v3.1.0
中文 React 文档、可访问的 soft foreground 令牌、统一滚动条、useTheme SSR 修复、Toast 清理、Link 下划线与 RTL 布局优化。
v3.1.0 是小版本发布：新增中文 React 文档与本地化示例，soft foreground 默认达到无障碍对比度，滚动条统一由
data-scrollbar 和主题变量控制；同时修复
useTheme、Toast、Link、Fieldset、浮层和 RTL 布局问题。
安装
升级到最新版本：
新增内容
中文 React 文档
React 文档、迁移指南、发布说明和示例现在都有中文版本 (#6533)。组件页、入门指南和迁移参考都可以按 locale 发布。
可访问的 Soft Foreground 令牌
Soft 状态不再直接套语义色，而是使用专门的 foreground token，让 Badge、Chip、Alert、Toast、Avatar 和 Calendar 范围状态的文字对比度更稳定 (#6548)。
可直接覆盖这些 token：
--default-soft
--default-soft-foreground
--default-soft-hover
--accent-soft-foreground
--danger-soft-foreground
--warning-soft-foreground
--success-soft-foreground
默认 palette 现在使用符合无障碍对比度的 soft foreground。需要旧版更饱和、但对比度更低的颜色时，在根元素启用 vibrant palette：
统一滚动条系统
滚动容器现在共享同一套标准 CSS 滚动条工具：主题 token 负责颜色和宽度，
data-scrollbar 负责模式切换 (#6545)。组件滚动区域和自定义 overflow 区域都读取同一组
--scrollbar-* 变量。
三种模式：
- HeroUI 纤细：不设置
data-scrollbar，或设置
data-scrollbar="thin"。
- 浏览器默认：设置
data-scrollbar="default"，使用操作系统 / 浏览器滚动条。
- 隐藏：设置
data-scrollbar="none"，隐藏滚动条但保留滚动。
Select、ComboBox、Autocomplete、Dropdown、DatePicker、DateRangePicker、ColorPicker、Table、Tabs、Modal、Drawer 和 ScrollShadow 已接入同一套工具。
自定义滚动插槽使用
scrollbar。它读取最近的
data-scrollbar 祖先，并自动应用对应的
--scrollbar-width、
--scrollbar-color 和
--scrollbar-gutter。
主题变量也从单个固定的
--scrollbar 颜色，改为一组更细的滚动条 token：
--scrollbar 保留为兼容别名；新的 thumb、track、gutter、width 和 color token 控制最终滚动条。
恢复浏览器默认滚动条：在
<html>、
<main> 或任意嵌套容器上设置
data-scrollbar="default"。如果全局已设为默认，但某个局部仍要 HeroUI 样式，在该容器上加
data-scrollbar="thin"。
组件与运行时修复
- Fieldset：
disabled会传给字段标签，并禁用后代 React Aria
RadioGroup与
Slider(#6547)。
- Toast：非前台 Toast 不再进入 Tab 顺序；卸载时清理已测量高度 (#6510, #6512)。
useTheme：SSR 不再读取浏览器 API；
resolvedTheme改为派生值；系统主题订阅改用
useSyncExternalStore(#6561)。
- Link：默认无下划线；hover 使用 50% 装饰色；active / pressed 使用 100%；移除下划线装饰色过渡 (#6570, #6571)。
布局、浮层与 RTL 修复
- 浮层定位：进入动画只过渡
opacity和
transform，不再动画化 React Aria 写入的定位值 (#6549)。
- Dialog 与 Modal 聚焦：Modal 和 AlertDialog 内容改用裁剪处理，避免 focus 触发程序化滚动；body focus ring 不再被 overflow 裁掉 (#6448, #6557)。
- RTL Table 圆角：Table 改用逻辑方向的
border-radius，RTL 外侧圆角保持正确 (#6568)。
- RTL Picker 与 Menu 指示器：Select、ListBox.Item、Autocomplete、ComboBox 和 MenuItem 改用 logical inline start/end，覆盖 chevron、value、checkmark、trigger 和 submenu indicator (#6573)。
文档与依赖
- 主题文档同步当前
theme.css/
variables.css：soft foreground 令牌和滚动条变量都已更新。
- 发布说明和迁移文档同步 Link 行为。
- 文档站新增
@fumadocs/language；
fumadocs-core/
fumadocs-ui升级到
16.9.0。
- 文档和样式包的 Tailwind 工具升级到
4.3.0。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的朋友！