补丁版本：将 React Aria 升级到 1.19.0，为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复清除/关闭按钮意外提交表单以及视觉隐藏输入框导致溢出滚动的问题。

2026 年 6 月 19 日

补丁版本：升级到 React Aria 1.19.0 （ react-aria@3.50.0 ），为 Tabs 的 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复多个回归问题 —— 清除和关闭按钮不再提交其所在的表单， Checkbox 、 Radio 和 Switch 中的视觉隐藏输入框不再导致溢出滚动。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

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当标签列表超出可用空间时， Tabs.ListContainer 会自动渲染滚动箭头和边缘渐变，以便用户浏览隐藏的标签。适用于横向和纵向布局。

溢出滚动：用 Tabs.ListContainer 包裹 Tabs.List ，即可获得滚动箭头和边缘渐变 (#6696)

输入框 ：为清除和关闭按钮设置 type="button" ，使其在点击时不再提交所在的表单 (#6656)。

：为清除和关闭按钮设置 ，使其在点击时不再提交所在的表单 (#6656)。 Checkbox / Radio / Switch ：避免视觉隐藏的输入框导致溢出滚动 (#6657)。

：避免视觉隐藏的输入框导致溢出滚动 (#6657)。 Button / Dropdown / Menu ：添加 will-change-transform ，避免在变换过程中图标或文本发生偏移 (#6661)。

：添加 ，避免在变换过程中图标或文本发生偏移 (#6661)。 Chip ：将宽度设置为 w-fit ，使 chip 根据内容自适应宽度，而非拉伸填满容器 (#6664)。

：将宽度设置为 ，使 chip 根据内容自适应宽度，而非拉伸填满容器 (#6664)。 DatePicker / DateRangePicker ：使用 w-fit 替代 min-w-(--trigger-width) ，避免弹出层宽度过宽 (#6665)。

：使用 替代 ，避免弹出层宽度过宽 (#6665)。 Autocomplete ：修正虚拟化列表项的右内边距，使列表项不再溢出到弹出层边缘 (#6672)。

：修正虚拟化列表项的右内边距，使列表项不再溢出到弹出层边缘 (#6672)。 Toast：在 toast 队列中捕获 ViewTransition 的 ready 拒绝，使被取代的过渡不再产生未处理的 Promise 拒绝 (#6674)。

React 19 API：使用 use() hook 替代 useContext ，并将 ref 作为普通 prop 传递；将数组索引 key 替换为稳定 key (#6688)。

React Aria ：升级到 react-aria-components@1.19.0 和 react-aria@3.50.0 (#6658)。

：升级到 和 (#6658)。 React Aria：将 react-aria （ ^3.50.0 ）和 react-aria-components （ ^1.19.0 ）声明为 caret 范围，以便与 HeroUI Pro 去重 (#6689)。

感谢所有为本次发布做出贡献的人！