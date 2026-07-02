2026 年 6 月 17 日

补丁版本： @heroui/react 不再内置自己的 react-aria 副本。 react-aria 的子路径现在在 Rollup 构建中被外部化，因此会解析到你项目中安装的版本 —— 避免在 @heroui/react 内部打包出一份重复、内联的 react-aria 副本。本次发布还修复了 SwitchGroup 横向布局，补全缺失的 switch-group__items 包装层。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

@heroui/react ：将 react-aria 子路径与其他 @react-* 和 react-aria-components 一起在 Rollup 构建中外部化，使 @heroui/react 不再内置自己的 react-aria 副本。消费方现在会解析到项目中安装的单一 react-aria ，避免重复实例的问题以及不必要的产物体积膨胀 (#6653)。

：将 子路径与其他 和 一起在 Rollup 构建中外部化，使 不再内置自己的 副本。消费方现在会解析到项目中安装的单一 ，避免重复实例的问题以及不必要的产物体积膨胀 (#6653)。 SwitchGroup：补全缺失的 switch-group__items 包装层，使 orientation="horizontal" 时开关横向排列，而不再垂直堆叠 (#6655)。

感谢所有为本次发布做出贡献的人！