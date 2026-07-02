ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

v3.2.2

补丁版本：将 React Aria 升级到 1.19.0，为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复清除/关闭按钮意外提交表单以及视觉隐藏输入框导致溢出滚动的问题。

2026 年 6 月 19 日

补丁版本：升级到 React Aria 1.19.0react-aria@3.50.0），为 TabsTabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复多个回归问题 —— 清除和关闭按钮不再提交其所在的表单，CheckboxRadioSwitch 中的视觉隐藏输入框不再导致溢出滚动。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新功能

Tabs

当标签列表超出可用空间时，Tabs.ListContainer 会自动渲染滚动箭头和边缘渐变，以便用户浏览隐藏的标签。适用于横向和纵向布局。

  • 溢出滚动：用 Tabs.ListContainer 包裹 Tabs.List，即可获得滚动箭头和边缘渐变 (#6696)

错误修复

  • 输入框：为清除和关闭按钮设置 type="button"，使其在点击时不再提交所在的表单 (#6656)。
  • Checkbox / Radio / Switch：避免视觉隐藏的输入框导致溢出滚动 (#6657)。
  • Button / Dropdown / Menu：添加 will-change-transform，避免在变换过程中图标或文本发生偏移 (#6661)。
  • Chip：将宽度设置为 w-fit，使 chip 根据内容自适应宽度，而非拉伸填满容器 (#6664)。
  • DatePicker / DateRangePicker：使用 w-fit 替代 min-w-(--trigger-width)，避免弹出层宽度过宽 (#6665)。
  • Autocomplete：修正虚拟化列表项的右内边距，使列表项不再溢出到弹出层边缘 (#6672)。
  • Toast：在 toast 队列中捕获 ViewTransition 的 ready 拒绝，使被取代的过渡不再产生未处理的 Promise 拒绝 (#6674)。

重构

  • React 19 API：使用 use() hook 替代 useContext，并将 ref 作为普通 prop 传递；将数组索引 key 替换为稳定 key (#6688)。

依赖

  • React Aria：升级到 react-aria-components@1.19.0react-aria@3.50.0 (#6658)。
  • React Aria：将 react-aria^3.50.0）和 react-aria-components^1.19.0）声明为 caret 范围，以便与 HeroUI Pro 去重 (#6689)。

链接

贡献者

感谢所有为本次发布做出贡献的人！

Wwingkwong@wingkwongJjrgarciadev@jrgarciadev

所有版本

HeroUI v3 的所有更新与变更，包含新功能、修复以及破坏性变更。

v3.2.1

补丁版本：将 react-aria 从 @heroui/react 产物中外部化，并修复 SwitchGroup 横向布局。

本页目录

安装新功能Tabs错误修复重构依赖链接贡献者