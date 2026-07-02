v3.0.0-beta.6
新增 6 个颜色组件（ColorPicker、ColorArea、ColorSlider、ColorField、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）、Toast 改进，以及多项样式修复。
本次发布引入了完整的颜色系统，新增六个用于颜色选择与处理的组件：ColorPicker、ColorArea、ColorSlider、ColorField、ColorSwatch 与 ColorSwatchPicker。同时还包含 Separator 的新变体以及多项样式改进。
安装
升级到最新版本：
新增功能
颜色系统
我们很高兴推出完整的颜色系统——一整套用于颜色选择、处理与展示的组件。这些组件基于 React Aria 的颜色基元构建，可以无缝协同工作。
主要特性：
- 完整的色彩空间支持：支持 HSL、HSB 与 RGB 色彩空间
- 基于通道的编辑：可单独操作每一个颜色通道（hue、saturation、lightness、brightness、red、green、blue、alpha）
- 默认无障碍：完整支持键盘导航与屏幕阅读器
- 可组合的设计：自由搭配组件，构建你自己的颜色选择器
新组件
本次发布共引入 6 个 新的颜色组件：
- ColorPicker：完整的颜色选择器，包含 trigger、popover 以及可组合的内部部件。（文档）
- ColorArea：二维渐变区域，可同时选择两个颜色通道。（文档）
- ColorSlider：单通道滑块，用于精细调整颜色。（文档）
- ColorField：用于输入与编辑颜色值的文本框。（文档）
- ColorSwatch：可视化的颜色预览，支持透明度。（文档）
- ColorSwatchPicker：可选的颜色块网格，便于快速选择颜色。（文档）
ColorPicker
ColorPicker 是一个复合组件，将所有颜色组件组合在一起，提供完整的颜色选择体验。
ColorArea
二维渐变区域，可同时选择两个颜色通道，通常用于 saturation 与 brightness。
ColorSlider
用于调整单个颜色通道（如 hue、saturation、lightness 或 alpha）的滑块。
不同的通道：
ColorField
用于直接输入颜色值的文本输入框，支持多种颜色格式。
ColorSwatch
颜色值的可视化展示，支持透明度图案。
ColorSwatchPicker
色块网格，可从预定义的调色板中快速选择颜色。
组件改进
Toast 增强
Toast 组件经过了重大改进，新增了多项功能并提升了稳定性（#6151）：
新功能：
- 加载状态：新增
isLoadingprop，会显示一个 spinner 替代默认指示器
- 默认超时：Toast 现在默认 4 秒后自动关闭（可通过
timeoutprop 配置）
- 宽度控制：在
Toast.Provider上新增
widthprop，可自定义 Toast 的宽度
- 自适应高度：Toast 会根据内容自适应高度
- 更好的堆叠效果：通过绝对定位与高度同步，修复了 Toast 堆叠时出现的布局抖动
- 更稳健的关闭处理：将
onClose回调延迟执行，避免 Toast 过渡死锁
- 仅最前 Toast 显示关闭按钮：关闭按钮仅出现在最前一个 Toast 上，UI 更加干净
- Promise 支持增强：改进了
toast.promise()，加载状态与错误处理更加完善
新增演示：
- Promise 与加载状态
- 回调与超时处理
Separator 变体
为 Separator 组件新增了变体，提供不同的视觉风格。
Chip 组件 —— Label slot
Chip 组件现在支持
Chip.Label 子组件，以获得更好的视觉对齐。当移除起始或末尾的内容（如图标）时，标签文字会过于贴近 Chip 的边缘。为了向后兼容，纯文本的 children 会自动被包裹在
<Chip.Label> 中。
用法：
样式修复
- 浮层内容：修复了浮层内容上的模糊效果（#6136）
- Invalid 字段：在字段处于 invalid 状态时，将 ring 改为 outline（#6184）
- Link 与按钮：修复了使用按钮变体的 Link 组件的样式（#6138）
- Toast 内容：修复了 Toast 内容的垂直对齐问题（#6147）
- Safari SVG：修复了 SVG 在 Safari 中位置偏移的问题（#6149）
- Placeholder 颜色：将 placeholder 的颜色与输入文本对齐（#6139)
- Tooltip：从 tooltip 触发组件中移除了 cursor 样式
- CSS 变量：让计算变量仅依赖根变量（#6154）
Bug 修复
- 修复了视图过渡期间页面交互不可用的问题（#6128）
- 修复了 Markdown URL 的格式化问题（#6162）
- 修复了指向 ComboBox 页面的链接错误（#6164）
- 修复了
index.css中 Autocomplete 样式的引入顺序
- 修复了 CSS 类名的连字符格式（#6191）
⚠️ 破坏性变更
Toast 组件 —— Container 重命名为 Provider
为提升语义清晰度，
Toast.Container 已重命名为
Toast.Provider（#6151）。
之前：
之后：
其他变更：
- 默认的
gapprop 从
14改为
12像素
- 默认
timeout现在为
4000（4 秒），无需再显式设置
- 为保持一致性，
Toast.Action已重命名为
Toast.ActionButton
CSS 类名命名约定
为了一致性，CSS 类名已统一改为连字符格式（#6141）。这一调整更贴合 BEM 规范，也提升了与 Tailwind CSS 的兼容性。
重要说明：
textarea 类名最初被改为
text-area，但由于与 Tailwind 原生的
textarea 类名冲突，已在 PR #6191 中回滚为
textarea。TextArea 组件相关的类名无需修改。
组件类名变更
以下 CSS 类名已更新。如果你的自定义 CSS 直接使用了这些类名，请同步更新选择器：
|组件
|旧类名
|新类名
|说明
|ComboBox
.combobox
.combo-box
|全部相关类名同步更新
.combobox__input-group
.combo-box__input-group
.combobox__trigger
.combo-box__trigger
.combobox__popover
.combo-box__popover
.combobox--full-width
.combo-box--full-width
|ListBox
.listbox
.list-box
|全部相关类名同步更新
|ListBoxItem
.listbox-item
.list-box-item
|全部相关类名同步更新
.listbox-item__indicator
.list-box-item__indicator
.listbox-item--default
.list-box-item--default
.listbox-item--danger
.list-box-item--danger
|ListBoxSection
.listbox-section
.list-box-section
|全部相关类名同步更新
|TextArea
.textarea
.textarea
|未变更 —— 为避免与 Tailwind 冲突已回滚
迁移指南
之前：
之后：
JavaScript / TypeScript 更新：
如果你在 JavaScript 或 TypeScript 代码中使用了这些类名：
说明：组件 props 与 TypeScript 类型保持不变，仅 CSS 类名做了更新。
移除的 CSS 变量
作为 surface 颜色重构的一部分，部分 CSS 变量已被移除（#6204）。这些变量要么改为直接引用其他变量，要么被完全移除。
Surface 颜色变量
以下经过计算的 surface 颜色变量已被移除，并改为直接引用对应的变量：
已移除：
--color-surface-secondary（之前通过
color-mix计算得到）
--color-surface-tertiary（之前通过
color-mix计算得到）
替代方案：
这些变量现在直接引用
variables.css 中定义的基础变量：
--color-surface-secondary→ 直接使用
var(--surface-secondary)
--color-surface-tertiary→ 直接使用
var(--surface-tertiary)
基础变量
--surface-secondary 与
--surface-tertiary 现在直接定义在
variables.css 中，而不再在
theme.css 中通过计算得出。
On Surface 颜色变量
所有
--color-on-surface-* 变量都已被完全移除：
已移除：
--color-on-surface
--color-on-surface-foreground
--color-on-surface-hover
--color-on-surface-focus
--color-on-surface-secondary
--color-on-surface-secondary-foreground
--color-on-surface-secondary-hover
--color-on-surface-secondary-focus
--color-on-surface-tertiary
--color-on-surface-tertiary-foreground
--color-on-surface-tertiary-hover
--color-on-surface-tertiary-focus
迁移方式：
如果你之前用到了这些变量，请改用对应的 surface 变量：
或者使用 Tailwind 工具类：
相关 PR： #6204
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！