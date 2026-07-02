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v3.2.1

补丁版本：将 react-aria 从 @heroui/react 产物中外部化，并修复 SwitchGroup 横向布局。

2026 年 6 月 17 日

补丁版本：@heroui/react 不再内置自己的 react-aria 副本。react-aria 的子路径现在在 Rollup 构建中被外部化，因此会解析到你项目中安装的版本 —— 避免在 @heroui/react 内部打包出一份重复、内联的 react-aria 副本。本次发布还修复了 SwitchGroup 横向布局，补全缺失的 switch-group__items 包装层。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

错误修复

  • @heroui/react：将 react-aria 子路径与其他 @react-*react-aria-components 一起在 Rollup 构建中外部化，使 @heroui/react 不再内置自己的 react-aria 副本。消费方现在会解析到项目中安装的单一 react-aria，避免重复实例的问题以及不必要的产物体积膨胀 (#6653)。
  • SwitchGroup：补全缺失的 switch-group__items 包装层，使 orientation="horizontal" 时开关横向排列，而不再垂直堆叠 (#6655)。

链接

贡献者

感谢所有为本次发布做出贡献的人！

Wwingkwong@wingkwong

v3.2.2

补丁版本：将 React Aria 升级到 1.19.0，为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复清除/关闭按钮意外提交表单以及视觉隐藏输入框导致溢出滚动的问题。

v3.2.0

基于 React Aria 1.18 的 Calendar 周/日视图与年份选择器，以及 Radio、Checkbox、Switch 的破坏性组合方式变更。

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