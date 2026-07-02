v3.0.0-beta.6

2026 年 2 月 6 日

本次发布引入了完整的颜色系统，新增六个用于颜色选择与处理的组件：ColorPicker、ColorArea、ColorSlider、ColorField、ColorSwatch 与 ColorSwatchPicker。同时还包含 Separator 的新变体以及多项样式改进。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@beta @heroui/react@beta pnpm add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta yarn add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta bun add @heroui/styles@beta @heroui/react@beta

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我们很高兴推出完整的颜色系统——一整套用于颜色选择、处理与展示的组件。这些组件基于 React Aria 的颜色基元构建，可以无缝协同工作。

主要特性：

完整的色彩空间支持 ：支持 HSL、HSB 与 RGB 色彩空间

：支持 HSL、HSB 与 RGB 色彩空间 基于通道的编辑 ：可单独操作每一个颜色通道（hue、saturation、lightness、brightness、red、green、blue、alpha）

：可单独操作每一个颜色通道（hue、saturation、lightness、brightness、red、green、blue、alpha） 默认无障碍 ：完整支持键盘导航与屏幕阅读器

：完整支持键盘导航与屏幕阅读器 可组合的设计：自由搭配组件，构建你自己的颜色选择器

本次发布共引入 6 个 新的颜色组件：

ColorPicker 是一个复合组件，将所有颜色组件组合在一起，提供完整的颜色选择体验。

二维渐变区域，可同时选择两个颜色通道，通常用于 saturation 与 brightness。

用于调整单个颜色通道（如 hue、saturation、lightness 或 alpha）的滑块。

不同的通道：

用于直接输入颜色值的文本输入框，支持多种颜色格式。

颜色值的可视化展示，支持透明度图案。

色块网格，可从预定义的调色板中快速选择颜色。

Toast 组件经过了重大改进，新增了多项功能并提升了稳定性（#6151）：

新功能：

加载状态 ：新增 isLoading prop，会显示一个 spinner 替代默认指示器

：新增 prop，会显示一个 spinner 替代默认指示器 默认超时 ：Toast 现在默认 4 秒后自动关闭（可通过 timeout prop 配置）

：Toast 现在默认 4 秒后自动关闭（可通过 prop 配置） 宽度控制 ：在 Toast.Provider 上新增 width prop，可自定义 Toast 的宽度

：在 上新增 prop，可自定义 Toast 的宽度 自适应高度 ：Toast 会根据内容自适应高度

：Toast 会根据内容自适应高度 更好的堆叠效果 ：通过绝对定位与高度同步，修复了 Toast 堆叠时出现的布局抖动

：通过绝对定位与高度同步，修复了 Toast 堆叠时出现的布局抖动 更稳健的关闭处理 ：将 onClose 回调延迟执行，避免 Toast 过渡死锁

：将 回调延迟执行，避免 Toast 过渡死锁 仅最前 Toast 显示关闭按钮 ：关闭按钮仅出现在最前一个 Toast 上，UI 更加干净

：关闭按钮仅出现在最前一个 Toast 上，UI 更加干净 Promise 支持增强：改进了 toast.promise() ，加载状态与错误处理更加完善

新增演示：

Promise 与加载状态

回调与超时处理

为 Separator 组件新增了变体，提供不同的视觉风格。

Chip 组件现在支持 Chip.Label 子组件，以获得更好的视觉对齐。当移除起始或末尾的内容（如图标）时，标签文字会过于贴近 Chip 的边缘。为了向后兼容，纯文本的 children 会自动被包裹在 <Chip.Label> 中。

用法：

import { Chip } from '@heroui/react' ; // Automatic wrapping (backward compatible) < Chip >Label text</ Chip > // Explicit label with custom styling < Chip > < Chip.Label className = "font-bold" >Custom Label</ Chip.Label > </ Chip > // Mixing icons and labels < Chip > < Icon icon = "gravity-ui:check" /> < Chip.Label >With Icon</ Chip.Label > </ Chip >

浮层内容 ：修复了浮层内容上的模糊效果（#6136）

：修复了浮层内容上的模糊效果（#6136） Invalid 字段 ：在字段处于 invalid 状态时，将 ring 改为 outline（#6184）

：在字段处于 invalid 状态时，将 ring 改为 outline（#6184） Link 与按钮 ：修复了使用按钮变体的 Link 组件的样式（#6138）

：修复了使用按钮变体的 Link 组件的样式（#6138） Toast 内容 ：修复了 Toast 内容的垂直对齐问题（#6147）

：修复了 Toast 内容的垂直对齐问题（#6147） Safari SVG ：修复了 SVG 在 Safari 中位置偏移的问题（#6149）

：修复了 SVG 在 Safari 中位置偏移的问题（#6149） Placeholder 颜色 ：将 placeholder 的颜色与输入文本对齐（#6139)

：将 placeholder 的颜色与输入文本对齐（#6139) Tooltip ：从 tooltip 触发组件中移除了 cursor 样式

：从 tooltip 触发组件中移除了 cursor 样式 CSS 变量：让计算变量仅依赖根变量（#6154）

修复了视图过渡期间页面交互不可用的问题（#6128）

修复了 Markdown URL 的格式化问题（#6162）

修复了指向 ComboBox 页面的链接错误（#6164）

修复了 index.css 中 Autocomplete 样式的引入顺序

中 Autocomplete 样式的引入顺序 修复了 CSS 类名的连字符格式（#6191）

为提升语义清晰度， Toast.Container 已重命名为 Toast.Provider （#6151）。

之前：

< Toast.Container placement = "bottom" />

之后：

< Toast.Provider placement = "bottom" />

其他变更：

默认的 gap prop 从 14 改为 12 像素

prop 从 改为 像素 默认 timeout 现在为 4000 （4 秒），无需再显式设置

现在为 （4 秒），无需再显式设置 为保持一致性， Toast.Action 已重命名为 Toast.ActionButton

为了一致性，CSS 类名已统一改为连字符格式（#6141）。这一调整更贴合 BEM 规范，也提升了与 Tailwind CSS 的兼容性。

重要说明： textarea 类名最初被改为 text-area ，但由于与 Tailwind 原生的 textarea 类名冲突，已在 PR #6191 中回滚为 textarea 。TextArea 组件相关的类名无需修改。

以下 CSS 类名已更新。如果你的自定义 CSS 直接使用了这些类名，请同步更新选择器：

组件 旧类名 新类名 说明 ComboBox .combobox .combo-box 全部相关类名同步更新 .combobox__input-group .combo-box__input-group .combobox__trigger .combo-box__trigger .combobox__popover .combo-box__popover .combobox--full-width .combo-box--full-width ListBox .listbox .list-box 全部相关类名同步更新 ListBoxItem .listbox-item .list-box-item 全部相关类名同步更新 .listbox-item__indicator .list-box-item__indicator .listbox-item--default .list-box-item--default .listbox-item--danger .list-box-item--danger ListBoxSection .listbox-section .list-box-section 全部相关类名同步更新 TextArea .textarea .textarea 未变更 —— 为避免与 Tailwind 冲突已回滚

之前：

/* Custom styles targeting old class names */ .combobox { /* styles */ } .listbox-item { /* styles */ }

之后：

/* Update to new hyphenated class names */ .combo-box { /* styles */ } .list-box-item { /* styles */ }

JavaScript / TypeScript 更新：

如果你在 JavaScript 或 TypeScript 代码中使用了这些类名：

// Before < div className = "combobox" /> < ListBoxItem className = "listbox-item" /> // After < div className = "combo-box" /> < ListBoxItem className = "list-box-item" />

说明：组件 props 与 TypeScript 类型保持不变，仅 CSS 类名做了更新。

作为 surface 颜色重构的一部分，部分 CSS 变量已被移除（#6204）。这些变量要么改为直接引用其他变量，要么被完全移除。

以下经过计算的 surface 颜色变量已被移除，并改为直接引用对应的变量：

已移除：

--color-surface-secondary （之前通过 color-mix 计算得到）

（之前通过 计算得到） --color-surface-tertiary （之前通过 color-mix 计算得到）

替代方案： 这些变量现在直接引用 variables.css 中定义的基础变量：

--color-surface-secondary → 直接使用 var(--surface-secondary)

→ 直接使用 --color-surface-tertiary → 直接使用 var(--surface-tertiary)

基础变量 --surface-secondary 与 --surface-tertiary 现在直接定义在 variables.css 中，而不再在 theme.css 中通过计算得出。

所有 --color-on-surface-* 变量都已被完全移除：

已移除：

--color-on-surface

--color-on-surface-foreground

--color-on-surface-hover

--color-on-surface-focus

--color-on-surface-secondary

--color-on-surface-secondary-foreground

--color-on-surface-secondary-hover

--color-on-surface-secondary-focus

--color-on-surface-tertiary

--color-on-surface-tertiary-foreground

--color-on-surface-tertiary-hover

--color-on-surface-tertiary-focus

迁移方式：

如果你之前用到了这些变量，请改用对应的 surface 变量：

/* Before */ .element { background : var ( --color-on-surface ); color : var ( --color-on-surface-foreground ); } .element:hover { background : var ( --color-on-surface-hover ); } /* After */ .element { background : var ( --surface-secondary ); color : var ( --surface-secondary-foreground ); } .element:hover { background : color-mix ( in oklab , var ( --surface-secondary ) 92 % , var ( --surface-secondary-foreground ) 8 % ); }

或者使用 Tailwind 工具类：

// Before < div className = "bg-on-surface text-on-surface-foreground" /> // After < div className = "bg-surface-secondary text-surface-secondary-foreground" />

相关 PR： #6204

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！