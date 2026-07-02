v3.2.1
补丁版本：将 react-aria 从 @heroui/react 产物中外部化，并修复 SwitchGroup 横向布局。
2026 年 6 月 17 日
补丁版本：
@heroui/react 不再内置自己的
react-aria 副本。
react-aria 的子路径现在在 Rollup 构建中被外部化，因此会解析到你项目中安装的版本 —— 避免在
@heroui/react 内部打包出一份重复、内联的
react-aria 副本。本次发布还修复了
SwitchGroup 横向布局，补全缺失的
switch-group__items 包装层。
安装
升级到最新版本：
错误修复
- @heroui/react：将
react-aria子路径与其他
@react-*和
react-aria-components一起在 Rollup 构建中外部化，使
@heroui/react不再内置自己的
react-aria副本。消费方现在会解析到项目中安装的单一
react-aria，避免重复实例的问题以及不必要的产物体积膨胀 (#6653)。
- SwitchGroup：补全缺失的
switch-group__items包装层，使
orientation="horizontal"时开关横向排列，而不再垂直堆叠 (#6655)。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！