v3.2.2
补丁版本：将 React Aria 升级到 1.19.0，为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复清除/关闭按钮意外提交表单以及视觉隐藏输入框导致溢出滚动的问题。
2026 年 6 月 19 日
补丁版本：升级到 React Aria
1.19.0（
react-aria@3.50.0），为 Tabs 的
Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复多个回归问题 —— 清除和关闭按钮不再提交其所在的表单，
Checkbox、
Radio 和
Switch 中的视觉隐藏输入框不再导致溢出滚动。
安装
升级到最新版本：
新功能
Tabs
当标签列表超出可用空间时，
Tabs.ListContainer 会自动渲染滚动箭头和边缘渐变，以便用户浏览隐藏的标签。适用于横向和纵向布局。
- 溢出滚动：用
Tabs.ListContainer包裹
Tabs.List，即可获得滚动箭头和边缘渐变 (#6696)
错误修复
- 输入框：为清除和关闭按钮设置
type="button"，使其在点击时不再提交所在的表单 (#6656)。
- Checkbox / Radio / Switch：避免视觉隐藏的输入框导致溢出滚动 (#6657)。
- Button / Dropdown / Menu：添加
will-change-transform，避免在变换过程中图标或文本发生偏移 (#6661)。
- Chip：将宽度设置为
w-fit，使 chip 根据内容自适应宽度，而非拉伸填满容器 (#6664)。
- DatePicker / DateRangePicker：使用
w-fit替代
min-w-(--trigger-width)，避免弹出层宽度过宽 (#6665)。
- Autocomplete：修正虚拟化列表项的右内边距，使列表项不再溢出到弹出层边缘 (#6672)。
- Toast：在 toast 队列中捕获 ViewTransition 的
ready拒绝，使被取代的过渡不再产生未处理的 Promise 拒绝 (#6674)。
重构
- React 19 API：使用
use()hook 替代
useContext，并将
ref作为普通 prop 传递；将数组索引 key 替换为稳定 key (#6688)。
依赖
- React Aria：升级到
react-aria-components@1.19.0和
react-aria@3.50.0(#6658)。
- React Aria：将
react-aria（
^3.50.0）和
react-aria-components（
^1.19.0）声明为 caret 范围，以便与 HeroUI Pro 去重 (#6689)。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！