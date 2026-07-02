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v3.1.0

中文 React 文档、可访问的 soft foreground 令牌、统一滚动条、useTheme SSR 修复、Toast 清理、Link 下划线与 RTL 布局优化。

2026 年 5 月 25 日

v3.1.0 是小版本发布：新增中文 React 文档与本地化示例，soft foreground 默认达到无障碍对比度，滚动条统一由 data-scrollbar 和主题变量控制；同时修复 useTheme、Toast、Link、Fieldset、浮层和 RTL 布局问题。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新增内容

中文 React 文档

React 文档、迁移指南、发布说明和示例现在都有中文版本 (#6533)。组件页、入门指南和迁移参考都可以按 locale 发布。

HeroUI 中文 React 文档页面

可访问的 Soft Foreground 令牌

Soft 状态不再直接套语义色，而是使用专门的 foreground token，让 Badge、Chip、Alert、Toast、Avatar 和 Calendar 范围状态的文字对比度更稳定 (#6548)。

可直接覆盖这些 token：

  • --default-soft
  • --default-soft-foreground
  • --default-soft-hover
  • --accent-soft-foreground
  • --danger-soft-foreground
  • --warning-soft-foreground
  • --success-soft-foreground

默认 palette 现在使用符合无障碍对比度的 soft foreground。需要旧版更饱和、但对比度更低的颜色时，在根元素启用 vibrant palette：

<html data-vibrant-palette="true">
  ...
</html>

统一滚动条系统

滚动容器现在共享同一套标准 CSS 滚动条工具：主题 token 负责颜色和宽度，data-scrollbar 负责模式切换 (#6545)。组件滚动区域和自定义 overflow 区域都读取同一组 --scrollbar-* 变量。

三种模式：

  • HeroUI 纤细：不设置 data-scrollbar，或设置 data-scrollbar="thin"
  • 浏览器默认：设置 data-scrollbar="default"，使用操作系统 / 浏览器滚动条。
  • 隐藏：设置 data-scrollbar="none"，隐藏滚动条但保留滚动。
<div data-scrollbar="thin">使用 HeroUI 主题滚动条</div>
<div data-scrollbar="default">使用浏览器默认滚动条</div>
<div data-scrollbar="none">隐藏后代 HeroUI 滚动条</div>
垂直滚动

Select、ComboBox、Autocomplete、Dropdown、DatePicker、DateRangePicker、ColorPicker、Table、Tabs、Modal、Drawer 和 ScrollShadow 已接入同一套工具。

自定义滚动插槽使用 scrollbar。它读取最近的 data-scrollbar 祖先，并自动应用对应的 --scrollbar-width--scrollbar-color--scrollbar-gutter

.alert-dialog__body {
  @apply min-h-0 flex-1 scrollbar;
}

主题变量也从单个固定的 --scrollbar 颜色，改为一组更细的滚动条 token：

/* before */
--scrollbar: oklch(70.5% 0.015 286.067);

/* after */
--scrollbar: var(--scrollbar-thumb);
--scrollbar-thumb: color-mix(in oklch, var(--foreground) 15%, transparent);
--scrollbar-track: transparent;
--scrollbar-gutter: auto;
--scrollbar-width: thin;
--scrollbar-color: var(--scrollbar-thumb) var(--scrollbar-track);

--scrollbar 保留为兼容别名；新的 thumb、track、gutter、width 和 color token 控制最终滚动条。

恢复浏览器默认滚动条：在 <html><main> 或任意嵌套容器上设置 data-scrollbar="default"。如果全局已设为默认，但某个局部仍要 HeroUI 样式，在该容器上加 data-scrollbar="thin"

<html data-scrollbar="default">
  <main>
    <section data-scrollbar="thin">
      <!-- 这里使用 HeroUI 主题滚动条 -->
    </section>
  </main>
</html>

组件与运行时修复

  • Fieldsetdisabled 会传给字段标签，并禁用后代 React Aria RadioGroupSlider (#6547)。
  • Toast：非前台 Toast 不再进入 Tab 顺序；卸载时清理已测量高度 (#6510, #6512)。
  • useTheme：SSR 不再读取浏览器 API；resolvedTheme 改为派生值；系统主题订阅改用 useSyncExternalStore (#6561)。
  • Link：默认无下划线；hover 使用 50% 装饰色；active / pressed 使用 100%；移除下划线装饰色过渡 (#6570, #6571)。

布局、浮层与 RTL 修复

  • 浮层定位：进入动画只过渡 opacitytransform，不再动画化 React Aria 写入的定位值 (#6549)。
  • Dialog 与 Modal 聚焦：Modal 和 AlertDialog 内容改用裁剪处理，避免 focus 触发程序化滚动；body focus ring 不再被 overflow 裁掉 (#6448, #6557)。
  • RTL Table 圆角：Table 改用逻辑方向的 border-radius，RTL 外侧圆角保持正确 (#6568)。
  • RTL Picker 与 Menu 指示器：Select、ListBox.Item、Autocomplete、ComboBox 和 MenuItem 改用 logical inline start/end，覆盖 chevron、value、checkmark、trigger 和 submenu indicator (#6573)。

文档与依赖

  • 主题文档同步当前 theme.css / variables.css：soft foreground 令牌和滚动条变量都已更新。
  • 发布说明和迁移文档同步 Link 行为。
  • 文档站新增 @fumadocs/languagefumadocs-core / fumadocs-ui 升级到 16.9.0
  • 文档和样式包的 Tailwind 工具升级到 4.3.0

链接

贡献者

感谢所有为本次发布做出贡献的朋友！

Wwingkwong@wingkwongJjrgarciadev@jrgarciadevDdiegonzs@diegonzsEEmiyaaaaa@EmiyaaaaaAanobaka@anobakaFFZ1010@FZ1010Aaosmcleod@aosmcleod

v3.2.0

基于 React Aria 1.18 的 Calendar 周/日视图与年份选择器，以及 Radio、Checkbox、Switch 的破坏性组合方式变更。

v3.0.5

Text 重命名为 Typography（破坏性变更），颜色令牌重构为无前缀源变量，修复 Checkbox 与 Radio 边框对齐，并新增 CLI 文档页。

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安装新增内容中文 React 文档可访问的 Soft Foreground 令牌统一滚动条系统组件与运行时修复布局、浮层与 RTL 修复文档与依赖链接贡献者