /* styles */
}

.list-box-item {
  /* styles */
}

JavaScript / TypeScript 更新：

如果你在 JavaScript 或 TypeScript 代码中使用了这些类名：

// Before
<div className="combobox" />
<ListBoxItem className="listbox-item" />

// After
<div className="combo-box" />
<ListBoxItem className="list-box-item" />

说明：组件 props 与 TypeScript 类型保持不变，仅 CSS 类名做了更新。

移除的 CSS 变量

作为 surface 颜色重构的一部分，部分 CSS 变量已被移除（#6204）。这些变量要么改为直接引用其他变量，要么被完全移除。

Surface 颜色变量

以下经过计算的 surface 颜色变量已被移除，并改为直接引用对应的变量：

已移除：

  • --color-surface-secondary（之前通过 color-mix 计算得到）
  • --color-surface-tertiary（之前通过 color-mix 计算得到）

替代方案： 这些变量现在直接引用 variables.css 中定义的基础变量：

  • --color-surface-secondary → 直接使用 var(--surface-secondary)
  • --color-surface-tertiary → 直接使用 var(--surface-tertiary)

基础变量 --surface-secondary--surface-tertiary 现在直接定义在 variables.css 中，而不再在 theme.css 中通过计算得出。

On Surface 颜色变量

所有 --color-on-surface-* 变量都已被完全移除：

已移除：

  • --color-on-surface
  • --color-on-surface-foreground
  • --color-on-surface-hover
  • --color-on-surface-focus
  • --color-on-surface-secondary
  • --color-on-surface-secondary-foreground
  • --color-on-surface-secondary-hover
  • --color-on-surface-secondary-focus
  • --color-on-surface-tertiary
  • --color-on-surface-tertiary-foreground
  • --color-on-surface-tertiary-hover
  • --color-on-surface-tertiary-focus

迁移方式：

如果你之前用到了这些变量，请改用对应的 surface 变量：

/* Before */
.element {
  background: var(--color-on-surface);
  color: var(--color-on-surface-foreground);
}

.element:hover {
  background: var(--color-on-surface-hover);
}

/* After */
.element {
  background: var(--surface-secondary);
  color: var(--surface-secondary-foreground);
}

.element:hover {
  background: color-mix(in oklab, var(--surface-secondary) 92%, var(--surface-secondary-foreground) 8%);
}

或者使用 Tailwind 工具类：

// Before
<div className="bg-on-surface text-on-surface-foreground" />

// After
<div className="bg-surface-secondary text-surface-secondary-foreground" />

相关 PR： #6204

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

Jjrgarciadev@jrgarciadevWwingkwong@wingkwongDdiegonzs@diegonzsTtianenpang@tianenpang

v3.0.0-beta.7

新增 4 个组件（Calendar、RangeCalendar、DatePicker、DateRangePicker）以及多项 API 改进。

v3.0.0-beta.5

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安装新增功能颜色系统新组件ColorPickerColorAreaColorSliderColorFieldColorSwatchColorSwatchPicker组件改进Toast 增强Separator 变体Chip 组件 —— Label slot样式修复Bug 修复⚠️ 破坏性变更Toast 组件 —— Container 重命名为 ProviderCSS 类名命名约定组件类名变更迁移指南移除的 CSS 变量Surface 颜色变量On Surface 颜色变量链接贡献者