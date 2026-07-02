中文 React 文档、可访问的 soft foreground 令牌、统一滚动条、useTheme SSR 修复、Toast 清理、Link 下划线与 RTL 布局优化。

2026 年 5 月 25 日

v3.1.0 是小版本发布：新增中文 React 文档与本地化示例，soft foreground 默认达到无障碍对比度，滚动条统一由 data-scrollbar 和主题变量控制；同时修复 useTheme 、Toast、Link、Fieldset、浮层和 RTL 布局问题。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

React 文档、迁移指南、发布说明和示例现在都有中文版本 (#6533)。组件页、入门指南和迁移参考都可以按 locale 发布。

Soft 状态不再直接套语义色，而是使用专门的 foreground token，让 Badge、Chip、Alert、Toast、Avatar 和 Calendar 范围状态的文字对比度更稳定 (#6548)。

可直接覆盖这些 token：

--default-soft

--default-soft-foreground

--default-soft-hover

--accent-soft-foreground

--danger-soft-foreground

--warning-soft-foreground

--success-soft-foreground

默认 palette 现在使用符合无障碍对比度的 soft foreground。需要旧版更饱和、但对比度更低的颜色时，在根元素启用 vibrant palette：

< html data-vibrant-palette = "true" > ... </ html >

滚动容器现在共享同一套标准 CSS 滚动条工具：主题 token 负责颜色和宽度， data-scrollbar 负责模式切换 (#6545)。组件滚动区域和自定义 overflow 区域都读取同一组 --scrollbar-* 变量。

三种模式：

HeroUI 纤细：不设置 data-scrollbar ，或设置 data-scrollbar="thin" 。

，或设置 。 浏览器默认：设置 data-scrollbar="default" ，使用操作系统 / 浏览器滚动条。

，使用操作系统 / 浏览器滚动条。 隐藏：设置 data-scrollbar="none" ，隐藏滚动条但保留滚动。

< div data-scrollbar = "thin" >使用 HeroUI 主题滚动条</ div > < div data-scrollbar = "default" >使用浏览器默认滚动条</ div > < div data-scrollbar = "none" >隐藏后代 HeroUI 滚动条</ div >

垂直滚动

Select、ComboBox、Autocomplete、Dropdown、DatePicker、DateRangePicker、ColorPicker、Table、Tabs、Modal、Drawer 和 ScrollShadow 已接入同一套工具。

自定义滚动插槽使用 scrollbar 。它读取最近的 data-scrollbar 祖先，并自动应用对应的 --scrollbar-width 、 --scrollbar-color 和 --scrollbar-gutter 。

.alert-dialog__body { @ apply min-h- 0 flex- 1 scrollbar ; }

主题变量也从单个固定的 --scrollbar 颜色，改为一组更细的滚动条 token：

/* before */ --scrollbar: oklch(70.5% 0 .015 286 .067 ); /* after */ --scrollbar: var(--scrollbar-thumb); --scrollbar-thumb: color-mix(in oklch, var(--foreground) 15%, transparent); --scrollbar-track: transparent; --scrollbar-gutter: auto; --scrollbar-width: thin; --scrollbar-color: var(--scrollbar-thumb) var(--scrollbar-track);

--scrollbar 保留为兼容别名；新的 thumb、track、gutter、width 和 color token 控制最终滚动条。

恢复浏览器默认滚动条：在 <html> 、 <main> 或任意嵌套容器上设置 data-scrollbar="default" 。如果全局已设为默认，但某个局部仍要 HeroUI 样式，在该容器上加 data-scrollbar="thin" 。

< html data-scrollbar = "default" > < main > < section data-scrollbar = "thin" > <!-- 这里使用 HeroUI 主题滚动条 --> </ section > </ main > </ html >

Fieldset ： disabled 会传给字段标签，并禁用后代 React Aria RadioGroup 与 Slider (#6547)。

： 会传给字段标签，并禁用后代 React Aria 与 (#6547)。 Toast ：非前台 Toast 不再进入 Tab 顺序；卸载时清理已测量高度 (#6510, #6512)。

：非前台 Toast 不再进入 Tab 顺序；卸载时清理已测量高度 (#6510, #6512)。 useTheme ：SSR 不再读取浏览器 API； resolvedTheme 改为派生值；系统主题订阅改用 useSyncExternalStore (#6561)。

：SSR 不再读取浏览器 API； 改为派生值；系统主题订阅改用 (#6561)。 Link：默认无下划线；hover 使用 50% 装饰色；active / pressed 使用 100%；移除下划线装饰色过渡 (#6570, #6571)。

浮层定位 ：进入动画只过渡 opacity 和 transform ，不再动画化 React Aria 写入的定位值 (#6549)。

：进入动画只过渡 和 ，不再动画化 React Aria 写入的定位值 (#6549)。 Dialog 与 Modal 聚焦 ：Modal 和 AlertDialog 内容改用裁剪处理，避免 focus 触发程序化滚动；body focus ring 不再被 overflow 裁掉 (#6448, #6557)。

：Modal 和 AlertDialog 内容改用裁剪处理，避免 focus 触发程序化滚动；body focus ring 不再被 overflow 裁掉 (#6448, #6557)。 RTL Table 圆角 ：Table 改用逻辑方向的 border-radius ，RTL 外侧圆角保持正确 (#6568)。

：Table 改用逻辑方向的 ，RTL 外侧圆角保持正确 (#6568)。 RTL Picker 与 Menu 指示器：Select、ListBox.Item、Autocomplete、ComboBox 和 MenuItem 改用 logical inline start/end，覆盖 chevron、value、checkmark、trigger 和 submenu indicator (#6573)。

主题文档同步当前 theme.css / variables.css ：soft foreground 令牌和滚动条变量都已更新。

/ ：soft foreground 令牌和滚动条变量都已更新。 发布说明和迁移文档同步 Link 行为。

文档站新增 @fumadocs/language ； fumadocs-core / fumadocs-ui 升级到 16.9.0 。

； / 升级到 。 文档和样式包的 Tailwind 工具升级到 4.3.0 。

感谢所有为本次发布做出贡献的朋友！